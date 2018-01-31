Непостоянство и противоречия: кремлевские версии гибели MH17

21 июля 2014 года, всего через четыре дня после сбития «Боинга», Минобороны России (МО РФ) провело пресс-конференцию, на которой сделало несколько взаимопротиворечивых заявлений, обвиняя Украину (а не Россию или поддерживаемых ею сепаратистов) в сбитии пассажирского лайнера. К настоящему времени Кремль, а именно Министерство иностранных дел (МИД), Минобороны, государственные СМИ и государственное оборонное предприятие «Алмаз-Антей» потихоньку отказались от практически всех заявлений, представленных через четыре дня после сбития. Однако ни одно из них так и не было опровергнуто.

Всего через несколько часов после сбития рейса 17 Малайзийских Авиалиний (MH17) выяснились основные обстоятельства трагедии: руководимые Россией сепаратисты или российские военные запустили зенитную ракету комплекса «Бук-М1» российского производства из района неподалеку от Снежного на востоке Украины, что привело к гибели 298 гражданских лиц на борту пассажирского самолета.

В течение более трех лет после сбития все заслуживающие доверия расследования трагедии подтверждали это первоначальное заявление: все новые фотографии, видео и независимые экспертные расследования поддерживали заявление о «российском/сепаратистском Буке» и добавляли к нему новые детали, позволяющие лучше понять обстоятельства трагедии. Говоря коротко, «версия» западных властей, официальных голландских уголовного и авиационного расследования, а также сайта, который вы сейчас читаете, развивалась последовательно и непротиворечиво.

Однако версия или, скорее, версии Кремля о гибели MH17 не отличались такой же однозначностью и непротиворечивостью. 21 июля 2014 года, всего через четыре дня после сбития «Боинга», Минобороны России (МО РФ) провело пресс-конференцию, на которой сделало несколько взаимопротиворечивых заявлений, обвиняя Украину (а не Россию или поддерживаемых ею сепаратистов) в сбитии пассажирского лайнера. К настоящему времени Кремль, а именно Министерство иностранных дел (МИД), Минобороны, государственные СМИ и государственное оборонное предприятие «Алмаз-Антей» потихоньку отказались от практически всех заявлений, представленных через четыре дня после сбития. Однако ни одно из них так и не было опровергнуто.

Наиболее ярко изменение кремлевских версий видно на примере теории заговора об украинском боевом самолете. В комментариях и видео на YouTube до сих пор можно встретить разговоры о том, как украинский самолет (чаще всего это Су-25 или МиГ-29) сбил MH17. Однако Кремль уже давно не заявляет, что именно это было причиной сбития. Напротив, в течение всего 2017 года Кремль педалировал версию, что MH17 сбил украинский ЗРК «Бук», запустивший ракету из района села Зарощенское.

Если вы не следили за всеми перипетиями дела MH17 и не знакомы со всей «информацией» о трагедии от СМИ, финансируемых Кремлем, вам едва ли удастся уследить за эволюцией кремлевских версий гибели «Боинга». В 2014 и 2015 году главная российская государственная новостная программа «Вести» практически полностью поддерживала версию с Су-25. В эфире даже показали эксперимент с участием реальных боевых самолетов, продемонстрировав, как украинский самолет расстрелял MH17 из пушки. Однако в конце 2017 года, полностью противореча собственным предыдущим репортажам, «Вести» выдали в эфир новый репортаж, в котором заявлялось, что за трагедию несет ответственность украинский «Бук». Военный самолет в репортаже вообще не упоминался.

В этой статье мы рассмотрим эволюцию кремлевских версий гибели MH17, которые за прошедшие три с лишним года изменились до неузнаваемости. Полное описание всех российских заявлений, связанных с MH17, займет целую книгу. В этой статье мы сосредоточимся на эволюции позиции Кремля и ее текущем состоянии. Мы также разоблачим актуальную кремлевскую версию, которая, возможно, еще более нелогична, чем первоначально выдвигавшаяся версия об украинском истребителе. Изучая версии Кремля об MH17 мы использовали следующие источники, предполагая, что они отражают официальную позицию российских властей:

Заявления представителей власти (например, Владимира Путина), организаций (например, Следственного комитета Российской Федерации) и министерств (например, МИД, МО РФ и их спикеров).

