Схематоз ПриватБанка: детективное агентство Kroll обнаружило «признаки финансовой пирамиды»

ПриватБанк до национализации был не классическим банком, а финансовой пирамидой и мошеннической схемой, и бывшие собственники банка и связанные с ними лица вывели из банка минимум $5,5 млрд. Это выявило агентство Kroll в ходе forensic audit национализированного банка. Юристы рекомендуют передать результаты этого расследования в лондонский суд, который уже рассматривает иск ПриватБанка к бывшим собственникам на $2,5 млрд.

Международное детективное агентство Kroll подтвердило громкие обвинения Нацбанка, с которыми регулятор выступил против экс-владельцев ПриватБанка еще в момент признания банка неплатежеспособным более года назад. «Компания Kroll провела независимое расследование и установила, что ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий и отмывания денег», – заявила на брифинге замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Директор компании AlixPartners, глава подразделения банковского кризисного менеджмента региона ЕМЕА Альфредо Белло констатировал, что мошеннические действия в ПриватБанке в «особенно крупных размерах» были «хорошо организованы и скоординированы бывшими акционерами» за период более десяти лет. «Это привело к нанесению убытков банку более чем на $5,5 млрд», – сказал он. Присутствовавший на брифинге представитель Kroll не делал никаких заявлений.

Схематоз

Завершить forensic audit ПриватБанка планировали еще в октябре, но расследование действий Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, связанных с ними лиц, а также экс-топ-менеджмента банка затянулось на несколько месяцев. Отчет Kroll не был обнародован, а НБУ на его основе подготовил заявление. В нем указано, что ПриватБанк имел «признаки финансовой пирамиды».

Схема проста. Топ-менеджмент ПриватБанка «создавал видимость реального банка». Для этого он «разрабатывал и внедрял банковские продукты и услуги». «Сотрудники банка называли эту схему «пылесосом», – заявили в НБУ. Клиенты верили банку и размещали в нем свои деньги, после чего топ-менеджмент выводил их путем выдачи кредитов компаниям, связанным с акционерами. Эти деньги шли на финансирование группы «Приват». «Есть четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для покупки активов и финансирования бизнеса в Украине и за границей в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц», – сообщили в НБУ.

Поскольку выданные кредиты были потрачены, то для маскирования их невозвратного статуса и избегания формирования резервов банк выдавал аффилированным лицам новые займы. За их счет гасились старые долги и проценты по ним – происходило циклическое перекредитование. Но чтобы о существовании этой схемы не догадался НБУ, аудитор и вкладчики, в ПриватБанке был создан «теневой банк», или «банк в банке», в котором работало свыше полутысячи человек. Их задача состояла в сокрытии источников происхождения денег и реального назначения кредитов.

В ходе циклического перекредитования выданные «кредиты» превращались в «доходы» и даже «депозиты» других заемщиков, под залог которых выдавались новые кредиты. «Компания А» могла получить от банка кредит на покупку импорта и вывести валюту из страны, а в залог передать права на будущий товар. Чтобы погасить этот кредит, требовалось выдать новый кредит. Его могла получить «компания Б», которая за счет этих средств могла оказать финансовую помощь «компании В», а она, в свою очередь, могла купить «услуги» у «компании А». За счет полученного дохода «компания А» гасила кредит, но теперь, чтобы «компания Б» вернула свой кредит, необходимо было выдавать кредит уже «компании Г». И так повторять до бесконечности.

В конце 2016 года 75% кредитного портфеля приходилось на 36 заемщиков, связанных с бывшими акционерами и аффилированными лицами. А 90% кредитов было выдано всего 10% заемщиков.

Чтобы поддерживать жизнеспособность этой схемы, ПриватБанк «неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, что могло быть достигнуто с помощью систематической фальсификации финансовой отчетности бывшим менеджментом банка». От этого уже пострадала компания PwC – ей запретили аудировать украинские банки.

Катерина Рожкова заявила, что результаты расследования Kroll «представлены генеральному прокурору, международным партнерам и организациям, послам». «Результаты аудита помогут довести до конца кейс ПриватБанка как кейс масштабного расследования и восстановления справедливости», – сказала она. По ее словам, ГПУ будет использовать результаты forensic audit. Министр финансов Александр Данилюк обвинял генпрокурора Юрия Луценко в противодействии расследованию доведения ПриватБанка до неплатежеспособности.

