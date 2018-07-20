Что делать родителю, который столкнулся с травлей (буллингом) своего ребёнка в школе

Травля ребёнка или, как сейчас это принято называть, буллинг всегда существовал в школе, но лишь недавно этому феномену стали уделять особое внимание. Чтобы искоренить буллинг из любого коллектива, совершенно не нужно делить людей на хороших и плохих, на добрых и злых. Наклеивание ярлыков не даст никакого эффекта. Нужно лишь понимать законы социума и создать физически и психологически безопасную среду для ребёнка, которого травят. Что делать, если ваш ребёнок стал жертвой буллинга?

Рассказывает социальный педагог Евгений Ланге.

Если травля происходит в школе, то первое, что необходимо сделать родителям — начать сотрудничать с классным руководителем. Это важно, так как обе стороны должны понимать, что происходит с ребёнком в стенах школы, и выработать план совместных действий не только по защите ребёнка, но и устранению факта травли как таковой.

В этой ситуации очень важно, чтобы родители и ребёнок не оставались наедине с этой проблемой, ведь без помощи классного руководителя им придётся самим разговаривать и выяснять отношения с родителями детей, которые причиняют вред их ребёнку, а это почти всегда заканчивается конфликтом во взрослой среде. Ведь каждый родитель считает, что его ребёнок самый лучший и добрый и он никогда не причинит никому зла. Проблема превращается в конфликт интересов, где каждый пытается доказать вину другого. Именно поэтому классный руководитель должен выступить звеном, который без эмоций, рационально будет восстанавливать комфортную и безопасную среду для каждого учащегося его класса.

Почему в школе возникает буллинг

Любому ребёнку, да и взрослому, важно быть в чём-то успешным. Обычно успешность ребёнка определяется тем, что он лучше всего умеет. Кто-то занимает первые места в конкурсе по авиамоделированию, кто-то ездит на международные соревнования по боксу. Главное, что эта успешность работает на самореализацию ребёнка, то есть он самостоятельного чего-то достигает и получает одобрение общества в том или ином виде — будь то медаль, гордость родителей или одобрение сверстников. Последнее — самое важное для подростка. Ведь именно сверстники являются самыми значимыми людьми для ребёнка в подростковом возрасте.

Но что делать, если жизнь ребёнка сложилась таким образом, что у него нет деятельности, в которой он был бы успешен? Сейчас совсем неважно, почему так произошло, важно лишь то, что ребёнок не может реализовать себя в какой-либо конструктивной содержательной деятельности. Но ведь естественная потребность к успешности и самореализации никуда не девается. И поскольку особо прикладывать усилия такому подростку ни к чему не хочется, то он пытается реализовать себя в деструктивной деятельности, так как это требует меньше всего усилий.

Что проще — получить пятёрку за контрольную или обозвать одноклассника? Ответ очевиден. Но ведь, как мы уже выяснили, свою успешность подросток оценивает по отзывам самого значимого для него окружения — сверстников, ему важно получить их одобрение. Именно поэтому травля почти всегда происходит коллективно.

Конечно, если ребёнок не успешен в учёбе, это совсем не значит, что он обязательно будет издеваться над другими. Для этого он должен обладать определёнными характеристиками:

Развитый эмоциональный интеллект . Такой ребёнок не испытывает затруднений в общении со сверстниками и осознаёт свои сильные и слабые стороны. При этом он может как обладать лидерскими качествами, так и быть ведомым. В обеих ролях он вполне способен реализовать свою успешность для значимой ему группы.

Отсутствие терпимости к внешним и внутренним «недостаткам» окружающих. Такой ребёнок стремится высмеять все проявления человека, отклоняющиеся от нормы, будь то физический недуг или особенности в общении.

Антагонизм с внешним миром. Такой подросток враждебно воспринимает всё, что находится вне его личных ценностей и представлений о морали и нравственности. В свой мир он пускает только тех, кто разделяет его философию, чаще всего это сверстники. Взрослые же «со своими нравоучениями» становятся для него врагом № 1.

Агрессивное поведение. Агрессия может быть как вербальной (крики, брань, оскорбления), так и невербальной (действия, направленные на разрушение или причинение физической боли). Агрессивные проявления не всегда предполагают то, что ребёнок злится или раздражён. Иногда даже в спокойном, комфортном для него состоянии он может как бы нечаянно задеть кого-то, обозвать или сломать чью-то вещь. При этом такое поведение может быть направлено как на друга (если это принято в микросоциуме), так и на «врага».

Важно понимать, что все вышеописанные характеристики в большей степени относятся к лидерам травли. Под влияние лидера могут попасть дети, в чьём характере нет ни жестокости, ни злобы. Этот феномен в социальной психологии называется «Подчинение авторитету», он был описан американским социальным психологом Стэнли Милгрэмом.