Заявления посольств и послов Российской Федерации.

Заявления и сообщения государственного оборонного предприятия «Алмаз-Антей», которое разрабатывает и производит комплексы «Бук».

СМИ, финансируемые либо напрямую государством, либо косвенно через государственные фонды. Некоторые из них — телеканалы, в частности «Россия-1» и «Россия-24» (где выходит программа «Вести»). Мы также изучали онлайн-порталы и агентства, например ТАСС и «Спутник»/«РИА Новости».

Сначала мы изучим позицию, которой придерживался Кремль вскоре после гибели MH17, чтобы лучше понять, как сформировалась действующая версия.

Первоначальная позиция Кремля: июль 2014

21 июля 2014 года, через четыре дня после гибели MH17, Минобороны России провело пресс-конференцию, на которой было выдвинуто сразу несколько версий трагедии. Вместо четкой и ясной теории о причине гибели «Боинга» МО РФ представило несколько взаимопротиворечивых заявлений, возлагающих вину на украинские власти.

Bellingcat подробно излагали фактические ошибки в заявлениях, сделанных на этой пресс-конференции, в следующих статьях:

Основные заявления МО РФ, сделанные на этой пресс-конференции, приведены ниже с кратким пояснением недостоверности каждого из них:

Курс MH17 был намеренно изменен, чтобы он пролетел над зоной боевых действий в Украине [карта траектории MH17, показанная на пресс-конференции, была сфабрикована и не использовалась в последующих пресс-конференциях МО РФ, поскольку сколько-нибудь значительного отклонения от курса не было]

Видео с российским «Буком», который впоследствии был однозначно идентифицирован как орудие убийства пассажиров MH17, было снято не в Луганске, подконтрольном России/сепаратистам, а в Красноармейске, подконтрольном Украине [видео было убедительно геолоцировано в Луганске, а не в Красноармейске, а текст с адресом в Красноармейске, якобы имевшийся на биллборде, был сфабрикован]

Во время катастрофы рядом с MH17 был замечен украинский самолет, о чем говорят данные российских радаров [в 2016 году МО РФ провело в том же зале еще одну пресс-конференцию о недавно «обнаруженных» новых данных радаров; никакого «украинского самолета» на них не оказалось].

Незадолго до гибели MH17 украинская самоходная огневая установка «Бук» была выведена с базы в районе поселка Спартак под Донецком и передислоцирована в поле к югу от села Зарощенское, где она, еще одна СОУ «Бук» и еще одна единица военной техники были размещены 17 июля 2014 года[представленные Минобороны спутниковые снимки были подробно разоблачены. Сначала команда Bellingcat приобрела спутниковый снимок, сделанный практически в то же время, что указано на снимке МО РФ, и обнаружила серьезные отличия между снимками; затем доктор Джеффри Льюис и его команда в Институте международных исследований Миддлбери с помощью продвинутого инструмента цифрового анализа убедительно доказали, что российские спутниковые снимки подверглись значительному цифровому монтажу]

Все эти заявления опровергнуты различными источниками, а некоторые — даже с помощью свидетельств от самих российских властей. Кроме того, Кремль отказался практически ото всех таких заявлений, кроме одного: украинский «Бук» находился в районе Зарощенского, откуда запустил ракету, сбившую MH17.

Заявления российских послов и других официальных представителей в течение недели после трагедии напоминали пресс-конференцию 21 июля: излагалась не единая версия, но разнообразные «обеспокоенности», сетования об обвинении России западными СМИ и политиками, а также обвинения Киева в ответственности за трагедию.

Например, в интервью 21 июля с российским послом в Малайзии Людмилой Воробьевой она сделала акцент на нескольких заявлениях: что украинцы могли целиться в самолет Владимира Путина, что по самолету выстрелила украинская «система ПВО», и что у возглавляемых Россией сепаратистов нет доступа к системам ПВО, способным сбить MH17. Посол Воробьева также повторила ложное заявление МО об украинском самолете рядом с MH17.

