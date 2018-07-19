Российские шпионы в миссии ОБСЕ в Украине. Миссия обеспокоена...

Немецкому телеканалу ARD удалось встретиться с информатором, достоверность данных которого, как говорится в передаче, была подтверждена. Кроме того, что он передал электронный носитель с документами, он также сообщил о контактах с российскими спецслужбами, которые получили секретные материалы ОБСЕ. Репортеры признаются, что чувствовали себя как в триллере об агентах времен "холодной войны".

«Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе угрожает шпионская афера», - сообщает Первый канал немецкого телевидения (ARD). Его журналистам удалось получить документы внутренней переписки сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которые, возможно, получили спецслужбы России. В документах - не только частные данные, адреса работников миссии, но и описание отдельных особых ситуаций на оккупированных территориях во время работы миссии, а также фотоснимки размещения офиса, улиц и камер наблюдения, установленных ОБСЕ.

href="https://www.ardmediathek.de/tv/FAKT/Drohende-Spionageaff%C3%A4re-bei-OSZE-Mission/Das-Erste/Video?bcastId=310854&documentId=54281924" target="_blank">Журналистское расследование, обнародованное 17 июля во политической передачи «Факт» Первого канала общественного телевидения Германии, в очередной раз привлекает внимание общества к российскому кибершпионажу.

Репортеры ARD сопровождали членов миссии ОБСЕ во время мониторинга на линии контакта - особенно опасной территории, где Вооруженные силы Украины и российские гибридные силы противостоят друг другу. Журналисты используют документальные кадры с мест событий: члены мониторинговой миссии во время работы на востоке Украины; автомобили белого цвета отправляются в обстрелянные населенные пункты; один из них подрывается на мине. О том, насколько работа наблюдателей опасна, свидетельствует смертельный случай в апреле 2017: немецкая сотрудница ОБСЕ получила ранения, а ее американский коллега Джозеф Стоун погиб.

В интервью телеканалу ARD наблюдатель миссии Сильвия Шер Ган подтверждает: «Мы все в то время ездили во время миссии похожими на эту улицам, и тогда многим стало понятно, что то же могло произойти с каждым из нас, и не потому, что они делали нечто иное, чем это делаем мы. С тех пор наши меры безопасности еще более усилены, теперь мы лучше просчитываем, куда мы можем ехать, а куда нет ».

Кроме будней жестокой войны, напоминают журналисты, продолжается и другая война - холодная, с новыми методами ее ведения: кибератаки, видеонаблюдение, интернет-шпионаж. Под прицелом также и члены миссии ОБСЕ. Они стали жертвами конфликта между Западом и Россией, которая поддерживает сепаратистов, рассказывают репортеры немецкого телевидения.

Секретные материалы вызвали вопросы

Им удалось встретиться с информатором, достоверность данных которого, как говорится в передаче, была подтверждена. Кроме того, что он передал электронный носитель с документами, он также сообщил о контактах с российскими спецслужбами, которые получили секретные материалы ОБСЕ.

Репортеры признаются, что чувствовали себя как в триллере об агентах времен "холодной войны". Поскольку среди документов, которые просмотрели журналисты, была также переписка заместителя руководителя миссии ОБСЕ Александра Хуга, они решили поговорить с ним. К примеру, в одном секретном письме Хуг сообщает о пьяных боевиках, которые стреляли у наблюдателей ОБСЕ. В других случаях собраны личные данные о членах миссии: «Б. ... любит молодых девушек и развлечения »,« Е. ... любит деньги и старается как можно больше заработать »,« Т. ... пьет в гостиничном номере или баре ... Однажды он так напился, что проспал патрульную службу ».

Александр Хуг

Александр Хуг сначала отказался комментировать факты, предоставленные журналистами, но в конце фильма все-таки говорит, что в любом случае это создает опасность для гражданских наблюдателей и должно быть расследовано.

У журналистов ARD возникает ряд вопросов: ищут ли спецслужбы таким образом «слабые» места? Какие интересы преследует Россия, которая также является членом ОБСЕ?

Арндт Гинцель - один из авторов репортажа - рассказал в интервью телеканалу MDR о связи с информатором, который предоставил ему электронные носители с файлами.

«Документы, которые мы видели, относятся к разряду« тайных» и докладывают об особых ситуациях с большим количеством деталей. Мы имели возможность узнать из них немало данных о сотрудниках ОБСЕ: адреса, номера телефонов, даже ... группы крови. Были также сделаны досье, которые создают впечатление, что кто-то хотел знать слабые места в деятельности этих сотрудников. Возможно, там собрана информация. [...] Конечно, такая информация может сделать человека слабым перед шантажом», - рассказал репортер.

Пресс-служба СММ ОБСЕ еще перед выходом передачи в эфир заявила, что знает об этом репортаже. «Миссия обеспокоена любыми возможными нарушениями безопасности и намерена тщательно изучить все заявления в соответствии с установленными процедурами ... Миссия обеспокоена, что возможное проникновение может быть потенциальным риском для ее сотрудников и поставить под угрозу неприкосновенность их личной информации и их безопасность», - говорится в заявлении миссии.

Германия отправила в мониторинговую миссию в Украину 26 сотрудников, задачей которых является, среди прочего, наблюдения и документация о прекращении огня между Вооруженными силами Украины и российскими гибридными силами на востоке Украины. По данным ОБСЕ, там ежесуточно происходило и почти по тысяче обстрелов, что является нарушением минских соглашений.

Реакция Украины: давно знаем о шпионаже в миссии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин , который принимал участие в трехсторонних переговорах по газу в Берлине, заявил во время пресс-конференции, что «все русские в составе миссии ОБСЕ являются шпионами».

«Когда я рассказываю европейским друзьям о миссии ОБСЕ, то они спрашивают: а почему иногда патрули миссии задерживаются? Я говорю, что давайте пересмотрим статистику: наши ребята задерживают патрули только в случае, если там есть россияне. Поскольку они приезжают, а через 15-20 минут начинаются обстрелы. Мы уверены, что все россияне в составе миссии работают на спецслужбы. Только единственное, чего я не знаю, так это то, работают ли они на одну спецслужбу, или на все вместе. Есть, конечно, и другое, но надо признать, что сама миссия - очень важна, и те люди, которые там работают, очень преданы своему делу. Бывают и другие случаи, но это, в том числе - и стремление разрушить миссию изнутри. Это мы знаем, и соответственно работаем так, чтобы поддержать миссию. Но очень хорошо, что это сделали именно журналисты «ARD» ... Именно они разоблачили этот факт: общественное телевидение, которое по настоящему работает. Сейчас уже никто не скажет, что это предвзятость. Это сделали немецкие журналисты, и это пойдет сейчас по всему миру после слов российского президента, что на самом деле делает Россия », - сказал Климкин.

Павел Климкин

Посольство России в Германии отказалось давать какие-либо комментарии, объясняя это тем, что такая информация - вне их компетенции. Немецкие специалисты, учитывая специфику формы документов, склоняются к мысли, что речь идет именно о российских шпионах. Также они объясняют, что хоть Россия и поддерживает присутствие мониторинговой миссии на востоке Украины, но в составе миссии она не играет конструктивной роли и даже поддерживает сепаратистов.

Автор: Наталия Писанская; Радіо Свобода