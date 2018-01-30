Гибель российского военного преступника показала Западу истинное лицо Кремля в войне с Украиной

Осенью 2015 года российские боевики на востоке Украины были представлены своему новому командиру, пожилому мужчине с усами, который, как и те, кто занимал этот пост до него, использовал позывной Туман. Как и его предшественники, он, похоже, был из России. Документы он подписывал как генерал Примаков. Когда, спустя два года, он погиб во время командировки в Сирию, выяснилось, что его имя тоже было ненастоящим.

Это была хитрость, необходимая для того, чтобы скрыть ключевую роль России в конфликте, который Москва и пророссийские сепаратисты представляют как стихийное восстание местных жителей, пишет Мария Цветкова в статье «Гибель российского генерала в Сирии выдала тайну миссии на Украине» для агентсва Рейтер.

Дело в том, что Валерий Асапов был российским генералом, который работал под прикрытием, отмечает автор.

Фото: генерал-майор ВС РФ Асапов Валерий, "командующий 1 армейским корпусом (Донецк, Украина) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ", еще в звании полковника ВС РФ, получает благословение от хозяина Кремля В. Путина на уничтожение народа Украины. Фото: ГУР МО Украины



Кремль не раз отрицал, что предоставляет военную помощь боевикам, которые в 2014 году провозгласили на востоке Украины две "республики", многие жители которых считают себя этнически русскими.

Пятеро боевиков независимо друг от друга сказали корреспонденту агентства Рейтер, что Асапов был командиром вооруженных сил в одном из самопровозглашенных анклавов - так называемой "ДНР". Как уточнили двое из них, Асапов командовал ее ключевым подразделением - Первым армейским корпусом.

Эта информация была и ранее опубликована главным управлением разведки МО Украины:

Военный преступник, генерал-лейтенант ВС РФ Асапова Валерий Григорьевич (фамилия прикрытия - Примаков) командующий 1 АК (Донецк, Украина) Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ Дата и место рождения : 01.01.1966 г..., г. Малмыж, Кировская область, Россия. Образование : Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище - в 1987 (с отличием); Военная академия им. М. Фрунзе - в 2000г. (С отличием); Академия ГШ ВС РФ - в 2011 г.. (С отличием). Прохождение военной службы : 1997 - 2000 гг. - слушатель Военной академии им.М.Фрунзе (Москва); 2000 - 2003 гг. - заместитель командира, командир отдельного парашютно-десантного полка в составе миротворческих сил ВС РФ в Абхазии; 2003 - 2007 гг. - заместитель командира, начальник штаба 98 воздушно дивизии (Иваново) НДС; 2007 - 2010 гг. - командир 18 пулеметно-артиллерийской дивизии (Горячие Ключи, Курильские острова) Дальневосточного ВО; 2010 - 2011 гг. - слушатель Академии Генерального штаба ВС РФ (Москва); 2011 - 2013 гг. - командир 37 отдельной мотострелковой бригады (Кяхта, Республика Бурятия) 36 Армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа; 2013 - 2014 гг. - заместитель командующего 5 Армии (Уссурийск, Приморский край) Восточного военного округа; с 01.2014 - командующий 68 армейского корпуса (Южно-Сахалинск) Восточного военного округа. В июле 2015 отправлен в "служебную командировку" в г. Ростов-на-Дону. С августа 2015 года - командующий 1 армейского корпуса (г.Донецк, Украина) Центра территориальных войск Южного военного округа (фамилия прикрытия - Примаков). Боевой опыт : 1992 - 1993 - Северная Осетия; 1994 - 1995 - Чечня; 2002 - Абхазия. За непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины и выполнения преступных приказов Кремля указом президента РФ от 11 июня 2016 № 276 генерал-майору Асапову Валерию Григорьевичу присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

Младший брат Асапова Вячеслав тоже подтвердил агентству Рейтер, что его брат был в Украине. “Был он там. Целый год”, - сказал он Рейтер в сентябре, через несколько дней после того, как произнес прощальную речь на похоронах своего брата. “Как к этому относился? Нормально, как военный”, - сказал он по телефону из своего дома в Кировской области.

В ответ на просьбу Рейтер прокомментировать историю Асапова Кремль предложил обратиться с вопросами в министерство обороны РФ. Минобороны не ответило на запрос. Трое боевиков сказали, что Асапов был не первым генералом, которого прислали командовать их войсками и что ротация российских командующих сепаратистской армией продолжается до сих пор.

Отвечая на вопрос, играет ли какую-то военную роль министерство обороны так называемой "Донецкой республики", высокопоставленный офицер сепаратистов сказал Рейтер: “Нет, минобороны занимается политической и гуманитарной деятельностью”.

Боевики, которые говорили с журналистами Рейтер, просили не указывать в статье их фамилий из опасений, что они могут быть идентифицированы как люди, выдавшие секреты.

История Асапова в очередной раз показывает более решительное вмешательство Москвы в конфликты в Украине и в Сирии, чем Москва готова признать. Она также демонстрирует внутренние механизмы стратегии “гибридной войны”, которая позволяет России завоевывать власть, ставя своих людей во главе местных нерегулярных войск и не беря на себя риски, к которым бы привела наземная операция с большим количеством военнослужащих.

НЕТ РОССИЙСКИХ ВОЙСК

Российский президент Владимир Путин говорил, что российских войск на востоке Украины не было ни в начале конфликта, ни позже. На вопросы о российских военнослужащих, попадавших в плен в Украине, Путин в одном случае сказал, что группа десантников пересекла российско-украинскую границу случайно.