В день после сбития посол России в Великобритании Александр Яковенко высказал сожаление о «безосновательных обвинениях» в адрес России:

«Со дня трагедии мы наблюдаем мощную информационную атаку на нашу страну в международных СМИ и организациях (в том числе Совбезе ООН). Высказываются необоснованные заявления, что рейс MH17 сбила Россия или «подконтрольные России сепаратисты». Такие безответственные и бездоказательные заявления высказываются до сих пор. Их цель — оказать негативное влияние на освещение расследования в СМИ. Мы считаем подобные заявления и необоснованные обвинения попыткой скрыть реальные факты, связанные с катастрофой, и не дать установить личности реальных виновных в этом преступлении».

Посол Яковенко отверг свидетельства против России и возглавляемых ею сепаратистов, просто отмахнувшись от большого количества доказательств перемещения российской СОУ «Бук» по территории, подконтрольной России/сепаратистам, в день сбития «Боинга» и наутро после него.

«Признается, что дело построено на фотографиях и сообщениях из соцсетей, которые там разместили украинские власти и которые, как уже доказано, фейки, как это продемонстрировал посол Чуркин на заседании Совета безопасности ООН. Собственно, наши американские партнеры говорят, что не имеют возможности подтвердить подлинность этих материалов.

19 июля, через два дня после сбития, заместитель министра обороны России Анатолий Антонов повторил фейковое заявление из Твиттера о том, что испанский диспетчер Карлос якобы видел два украинских боевых самолета рядом с MH17. Несмотря на то, что Кремль якобы не доверяет материалам из Сети, связанным с MH17, один из самых высокопоставленных военных сделал на «России-24» официальное заявление о придуманном Карлосе, которого впоследствии убедительно разоблачили. Даже президент России Владимир Путин повторил заявление о «Карлосе» в интервью Оливеру Стоуну в 2017 году.

Хотя большая часть официальных российских заявлений об MH17 в течение недели после трагедии возглагали вину на Киев, можно отметить и другие подходы, которые могли рассматриваться кремлевскими чиновниками и дипломатами, но от которых впоследствии отказались. Например, отвечая на вопрос о перехвате переговоров между возглавляемыми Россией бойцами менее чем через неделю после сбития, посол России в ООН Виталий Чуркин представил основу позиции, которую Россия так и не заняла: признавать, что Украина не несет ответственности за трагедию, ограждая при этом россиян/сепаратистов, запустивших ракету, от наиболее значительных последствий в международных судах.

«Согласно им, люди на востоке говорили, что сбили военный самолет… Если они считают, что сбили военный самолет, то это была ошибка. А если это была ошибка, то это не было терактом».

2014-2016: между «Буком» и Су-25

В течение следующих нескольких лет Кремль колебался между теориями об украинском военном самолете и украинском «Буке».

Российская новостная программа «Вести» в октябре 2014 года сняла эксперимент в рамках документального фильма, в котором пыталась доказать, что MH17 был сбит не ракетой «Бука», а из пушки Су-25. Кадры этого «эксперимента» также вошли в документальный фильм RT об MH17.

В июне 2015 года Следственный комитет Российской Федерации поделился информацией о «свидетеле», рассказавшем, что ответственность за сбитие MH17 несет украинский пилот (капитан Владислав Волошин).

Одновременно с заявлениями, что MH17 сбил украинский самолет из пушки и/или ракетой «воздух-воздух», те же самые российские государственные новостные программы продвигали противоположную теорию о том, что пассажирский самолет был сбит ракетой украинского «Бука». 19 июля 2015 года программа «Вести» опубликовала 11-минутный репортаж с рассказом украинского свидетеля по имени Сергей. Этот человек, проживающий в селе в Донецкой области, утверждает, что видел украинскую военную технику к югу от Зарощенского (это заявление рассматривается более подробно далее в этой статье).

«Украинского военного телевидения» с украинскими «Буками» от 16 июля 2014 года. Однако в этом репортаже не упоминается, что эти кадры были сняты за несколько недель до того в тыловом лагере сил АТО в Харьковской области, а не на фронте и не рядом с местом падения MH17.

