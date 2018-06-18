Как журналистам понять, ведется ли за ними электронная слежка

Работающие в авторитарной среде журналисты часто сталкиваются с электронной слежкой. Иногда такая слежка не направлена на конкретную цель, но становится массовым явлением. В таких случаях задача наблюдения – понять, чем занимаются журналисты в целом и чему посвящены их расследования. В других случаях это направленное наблюдение – электронный шпионаж, цель которого – понять, чем занимается конкретный репортер.

В некоторых случаях журналисты воспринимают наблюдение как нормальное явление. Они могут привыкнуть и принять слежку как неприятный, но неизбежный риск, связанный с их профессией. Журналисты из Пакистана говорили мне: “Они могут следить за мной, сколько хотят, – они ничего не найдут”. Журналисты из Латинской Америки говорили: “Мне нечего прятать”. В обоих случаях слежка воспринималась как нормальное явление – журналисты привыкли к ней и активно не сопротивлялись этой ситуации.

Работающие в авторитарной среде журналисты часто сталкиваются с электронной слежкой.

В других случаях журналисты решают бороться с электронной слежкой. Ведь, кроме всего прочего, она связана с возможной угрозой безопасности их самих и источников их информации – это атака на свободу прессы и свободу высказывания.

Самый важный вопрос таков: если журналисты решают бороться с электронной слежкой, как им понять, что за ними следят.

Вот мои советы для журналистов, которые думают, что слежка может стать потенциальной или реальной угрозой их конфиденциальности, личной безопасности, безопасности данных и источников их информации.

Сохраняйте бдительность

Электронная слежка – не просто способ собрать информацию о работе журналиста и источниках его информации – она может использоваться при подготовке более серьезных атак, если другие формы запугивания не смогли остановить журналистское расследование. В любом случае журналисту следует сообщить о слежке в официальные органы и попросить о поддержке коллег, свою медиаорганизацию и такие правозащитные группы, как Committee to Protect Journalists, Reporters Without Borders, Rory Peck Trust, Freedom House или Article 19.

Защитите устройства, которые вы используете

Все эти устройства: компьютеры, мобильные телефоны, планшеты – должны быть защищены антивирусными программами, шифрованием жесткого диска и надежными паролями. Нужно также следить, чтобы все приложения и программное обеспечение ваших устройств постоянно обновлялись. Два этих шага станут вашей первой линией обороны. Здесь можно найти более детальный список инструментов для информационной безопасности, которые вы можете установить на свои устройства.

Следуйте правилам безопасности

Самый распространенный способ организации электронной слежки со стороны частных компаний, государственных структур и криминальных групп – заражение с помощью направленных фишинговых атак. Опасность могут нести приходящие на вашу электронную почту письма, а также текстовые и мгновенные сообщения, предлагающие открыть линк или файл, содержащие программы для слежки. Никогда не открывайте подозрительные ссылки или файлы: анализируйте каждое сообщение, даже если вы доверяете человеку, который его отправил. Здесь можно найти написанное мной подробное руководство, как избежать фишинговых атак.

Следите за расходованием данных

Если вы подозреваете, что ваше устройство заражено, проверьте, не повысился ли внезапно уровень использования данных. Программы для слежки истощают ваш тарифный план, перекачивая фотографии, сообщения, информацию о контактах, видео и метаданные.

Следите за расходованием батарейки

Если батарейка внезапно начала быстро садиться, это может быть показателем того, что на вашем устройстве запущена вредоносная программа, которая истощает батарейку. Проверьте, не расходует ли батарейка вашего устройства больше, чем обычно, энергии, когда вы выходите в Интернет.

Обратите внимание на температуру вашего устройства

Если оно остается теплым, даже когда вы им не пользуетесь, это может быть еще одним признаком того, что на нем запустилась вредоносная программа.

Переустановите программы

Один из способов профилактики электронной слежки – полная переустановка программ на устройстве. Если вы подозреваете, что ваш мобильный телефон заражен, обеспечьте резервное копирование данных и полностью переустановите его – в этом случае телефон вернется к заводским настройкам.

Шифруйте свое общение

Если вам нужно позвонить или отправить сообщение, содержащее конфиденциальную информацию, постарайтесь использовать шифрование. Хорошие возможности для этого предоставляют OpenPGP и MeetJitsi, а приложение для мобильных телефонов Signal предпочитают многие журналисты, занимающиеся расследованиями.

Не забывайте о других способах наблюдения

Если вы подозреваете, что за вами ведется электронная слежка, также обращайте внимание, что происходит в окружающем вас физическом мире. Замечаете ли вы подозрительные или необычные машины возле вашего офиса или дома? Журналистам, работающим над связанными с риском материалами, всегда нужно проверять, не следят ли за ними, особенно в ситуациях, когда они собираются связаться с источниками конфиденциальной информации.

Автор: Хорхе Луис Сьерра – отмеченный наградами мексиканский журналист-расследователь, редактор и эксперт в области цифровой безопасности; Global Investigative Journalism Network