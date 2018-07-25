Как жилось бы «евробляхеру» в США, Канада или Сингапуре

Проблема «евроблях» уже навязла в зубах, обговоренная с разных ракурсов. Мы же, минуя обсуждение моральности, законности и финансовой составляющей этой проблемы, попробуем выяснить, как происходит растаможка авто в других странах. Сделать это стоит потому, что сторонники «евроблях» часто в спорах приводят аргумент, что растаможка авто в других странах в разы легче и дешевле, чем в Украине. Так давайте выясним, правда ли это.

Прежде, чем использовать в споре довод о дешевой растаможке авто в иных странах, узнайте, как действительно обстоит дело. В этой статье мы рассмотрим США, Канаду и Сингапур.

И начнем со стран дальнего зарубежья – США, Канады и Сингапура. Стран богатых и успешных, но имеющих очень разные условия.

Но, дабы не быть уличенными в манипулировании фактами, в статье будут даны ссылки на иностранные источники (таможен и иных госструктур), которые смогут подтвердить эти данные. Даже не зная иностранного языка, перейдя по ним, можно, включив гугл переводчик, самому убедиться в правдивости информации.

Растаможка авто в США

В США тяжело импортировать авто из другой страны, ибо здесь хорошо развита собственная автоиндустрия. При наличии таких крупных автоконцернов, как General Motors, Ford и Chrysler, американцам «за глаза» хватает своих автомобилей.

Если американец ездит на европейском авто, это обеспеченный человек, так как «неамериканские» машины в США кричаще дОроги. Причина в растаможке авто, но совсем не в привычном для нас смысле. Америка придумала способы, как защищать собственного производителя, не используя высокие ставки импортных налогов.

Чтобы импортировать авто в США, машина должна соответствовать нескольким критериям:

Федеральным стандартам безопасности моторных транспортных средств FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards). Стандарты включают в себя требования к системам по предотвращению аварий, ударопрочности авто и выживаемости в нем во время ДТП. Они насчитывают сотни пунктов требований, и в разы «круче», чем в какой бы то ни было другой стране. Чтобы автомобиль был допущен на рынок Америки, автопроизводитель должен делать его специально для США, используя более дорогие материалы и комплектующие, оснащая множеством систем пассивной и активной безопасности. В результате, стоимость такой машины по сравнению с аналогами для других стран, существенно выше. А автопроизводители подобные машины отдают только своим дилерам в США. Иными словами, частный импорт ТС в США фактически невозможен.

нормативам по расходу топлива – если расход топлива авто 11 л/100 км и больше, при растаможке вступает в действие так называемый топливный налог. Он определяется таможней США на основе собственных нормативов, а не данных автопроизводителей;

стандартам экологического соответствия EPA, которые тоже в разы суровее, чем где-либо еще.

Соответствие всем этим требованиям подтверждается сертификатами. Но, получить их могут немногие производители.

На сайте таможенной службы США даже есть фраза: «скептически отнеситесь к заявлениям иностранных дилеров или других продавцов, что импортируемое ими ТС соответствует этим стандартам или может быть легко приведено с ними в соответствие».

Налоги на растаможку авто в США:

пошлина: на любые легковые авто (и новые и б/у) – 2,5%, на грузовики – 25%.

НДС – отсутствует.

акциз – отсутствует.

Если вам кажется, что растаможка в США очень дешевая, то не обольщайтесь – просто совсем немногие автомобили проходят в Америке «фейс-контроль» на импорт.

Растаможка авто в Канаде

Канада – не Америка, здесь нет своих марок авто, зато есть множество сборочных заводов – американских и японских автопроизводителей. И в этой стране тоже жесткие требования к безопасности и экологичности автомобиля.

Главное, что в Канаду невозможно ввезти авто, сделанное… не для США.То есть, в этой стране работают те же принципы, что и в Америке – ТС должно отвечать стандартам безопасности CMVSS и экологическим нормам. В итоге, на канадских улицах превалируют американские и японские автомобили.