После девяти минут изложения кремлевский версии о том, как MH17 был сбит украинским «Буком», в репортаже внезапно начинают рассказывать о том, как MH17 сбил украинский пилот Су-25 капитан Владислав Волошин. Сразу после этого в репортаже упоминается пост в ЖЖ, в котором говорится, что Украина сбила MH17 израильской ракетой «воздух-воздух». Противоречия различных версий в этом кратком репортаже так и не разрешаются. Суть информационной стратегии Кремля по сбитию MH17 можно описать в двух твитах, написанных в один и тот же день аккаунтом российского посольства в Великобритании:

Актуальная позиция Кремля

Кремль полностью отказался от теории украинского военного самолета, не пояснив причину этого и невзирая на несколько лет специальных репортажей, сфабрикованных показаний радаров, рассказов свидетелей и официальных заявлений. С 2017 года Кремль сосредоточился на одной версии об MH17: он был сбит украинским комплексом «Бук». Помимо продвижения этой версии, Россия также усилила попытки дискредитировать Совместную следственную группу во главе с Нидерландами, занимающуюся уголовным расследованием сбития MH17.

Теория украинского «Бука»

Ни в одном из репортажей «Вестей» за 2017 год, посвященных гибели MH17, не встречалось ни новых свидетелей, ни новых доказательств теории украинского военного самолета. Однако в большом количестве репортажей утверждалось, что Украина разместила комплекс «Бук» в поле к югу от села Зарощенское. Прежде чем изучать развитие этой версии, следует рассмотреть основополагающие элементы теории украинского «Бука».

Согласно пресс-конференции МО РФ 21 июля 2014 года, самоходная огневая установка украинского комплекса «Бук», ранее размещавшаяся на базе ПВО в районе поселка Спартак к северу от Донецка, отсутствовала на базе в 11:32 17 июля 2014 года.

Эта СОУ, как сообщается, находилась в 53,5 километрах (по прямой) от этой базы в поле к югу от села Зарощенское. Сообщается, что оба спутниковых снимка были сделаны в одно и то же время.

В репортаже «Вестей» от декабря 2017 года упоминается боевая позиция поблизости от Шапошникова в нескольких километрах к югу от якобы места пуска в районе Зарощенского. Как сообщается в репортаже, эта позиция была оборудована в течение недели до сбития MH17 украинскими, а не российскими/сепаратистскими войсками.

Эта позиция находится поблизости от заявленного места пуска в районе Зарощенского, как видно по карте ниже (нажмите, чтобы открыть в полном размере):

Россия также подтверждает эту теорию рассказом свидетеля — украинца по имени Сергей, давшего в 2015 году интервью «Вестям» в поле, где, как он заявляет, он видел украинскую военную технику в день сбития MH17 по дороге на ферму, где он работает.

В интервью «Вестям» Сергей утверждает, что 17 июля ему не разрешили пройти по этой местности из-за присутствия там большого количества украинских военных. Он утверждает, что видел 20-30 украинских солдат, «радары» и военную технику. Он пояснил, что часть этой техники была закрыта, но он сумел опознать некоторые машины, например БТР и вращающийся радар «с куполом». Далее в репортаже «Вестей» от июля 2015 года говорится, что БТР, который видел Сергей, — это тот же БТР, что и на спутниковом снимке, обнародованном МО РФ 21 июля, а «радары» — это две СОУ «Бук», которые видны на том же снимке.

В репортаже «Вестей» говорится, что эта местность представлена на спутниковом снимке МО РФ с пресс-конференции 21 июля. Однако в 2015 году пользователи форума Webtalk геолоцировали репортаж «Вестей» примерно в 6 километрах к югу от Зарощенского. Ни на каких имеющихся в открытом доступе бесплатных спутниковых снимках от середины июля 2014 года военной техники в этом районе не наблюдается.

Ниже представлены три места, фигурирующих в версии Кремля: поле, где по версии «Алмаз-Антея» и МО РФ 17 июля располагались украинские «Буки», якобы украинская позиция в районе Шапошникова и место, где Сергей якобы видел 17 июля военную технику, в том числе радары.

Наконец, недавно к российской версии об украинском «Буке» добавился новый украинский свидетель — Юрий Батурин, который якобы видел сбитие MH17 на радаре и разговаривал с членами экипажа украинского «Бука», которые якобы находились в районе Зарощенского. Это «обнаружение» свидетеля напоминает «обнаружение» в 2015 году другого свидетеля, который обвинил капитана Владислава Волошина: оба свидетеля служили в Вооруженных силах Украины и впоследствии бежали в Россию. Это интервью было изначально взято телеканалом Минобороны России «Звезда» в октябре 2017 года, но затем вновь опубликовано в декабре и подхвачено другими государственными СМИ.

