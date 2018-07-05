Дегуманизирующая дезинформация как оружие информационной войны

Дегуманизация – это довольно распространенная черта конфликтных ситуаций, когда противники намереваются получить поддержку для своих собственных действий, а также ослабить противника посредством жесткой риторики и распространения дезинформации. В Евросоюзе, устали от российских зомби-новостей и создали специальный сайт EU vs Disinformation, разоблаячающий кремлевскую дезу.

Дезинформация часто использует дегуманизацию в качестве инструмента для очернения, в частности, вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет сайт EU vs Disinformation (ЕС против Дезинформации). Это несмотря на то, что официальная позиция Кремля (вопреки доказательствам) заключается в том, что Россия не участвует в войне в Восточной Украине.

В свете новых заявлений о ВСУ, появившихся на этой неделе, мы сочли целесообразным проанализировать предыдущие примеры дезинформации об украинской армии. Никаких доказательств для их подкрепления предоставлено не было.

Во-первых, на этой неделе появился материал, в котором передается двойной посыл о якобы жестокости ВСУ и о низком уровне нравственности на Западе (еще одна любимая тема прокремлевской дезинформации).

«Богатые люди из западных стран могут купить право убивать мирных жителей на Донбассе, это «сафари» обеспечивается украинской армией».

Это ужасное и необоснованное заявление распространяется одной из официальных сторон конфликта, представителем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Во-вторых, появилось абсурдное утверждение, которое повторялось уже не раз:

«Украинские зомби», сражающиеся с выстрелом в голову, реальны.

Это действительно страшно. Но что может быть еще страшнее? Спросите у канала «Звезда», официального телеканала Министерства обороны России, и они дадут вам ответ – нацистские зомби!

«Из могил вылезли настоящие живые мертвецы – нацистские зомби».

В еще одном неподтвержденном материале сообщалось о том, что в украинских военных госпиталях происходит что-то подозрительное:

«Французские таможенники в аэропорту Орли перехватили партию донорских органов, незаконно вывезенную из Украины. Контейнер содержал «более 200 носовых перегородок и сфинктеров ануса. Отправитель — Днепропетровский клинический военный госпиталь».

Также, согласно дезинформационым нарративам, ВСУ не уважает церковь и религию, как утверждается в следующем материале:

«Военкомат (Украины) устроил облаву на призывников в монастыре. Монастырь был окружен и обыскан, военные пытались найти молодых людей, уклоняющихся от службы в армии».

Это заявление было быстро развенчано самим монастырем, который отрицал проведение каких-либо рейдов на его территории.

Также существуют материалы, направленные на принижение ВСУ, а не с целью вселить страх перед ними, например, утверждения о вспышке чумы в ВСУ или о недостаточности призывников, и что поэтому ВСУ вынуждены привлекать преступников.

Хотя это и не исчерпывающий список, он служит иллюстрацией того, как прокремлевская дезинформация дегуманизирует Вооруженные силы Украины, чтобы уменьшить поддержку и сочувствие Украине.

Игра в провокацию 2.0

11 июня в рамках визита делегации ЕС в Украину началась целенаправленная кампания по дезинформации. На этой неделе мы решили получше разузнать об этой кампании.

Согласно дезинформации, украинские органы безопасности готовили провокацию на Донбассе; они якобы планировали сбить вертолет делегации ЕС, чтобы обвинить пророссийских сепаратистов в атаке. Как мы подчеркивали ранее, это типичный способ прокремлевской дезинформации: предупредить о «провокации», чтобы посеять недоверие и раскол среди партнеров.

Дезинформация вновь поступила от одной из сторон конфликта: она была впервые опубликована на сайте так называемого Министерства государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Материал активно распространялся в первый день после публикации, достигнув пика, а на следующий день распространение быстро сократилось и почти прекратилось через три дня.

Тот же материал был опубликован по крайней мере, на русском, английском, испанском, немецком и французском языках на более чем 70 различных сайтах; он была опубликован в Twitter, ВКонтакте, в блогах, на форумах, YouTube и даже в разделе с комментариями сайта Bloomberg, под новостной статьей.

Согласно аналитическому инструменту Brandwatch дезинформация набрала более 600 000 реакций в Twitter. Ей удалось получить обширное освещение в средствах массовой информации в России, но она не попала в основные СМИ в ЕС – по крайней мере, на анализируемых языках. «Спутник» позаботился о распространении на языках ЕС.

Структура распространения была разной для английского и русского языков. По состоянию на 7 часов утра 11 июня десятки русскоязычных дезинформационных СМИ опубликовали данное сообщение через короткие промежутки времени.

На английском языке материал впервые появился только на South Front. Затем он активно распространялся в Twitter аккаунтами, активность которых похожа на поведение ботов. Первый Twitter-аккаунт, который опубликовал материал, в среднем публикует 250 твитов ежедневно. В первый день материал на английском языке прочитало более 200 000 пользователей Twitter.

К счастью, кампания по дезинформации не смогла сорвать визит, но получила широкое освещение в российских СМИ, ограниченное освещение в ЕС и относительно хорошее освещение в соцсетях. И это всего лишь для целей дезинформации, без каких-либо доказательств предполагаемой угрозы «провокации».