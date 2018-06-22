«Российское пропагандистское руководство по краже буррито у вашего соседа»

Нью-йоркский журналист и писатель Наталья Антонова опубликовала свою притчу в «Global Comment», и эта статья немедленно обрела популярность среди пользователей социальных сетей.

11 способов не сказать правду

Антонова увлекательно показывает, как типичные тактики дезинформации, которые использует Россия в геополитических играх, можно использовать в повседневной жизни, на примере конфликта двух соседей по комнате. Один сосед обвиняет другого в краже буррито из холодильника; в ответ другой сосед использует целых одиннадцать разных контртактик.

Ниже мы представляем все виды оправданий соседа по комнате, о которых пишет Антонова и даем ссылки на реальные примеры российской дезинформации, описанием и анализом которой мы занимаемся уже почти три года.

«Отрицать, что украл буррито»

Простое отрицание произошедшего даже после представления огромного количества доказательств и устранения всех отвлекающих факторов: такая тактика систематически используется Кремлем и подконтрольными ему СМИ, когда они отрицают вину за крушение малазийского рейса МН17 над восточной Украиной.

«Обвинить своего соседа в краже буррито»

Хорошо известный психологический трюк «обвинения жертвы» занимает центральное место в потоке российской дезинформации. В частности, это касается кампании против Украины, которую Россия обвиняет как в российском захвате Крыма, так и в развязывании войны на востоке страны.

«Признать, что буррито украден и потребовать независимого расследования»

Требование организации независимого расследования позволяет выиграть время; когда результаты независимого расследования не устраивают Кремль, он отказывается от признания их результатов. В случае с рейсом МН17 Кремль не признал результаты трех различных независимых расследований.

«Перевести стрелки. Сказать, что у тебя из ванной комнаты пропала зубная паста. Сделать драматическую паузу, чтобы сосед понял, кого в этом подозревают»

Эту тактику еще называет «какнасчетизм» – этот метод используется, в частности, в ситуациях, когда Россию обвиняли во вмешательстве в выборы в иностранных государствах.

«Обвинить того, кто тебя обвиняет, в предвзятости»

Назвать тех, кто критикует политику Кремля «русофобами», сказать, что их версия событий нерациональна и основана на предрассудках. Такой подход часто используется в качестве аргумента в риторике Кремля.

«Вспомнить разные события из истории взаимоотношений, которые поддерживают твою версию событий»

Российская по дезинформация никогда не упускает возможности привести даже слишком притянутые за уши исторические параллели в поддержку своей версии событий. В частности, когда Швеция предложила поддержать организацию миссии ООН на Донбассе и послать туда своих военнослужащих, представители России заявили, что это предложение – часть скрытого плана отомстить за поражение шведского короля Карла XII в битве под Полтавой в 1709 году.

«Обвинить во всем Хиллари Клинтон»

Бывший государственный секретарь США и кандидат в президенты обвиняется во многих грехах в рамках кремлевских кампаний по дезинформации. В частности, представитель российского МИДа пытался выдать за подлинный снимок отредактированное в Photoshop изображение, на котором Хиллари Клинтон изображена в компании с Усамой бин Ладеном.

В октябре 2017 года представитель МИДа России упоминал о «фантастических, умопомрачительных фотографиях того, как Осаму бин Ладена принимали в Белом доме».

«Обвинить во всем украинское фашистско-еврейское гей-лобби»

Согласно недавно проведенному исследованию, различные теории заговора за последние семь лет стали возникать в российских СМИ в 6-9 раз чаще. Во всех теориях заговора, как и в пропаганде в целом, мы часто обнаруживаем в главных ролях геев, Украину, фашистов и евреев.

«Нарисуйте чертеж кухни. С помощью Photoshop, наложите на чертеж фотографию предполагаемого вора»

Манипулирование изображениями очень часто используется в кремлевских кампаниях по дезинформации. Лидеру КНДР Ким Чен Ыну подрисовали улыбку, скриншоты компьютерных игр использовались в качестве «неопровержимого подтверждения» боевых действий в Сирии.

«Обвинить соседа в том, что он подвержен истерикам и выдвигает неразумные требования»

Чаще всего прокремлевская пропаганда называет озабоченность стран Запада российской агрессией «истерикой». В частности, этот подход использовался в недавнем репортаже из Дании по российскому телеканалу НТВ, авторов которого потом обвинили в искажении интервью, задача которых была показать, что озабоченность Россией достигла в Дании уровня истерики.

«Поэтично поразмышлять о природе истины»

Пожалуй, самым важным стратегическим подходом в российских кампаниях по дезинформации является стремление запутать нас, так, чтобы мы подумали, что во всех этих вопросах – по Крыму, Донбассу, атаки в Солсбери и по рейсу МН17 – правды мы не узнаем никогда.

Источник: EU vs Disinfo