Данные радаров и доклады «Алмаз-Антея»

Два свидетельства, связанных с теорией украинского «Бука», которые наиболее часто упоминаются российскими официальными лицами, — это отчеты государственного оборонного предприятия «Алмаз-Антей» (производителя комплексов «Бук») и данные радара, «обнаруженные» в 2016 году. Доклады «Алмаз-Антея», где утверждается, что ракета, сбившая MH17, была запущена из района к югу от села Зарощенское, представляются Кремлем как альтернатива официальному авиационному расследованию сбития самолета, проведенному Советом по безопасности Нидерландов (DSB). Данные радаров, представленные в 2016 году и противоречащие данным радаров, представленным МО РФ в 2014 году считаются неубедительными и подозрительными — такого мнения придерживается возглавляемое голландцами следствие.

В начале 2017 года российские заявления об MH17 в основном были сосредоточены на данных радаров, представленных голландскому следствию. Эти данные радаров были впервые представлены в сентябре 2016 года после того, как были случайно «обнаружены» в ходе «планового обслуживания». Эти данные были представлены в том же зале и в той же обстановке, что и на пресс-конференции МО РФ от 21 июля 2014 года, однако они же опровергли свидетельства, представленные за два года до этого и якобы доказывавшие наличие в этом районе украинского самолета. В Кремлевских заявлениях об MH17 это противоречие не признавалось, а акцент делался на том, что на этих показаниях радара не виден пуск ракеты «Бука» с поля к югу от Снежного, где в тот момент находился российский «Бук 332».

Голландское следствие пояснило, что ракета «Бука» не обязательно будет заметна на радаре ввиду ее траектории и размера. Однако российский авиационный регулятор «Росавиация» оспорил эти заявления: «Неправильно утверждать, что радар мог не заметить ракету», — заявил глава Росавиации в июне 2017 года. После того, как «обнаружение» данных радаров не оказало особого влияния на ход голландского расследования сбития MH17, Кремль и подконтрольные ему СМИ стали считать это свидетельством того, что ССГ якобы рассматривает только свидетельства в пользу заранее определенной вины России.

В ответ на интервью с Фредом Вестербеке, возглавляющим голландское уголовное расследование, представительница МИД РФ Мария Захарова высказала обеспокоенность России тем, что их «свидетельства» не ценятся международным сообществом:

«Интервью господина Вестербеке продемонстрировало, что вкладу в расследование Украины и США, а также сведениям из интернета почему-то приписывается невероятно высокая ценность, в то время как любая помощь от России намеренно умаляется – идет ли речь о беспрецедентно рассекреченных ради расследования сведениях или о полномасштабном эксперименте концерна «Алмаз-Антей», или о российских первичных радиолокационных данных – максимально объективной и точной информации, способной реально помочь расследованию».

Что не так с версией Зарощенского: маршрут

Даже если не принимать в расчет убедительные доказательства подделки снимков Минобороны России, связанных с Зарощенским, СОУ «Бук» все равно не могла доехать от базы в районе Спартака до якобы места пуска к 11:32. На спутниковом снимке, снятом Digital Globe в 11:08 того же дня, видно, что СОУ «Бук» находилась на базе, а свидетельства того, что в тот момент ее грузили на трал для транспортировки, отсутствуют. Разумеется, невозможно, чтобы «Бук» доехал от базы до поля за 24 минуты. Даже если установку погрузили на трал немедленно после того, как в 11:08 был сделан спутниковый снимок, а затем повезли на нормальной скорости через подконтрольные России/сепаратистам Донецк, Макеевку и/или Ясиноватую, где ее не остановили ни на одном из российских/сепаратистских блокпостов, ей все равно понадобилось бы более 90 минут, чтобы доехать до Зарощенского.

Что не так с версией Зарощенского: контроль территории

Если сделать фантастическое допущение, что этот украинский «Бук» или другие машины с другой базы все же добрались до Зарощенского к моменту снимка в 11:32, придется рассмотреть обстановку и контроль за территориями на 17 июля 2014 года. Несмотря на постоянные российские заявления о том, что село Зарощенское контролировалось украинскими властями в середине июля 2014 года, достоверные свидетельства в пользу этого отсутствуют, тогда как, напротив, имеются обширные доказательства контроля России/сепаратистов над этой местностью и даже над другим селом к югу от нее. Кроме того, в репортаже «Вестей» от декабря 2017 года говорится, что позиция к югу от Зарощенского в районе села Шапошниково в середине июля 2014 года контролировалась Вооруженными силами Украины. Однако имеется множество доказательств ложности этого заявления.

