Кто и как в Фейсбуке от «вашего имени» манипулирует информацией

Как в социальной сети Фейсбуке от «вашего имени» распространяют определенную информацию? Почему ваши друзья считают, что вы залайкали сайт с плохой репутацией? Люди, которые создали развлекательные группы, зарабатывают на пропаганде. 9 самых распространенных приемов манипуляции и обмана, которые используют украинские политические штабы, коммерческие компании и российские пропагандисты.

1. Самопроизвольный лайк ФБ-страницы

Ваши друзья в Фейсбуке видят, что вы залайкали какой-то сайт-помойку, который пропагандирует “зраду” или, наоборот, неадекватную “перемогу”. Вы об этом узнаете только когда вам напишут в приват-то типа: «Чувак, ты что сдурел? Почему переметнулся к ним?».

Как так случилось? Вас обманули и использовали. Когда вы кликнули на какой-то крикливый заголовок в том же ФБ и попали на сайт, который опубликовал этот заголовок. Тогда вам на экран выскочило навязчивое окно "Узнавайте новости сайта на нашей ФБ-странице". И вы раздраженно кликаете по нему и вокруг него, чтобы закрыть.

Но фактически окно сделано не маленьким, как вы видите, а на весь экран. Просто 80% его - прозрачное поле. А настройки данной программы таковы, что любой клик мышкой засчитывается как лайк. Подобный прием позволяет относительно быстро набрать аудиторию, но, конечно, нарушает правила Facebook.

2. Распространение от вашего имени

Ваши друзья вам пишут, что вы оправдываете застройщика. А вы о нем вообще не слышали.

Все началось с того, что к вам в друзья попросилась незнакомка с чрезвычайно соблазнительной аватаркой. Кто ж такой откажет? Значит, вы почти наверняка дали и доступ в свой список друзей. В настройках можно запретить этот доступ, но как это сделать - знают немногие. Теперь ваша новая виртуальная подруга пишет пропагандистский пост (фотография с рекламой, запись, которая разгоняется по Сети, какое-то событие-ивент, игра и т. д.), тегает вас и немало ваших друзей увидят это. Часть подумает, что это ваше сообщение.

Простая математика. Пусть у вас 1000 френдов. Спамер затегал сотню таких, как вы. Если этот контент увидит хотя бы 5% "ваших друзей", то это получится аудитория до 5000 фейсбукеров. А если таких спам-интервентов с десяток? А потом еще по всей этой куче людей есть возможность заказать таргетированную рекламу.

3. Покупка сети популярных групп/сообществ

В 2014 году один из авторов этой статьи своими глазами видел, как за один час где-то полтора десятка групп вроде "Цікава Вінниця" стали набором групп "Цікава Волинь". Потому что их модераторы хотели получить заказ на распространение политической агитации, направленной на жителей Волыни. Понятно, что реального эффекта на результаты выборов это не произвело.

4. Забанить топа

Вы не можете найти акаунт вашего знакомого в Фейсбуке, или пишите ему письма в мессенджер, а он упорно не отвечает, хотя всегда был пунктуальным человеком? Его забанили. Вероятно, он написал что-то, что не понравилось российским троллям, и они массово начали на него жаловаться.

Подобную тактику и до сих пор очень широко используют “ольгинские”.

Понемногу был найден антидот в виде резервных профилей. Впрочем, вреда от бана на, например, 30 суток, достаточно для предвыборной кампании, чтобы заниматься таким "под ключ".

5. Спам-комментарии

Вы хотите почитать всю дискуссию под постом, но видите 3-5 комментариев, вырванных из контекста. Это алгоритм Фейсбука, который предлагает всем наиболее интересные или резонансные (по его машинному мнению) комменты. И этим пользуются. «Анти-тролль», который защищает своего клиента от нашествия троллей, приходит в дискуссию с нескольких аккаунтов и оставляет свои «нейтральные» мысли. Но в его работе важно не пользоваться функцией «Ответить», а делать якобы новые комменты - их сервис и предлагать свежим читателям. А настоящий негатив будет прятаться где-то ниже.

