Как отшивать гадающих цыган, сталкеров и городских сумасшедших

Граждане постоянно жалуются на гадалок, которые сначала просят «сигаретку», а заканчивают предсказаниями и, в случае неуплаты за «услуги», – угрозами. да, порой приходится сталкиваться с городскими сумасшедшими, сталкерами и навязчивыми цыганами. но не каждый способен их послать.

В беларуском издании KYKY попросили нлп-практика и экс-сотрудника силовых структур объяснить нам, как вести себя с такими нежелательными знакомствами. редакция обращает внимание, что ни в коем случае не переносит образ агрессивных цыганских гадальщиков на весь этнос.

НЛП-практик Юрий Пузыревский. Почему феномен «цыганского гипноза» вообще работает и кто в зоне риска

Люди бывают гипнабельные, среднегипнабельные и малогипнабельные – это индивидуальные особенности каждого человека. «Добычей» цыган как правило становятся люди гипнабельные, их легко отследить в толпе: они погружены в себя, то есть в легком состоянии транса. Каждый человек может испытывать ежедневно, погружаясь в это состояние естественным образом: это как сон, чтобы восстановить силы, только для сознания. Транс – это когда человек листает ленту фейсбука, ездит в общественном транспорте и думает о чем-то своем, то есть не присутствует в моменте. Имея определенный опыт, невербальные признаки транса легко откалибровать: расфокусированный взгляд, покраснение кожи лица, асимметрия мышц, другие идеомоторные реакции.

Цыгане действуют по схеме «перегрузи все три канала восприятия информации»: визуальный, аудиальный и кинестетический. Заметьте, чаще всего они выбирают места с большим движением и перемещением людей. Шум, а так же толпа, где до человека может кто-то дотрагиваться (в том числе, сами цыгане), играет им на руку: когда три канала перегружены, наступает состояние транса, и человек способен некритично воспринимать команды со стороны гипнотизера. Погружению в транс способствуют и наши мобильные телефоны, когда человек сфокусирован на отправке сообщения или просмотре ленты. Поэтому подходят часто к «отдыхающим»

Коллаж: Игорь Гора

Гадальщики используют основные человеческие ценности для того, чтобы вызвать у вас доверие, воспользоваться моментом, когда ты задумался, и продолжить внушение. Какие это ценности? Здоровье (своё и близких), семья, работа, любовь и деньги. Согласитесь, это вещи волнуют каждого, и именно на этом играют цыгане.

Что можно сделать, чтобы не вестись на уловки?

Не идти ни на какую коммуникацию, постараться «пробудиться». Самый простой способ это сделать – изменить положение своего тела, распрямить плечи или сделать несколько резких хаотичных движений, например быстро присесть и встать – это работает. Ну а дальше, конечно, постараться уйти. Гипнабельным людям важно вообще не начинать разговор – просто уходите.

Если меня проклинают в спину?

Старайтесь не реагировать. Переключиться, надеть наушники и, если есть возможность, по приходу домой принять душ и представить, что весь негатив стекает с тела вместе с водой. Если вы не отвечали агрессивно, не вступали в конфронтацию – это будут просто запугивания, а не «прямые» и адресные угрозы. Многие спрашивают, знают ли цыгане НЛП. – Нет, этот навык «убеждения» передается у них от поколения к поколению, в своих кругах, они много тренируются.

Что делать? Разбираем случаи агрессии городских сумасшедших

Ситуация 1. На улице к вам подходит цыган и с налета начинает гадать. Просит расплатиться часами, а то плохо будет. Говорит: «Мне надо на ребенка». Что делать в такой ситуации, если у жертвы неустойчивая психика и она боится угроз?

Не начинать коммуникацию, если девушки поддаются внешнему влиянию. Обращу внимание – это значит не только не начинать разговор, но так же и не выполнять никаких просьб, вроде «угости сигаретой», как происходит вечерами на Зыбицкой. Если вы это сделали, то уже выполнили просьбу. А значит, если вам скажут «послушай меня», вы начнете слушать, потому что уже начали невербальный диалог. Можно также начать громко кричать (например, «Милиция!») или делать что-то нестандартное, тем самым вы привлечете к себе внимание, а цыгане его не любят. Пусть лучше окружающие сочтут вас сумасшедшим, но вы останетесь при своих деньгах.

Ситуация 2. Городская сумасшедшая начинает на всю улицу сыпать оскорблениями и снимать вас на видео. Что делать?

Не обращать на человека внимание, ведь в данной ситуации он именно этого и добивается. Скорее всего, у него четко выраженная психопатия, поэтому если он не добьется от вас желаемой реакции (скандала, внимания), то переключится на другого или оставит в покое.

Коллаж: Игорь Гора

Ситуация 3. На вас странно смотрит пассажир в метро. Выходит за вами, постоянно смотрит, преследует от станции к станции. Если герой меняет направление – меняет и он. Что делать?

Если сталкер случайный, то самый верный способ, опять же, не обращать на него внимания – своим преследованием они именно этого и добивается. Если преследуемый не дает нужной реакции, он становится неинтересным.

Если же сталкер – бывший партнер/друг/знакомый, здесь сложнее. Он будет добиваться внимания любым способом от цветов и подарков и до угроз. Но и в этом случае самый надежный способ – это игнорирование. Часто жертвы сталкеров на положительные проявления внимания реагируют благодарностью, а на отрицательные – агрессией, но оба эти случая – проявление внимания к преследователю. Здесь неважно, оказываете вы внимание со знаком плюс или минус, его не должно быть вовсе. Если преследование слишком назойливое, лучше обращаться в милицию и ссылаться на неадекватность человека. Есть службы, которые это проверяют. Обычный вызов 102 тоже поможет.