Bellingcat опубликовали два подробных доклада о ситуации в Зарощенском в середине июля 2014 года: «Был ли MH17 сбит из района Зарощенского? Заявления и реальность» и «Снова к Зарощенскому: Новые районы запуска по версии «Алмаз-Антея». Практически все российские заявления, связанные с Зарощенским, можно опровергнуть с помощью свидетельств из открытых источников, которые изложены в этих докладах. О боях в районе самого Зарощенского в середине июля не сообщалось. В районе деревне находилось несколько российских/сепаратистских блокпостов, в том числе в Шахтерске к северу и в Великой Шишовке на востоке и юго-востоке.

Позиция к югу от Зарощенского была обращена в южном направлении, к территории, контролировавшейся Украиной, а не к северу, то есть к территории, подконтрольной России/сепаратистам. В течение нескольких дней до сбития ни украинские, ни российские, ни сепаратистские СМИ не сообщали о боях в этом районе. Местные жители рассказали голландскому журналисту Руди Буме, что никаких украинских войск в радиусе 4-6 километров от Зарощенского в середине июля 2014 года не было, как не было и пуска ракеты из этого района. Однако украинские силы все же начали наступление в этом районе — уже после сбития MH17. 24 июля 2014 года, через неделю после сбития MH17 BBC посетили Шапошниково после сообщения о гибели мирного жителя в результате украинского обстрела этого села предыдущей ночью.

По репортажу BBC очевидно, что эта деревня контролируется российскими/сепаратистскими силами, чьи бойцы патрулируют этот район. Разговор корреспондента BBC и двоих российских/сепаратистских бойцов происходит немногим более полукилометра к юго-востоку от позиции, на которую обратили внимание «Вести». Если позиция близ Шапошниково действительно была оборудована украинскими силами, как утверждается в репортаже «Вестей» от декабря 2017 года, то можно было бы ожидать каких-либо свидетельств боев или отступления до 23 июля, когда украинская артиллерия обстреливала Шапошниково, подконтрольное России/сепаратистам.

Наонец, возглавляемое голландцами уголовное следствие опубликовало телефонный разговор двоих российских/сепаратистских бойцов, которые обсуждают теорию Зарощенского после пресс-конференции «Алмаз-Антея». Они соглашаются, что этот район на тот момент контролировался российскими/сепаратистскими силами, а пуска ракеты из этого района не осуществлялось.

Что не так с версией Зарощенского: место развертывания

Еще одна серьезная проблема с российской версией гибели MH17 — вероятность того, что Вооруженные силы Украины разместили бы две СОУ «Бук» (крайне уязвимую и ценную военную технику) в районе, который, даже по версии Кремля, лишь частично контролировался украинцами. В нескольких километрах к востоку в Великой Шишовке и к северу в Шахтерске располагалось множество укрепленных российских/сепаратистских позиций и блокпостов, что делало бы две установки «Бук» в Зарощенском крайне уязвимыми — тем более, что на спутниковом снимке МО РФ поблизости видна только еще одна боевая машина, вероятно БТР.

Что не так с версией Зарощенского: свидетельство Сергея

Сергей заявил о наличии украинских военных в 6 километрах к югу от Зарощенского спустя год после того, как впервые была представлена версия Кремля. Однако его свидетельство все же следует проанализировать. Наиболее важная деталь в репортаже «Вестей» — что свидетеля интервьюировали якобы на том же месте, что и на спутниковом снимке МО РФ. Это легко опровергнуть с помощью простейшей геолокации: на самом деле Сергей был в районе птицефермы в 6 километрах к югу от поля под Зарощенским.