6. Боты и тролли

Незнакомые люди начинают вам писать в личку и что-то доказывать или оскорблять вас и вашу уютную компанию в комментах. Расслабьтесь, вас атакуют боты. Как правило они - женского пола. Есть здесь что-то от подсознательного фрейдистского доверия к женщине. Обычно проходит несколько дней или даже недель после добавления "в друзья", когда бот начинает "работать".

Собственно, троллей поэтому так и назвали, что они приходили на какой-то сайт или форму без премодерации комментариев. И там своими оскорбительными и слишком эмоциональными комментариями прекращали любую конструктивную дискуссию. Конечно, профиль бота является максимально общим - не более полдесятка фотографий, украденных обычно где-то на американских имиджбордах.

Боты - самый примитивный, однако, вследствие огромного объема, эффективный инструмент.

Боты и тролли - это пушечное мясо на полях гибридной войны - на бото-фермах таких производят в промышленных масштабах. Если верить телеграмм-каналу "Исповедь кремлебота”, в Ольгино для этого даже существует специальный производственный отдел.

Боты - самый примитивный, однако, вследствие огромного объема, эффективный инструмент.

Причем ботов применяют не только для войн между странами, а также на уровне разборок в горсовете. Боты - это массовость, примитивные образы и троллинг. Со стороны “ольгинских” пошла мода создавать аккаунты от имени украинцев. Некоторые пишут на украинском. Могут даже придраться, если оппонент пишет на русском.

- Комментирование ботами [при этом] всегда было и остается главным разводиловом на бабло. - говорит специалист по предвыборным интернет-коммуникациям Николай Малуха. - Наиболее прибыльный бизнес, а эффекта ноль. Он строится на иррациональных желаниях заказчика видеть, как его хвалит аудитория и убирать любой негатив.

8. Элитарное сообщество

Вы присоединились к какой-то группе в ФБ и считаете, что здесь собрались единомышленники? Будьте осторожны.

Задолго до времени Х (предпоследнюю неделю предвыборной кампании) создается "полузакрытая", "элитарная" тематическая площадка для дискуссий. У тех, кто попадут сюда, складываться впечатление сопричастности, допущености к определенному кругу избранных. Слово Николаю Малухе: "Запуск такой группы в ФБ не особо затратен и вполне действенен. Реальные факты можно смешивать со слухам, чернухой и даже "трешняком". Грамотная работа доведет аудиторию до того уровня, когда будет восприниматься любая информация».

Как человеку, попавшему в такое пропагандистское сообщество, вычислить, что им хотят манипулировать?

Для этого необходимо критически мыслить и проверять хотя бы поверхностно факты, с которыми сталкиваетесь. Гугл многое может рассказать.

9. Реклама в Facebook

В США много дискутируют по поводу того, как политическая реклама в ФБ, за которую платила Россия, повлияла на выборы. Предлагается, чтобы соцсеть указывала, кто именно оплатил рекламу. В Украине политическая реклама в ФБ используется на полную катушку.

Ведь ФБ толком не проверяет фейковую информацию. Поэтому можно увидеть, как через рекламу распространяют откровенную чернуху. Создается паблик (тематическая публичная страница, например, "Не надто типова Шепетівка"), через который идет атака на конкурента, публикации ставятся на рекламу. Причем нередко случается, что страницы имеют развлекательный характер, но с них идет политическая агитация. Таковы почти все крупные (в десятки, сотни тысяч фолловеров) столичные городские паблики, которые регулярно "продаются" политическим заказчикам.

Facebook часто пропускает трэш-рекламу и без всяких манипуляций. Есть ряд стоп-слов, по которым ФБ определяет тематику объявлений и не нарушает ли такая реклама правила. Например, после запрета рекламы Initial Coin Offering (криптовалюта), ловкие рекламщики или убирали это слово из текстов, или меняли букву "O" на цифру "0" ... и ФБ позволял публиковать рекламу.

Как этому противостоять? Очень просто - не верьте тому, что пишут в соцсетях не знакомые вам люди. Перед тем, как распространить пост даже своего знакомого, проверьте основные факты из Гугл. Тогда вы не станете полезным идиотом, которого используют другие для достижения своих целей.

Автор: Даниил Малуха, Сергей Климович; ТЕКСТИ