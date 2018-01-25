Почему японцев тянет в лес самоубийств Аокигахара

Когда американский блогер Логан Пол опубликовал видеозапись из японского леса Аокигахара с трупом самоубийцы, на него обрушился шквал критики. Пол прогуливался по знаменитому в Японии лесу со своими друзьями, когда внезапно наткнулся на мертвеца. Он тут же запечатлел этот момент на видеокамеру и выложил видео в YouTube. На записи слышно, как он при этом радостно смеется.

Когда сотни пользователей интернета обвинили Пола в неподобающем поведении, он попросил прощения и объяснил свою реакцию растерянностью и удивлением от такой находки.

В лесу Аокигахара происходит действие американского фильма ужасов "Лес призраков"

Однако в лесу Аокигахара мертвецы - отнюдь не редкость: каждый год десятки человек выбирают это место, чтобы свести счеты с жизнью.

Лесной массив расположен у северовосточного склона горы Фудзияма, примерно в 100 км от Токио. Там каждый год происходит от 50 до 100 самоубийств.

Видеозапись популярного блогера Логана Пола вызвала бурные обсуждения в интернете

Из-за мощных деревьев в лесу Аокигахара всегда безветренно. Диких животных здесь почти нет, зато множество неприветливых каменных пещер. Все это создает в лесу пугающую атмосферу тишины.

Наряду с мостом "Золотые ворота" в Сан-Франциско лес Аокигахара считается местом, где совершается рекордное количество самоубийств в мире.

С лесом связано немало таинственных историй, его загадочная атмосфера вдохновила голливудских продюсеров на создание мистической драмы "Море деревьев" (2015) и фильма ужасов "Лес призраков" (2016). Про Аокигахару было снято и несколько документальных фильмов.

"Подумайте еще раз о своей жизни, родителях, братьях, сестрах и детях. Не страдайте в одиночестве, пообщайтесь с кем-нибудь", - гласит надпись при входе в лес. Там также указан номер телефона службы психологической помощи.

Это один из многих методов, с помощью которых местные власти пытаются изменить сложившуюся ситуацию. Помимо этого, по лесу ходят специальные патрули, за посетителями наблюдают и с помощью видеокамер.

Герои фильма "Лес призраков" читают объявление, на самом деле стоящее у входа в лес Аокигахара

В предотвращении суицидов участвуют и местные жители: владелец кафе, расположенного рядом с лесом, сообщил газете Japan Times, что за 30 лет спас от смерти 160 человек, вовремя предупреждая власти об одиноких посетителях.

Вдохновленные литературой

Считается, что многие японцы выбирают лес Аокигахара для самоубийства, вдохновившись романом "Башня волн" писателя Сэйтё Мацумото, опубликованным в 1961-м году. В романе влюбленная пара прощается с жизнью именно там.

Другие полагают, что традиция совершать самоубийства в этом лесу исходит из древней традиции "убасутэ", по которой престарелых членов семей относили умирать в лес.

THINKSTOCK / Некоторые пожилые люди в Японии, оставшись о одиночестве, предпочитают сводить счеты с жизнью

Согласно японскому фольклору, эта практика использовалась в основном в периоды засухи и голода, чтобы избавиться от лишних ртов.

Лес Аокигахара упоминается и в книге Цуруми Ватару "Полный курс самоубийств" (1993), где он назван прекрасным местом для того, чтобы умереть.

После публикации это произведение разошлось миллионными тиражами, однако вскоре было запрещено в стране.

Историческая практика

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире около 800 тысяч человек совершают самоубийство. Япония входит в пятерку стран с наибольшим числом суицидов.

В 2015 году в стране было зафиксировано 19,7 самоубийств на 100 тысяч жителей - это один из самых высоких показателей среди развитых стран.

"Одиночество и изолированность от общества являются главной причиной депрессии и самоубийств", - отмечал в интервью Би-би-си психолог Университета Темпл в Токио Ватару Нисида.

"Все чаще мы читаем истории о пожилых людях, которые в одиночестве умирают в своих квартирах. Их бросили. Раньше дети заботились о своих родителях, но сегодня уже этого не делают", - говорит он.

Также среди причин большого числа суицидов часто упоминается японская традиция достойного ухода из жизни.

Многие молодые японцы отказываются выходить из своих квартир по несколько месяцев

Самурайская практика сеппуку (харакири), молодые пилоты-камикадзе времен Второй мировой войны - эти примеры из истории тоже указывают на то, что для Японии практика самоубийств более характерна, чем для других стран.

Кроме того, как отмечает Ватару Нисида, в Японии отсутствуют христианские традиции, поэтому суицид здесь не воспринимается как грех. Некоторые, напротив, воспринимают добровольный уход из жизни как большую ответственность.

Когда жаловаться не принято

К финансовой нестабильности и неуверенности в будущем у японцев добавляется и присущая этому обществу культура запрета на жалобы, говорит Нисида.

"В Японии мало возможностей выразить гнев или отчаяние. Если молодые люди чувствуют подавленность или прессинг со стороны начальства, для некоторых из них единственным решением проблемы является смерть", - отмечает эксперт.

Помимо этого, с развитием новых технологий в Японии все чаще наблюдается "хикикомори" - своеобразный тип добровольной социальной изоляции, когда молодые люди месяцами не хотят выходить из своих домов.