Еще одна деталь свидетельства Сергея — то, что он якобы видел «радары» с куполом, которые в репортаже «Вестей» затем отождествляют с двумя СОУ «Бук», наблюдавшимися на спутниковом снимке МО РФ. Говоря о внешнем виде «радаров», Сергей рисует дугу руками, когда упоминает «купол». Хотя радар комплекса «Бук М-1» действительно называется «Купол», ни этот радар, ни какой-либо другой элемент комплекса «Бук» не имеет купола, подходящего под описание Сергея. В репортаже «Вестей» показано, как выглядит радар «Бука»: это вращающаяся радарная мачта, не имеющая куполобразной формы.

Кроме того, на самом снимке МО РФ указано, что на нем видны СОУ (самоходные огневые установки) ЗРК «Бук-М1», а не СОЦ (станции обнаружения целей, то есть радары).

Возможно, что Сергей действительно видел украинскую технику рядом с птицефермой в 6 километрах к югу от Зарощенского 17 июля 2014 года, поскольку, согласно ранее проведенным исследованиям Bellingcat, в середине июля 2014 г этот район не контролировался ни Украиной, ни Россией/сепаратистами. Однако в описании Сергея не говорится о присутствии каких-либо элементов комплекса «Бук» среди этой техники. Само описание техники опровергает версию Кремля, поскольку упоминается «купол» на якобы присутствовавших там радарах.

Что не так с версией Зарощенского: Свидетельство Батурина

Бывший украинский офицер Юрий Батурин заявил в интервью с телеканалом Минобороны России «Звезда», что видели сбитие MH17 на радаре в Харькове и разговаривал с украинским солдатом, который рассказал о размещении комплекса «Бук» в районе Зарощенского. Заявление, что украинский комплекс «Бук» находился в поле под Зарощенским 17 июля, уже подробно опровергнуто. Однако в заявлении Батурина есть куда более заметная деталь. Батурин рассказал «Звезде», что сразу после сбития MH17 он понял, что произошло, и «именно в тот момент» решил покинуть армию и бежать в Россию.

Как отмечает издание «Медуза», ни Батурин, ни «Звезда» не упомянули, что он продолжал служить в украинской армии до 2016 года, когда уволился «по семейным обстоятельствам». Это полностью противоречит тем причинам, которые он назвал в интервью «Звезде».

Что не так с версией Зарощенского: отсутствие физических свидетельств

Все упомянутые выше свидетельства опровергают различные детали заявлений о пуске из Зарощенского, однако эта теория опровергается гораздо более простым способом: нет ни свидетельств этого пуска, ни надежных показаний свидетелей. На имеющихся спутниковых снимках с 16 по 19 июля 2014 года нет никаких видимых следов пуска ракеты или размещения военной техники в поле под Зарощенским. Кроме того, множество журналистов посещали Зарощенское в июле 2014 года после сбития и разговаривали с местными жителями. Им не удалось найти ни одного человека, наблюдавшего военные действия в середине июля 2014 года, пуск ракеты или же перемещение украинской техники в районе указанного поля. Только к июлю 2015 года российские государственные СМИ нашли свидетеля Сергея, который утверждал, что видел в этом районе украинскую военную технику — но это было более чем в 6 километрах к югу от якобы места пуска.

Свидетельства в пользу кремлевской теории о пуске из Зарощенского:

Технические доклады от государственного оборонного предприятия-производителя «Буков». Эти доклады прямо опровергаются отчетом Совета по безопасности Нидерландов.

Спутниковые снимки, на которых две украинские СОУ «Бук» находятся в поле к югу от Зарощенского. Эти снимки были сфабрикованы.

Спутниковые снимки украинской боевой позиции к югу от поля под Зарощенским. Эта позиция находилась на территории, подконтрольной России/сепаратистам, поблизости от деревни, где располагались их солдаты.

Свидетель, который рассказал о военных и радаре под Зарощенским 17 июля 2014 года. Место, где эта техника якобы находилась — в 6 километрах к югу от Зарощенского, а визуальное описание этих радаров, данное свидетелем, не соответствует внешнему виду комплекса «Бук».

Бывший украинский офицер, рассказавший, что покинул армию, как только понял, кто сбил MH17. На самом деле он ушел в отставку в 2016 году «по семейным обстоятельствам» и объявился со своей историей лишь через три года после сбития MH17. Никакие детали рассказа этого свидетеля не подтверждаются источниками, не связанными с Кремлем.

Автор: Aric Toler

Источник: Bellingcat