Атмосфера, способствующая развитию буллинга

Чаще всего буллинг распространён в той среде, где много не реализовавших себя в конструктивной деятельности подростков. Не секрет, что подростки ищут и с успехом находят сверстников со схожими увлечениями, ведь им важно получать одобрение и поддержку своих действий. Такая группа может образоваться во дворе или в классе и параллели. Агрессия этой группы растёт пропорционально неодобрению её в обществе.

Если учителя и родители уже давно махнули на них рукой и прямо говорят им, что ничего путного из них не выйдет, то для группы становится ещё важнее доказать окружающим, что общение со взрослыми не представляет ценности и что они прекрасно чувствуют себя внутри своих интересов. Таким образом, общество своим порицанием даёт подросткам ровно то, что им нужно — укрепление мнения о своей инаковости и избранности.

Кто больше всего подвержен травле

Чаще всего насмешкам и издевательствам со стороны сверстников подвержены дети со слабой социализацией и низким эмоциональным интеллектом: они не знают, как подавать себя в обществе и какой реакции от них ждут люди. Иногда они даже не понимают, что над ними смеются, так как не всегда способны отличить обычную шутку от злой.

Дети с низкой социализацией часто довольно слабовольны и стараются понравиться окружающим, поэтому ими так легко манипулировать

Такие дети часто не могут постоять за себя, так как у них не сформированы собственные границы.

Дело в том, что мнение о себе такой ребёнок формирует исходя из представления о нём окружающих, и если мнение отрицательное, то и он себя ни во что не ставит.

Часто такой стиль поведения формируется у ребёнка, воспитанного в авторитарной семье, где его мнение не учитывается, а любой поступок подвергается критике. Впрочем, это совсем другая история.

Эффект «белой вороны»

Основным стимулом для буллинга является то, что ребёнок не такой, как все. Примеров может быть масса: мальчик-ботаник в классе хулиганов или ребёнок, отличающийся цветом кожи от остальных одноклассников.

Но есть и более редкие примеры, в которых эффект «белой вороны» также будет работать. Например, если в класс отличников-олимпиадников придёт двоечник-хулиган, до запираний в туалете и наклеиваний табличек «Пни меня» на спину может и не дойдёт, но класс сделает всё возможное, чтобы показать, что этот ребёнок чужак и ему здесь не место.

В любом коллективе есть лидер, ведомые и изгой. И это закон социума, от которого никуда не деться

Другой вопрос, комфортно ли участникам коллектива в своих ипостасях, какие цели лидер ставит перед собой и куда направляет коллектив.

Чтобы искоренить буллинг из любого коллектива, совершенно не нужно делить людей на хороших и плохих, на добрых и злых. Наклеивание ярлыков не даст никакого эффекта. Нужно лишь понимать законы социума и создать физически и психологически безопасную среду для ребёнка, которого травят.

Но для этого нужно работать не только с теми, кто травит, но и с тем, кого травят. Ведь если при переходе из одной некомфортной среды в другую (другая школа, колледж, институт) ребёнок не попытается в себе что-то изменить и не отрефлексировать свои действия, высока вероятность, что его снова начнут травить.

Что делать родителю, который столкнулся с травлей своего ребёнка

1. Главное — спокойствие. Когда ребёнок поделится с вами тем, что его травят в школе — не включайте эмоции. Важно спокойно выслушать и при этом не бегать по квартире кругами, посыпая голову пеплом. В противном случае ребёнку, во-первых, передастся ваша тревога, а во-вторых, это будет для него сигналом, что в таком состоянии вы ещё больше наломаете дров и в следующий раз предпочтёт не обращаться к вам за помощью.

2. Постарайтесь выяснить причину травли. В разговоре с ребёнком спросите, что, как он думает, является причиной плохого отношения к нему сверстников. Внимательно выслушайте ребёнка: ему плохо и он пришёл к вам для того, чтобы выговориться.

3. Спросите у ребёнка, какие его действия послужили причиной травл. Возможно, у большинства родителей этот пункт вызовет шок — «Какие ещё его действия? Моего ребёнка травят — он жертва!». Безусловно, это так, но этот вопрос нужно задать, чтобы ребёнок смог проанализировать свои действия и понять, что из его проявлений послужило причиной травли. Это поможет ему разобраться, может ли он самостоятельно повлиять на ситуацию в дальнейшем. Если дети травят ребёнка из-за лишнего веса, дефектов речи, слабого зрения, медлительности или других физиологических проявлений, то на это он никак повлиять не может. Но если он, например, жалуется на хулиганов учительнице, навязчив в общении с одноклассниками или приходит в школу в грязной, плохо пахнущей одежде, то это изменить в его силах.

Важно!

Ничто не может оправдать травлю другого человека, но так как ребёнок живёт в социуме, ему и родителям важно понимать, что ИМЕННО ОН может изменить, чтобы ему было комфортнее.

Если вы всё же не посчитаете важным поговорить об этом с вашим ребёнком, то будьте готовы к тому, что с приходом в новый социум ситуация с травлей может повториться.