Во втором случае он признал, что попавшие в плен могли быть людьми, “которые занимаются решением определённых вопросов, в том числе в военной сфере”. “Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска”, - добавил он.

Основываясь на рассказах российских военнослужащих, их родных и очевидцев событий, Рейтер сообщал, что российские войска заходили на территорию восточной Украины, как минимум, дважды - во время тяжелых боев в конце августа 2014 года и в феврале 2015-го, когда шла битва за город Дебальцево.

Уничтоженный украинскими военными танк Т-72, ​​который прибыл из России, виден на поле битвы у Старобешево, восточная Украина, 2 октября 2014 года



Киев и Запад говорят, что Россия вторглась на восточную Украину, за что, как и за аннексию Крыма, против нее введены санкции. Санкционный список властей Украины состоит из более тысячи имен российских и украинских граждан, в том числе российских военных. Обвинения в их адрес основаны на данных разведки и их обоснованность трудно проверить без российского участия.

Имя Асапова, которого украинская военная разведка называет военным преступником за его руководящий пост в сепаратистских силах, появилось в списке в 2016 году.

Во время его командировки в Украину Асапов формально служил в Ростове-на-Дону, в 60 километрах от украинской границы, говорится на одном из местных сайтов по предыдущему месту его службы, где упоминается его перевод в Ростов, а также в судебных документах, касающихся внесения в личное дело генерала имен его близких, на которых в этом случае могли распространиться соответствующие его званию привилегии.

Примерно в то время, когда Асапов заканчивал свое задание в Украине летом 2016 года, Путин присвоил ему ранг генерал-лейтенанта, сказано в опубликованном Кремлем указе. Но когда Асапов был в Украине, он носил форму без опознавательных знаков, сказал один из встречавшихся с ним в то время боевиков.

Другой, старший офицер, сказал, что впервые увидел генерала, когда тот приехал к ним в воинскую часть для знакомства с местными бойцами. “Нам сказали, что к нам прибыл командующий. Мы встали и представились”, - вспомнил он. Среди сепаратистов многие офицеры знали, что Асапов был российским генералом, сказал он.

“Это и так понятно было... Если Россия направляет сюда помощь, снаряды, то нужно смотреть, чтобы это не расхищалось”. Офицер видел, что Асапов подписывал документы фамилией Примаков, но узнал его настоящее имя, только когда увидел сообщения о его смерти с фотографиями.

Могила Валерия Асапова в Подмосковье 3 октября 2017 года. REUTERS/Maria Tsvetkova

Другой боевик узнал Асапова по стоявшему на его могиле портрету, снимок которого ему показала корреспондент Рейтер. Главари сепаратистов отрицают, что Асапов был в Украине. “Асапова точно на Донбассе не было”, - сказал Эдуард Басурин, замкомандующего силами сепаратистов и их пресс-секретарь.

Корреспондент Рейтер видела Басурина на похоронах Асапова. Басурин сказал, что знал генерала, но познакомился с ним в Москве весной 2015 года.

ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН

Хотя в отличие от Украины в Сирии Москва официально ведет операцию в поддержку президента Башара Асада, масштабы ее участия в конфликте также скрыты. Формально российские войска наносят авиаудары по противникам сирийских властей при ограниченном присутствии российского спецназа и военных советников на земле.

Официально Асапов занимал в Сирии пост старшего группы российских военных советников, сказало Минобороны в сообщении о его гибели. Но на похоронах Асапова глава российского Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что тот командовал сирийским Пятым добровольческим штурмовым корпусом.

Этот корпус впервые был представлен публике сирийскими властями в конце 2016 года как новая сила, которая будет способна положить конец атакам против Дамаска, но с тех пор о ней ничего не было слышно. Военная значимость подобных “добровольческих” подразделений на Украине и в Сирии неясна. В Украине к моменту прибытия Асапова бои в целом утихли, и генерал, по словам офицера сепаратистов, сосредоточился на обучении местных боевиков.

Из своего штаба в районе Боссе на юге Донецка он много ездил по воинским частям и ежедневно выслушивал доклады об обстановке на местах, говорит офицер, которому приходилось делать несколько таких докладов. При Асапове, по словам того же офицера, улучшилось снабжение. После его приезда многие боевики получили новую форму, которую раньше приходилось доставать самим.

Генерал также руководил созданием военного полигона недалеко от города Торез, который недавно был переименован в Чистяково, сказали четыре сепаратиста, двое из которых работали на полигоне. На том же полигоне Асапов организовал соревнования по “танковому биатлону”, состязаниям танковых экипажей по образцу тех, что проводятся в российской армии.

Брат Валерия Асапова рассказал, что генерал погиб на передовой во время обстрела, координируя действия сирийских войск, в возрасте 51 года. Он скончался на месте, как и его переводчик. Вячеслав Асапов рассказал, что его брат выглядел уставшим, когда они виделись в последний раз в июне, во время недельного перерыва между двумя командировками в Сирию.

“По-моему, никто туда не рвется. И он тоже не рвался”, - сказал он. Про Украину они почти не говорили. “Ну что он мог рассказывать? Больно тоже не распространялся”, - сказал брат генерала.

Асапов был похоронен 27 сентября с военными почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище под Москвой. Спустя несколько дней на его могиле появились два маленьких флажка российских боевиков Донбасса.