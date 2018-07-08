Как корейцы превратили прыжки из кустов в боевое искусство тхэквондо

Высокие удары ногами и невероятные трюки по разбиванию нескольких досок в прыжке — все это тхэквондо, корейское боевое искусство, включенное в Олимпийские игры и привлекающее миллионы любителей зрелищных спаррингов. Как и положено столь любопытному явлению, у него есть и прекрасная история, и свой неординарный путь в MMA.

Субак и теккен — боевые искусства древних корейцев

Как только предки корейцев еще до нашей эры заняли свой кусочек Земли, они разделились на три раннефеодальных государства Когуре, Пэкче и Силла и начали враждовать не только друг с другом, но и с окружающими странами. Поскольку неподалеку от них есть немаленький Китай, да и японцы со своих островов нередко наведывались с пиратскими набегами, практически все население этих государств так или иначе вынуждено было быть воинами, готовыми с оружием в руках отстаивать свою землю, да и чужую пограбить.

Основное внимание уделялось умению биться холодным оружием, но и техники безоружного боя тоже изучались. Так, на фреске Как-дже в Когуре изображены два бойца, предположительно использующие стиль субак. По некоторым данным, источником этого стиля была китайская борьба шубаку или шоу-бо, и появилась она в Корее вместе с китайскими захватчиками. Когда их выгнали, полезное боевое искусство оставили себе, добавив большое количество разнообразных ударов руками и ногами, и оставив многочисленные броски и захваты.

По другим данным, субак — изначально корейское изобретение, ярмарочная борьба, в которой для развлечения два бойца били друг друга в основном ногами, иногда со связанными за спиной руками.

Впрочем, вполне возможно, что частично правдивы обе версии. Субак был крайне популярной народной забавой, которой можно было не только развлечься на ярмарке, но и дать отпор захватчикам.

Система субак изучалась не только среди черни, но и в привилегированных слоях. Так, например, у правителя государства Коре, появившегося, когда государство Силла объединило все страны Корейского полуострова, была личная охрана из лучших мастеров субак. По легенде, один из таких мастеров однажды голыми руками уложил свирепого тигра, напавшего на короля во время прогулки по лесу. А в конце XV века король Седе приказал брать в армию на должности младших командиров тех людей, которые выигрывали соревнования по субак.

После того, как государство Силла в первый раз объединило Корею (688-935 годы н. э.), все впервые вздохнули спокойно, ибо прекратились внутренние смуты, и в боевых искусствах пропала необходимость. Но правители Силла начали внедрять их централизованно, используя при обучении в школах. Особенно им понравился стиль теккен — прямолинейное и жесткое направление субака, использующее многочисленные удары и подсечки ногами, а также удары руками по глазам, горлу и удары головой. Централизованное внедрение дошло до того, что король Чосун Как Чоу каждый год проводил соревнования по теккен, а победитель получал высокую государственную должность.

Цветы-юноши и боевое искусство элиты

Хвараны

В Силле был обычай отдавать юношей, как высших, так и низших классов, в особые училища, где они изучали буддистские и конфуцианские тексты, учились управлять государством и писать стихи. Помимо этого их учили и боевым умениям — стрельбе из лука, езде на лошади и бою с холодным оружием. Было и искусство безоружного боя — хварандо, название которого пошло от слова хваран, в переводе — «юноша-цветок» или «цветущая молодежь».

В этом искусстве большое внимание уделялось противостоянию безоружного вооруженному, а также сильный акцент ставился на высоких ударах ногами, в том числе в прыжке. Это обуславливалось тем, что в Корее, где было множество кустарников, было удобно нападать на всадника из засады, вышибая его из седла ударом ноги в прыжке. Тем более, что холмистая местность позволяла с детства тренировать сильные ноги.

Юноши-хвараны являлись костяком армии государства Силла. Рассказывают, что однажды шестнадцатилетнего хварана захватил правитель соседней страны и решил повесить для устрашения других своих противников. Он понял, что просчитался, когда юноша смог высвободиться из виселицы и прикончить несколько десятков воинов, пока его самого, наконец, не убили.

Рождение тхэквондо

Позже, во времена государства Чосон, популярность боевых искусств стала падать, а когда японцы захватили Корею, они начали преследовать мастеров и запрещали корейцам заниматься любыми боевыми тренировками. Поэтому знания передавались тайно, от мастера к мастеру, вплоть до 1945 года, когда Корею освободили от японцев. В 1955 году появился генерал Чхве Хон Хи, который объединил все известные ему тогда стили корейских боевых искусств, добавил что-то от каратэ, мастером которого он также являлся, и создал, наконец, тхэквондо.

Это название объединяет три слова — нога, кулак и путь, поэтому тхэквондо (или таэквондо) — это путь ноги и кулака. Генерал Чхве создал Международную федерацию таэквондо (International Taekwondo Federation — ITF), а после того как он рассорился с руководством страны и имигрировал в Канаду, остальные мастера создали Всемирную федерацию тхэквондо (World Taekwondo Federation — WTF). И до сих пор отголоски этого противостояния выплескиваются на просторах интернета в спорах что круче — ITF или WTF.

Если не вдаваться в подробности, тхэквондо — боевое искусство, где предпочтение отдается различным ударам ногами. Конечно, изучают и удары руками, но на соревнованиях баллы выдают так, что выгоднее бить ногами, и не просто ногами, а ногами с разворота, с вращением корпуса.

Именно поэтому мы сейчас видим такое количество красивых и необычных ударов ногами с разворота именно в тхэквондо. Руками же можно бить только в корпус, поэтому им уделяется гораздо меньше внимания в подготовке спортсмена.

Тхэквондо в ММА и на улице

Данный вид единоборства дает отличные навыки ударов ногами, быстрых, неожиданных и сильных. Большим минусом является то, что в соревнованиях не бьют руками в голову, так что бойцу приходится переучиваться. Но если он справляется с задачей, получается мощная смесь, готовая взорваться неожиданной и разрушительной вертушкой или другим необычный ударом. В UFC сейчас выступает Энтони Петтис, третий дан по тхэквондо, и Эдсон Барбоза, черный пояс по тхэквондо, автор знаменитой вертушки, обошедший все сборники нокаутов на Ютубе. Конечно, чтобы блистать в UFC, парням пришлось серьезно подтянуть борьбу.

А как же улица? Да все так же. Быстрые, мощные удары ногами, при наличии полноконтактных спаррингов и соревнований делают тхэквондиста очень неприятным противником, который может резко вынести противника ударом в печень, или в голову с ноги. Но стоит помнить, что привычка не защищать голову от ударов рукой или забывать о бросках может сыграть с тхэквондистом злую шутку.

Особенно стоит подчеркнуть, что тхэквондо отлично подходит девушкам, которые хотят заниматься именно ударными видами спорта, так как там важны как раз те качества, которые у девушек изначально хорошо развиты — ноги, а также гибкость, растяжка и скорость.

Автор: Павел Зенцов; disgustingmen.com