4. Немедленно сообщите о травле классному руководителю и всё общение с родителями и другими детьми в дальнейшем осуществляйте через нег. Сообщите классному руководителю о проблеме и встретьтесь с ним вместе с ребёнком. После этого ждите реакции от классного руководителя. Можете попросить о встрече вместе с директором или завучем. Это даст вам возможность узнать, какие последуют административные действия в сложившейся ситуации.

5. Обратитесь за помощью к школьному психологу. Ситуация травли сложная не только для ребёнка, но и для родителя, поэтому оба нуждаются в поддержке специалиста. Кроме того, зная о вашей проблеме, психолог также будет работать с одноклассниками ребёнка и их родителями.

6. Каждый день интересуйтесь об изменении ситуации

Так же спокойно, без эмоций, спрашивайте у ребёнка, как прошёл его день в школе.

Происходило ли что-то неприятное?

Что хорошего произошло?

Комфортно ли ему было сегодня?

Что он сделал для того, чтобы сегодняшний день был лучше вчерашнего?

Не забывайте поддерживать связь с классным руководителем. Это можно сделать, задавая ему ровно те же вопросы. Безусловно, в этом случае необходимо соблюдать субординацию.

Чего делать не стоит

1. Не пытайтесь выяснять отношения с одноклассниками и их родителями. Каждый будет защищать своего ребёнка и говорить, что «Мой никогда так сделать не мог». Более того, такими действиями вы подвергаете своего ребёнка ещё большей опасности, ведь его сверстники обязательно узнают, что вы звонили их родителям и обвинят вашего ребёнка в «стукачестве».

Ну а если вы напрямую обратитесь с претензиями к одноклассникам, то тогда уже их родители будут негодовать на полном основании.

2. Не делайте скоропостижных выводов. В разговоре с вашим ребёнком не обвиняйте его ни в чём и не обсуждайте при нём его одноклассников. Ваша задача — лишь получить наиболее объективную картинку происходящего и помочь ребёнку поскорее выйти из сложившейся ситуации. Наклеивание ярлыков — это не что иное, как проявление ваших негативных эмоций.

3. Не давайте советов школе, как поступить с одноклассниками вашего ребёнка. Постарайтесь довериться классному руководителю и администрации. Конечно, вы лучше знаете, как нужно поступить в этой ситуации, но это так или иначе не находится в зоне вашей ответственности. Выслушайте предложения педагогического коллектива, задайте уточняющие вопросы, примите к сведению действия, которые нужно совершить вам и вашему ребёнку и делайте то, что находится в зоне вашей ответственности.

Здесь важно сотрудничать со школой, а не вступать с ней в конфронтацию. Если коллектив школы действует в рамках закона и этики, то позвольте им делать свою работу.

Что нужно делать, чтобы ваш ребёнок не стал жертвой буллинга

1. Учите его общаться. Развивать навыки общения помогает разнородная среда. Достаточно ли у вашего ребёнка мест, где он может реализовать свою потребность в общении? Всему этому способствуют разнообразные кружки, как в школе, так и за её пределами, путешествия, походы в театр, музеи, поездки в детские лагеря. Общению способствует совместная деятельность. Чем деятельность разнообразнее, тем больше опыта взаимодействия с разными людьми ребёнок получает.

2. Будьте вашему ребёнку другом. У авторитарных родителей дети чаще всего становятся жертвой травли. Так происходит потому, что такие родители учат своих детей не иметь собственного мнения и беспрекословно подчиняться силе. Родители, которые позволяют ребёнку самостоятельно принимать решения и ошибаться, могут быть уверены, что у их ребёнка будет формироваться собственное мнение как о своих поступках, так и поступках окружающих, и он придёт к ним за советом в непонятной для него ситуации.

3. Обращайте внимание на настроение ребёнка. Если ваш ребёнок приходит домой после школы или секции в подавленном настроении, аккуратно поинтересуйтесь, не нужна ли ему помощь, но не навязывайтесь. Если такие ситуации будут повторяться, то можете позвонить классному руководителю или тренеру и спросить, всё ли в порядке.

4. Обращайте внимание на самочувствие ребёнка. Частое плохое самочувствие может быть сигналом психосоматического расстройства, когда негативные эмоции и чувства влияют на физическое состояние. В этом случае вам нужно совершить все те же действия, что и в предыдущем пункте.

5. Обращайте внимание на финансовое состояние ребёнка

Если ваш ребёнок просит вас дать ему крупную сумму денег или ему постоянно на что-то не хватает — это повод поговорить с ним о вашей обеспокоенности.

Детский мир сильно отличается от взрослого. Главное, помнить, что мы тоже были детьми и искали у взрослых поддержки и любви. Мы не были идеальными, но очень хотели быть счастливыми. Помните об этом и будьте мудрыми родителями.

Автор: Евгений Ланге; МЕЛ