Модифицированное ТС ввозить в Канаду запрещено. Закон прямо говорит, что при стороннем вмешательстве в конструкцию автомобиля, тот теряет свою оригинальную заводскую гарантию безопасности, а это недопустимо.

Есть исключения. Они касаются старых (старше 15 лет) авто и ТС, сделанных в единственном экземпляре.

Налоги на растаможку авто в Канаде:

пошлина – 6,1% (рассчитывается от суммы: стоимость + акцизы + доставка + страховка);

налог на продажу товаров GST (Goods and Services Tax) – 5%;

налог PST (налог на владение личным имуществом, платится при регистрации) – 7%-10%;

акциз на автокондиционер – эквивалент 100 канадских долларов (C$);

весовой акциз платится, если автомобиль весит более 2 007 кг, рассчитывается на килограмм «лишнего» веса;

топливный налог, вступает в силу при расходе топлива 13 л/100 км и выше:

13 л/100 км – C$1000;

14 л/100 км – C$2000;

15 л/100 км – C$3000;

16 л/100 и больше – C$4000.

Общая сумма растаможки составит около 90% от стоимости авто.

Однако, это не касается ТС, произведенных в США, Канаде (при обратном ввозе) и Мексике. На эти автомобили нет пошлин, акцизов и налога GST.

Растаможка авто в Сингапуре

Сингапур – самая маленькая страна Юго-Восточной Азии. Это невероятно населенное, динамичное и богатое государство-город. А еще оно одно из самых чистых и зеленых в мире.

Живет в нем чуть более 5 млн. человек, а вся площадь государства – 714 км2. Понимаете, о чем речь? Правительство Сингапура считает, что в стране с такой плотностью населения на м2, должно быть как можно меньше машин.

Для этих целей в стране всеми способами популяризуют общественный и велосипедный транспорт, а количество ввозимых авто регулируют ограничениями и налогами.

В результате, в Сингапуре владеть авто – это роскошь. К примеру, на данный момент цена на Toyota Corolla в Сингапуре стартует со $105 000, и от $107 000 начинаются цены на какой-нибудь небольшой кроссовер.

При ввозе в Сингапур налогообложению подлежат только четыре вида товаров – автомобили, алкоголь, табачные изделия и нефтепродукты. Ставки налогов на эти товары безумные.

Также в Сингапур нельзя ввозить авто с левым рулем и с кондиционером, в котором есть хладагенты, вредные для экологии, а еще машины старше 3-х лет (исключение – ретро-автомобили старше 35 лет). Но и новое авто должно пройти сложную сертификацию безопасности, требования которой состоят из 52 пунктов.

Но, главное – количество автомобилей в Сингапуре регулируют их регистрацией. На нее в стране квоты, ограничивающие количество ТС, которые могут ездить по дорогам Сингапура в определенный момент.

Чтобы получить регистрацию на авто (действует 10 лет), сингапурцу нужно участвовать в торгах, на которых цена права на регистрацию авто может стартовать с $50 000 (!) и заканчиваться $100 000 (!). Купив машину, иногда житель Сингапура может месяцами не получать возможность зарегистрировать авто.

Налоги на растаможку авто в Сингапуре:

акциз на легковое авто – 20%;

налог на продажу товаров GST – 7%;

квота на регистрацию авто – $50000 – $100000;

Итог: совокупные платежи при ввозе и регистрации авто в Сингапуре составляют 150% – 300% от его стоимости.

Выводы

Итак, все, кто говорят об идеальных законах в Америке, Канаде и Сингапуре! Вы уверены, что хотели бы жить по ним? В этих странах частный импорт авто практически невозможен, растаможка и регистрация ТС – безумно сложна и дорога. И хотя условия в вышеописанных государствах абсолютно разные, они существенно строже и суровее сегодняшних украинских.

Автор: Татьяна Федорчук; «Автоцентр»