Классика жанра

Проведение forensic audit – распространенная международная практика. «Этот тип исследования может быть направлен как на анализ внутренней среды предприятия, то есть на выявление сомнительных сделок, мошеннических схем, нечистых на руку сотрудников, так и на анализ внешней среды, например, на проведение проверок потенциальных контрагентов, связанных лиц, динамики роста финансового состояния топ-менеджмента компании и их аффилированных лиц. Обычно этот инструмент активно используется на Западе для выявления внутрикорпоративных мошенников», – поясняет FinClub партнер юрфирмы Spenser & Kauffmann Николай Лихачев.

По словам управляющего партнера юрфирмы «Касьяненко и Партнеры» Дмитрия Касьяненко, в западных странах множество компаний занимаются противодействием финансовому мошенничеству с помощью forensic. «Нередко к проведению forensic привлекают специалистов из компаний «Большой четверки» – PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG», – говорит Дмитрий Касьяненко. Отчет с результатами forensic audit – это не нормативный документ, а сбор доказательств финансового мошенничества. «Если оно было, то раскрывается схема такого мошенничества. Поэтому такой отчет может использоваться как доказательство в судебном процессе или уголовном производстве», – говорит Дмитрий Касьяненко.

Одним из крупнейших финансовых скандалов, в расследовании которого прибегали к forensic audit, является «дело Enron». «Популярная американская энергетическая компания обанкротилась из-за фальсификации отчетности и использования различных финансовых и офшорных схем. В 2001 году стало известно, что информация о финансовом состоянии компании в значительной степени была сфальсифицирована с помощью бухгалтерского мошенничества, что выявилось после проведения тщательной forensic экспертизы», – рассказывает Николай Лихачев.

Еще один яркий пример – «пирамида Мэдоффа». «Во время кризиса 2008 года в США Бернард Мэдофф, финансовая компания которого причинила по всему миру убытков более чем на $50 млрд, был арестован и привлечен к ответственности именно благодаря результатам forensic audit», – говорит управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

Как и в Украине, детективы во всем мире сталкиваются с противодействием бывших собственников. «Если собственники или топ-менеджмент компании не заинтересованы в своем разоблачении, они могут всячески препятствовать в проведении такого аудита, и его результаты могут оказаться не столь эффективными», – говорит Виктор Мороз. В Украине Игорь Коломойский лично пытался заблокировать forensic audit в киевских и одесских судах.

Шире шаг

Завершить forensic audit – это лишь полдела. «Данный отчет, если он подтвержден соответствующими первичными документами, дает зеленый свет для взыскания ущерба, причиненного банку его экс-собственниками, путем использования его в судебных процессах. Однако в связи с состоянием нашей судебной системы взыскание убытка с акционеров в Украине является маловероятным и может затянуться на долгие годы», – говорит Николай Лихачев.

К тому же в украинских судах результаты такого аудита не являются доказательствами сами по себе. «Они требуют дополнительной легализации через механизмы аудита, уголовного производства или судебно-бухгалтерской экспертизы», – поясняет юрист Виктор Мороз.

Дмитрий Касьяненко отмечает, что сначала нужно доказать правдивость информации в таком отчете. «После проведения национализации ПриватБанка неоднократно проводились финансовые аудиты ПриватБанка. В одних указываются нарушения бывших владельцев, в других же совершенно противоположные данные, в связи с чем возникают судебные процессы по оспариванию решений по национализации ПриватБанка», – говорит Дмитрий Касьяненко. Именно он подал иск с требованием отменить постановление Кабмина № 961 от 18 декабря 2016 года о вхождении государства в капитал ПриватБанка. В то же время юрист не исключает, что в случае подтверждения информации из отчета Kroll правоохранительным органам целесообразно по этим документам начать уголовные производства по привлечению виновных к ответственности.

Заграница нам поможет

Самый эффективный вариант – идти с материалами дела в международные суды. Тем более что Высокий суд Англии уже рассматривает иск ПриватБанка к бывшим собственникам и одобрил заморозку их активов на $2,5 млрд. «Если документ будет приложен в качестве подтверждающего документа в арбитраже, тогда у последнего будут существенные причины вынести решение в пользу банка и Украины в целом», – считает Николай Лихачев.

Поскольку ПриватБанк обратился в лондонский суд с целью возврата выведенных средств, то вероятно, что forensic был проведен с целью подтверждения исковых требований и поддержания ареста активов экс-собственников банка. «В этой связи отдельного иска не потребуется, скорее, документ будет предоставлен в рамках существующего разбирательства», – предполагает Николай Лихачев. При этом сроки рассмотрения дела в международных судах могут растянуться не на один год. Еще несколько лет может понадобиться на принудительное исполнение судебного решения.

Автор: Виктория Руденко, FinClub