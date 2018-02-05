Расследование о допинге в спорте: «Олимпийский заговор» Кремля

Главная тема первой части фильма – преступление и наказание российского спорта за то, что случилось на Олимпиаде в Сочи, где "помощь" российским олимпийцам была делом государственным и государственной же тайной. Сотрудники ФСБ осуществляли спецоперацию по замене бутылочек с мочой накачанных допингом российских спортсменов на бутылочки с мочой без признаков применения допинга.

Эта тайная операция стала известной всему миру, когда о ней поведал бежавший из России один главных специалистов по допингу – химик-аналитик Григорий Родченков. Он участвует в этом фильме, отвечая на вопросы Хайо Зеппельта. Владимир Путин, по утверждению Родченкова, знал все детали операции и контролировал ход ее исполнения. Участие сотрудников ФСБ в таком деле было бы невозможно без санкции главы российского государства, заявляет в фильме Григорий Родченков.

Главной мишенью для авторов фильма в первой его части становится Томас Бах, нынешний (с 2013 года) президент Международного олимпийского комитета и сам в прошлом олимпийский чемпион (1976, фехтование). Именно по отношению к нему название фильма звучит как обвинение в заговоре или сговоре – с Владимиром Путиным.

Томас Бах представлен в фильме двуликим. С одной стороны, он карает российский спорт за систему допинга, а с другой – приоткрывает для него потайные дверцы, заметно смягчающие наказания. Преследование "грешников допинга", согласно документам, представленным в фильме, происходит чаще всего на словах. А на деле в данных о проверке спортсменов на допинг зияют большие дыры. Далеко не все подозрительные случаи снабжены результатами проверок, и похоже, что очень часто такие проверки и не осуществлялись вовсе.

Нас обокрали, чувство честной борьбы было у нас украдено

​Мартинс Дукурс – латвийский скелетонист, получил в Сочи серебро, тогда как золото досталось россиянину Александру Третьякову. Сравнительно недавно Третьяков был постфактум дисквалифицирован и должен был вернуть медаль (на днях Спортивный арбитражный суд (CAS), находящийся в швейцарской Лозанне, восстановил результаты Третьякова и других российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил – КР). Теперь в протоколах чемпионом назван Дукурс. Но он говорит в фильме: "Нас обокрали, чувство честной борьбы было у нас украдено, я не чувствую ничего при виде этой золотой медали. И когда такое выясняется спустя годы, кого это будет интересовать? Никого".

Подобных жертв российской системы допинга, согласно фильму немецких журналистов, тысячи – тех, у кого был украден праздник честной победы и многое другое, в том числе премиальные деньги в своих странах. Не все следы махинаций российской стороне удалось уничтожить. В фильме представлены документы – планы достижения россиянами необходимых для поднятия духа населения побед. Эти документы предоставил Григорий Родченков, с 2006 года по 2015 год – директор Антидопингового центра в Москве. Теперь именно его, сбежавшего в США, в России обвиняют в организации незаконного применения допинга спортсменами. Хайо Зеппельт говорит в фильме:

– Родченкова я знаю уже много лет. Он долго был моим инсайдерским источником, и представленная им информация всегда подтверждалась. Но потом, когда на Западе стала яснее его собственная вовлеченность в преступные процессы, Родченков прервал со мной контакты. Далее неожиданно умерли двое его коллег, и он сбежал в США. Там он выложил все, что знал, ФБР и живет теперь в США в рамках программы по защите свидетелей. Несомненно, ему грозит опасность мести из России.

Григорий Родченков в период работы в Антидопинговом центре в Москве

Серьезность такой опасности подтверждена в фильме словами высокопоставленного спортивного функционера, почетного президента Российского олимпийского комитета Леонида Тягячева: "А Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал".

Родченков согласился на разговор с Зеппельтом, но только при условии, что тот прилетит в Нью-Йорк. Адвокат Родченкова рассказал, что его клиент живет под сильной охраной, у него нет возможности пользоваться мобильной связью и интернетом – из соображений безопасности. Разговор Родченкова с Зеппельтом, судя по всему, шел по какой-то закодированной аудиосвязи. На вопрос, чувствует ли он себя в безопасности, Григорий Родченков ответил:

– Я наслаждаюсь каждым новым днем. Тем, что я жив. Я занимаюсь любимым делом. Как я могу понять, в безопасности ли я, если вокруг столько профессиональных убийц? Это невозможно оценить.