Ситуация 4. В переходе пожилая женщина громко просит денежной помощи, провожает взглядом, кричит, чтобы ты не прошел мимо. Иначе она умрет, а ты ей даже не поможешь.

Попрошайки потому и существуют, что кто-то им дает деньги. Если бы денег не давали, они бы никогда этим не занимались. И поверьте, нет разницы, настоящий перед вами нуждающийся или подставной. Все равно найдется «сердобольный», который даст ему денег. Но если вы любите жертвовать деньги, пожертвуйте через какой-нибудь официальный фонд – и ваша совесть будет чиста. Я именно так и делаю. Всем помочь невозможно. Выводить на чистую воду попрошаек не имеет огромного смысла. Просто задайте себе вопрос: а зачем вам это?

Чтобы остановить агрессора, нужно сделать встречное предложение: например, когда говорят «давай я тебе погадаю» или «давай провожу тебя до дома», предложите погадать в ответ или скажите: «Нет, давайте я вас провожу!» Разорвите шаблон. Как правило, неадекватные или гипнотирующие люди не готовы к подобным ответам, они не любят «сложных клиентов», которые могут противостоять влиянию. Лично я реагирую не агрессией, а игнорированием – для меня это самый простой, действенный и экологичный способ. Потому что на агрессию вас могут «вызывать» специально. Но чтобы разорвать шаблон, конечно, можно среагировать резко – тогда человек замешкается.

Фото: Игорь Ефимов

Нет стопроцентно работающих техник, всё зависит от контекста и того, кто эту технику применяет. Если человек имеет здоровую психику, он порой начинает «поединок гипнотизеров». Если человек неопытный – лучше рвите шаблоны. Например, говорите: «а я занимаюсь эзотерикой» или «я тоже неадекватный и сейчас вас покусаю».

Андрей, бывший работник милиции. Когда звонить в «102» и чем угрожать гадальщикам в ответ

Вызовы «с улицы» на попрошаек-гадалок – это обычная практика. Часто дело заканчивается возвращением денег потерпевшему. Тогда «злоумышленников» отпускают, но вскоре они возвращаются на свои «рабочие места». Особо злостных могут задержать по административной статье за мелкое хулиганство: нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок. Все это влечет наложение штрафа от двух до тридцати базовых величин или административный арест. Если в их действиях будет состав преступления (грабёж, мошенничество), ситуация может закончиться задержанием на гораздо больший срок. Неудивительно, что многие представители этого контингента имеют судимости.

Как правильно отвечать им, не вызывая 102?

У них на вооружении НЛП и гипноз – лучше обойти стороной. Так же и они избегают сотрудников, потому милиция = проблемы. А в камере НЛП может не сработать. Хотя не обязательно, что подобные «приемы» не сработают на ком-то из сотрудников, особенно молодых. Я считаю, что помимо правовых дисциплин и физической подготовки курсантам и действующим сотрудникам нужно преподавать подобные методики. Сотрудник милиции должен иметь устойчивую подготовленную психику, уметь распознать применение и дать отпор любой психотехнике, а также владеть подобными навыками самому.

Обычно патрульный наряд может «припугнуть» их, погонять с «насиженных» мест. Парки, торговые центры и вокзалы – вот топ-3 их излюбленных локаций. Но нужно понимать, что цыгане, предлагающие свои услуги – это особый вид людей, бизнеса, который практикуется годами. Они как бы предлагают свои услуги, а во время дикой популярности астрологии на это есть спрос. Люди снова и снова соглашаются на «развод», а потом идут в милицию с заявлением об обмане. Бывали случаи, когда человек под воздействием гипноза отдавал все деньги, затем ехал домой и привозил «гадающим» свои сбережения либо золотые украшения. Для зацепки этим людям достаточно короткого контакта, поэтому лучше просто игнорировать их вообще.

Отреагируют ли на мой звонок в милиции или это похоже на вызов скорой бездомному?

Милиционеры обязаны отреагировать и прибыть на вызов в случае совершения преступления или правонарушения. В случае поступления сообщения типа «в парке ходят цыгане», дежурный может просто ориентировать ближайший патруль на проверку и профилатическую беседу при необходимости.

Фото: Анна Шулятьева

Если городские сумасшедшие – это просто люди, не угрожающие ни вам, ни общественному порядку, а просто напевающие свои песни или философствующие о жизни – это уже «изюминка» конкретной площади или города. Я сам из Борисова, и у нас было именно так: таких людей знали в лицо и даже по имени. Конечно, если человек «сталкерит», то есть преследует, нарушает ваше личное пространство – лучше звонить в милицию. Но большинство «странных» горожан – безобидные.

Многие из них стоят на учете в диспансерах, и при привлечении к ответственности (административной или уголовной, но обычно до второго не доходит) по «диагнозу» их просто отправляют на принудительное лечение. «Странных» людей в электричках, которые могут петь или рассказывать анекдоты, я называю безобидными мотыльками – летают, но никому не мешают и не несут прямой угрозы. Попросите пересесть, пересядьте сами. Это гораздо безобиднее, чем «цыганские схемы».

Автор: Екатерина Ажгирей; KYKY