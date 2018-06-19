Где чаще всего попадаются фальшивые гривны и как их распознать

Недавно стало известно, что за 2017 г. в Украине было изъято из обращения почти 10,5 тыс. поддельных банкнот. Согласно отчетам Национального банка Украины, из общего количества изъятых банкнот 61% составили купюры номиналом 500 грн. Меньше подделывали 200 грн – 7% от общего количества, 100 грн – 17%, а 50 грн – 13% подделок.

Газета "Сегодня" рассказывает, где чаще всего люди могут получить фальшивые деньги, как отличить подделку от настоящей купюры и что делать, если обнаружил у себя в кошельке фальшивые деньги.

Чаще всего получить поддельные деньги можно на рынках и в небольших магазинах. Если вы обнаружили у себя фальшивые деньги, лучше обратиться в полицию, а не пытаться их сбыть.

Где чаще всего можно наткнуться на фальшивые деньги

Согласно отчетам Национального банка Украины, из общего количества изъятых банкнот 61% составили купюры номиналом 500 грн. Меньше подделывали 200 грн – 7% от общего количества, 100 грн – 17%, а 50 грн – 13% подделок.

Назвать это явление массовым и критическим будет слишком опрометчиво. Так, в прошлом году на 1 млн купюр настоящих гривен приходилось всего 3,6 штуки поддельных. Правда, справедливости ради, отметим, что, по сравнению с 2016 г. этот показатель все же вырос. Тогда на миллион приходилось 2,8 фальшивых банкноты. А вот, например, в ЕС цифры гораздо выше, там на миллион настоящих денег приходится целых 33 поддельных купюры.

Подделывают в основном крупные деньги ­– 500, 200 и 100 грн., а вот случаи подделок купюр мелкого номинала единичные.

Эксперты рассказали в комментариях сайту "Сегодня", где люди чаще всего могут стать жертвами и получить фальшивые деньги. Такими местами стали рынки и различные массовые мероприятия.

"Чаще всего люди получают фальшивые деньги на рынках, в магазинах, а также при продаже товаров через сайты объявлений, где подразумевается личная передача денег и товара. Реже это случается в обменниках и банкоматах", – поясняет ситуацию адвокат Татьяна Лежух-Вовк.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова также отмечает, что фальшивые деньги чаще всего можно получить у продавцов на рынках, в мелких магазинах, которые принимают оплату наличными.

"Также это происходит на разных массовых мероприятиях, ярмарках и фестивалях – там, где люди рассчитываются наличными деньгами. Чтобы максимально обезопасить себя от получения поддельных денег необходимо:

отдавать предпочтение безналичному расчету;

обменивать валюту в банках;

проверять полученные купюры на месте, желательно с помощью специального аппарата;

не менять мелкие купюры на крупные, на рынках, в мелких торговых точках или у частных лиц", – советует Елена Коробкова.

Как распознать подделку

Как правило, качество поддельных денег значительно хуже, нежели настоящих. Но иногда распознать фальшивку бывает довольно сложно, поэтому рассказываем, на что нужно обратить внимание в первую очередь, чтобы не стать обладателями поддельных денег.

Поддельные банкноты обычно отличаются по цвету от оригинала, также там отсутствуют водяные знаки, оптико-переменные краски, защитные ленты и рельефные изображения.

Более детально внимание стоит обратить на:

водяные знаки: если рассматривать банкноту против света, можно заметить многоцветный портрет исторической личности, который повторяет изображение, напечатанное на лицевой стороне банкноты. Также там есть изображение цифрового номинала или же графический знак гривни;

скрытое изображение – это, номинал купюры, который расположен в верхнем углу и который видно при рассматривании банкноты под острым углом зрения к источнику света;

сквозной элемент – изображение, выполненное в одном месте с обратной и лицевой сторон банкноты, которое складывается в единый рисунок;

оптически-переменная краска – на купюре 500 грн образца 2015 г. ею напечатана развернутая книжка, на ранних версиях купюр был напечатаны своеобразные ромбы. Рисунок, выполненный такой краской, меняет цвет и переливается под разными углами зрения;

защитная полимерная лента – лента темно-серого цвета введена в поверхность купюры, на ней можно рассмотреть надписи с номиналом купюры и знак гривны;

микротексты – это повторяющиеся надписи в углу купюры, которые можно рассмотреть при помощи увеличительного стекла;

Также стоит обратить внимание на то, что настоящая купюра рельефная. Краска наносится на нее выпуклым слоем, что легко определяется на ощупь.

Что делать, если обнаружил у себя фальшивые деньги

Если вы распознали у себя поддельные деньги, паниковать не стоит. Конечно, любой может оставить все как есть и попытаться незаметно рассчитаться этой купюрой, но если это вычислят – будьте готовы к встрече с полицией, т.к. вы фактически сбываете фальшивые деньги. Лучший вариант – это сообщить о фальшивке в полицию.

"В случае, если человек обнаружил фальшивку, ему нужно немедленно сообщить об этом в полицию. При написании объяснений постараться чётко воспроизвести обстоятельства, суммы, контакты людей, от которых были получены фальшивки. Ни в коем случае не стоит пытаться сбыть купюры, так как в этом случае человеку будет грозить уголовная ответственность. Прецедент в контексте осуждения человека, который получил фальшивые 200$ за свой товар, уже имеется. Естественно, что шансы на возвращение денег в такой ситуации – минимальны, но лучше все же ограничиться потерей лишь денег", – комментирует ситуацию Татьяна Лежух-Вовк.

Елена Коробкова также говорит, что если фальшивую купюру обнаружили в отделении банка или пункте обмена валют, то сотрудник учреждения изначально определит, к какой категории она относится – сомнительных, или имеющих признаки подделки. После чего на такие купюры составляется акт с указанием всех реквизитов денежных знаков и ордер по передаче ценностей.

"Клиенту выдают справки и банкноты для проверки правильности указанных данных, а затем деньги забирают на проверку в Национальный банк, проверка проводится в течение пяти рабочих дней. Согласно требованиям регулятора сотрудник банка при обнаружении сомнительных или имеющих признаки подделки купюр должен вызвать полицию", – говорит Коробкова.

Если же человек сам обнаружил фальшивые банкноты, эксперты единогласно советуют обращаться в полицию: там придется дать детальные показания, чтобы правоохранители определили, как купюра попала к человеку.

"По поводу обнаружения фальшивой купюры в участке заведут дело, проведут специальные экспертизы и расследования. В том случае, если деньги по результатам проверки окажутся настоящими, клиенту позвонят из банка или полицейского участка и отдадут банкноты на руки или зачислят на счет. Если деньги окажутся фальшивыми, есть возможность взыскать убытки с лица, от которого он их получил, но сделать это возможно будет только на этапе судебного процесса", – подытожила Коробкова.