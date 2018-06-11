Если завтра случится кризис или начнется война: инструкция от правительства Швеции

Поэтому кажется удивительным, что шведское правительство уже в четвертый раз выпускает для своих граждан руководство, в котором рассказывает, как действовать на случай войн: с применением военной техники, информационного оружия или вирусных атак.

Брошюра состоит из трех разделов, в которых коротко и доступно описаны действия шведов во время чрезвычайных ситуаций или войны.

Эту брошюру важно прочитать каждому украинцу, чтобы знать, как правильно защитить свою жизнь и свои мозги во время войны. Мы прочитали и представляем вам ее краткий обзор с комментариями.

Главные правила на случай вирусной атаки и теракта

Если стало известно о масштабной хакерской атаке, есть смысл закупиться продуктами первой необходимости и едой. Потому что последствиями хакерской атаки могут стать проблемы с доставкой товаров и нехватка продовольствия.

Не надо сразу звонить родным или друзьям, которые оказались в эпицентре теракта. Если они прячутся, звонок может раскрыть их местоположение и они подвергнутся опасности. Кроме того, из-за массовых звонков сеть будет перегружена и пострадавшим могут не успеть вызвать скорую помощь.

При теракте избегай паники и толпы.

Бронежилетом от выстрелов из информационного ружья станет твоя внимательность и критичное отношение к информации

Во время войны враг будет пытаться убедить граждан, что им незачем защищать свою страну. Если жители поверят врагу, то их родина может потерять независимость на многие годы. И это не самое страшное, что может произойти. Обычно оккупанты бросают в тюрьмы оппозицию, запугивают население и устраивают террор — все, что так знакомо украинцам.

Во время войны враг будет активно работать на информационном фронте и пытаться доказать, что в правительстве сидят предатели и коррупционеры, которые наживаются на войне.

Возможно, в правительстве действительно полно коррупционеров, но все равно важно тщательно проверять информацию и не верить каждой статье с громким заголовком, слухам и "новостям" из непонятных источников.

Самым популярным фейком на войне станет рассказ о том, что правительство уже сдалось нападавшему, повстанцы уничтожены, сопротивление бесполезно. На этот случай власти Швеции заявляют: "Если на Швецию нападет другая страна, мы никогда не сдадимся. Вся информация о том, что сопротивление пало, — это фейк".

Что нужно взять с собой на случай катастрофы

Посмотри на картинку ниже. Это страница из брошюры, в которой шведское правительство дает список must-have-вещей, необходимых для выживания в случае природного катаклизма, техногенной катастрофы или войны. Мы перевели этот список специально для тебя.

Вкратце: еда должна быть такой, которая хранится долго, необходимо иметь запас и питьевой, и технической воды, а также теплых вещей. Возьми с собой радио на батарейках, документы и медикаменты.

Во время войны у тебя могут отобрать имущество в пользу армии

Швеция не входит в НАТО, поэтому она может надеяться только на собственные силы: армию и граждан. В случае войны государство может инициировать состояние повышенной боевой готовности. Может быть комендантский час, твою машину могут отобрать для нужд армии, а тебя призвать в армию или на гражданскую службу. Тогда тебе придется носить мешки с песком, копать траншеи, разбирать завалы или ухаживать за больными.

О начале войны или ЧП объявят во всех СМИ и через системы оповещения

Если случится что-то серьезное — катастрофа на химическом заводе, теракт или война — радио, телеканалы и уличные системы оповещения будут транслировать важные сообщения. Операторы мобильной связи устроят рассылку.

Внимательно слушай все сообщения, следуй указаниям. Заранее узнай, где находится ближайшее бомбоубежище (в Украине после начала войны их стали обозначать надписями). Если ты не можешь найти бомбоубежище, прячься в подземном переходе, на станции метро или в тоннелях.

О конце угрозы также всем сообщат.

Шведское правительство разослало эту брошюру по всей стране в 4,8 миллиона домов. Ее можно бесплатно скачать с сайта Агентства по чрезвычайным ситуациям. К сожалению, в Украине таких же понятных руководств к действию на случай войны нет, поэтому мы и решили рассказать тебе о шведском.

Украина воюет уже 4 года, но спроси любого прохожего, какие припасы нужны в первую очередь или как вести себя во время теракта — в ответ услышишь неуверенное ворчание.

Можно возразить, мол, это же очевидно, я учил гражданскую оборону в школе. Но притормози на пару минут и задумайся: что бы ты делал, если бы стрелять начали не "там, далеко" на востоке, а в соседнем дворе?

Источник: BusinessViews