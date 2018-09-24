Як вберегти дані свого смартфону від кишенькових злодіїв

Основна ціль кишенькових злодіїв – це мобільні телефони. А ще цей пристрій можна легко залишити в кафе на столику або в метро. І коли ми втрачаємо свій гаджет, нам здається, що ми втратили частинку себе самого. Але все не так погано. Існує план дій, про які слід подбати перед тим, як станеться неприємна ситуація.

Увімкніть функцію відстежування телефону В операційній системі будь-якого смартфону передбачена опція, яка дозволяє відстежувати переміщення телефону через інтернет та інші технології. В Android це називається «Знайти пристрій». Цією функцією можна керувати у розділі налаштувань «Безпека та місцеперебування». У iOS цю функцію можна знайти за допомогою розділу «Знайти iPhone». Для її увімкнення потрібно зайти в «Налаштування», натиснути на свій портрет та вибрати свій телефон. Після увімкнення функції ви зможете відстежувати свій смартфон з будь-якого пристрою. Головне – зайти у свій профіль Google або Apple. Ви можете подивитися де саме був телефон в мережі останнього разу, зайшовши на Google Account або в iCloud. Якщо у вас вкрали телефон, ви зможете відстежити його переміщення, але краще не гнатися за крадієм. Видаліть всі данні свого смартфону за допомогою тих же функцій «Знайти пристрій» або «Знайти iPhone». Поставте захист на свій екран Подумайте про всі додатки, де у вас збережені паролі на телефоні – Instagram, Snapchat, Twitter та подібні. Єдине, що може зашкодити злодію отримати доступ до ваших облікових даних – це екран блокування. Тому вам потрібно подумати про захист – будь то PIN код, графічний ключ, відбиток пальця чи idFace. Налаштувати блокування можна у розділі «Безпека та місцеперебування» на Android та «Face ID та пароль» (або «Touch ID та пароль») на iOS. Зробіть резервування своїх особистих даних Треба бути готовим і до того, що ви не зможете повернути свій смартфон. Тоді доведеться зберегти свої дані на іншому пристрої. Майже всі додатки та операційна система робить все це за вас. Тобто, якщо ви встановите Instagram на новому телефоні, дані вашого профілю нікуди не подінуться. Щоб зберегти іншу інформацію, наприклад, налаштування системи та дані усіх додатків, вам потрібно увімкнути копіювання даних. На Android потрібно зайти в «Налаштування», вибрати «Система», зайти у розширені налаштування та натисніть «Резервне копіювання». На iOS робимо наступним чином: зайдіть в «Налаштування», натисніть на своє ім’я, виберіть свій гаджет, а потім натисніть на «Резервна копія в iCloud». Якщо буде необхідність, можна використовувати інші сервіси для збереження файлів в хмарному середовищі таких, як OneDrive, Dropbox, Google Фото та iCloud Фото. Інші захисні заходи Смартфон завжди можна застрахувати за невеличку щомісячну плату. Страхові компанії відшкодують збиток, яке ви зазнали через втрату, пошкодження чи крадіжку телефону. Ціна послуги залежить від ціни вашого смартфону. Щоб збільшити шанси на те, щоб втрачений телефон був знайдений, на екрані блокування можете залишити свою електронну адресу або додатковий номер телефону. В налаштуваннях Android виберіть «Безпека та місцеперебування», натисніть на іконку налаштувань поруч з пунктом «Екран блокування» та вибрати «Повідомлення на екрані». На гаджетах Apple треба зайти в додаток «Здоров’я» та вибрати «Медкарта» і залишити контакти, які можна бути проглядати на заблокованому дисплеї. Якщо у вас встановлена двофазова авторизація, то без телефону вам буде важко. Тому зарання подбайте про те, як ви зможете ввійти у потрібні акаунти без телефону. Для акаунтів Google можна вказати додатковий телефон або використати резервні коди авторизації. Що робити, якщо ви втратили телефон Попередні поради зможуть спростити все в цій ситуації. Але все одно варто зробити наступне. Зв’яжіться з оператором (потім поліцією) В першу чергу потрібно дзвонити саме до оператора. Він перевірить ваші витрати на дзвінки та чи не представлявся хто-небудь вашим іменем з вкраденого телефону. Оператор ткож, в разі необхідності, заблокує вашу SIM-карту. Як тільки ви дізналися про крадіжку телефону, потрібно звертатися в поліцію. Шанс на те, що телефон знайдуть досить маленькі, але це буде все ж краще, ніж коли ви взагалі не повідомите поліцейським про крадений телефон. Якщо ви скористалися порадою вище та застрахували свій смартфон, то вам знадобиться номер справи, яку заведуть в поліції. Відстежте ваш пристрій Як було вже зазначено, ви зможете скористатися опцією телефона «Знайти пристрій» або «Знайти iPhone» і при необхідності стерти звідти всю інформацію та заблокувати його. Перевірте свої акаунти В більшості випадків, при несанкціонованому доступі, вам приходитиме сповіщення на пошту. У Facebook показуються всі місця, звідки заходили на ваш акаунт. Якщо вам невідомо хоч одне з них, можна легко вийти з акаунту або змінити пароль. Ви можете також вийти з акаунту з усіх пристроїв. Схожа функція є і в інших сервісах, передусім Google і Twitter. Якщо ваш смартфон захищений екраном блокування, то не варто хвилюватися про те, що хтось отримає доступ до вашої інформації на телефоні. Але краще все ж в міркуваннях безпеки змінити паролі від всіх акаунтів, щоб ніхто не зміг його привласнити та взяти під контроль всі ваші дані. Оригінал: Wired. Переклад: Blog Imena.UA