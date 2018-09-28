Когда пешеход — лучший инспектор. Как наказать «героя парковки» с помощью смартфона

Закон о реформировании сферы парковки парламент принял в декабре 2017 года, а в марте 2018 года президент его подписал. Для подготовки к новым правилам у местных властей было шесть месяцев.

Впрочем, новые изменения интересуют не только автомобилистов, но и других участников дорожного движения, которые могли бы, например, сообщать о нарушителях и фиксировать нарушения. Хотя это пока и не предусмотрено законодательством, но подобные инициативы уже есть, пишет Экономическая правда.

Слава инспекторам

До сих пор наказывать автомобилистов могли только представители полиции и только в присутствии водителя. Новый закон позволяет штрафовать водителей и посредством фиксации нарушения на фото или видео.

Правда, фиксация нарушений с помощью станционарных камер или ручной съемки с 27 сентября не заработает. В перспективе — начало 2019 года, не раньше. Подробности в инфографике.

Кроме полицейских, выписывать штрафы за неправильную парковку теперь будут муниципальные инспекторы. Например, Киевская городская государственная администрация создаёт муниципальную инспекцию в составе 150 инспекторами по парковке.

Они будут наделены законными полномочиями для наведения порядка в сфере парковки. В их обязанности будет входить поиск автомобилей, которые мешают проезду транспорта на дорогах и проходу пешеходов на тротуарах, а также нарушающих базовые правила парковки.

С помощью сертифицированного оборудования и специального программного обеспечения инспекторы будут фотографировать нарушение. Если при этом транспортное средство будет мешать проезду, оно будет эвакуировано.

Извещение о штрафе полицейские и инспекторы будут оставлять на лобовом стекле автомобиля, и высылать копию его владельцу по месту регистрации.

Правда, получать извещение нарушители тоже пока не будут, по крайней мере, не с 27 сентября, так как еще не готов Реестр административных правонарушений, куда будут отправляться материалы фотовидеофиксации.

Новый закон предусматривает фото- и видеофиксацию нарушений не только в ручном режиме, но и с помощью стационарных камер. С них информация будет передаваться в центры обработки информации. ЭП ранее рассказывала, как будет работать система видеонаблюдения в Киеве.

Когда пешеход — лучший инспектор

Впрочем, наиболее мотивированный человек для борьбы с авто на тротуарах — пешеход.

Всю историю цивилизации города в мире строили, опираясь на многовековой опыт. Такая парадигма существовала до 60-ых годов XX века, когда на смену опыту пришли теории и идеологии. Из-за быстрорастущих процессов урбанизации за планировку городов взялись профессиональные проектировщики и привнесли свое видение того, как создать наилучшие условия для автомобилей.

В архитектуре и урбанистике развилась автомобилецентричная модель города. В западноевропейских странах быстро осознали ошибку и признали разрушающее влияние градопланирования, не ориентированного на людей. В Украине же до сих пор преобладают модернистские градостроительные практики. Ситуация усугубляется отсутствием культуры вождения и неуважением ко всем участникам движения. Новый закон может стать также концом "эры гневных постов в сети", если законодатели будут более сговорчивыми и подумают также о том, как любой владелец смартфона сможет наказать нарушителя с пользой для казны города. На данный момент в законодательстве такого права у пешехода нет.

При этом разработки технические уже есть.

Так, инициативная группа восемь месяцев работает над созданием приложения для смартфона Orange Card, с помощью которого наказать нарушителя сможет любой человек. Приложение проходит этап тестирования. В октябре оно будет доступно для скачивания в Google Play, а чуть позже — в AppStore.

Цель проекта — исправить ситуацию с парковкой в Киеве и повысить безопасность движения. Приложение будет работать на основании законов "Об обращении граждан" и "О Национальной полиции", Кодекса об административных правонарушениях и правил дорожного движения.

В приложении можно ознакомиться с шаблонами самых распространенных нарушений.

Последовательность действий такова. Открыв приложение, нужно будет перейти в фотокамеру и сделать минимум две фотографии автомобиля-нарушителя с разных ракурсов, включая номера авто. Приложение будет распознавать номера автоматически.

Еще одна фотография должна показывать тип нарушения правил парковки. Снимки должны быть хорошего качества. Затем фото нужно отправить разработчикам. Приложение само поставит геолокацию. Представители Orange Card обработают информацию и заполнят заявку в полицию.

"Мы стараемся максимально автоматизировать процесс, однако некоторые этапы мы автоматизировать пока не можем, поэтому будем использовать наемный труд и волонтеров", — рассказали ЭП представители Orange Card.

Полиция на основании полученной информации и в пределах полномочий будет принимать решение о назначении штрафа.

В приложении будет возможность отслеживать результат обработки заявки в режиме реального времени. Активист получит уведомление на смартфон в случае подтвержденного административного правонарушения.

"Мы будем давать обратную связь даже в тех случаях, когда невозможно установить факт нарушения. В этом случае мы будем извещать пользователя, почему нарушителя невозможно привлечь к ответственности, и что пользователь сделал не так. Цель — не перегружать полицию, а обращать ее внимание на явные факты правонарушений", — пояснили члены инициативы.

Создатели приложения обещают пользователям полную анонимность.

"Приложение максимально простое, но для его надлежащей работы создана многовекторная система действий, которая позволяет быстро и результативно привлекать нарушителей к ответственности", — говорят создатели.

Разработчики Orange Card также позаботились, чтобы метрологические и геолокационные данные были согласованы с государственным стандартом и учитывались инспекторами Национальной полиции.

ЭП поинтересовалась у юриста команды, как обезопаситься от агрессии водителя, если он застанет пользователя за фотографированием авто.

"Во время тестирования приложения наша команда фиксировала нарушителей в разных районах Киева. К большинству водителей и дорогих, и дешевых авто мы подходили, сообщали о нарушениях и ни от одного не услышали даже какого-то проявления агрессии", — уверяет юрист Владимир Крикун.

По его словам, провоцировать водителя неразумно, однако применение нарушителем силы вследствие сделанных фотографий маловероятно.

Разработчики уверяют, что финансируют проект самостоятельно. "В дальнейшем мы планируем использовать пожертвования неравнодушных граждан и организаций. Также мы участвуем в стартап-инкубаторах и боремся за гранты от муниципалитета", — рассказали в Orange Card.

Автор: АЛЕКСАНДР КОЛЕСНИЧЕНКО, Экономическая правда