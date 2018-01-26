Тайный поход «Меотиды»: как украинское судно прошло через пролив контролируемый оккупантами?

Оплатить проход судна, чтобы государственные органы не сотрудничали с подконтрольными России администрациями крымских портов, могла частная компания. Ранее такую услугу в отношении другого государственного судна предлагали на одном из предприятий Рината Ахметова.

Утром 29 декабря дноуглубительное судно-землесос «Меотида», принадлежащее государственному предприятию «Администрация морских портов Украины», прибыло в Мариупольский морской порт для проведения дноуглубительных работ. Специализированное судно направлялось из порта «Южный» и для того, чтобы попасть в Азовское море, прошло через Керченский пролив ‒ решение об этом было принято на заседании Кабинета министров еще в сентябре 2017 года.

Сегодня Керченский пролив фактически контролируется Россией, и для его прохода необходимо заплатить российскому федеральному государственному предприятию «Росморпорт» за услуги ‒ за лоцманскую проводку, портовые сборы и маячные сборы. Сборы получает Керченский порт, работающий на территории незаконно аннексированного Крыма.

Суда частных компаний проходят через Керченский пролив с момента незаконной аннексии Крыма, однако государственные суда ранее через пролив не проходили. Часть 4 статьи 9 закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» говорит об ограниченном количестве случаев, когда возможно сотрудничество с «властью» аннексированного Крыма.

«Установление связей и взаимодействие органов государственной власти Украины, их должностных лиц, органов местного самоуправления и их должностных лиц с незаконными органами (должностными лицами), созданными на временно оккупированной территории, допускается исключительно с целью обеспечения национальных интересов Украины, прав и свобод граждан Украины, выполнения международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, содействия восстановлению в пределах временно оккупированной территории конституционного строя Украины», ‒ говорится в законе, который был принят еще весной 2014 года. В случае «Меотиды» решение правительства основывалось на решении СНБО и Администрации морских портов Украины.

Маршрут «Меотиды»

Представительство президента Украины в Крыму сообщило о проходе «Меотиды» в СБУ

В международном арбитраже сегодня рассматривается дело именно по Керченскому проливу. Первое процедурное заседание Трибунала по конвенции о морском праве ООН состоялось 12 мая 2017 года. Украина инициировала это дело еще в сентябре 2016 года для «защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях Черного моря, Азовском море и Керченском проливе». И до 19 февраля Украина должна подготовить документы по арбитражному производству против России, которая, по мнению Украины, нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

В Министерстве по вопросам оккупированных территорий и МИД Радіо Свобода сообщили, что работники ни Министерства транспорта, ни АМПУ не консультировались с ними по вопросам прохода «Меотиды». Не обращались, по крайней мере официально, и в Представительство президента Украины в АР Крым. Однако в ответе на информационный запрос Радіо Свободапредставительство отметило: они и сами обращались в министерство и АМПУ по вопросу рисков организации прохождения государственных судов через Керченский пролив в условиях всевозможных попыток России легализовать аннексию и производства в международном арбитраже по иску Украины к России. Однако пока безрезультатно, говорят в представительстве.

«Сразу после сообщения о прохождении торгового судна «Меотида» из Черного моря через Керченский пролив в порт Мариуполя представительство в рабочем порядке сообщило в Главное управление СБУ в АР Крым и г. Севастополе о соответствующем факте, отметив существование коррупционных рисков и рисков в сфере безопасности», ‒ отметил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Изет Гданов.

В распоряжении Радіо Свобода также есть письмо заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль в Министерство инфраструктуры и транспорта, где она предостерегает против любого взаимодействия с портами незаконно аннексированного полуострова.

Процедуру прохождения «Меотиды» закрыли от общественности

Еще в начале декабря министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что украинские суда не платят России за лоцманскую проводку по каналу, однако Администрация морских портов Украины, которая, по словам Омеляна, курирует вопросы прохода через Керченский пролив, не стала четко отвечать, платила ли эти сборы именно «Меотида».

В ответе на информационный запрос Радіо Свобода в АМПУ отметили, что эти сведения являются информацией с ограниченным доступом. Более того, любая информация, касающаяся прохождения судов по этому проливу, имеет соответствующий гриф.

«Согласно п. 14 раздела 4, которым установлено содержание сведений по вопросам организации работы центрального аппарата Министерства инфраструктуры Украины, а также предприятий отрасли, относящихся к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины, информация о прохождении судов, принадлежащих государству Украина и закрепленных на праве хозяйственного ведения за предприятиями, учреждениями, организациями государственной формы собственности через Керченский пролив, Керчь-Еникальский канал (до момента урегулирования ситуации вокруг временно оккупированного полуострова АР Крым) отнесены к служебной информации с грифом «Для служебного пользования», ‒ сообщил и.о. главы АМПУ Владимир Колосюк.

Такой же ответ Радіо Свобода получило в Совете национальной безопасности и обороны ‒ информация закрыта для общественности.

«Профильными службами аппарата СНБО Украины был проработан вопрос о проблемах развития морского компонента безопасности Украины, в частности связанных с режимом использования Керченского пролива, разработан соответствующий комплекс мероприятий с грифом «для служебного пользования», который направлен письмом Кабинету министров Украины», ‒ отметили в СНБО.