В руках у Зеппельта были документы, указывающие на то, что система организованного государством применения допинга российскими спортсменами существовала задолго до Сочи. Родченков подтвердил подлинность документов – в частности одного, озаглавленного "2008. Пекинский план и система допинга". Разработчиком подобных планов по заданию "сверху" был и сам Родченков.

Как я могу понять, в безопасности ли я, если вокруг столько профессиональных убийц?

На Олимпиаде в Пекине (2008), как и позднее в Лондоне (2012), уже действовала система подмены анализов, в которой в рамках круговой поруки участвовали другие, "чистые" спортсмены и тренеры, предоставляя собственную мочу на алтарь победы для родины. В фильме приводится много подробностей плана, деталей применения допинга и сокрытия этого применения. Так, спортсмены были обязаны всегда иметь заготовленную заранее собственную мочу, взятую в период, когда они не принимали допинг.

По рассказу Родченкова, система сначала была рассчитана только на легкоатлетов, но постепенно ее распространили на другие виды спорта. Родченков признается, что даже гордился тем, что участвовал в обведении всего мира вокруг пальца:

– До Пекина все было просто, все делали все, что хотели. И вся российская легкоатлетическая команда была на допинге. Между играми в Пекине в 2008 и в Лондоне в 2012 году мы поменяли стратегию сокрытия допинга. Мы контролировали все.

Томас Бах и Владимир Путин на церемонии открытия Олимпиады в Сочи, 7 февраля 2014 года

В новом фильме он говорит и о том, о чем многие догадывались, но озвучивает это впервые:

– Конечно, распоряжения приходили с самого верха, от президента, поскольку только президент мог привлечь ФСБ к выполнению такой специфической задачи. Мне известно, что Путин знал всю информацию во всех деталях от Мутко. Мутко сказал мне, что Путин знает и помнит мое имя. И еще раз – Путин знал все, потому что это была очень простая цепочка. Я докладывал Нагорных (бывший замминистра спорта России – РС), Нагорных докладывал Мутко, Мутко докладывал Путину. Путин хотел знать все детали. Подход Путина был такой: не скрывайте своих проблем, сообщайте обо всех проблемах и угрозах, и мы поможем их решить.

Телекомпания ARD спрашивала Кремль по поводу рассказанного Родченковым, но ответа не последовало. А вот Международный олимпийский комитет ответил официально: "Специальная комиссия МОК исследовала вопрос и не нашла никаких следов того, что Путин знал о манипуляциях в Сочи".

Многие функционеры МОК на подозрении у прокуратур разных стран. Соответственно изменилось и общественное мнение. Для фильма по заказу ARD в Германии был проведен опрос: "Что, по вашему мнению, поддерживает современное олимпийское движение – добросовестную конкуренцию и чистый спорт или допинг и коррупцию?“. 58% опрошенных выбрали второй вариант ответа.

Путин хотел знать все детали

Авторы фильма находят следы работы Томаса Баха в пользу России и при решениях о допуске спортсменов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Бывшая до 2016 года видной функционеркой МОК немка Клаудиа Бокель подтверждает в фильме, что с санкции Томаса Баха в рамках МОК было принято затыкать рты в вопросах, связанных с Россией. Сама Бокель столкнулась с этим, когда официально отвечала за допуск в Рио российских спортсменов. Как сообщила она авторам фильма, решением Томаса Баха обсуждение данных, представленных Родченковым, в МОК было запрещено. Попытка авторов фильма взять интервью у самого Баха успехом не увенчалась: журналистам сообщили, что у президента МОК нет времени.

Фильм "Олимпийский заговор" заканчивается любопытным экспериментом, в результате которого становится понятно, что и новейшие, якобы суперзащищенные бутылочки для тестов на допинг сравнительно легко открыть и снова закрыть, а то и вовсе подменить сделанными на стороне копиями – и никакие тестовые проверки не в состоянии обнаружить подлог. Это обескураживающее открытие авторов фильма накануне Олимпиады в корейском Пхенчхане вызывает пессимизм по поводу шансов на успех в борьбе против допинга в спорте. Сам Хайо Зеппельт говорит в этой связи: "Такая дырявая система контроля за применением допинга позволяет теперь юридически оспорить любое решение. Поэтому в принципе можно говорить о конце этой системы".

Автор: Юрий Векслер; Радио Свобода