Если бы мы закрыли порты Мариуполь и Бердянск, это было бы на руку России ‒ эксперт-крымчанин

Направлять «Меотиду» в Мариупольский порт надо было уже давно, говорит экс-заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков. В 2013-2014 годах он занимал должности и.о. руководителя и и.о. первого заместителя руководителя Администрации морских портов Украины, а в 2011-2012 годах возглавлял Одесский морской торговый порт.

Я уверен, что ГП «АМПУ» не имело никаких отношений с предприятиями, на которые наложены санкции или которые незаконно функционируют в Крыму Юрий Васьков

«Это было верное управленческое решение. Я уверен, что ГП «АМПУ» не имело никаких отношений с предприятиями, на которые наложены санкции или которые незаконно функционируют в Крыму. В Мариупольском и Бердянском порту сложилась катастрофическая ситуация с глубинами, в частности в Мариуполе глубина в порту снизилась примерно с 8,2 до 7 метров, и порт был на грани остановки», ‒ отметил Васьков.

Он также заявил, что транзитный проход через Керченский пролив не приравнивается к заходу в закрытые порты Крыма, а сами риски закрытия Мариупольского порта были значительно выше, чем риск прохождения Керченского пролива.

О вынужденной переброске «Меотиды» в Мариуполь говорит и председатель наблюдательного совета фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко. Проектная глубина акватории самого порта и подходного канала снизилась с 9,75 и 9,15 метров, однако из-за обмеления АМПУ и «Азовстали» пришлось снизить осадку судов до 7,5 метров, говорит эксперт Радіо Свобода. Он присутствовал на заседании профильного министерства по вопросу Керченского пролива и Керченского моста.

Проход «Меотиды» ‒ это некое «исключение» гибридной войны Андрей Клименко

«Решение было вынужденным и принималось по просьбе Министерства инфраструктуры и транспорта к правительству Украины. Проход «Меотиды» ‒ это некое «исключение» гибридной войны. Возникает вопрос, как оплачивали сборы оккупированному, аннексированному и «национализированному» Керченскому порту, но я уверен, что это делали через вторые-третьи руки», ‒ говорит Клименко. До 2014 года он сам жил в Крыму и переехал в Киев только из-за аннексии.

По его информации, так же поступают сотни иностранных судов, идущих через Керченский пролив ‒ находят частных посредников из России. В министерстве понимают ситуацию, и именно поэтому случай «Меотиды» ‒ это вынужденное исключение, важно не повторять его для других государственных судов.

«Мы анализировали последствия строительства арки Керченского моста для судоходства в порты Мариуполя и Бердянска, а здесь прибавилось еще уменьшение глубины. Я тогда говорил именно о политических проблемах, а именно о желании России создать повод для недовольства в Мариуполе и Бердянске, где порты являются одними из главных градообразующих предприятий, там работают тысячи людей. Эти два города ‒ сухопутный путь в Крым», ‒ отметил Клименко. Заказывать иностранный земснаряд было бы дороже в десятки раз, считает он, а закрытие двух портов ударило бы по Украине сильнее, чем по России.

По информации представителя «Майдана иностранных дел», «Меотида» ‒ это первое и пока единственное судно в государственной собственности, прошедшее через Керченский пролив. Однако потенциально такое обсуждение может начаться относительно единственного украинского ледокола «Капитан Белоусов». Сейчас он находится в Азовском море.

Ледокол «Капитан Белоусов»

Кто мог заплатить за «Меотиду» и кому нужен ледокол?

Одним из агентов судов, заходящих в порты Бердянска и Мариуполя, является украинская компания «Метинвест», входящая в холдинг Рината Ахметова «СКМ». На момент публикации материала компания не ответила на вопрос Радіо Свобода о ее роли в прохождении украинских судов через Керченский пролив.

Как стало известно Радіо Свобода, еще в декабре 2016 года министру транспорта Владимиру Омеляну писали из Администрации морских портов Украины о необходимости найти возможности использовать ледокол «Капитан Белоусов» и другие суда, принадлежащие АМПУ.

Как следует из переписки между руководством «Метинвеста» с капитаном Мариупольского порта, которая есть у Радіо Свобода, в феврале 2017 года компания была готова оплатить через посредника сборы за проход единственного в Украине ледокола «Капитан Белоусов», находящегося на балансе Мариупольского филиала АМПУ.

Об этом начальник администрации Мариупольского морского порта Алексей Росинский позже доложил и.о. главы АМПУ Райвису Вецкагансу.

«В адрес Мариупольского филиала ГП «АМПУ» пришло подтверждение от представителя агентской компании ООО «Метинвест-Шиппинг» о том, что в случае выставления счета агент оплачивает его напрямую. То есть никаких возможных отношений с оккупационными властями морских портов АР Крым Мариупольского филиала ГП АМПУ не может произойти», ‒ пишет Росинский.

Еще одна компания из холдинга Ахметова, работающая в портах Бердянска и Мариуполя, ‒ «Портинвест». Однако Елена Светличная, директор компании по коммуникациям, отметила Радіо Свобода, что они не являются агентом судов при пересечении Керченского пролива, следовательно, работают в законодательном поле Украины и не имеют никакой информации о субъектах хозяйственной деятельности в портах Крыма.