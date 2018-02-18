Разгром российской группировки в Сирии: проверили американцев

Украинские киберпреступники давно и прочно застолбили место в мире киберкриминала. Недавний арест в США преступной группировки, основанной украинцем и нанесшей ущерб на сумму в $0,5 млрд, только подтвердил это. Наши технически подкованные земляки с жаждой к незаконному обогащению прославились в мире не раз и не два.

Агентство Reuters подтвердило распространяющиеся в последние дни сообщения о том, что на прошлой неделе 300 российских наемников из состава частной военной компании "Вагнера" были убиты и ранены в Сирии. Об этом агентству рассказали три источника, знакомых с обстоятельствами произошедшего.





По данным российского военного врача, число погибших россиян составило около 100. Другой источник, знакомый с несколькими бойцами, заявил, что число жертв превысило 80. Все они скончались 7 февраля, когда возле сирийского города Дейр-эз-Зор американские силы ликвидировали российско-асадовскую группировку, пытавшуюся отбить нефтяные месторождения у союзников США — Сирийских демократических сил (SDF), вместе с которыми на той же базе находились и американские советники.

Пять собеседников Reuters сообщили об эвакуированных из Сирии раненых россиянах. Все они доставлены в четыре российских военных госпиталя. По состоянию на субботу, в одной из больниц было более 50 таких пациентов, из которых 30 процентов получили тяжелые ранения, рассказал врач этого медучреждения.

Говоря на условиях анонимности, медик сообщил, что по меньшей мере три самолета с ранеными прибыли в Москву с пятницы по понедельник. Их привезли на специально оборудованных военно-транспортных самолетах, где имеются модули для тяжело раненых и до нескольких десятков сидячих мест для легко раненых.

От реаниматолога, летающего в Сирию за ранеными, стало известно, что по состоянию на конец прошлой недели число погибших составляло около 100, раненых — около 200, пояснил врач, разговаривавший с агентством.

Атаман казачьего общества "Ховрино" Евгений Шабаев узнал от раненых, с которыми ему лично удалось пообщаться, что два подразделения российских частных военных специалистов, принимавших участие в бою под Дейр-эз-Зором, насчитывали 550 человек. Из этого числа не были убиты и не получили ранения около 200 человек. Таким образом, более 300 были убиты или ранены.

По словам Шабаева, в палате, которую он посетил, было 8 человек, все эвакуированы из Сирии за последние несколько дней. Другие палаты отделения были полностью заняты ранеными.

"Если вы понимаете, что такое боевые действия и боевые ранения, то представляете, что там творится. То есть постоянные крики, оры... Тяжелая картина", — сказал он.

Источник, близкий к группе Вагнера, говоривший с участниками боя 7 февраля, сказал, что его знакомые рассказали ему о более чем 80 погибших частных военных специалистах из России. Общее число в примерно 300 убитых и раненых в целом соответствует действительности, сказал он. В телах у многих раненых — осколки, которые не видны на рентгене, что затрудняет лечение.

"Прогноз для большинства пострадавших неутешительный", — резюмировал он.

Проверили американцев

Reuters приводит объяснения лица, близкого к группе ЧВК "Вагнера", наемники которого погибли или были ранены 7 февраля. Как следует из его слов, россияне понадеялись на то, что Коалиция не станет отвечать на их провокационные действия.

Силы, попавшие под удар коалиции, состояли в основном из российских частных военных специалистов, а также там было "некоторое количество сирийцев и иранцев", говорил собеседник. Эти формирования выдвинулись к поселку Хишам в провинции Дейр-эз-Зор — в зону, обозначенную как нейтральная по соглашению между российскими военными и коалицией во главе с США. Целью было проверить, как на это отреагирует коалиция, пояснил собеседник.

Силы приблизились к позициям СДС и американцев на расстояние менее 5 километров, после чего силы во главе с США — в соответствии с согласованной с Россией процедуре — предупредили военных РФ, что готовятся нанести удар, рассказал источник. Было ли это предупреждение передано частным военным специалистам, он не знает.

"Предупреждение было за 20 минут, за такое время нереально развернуть колонну, но формальности выполнены", — сказал источник.

По его словам, частные специалисты не отвечали на огонь, чтобы не спровоцировать новые удары со стороны коалиции.

Шабаев сказал, что потери оказались столь высокими из-за отсутствия поддержки с воздуха, а также потому, что удар нанесли хорошо оснащенные силы, а не плохо вооруженные боевики.

"Сначала был налет бомбардировщиков, а потом «Апачи» (вертолеты) их зачистили", — сказал Шабаев со ссылкой на слова раненых.

В настоящее время раненые проходят лечение в следующих больницах: госпиталь в Химках, Третий центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского в подмосковном Красногорске, московский Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко и Военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили врач, Шабаев и три других человека, знающих погибших и раненых бойцов.

F-22 против пехоты

О том, какие именно авиационные аппараты задействовали американские войска, ранее на брифинге рассказал генерал ВВС США Джеффри Харриган.

"Вечером 7 февраля коалиция действовала в рамках самообороны", — сказал он, пояснив, что американские военные советники присутствовали в районе Дейр-эз-Зора "для поддержки Демократических сил Сирии (SDF) в их борьбе против враждебных сил".

По его словам, "враждебные для SDF формирования" начали "совершенно неспровоцированную согласованную атаку, применив артиллерию и танки через реку Евфрат против базы SDF".

"Противник начал атаку с артиллерийского и танкового обстрела позиций SDF, после чего примерно батальон противника начал движение на позиции SDF под прикрытием артиллерии, танков, РСЗО и минометов", — рассказывал он.

В этот момент американские военные "немедленно связались по горячей линии с российскими чиновниками, чтобы предупредить их о неспровоцированной атаке на известные позиции SDF и коалиции", рассказал военачальник.

"После этих звонков представители коалиции одобрили нанесение ударов для ликвидации врага", — пояснил Харриган, назвав это нападение "совершенно неожиданным" для проамериканской коалиции.

Далее американцы при поддержке наземных сил применили всю имевшуюся в районе авиационную силу, в том числе стелс-истребители, вертолеты, боевые дроны и "летающую артиллерию" АС-130 со 105-мм орудием на борту. Используя высокоточное оружие, они в течение короткого времени полностью нейтрализовали угрозу.

"Во время начала атаки в воздухе были истребители F-22 и БПЛА MQ-9, патрулировавшие воздушное пространство в рамках обычной миссии по борьбе с ИГИЛ, — продолжил военный. — На земле силы SDF в течение трех часов занимались корректировкой огня. Удары наносила как артиллерия, так и авиация, в том числе F-15E, МQ-9, B-52, АС-130, и AH-64 Apache, которые использовали высокоточное оружие для остановки вражеского наступления и уничтожили множество танков и артиллерии", — объяснил генерал.

Что говорят у Путина

Накануне МИД РФ впервые признал, что пять россиян действительно погибли под ударами американской коалиции.

"По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, их гражданства (...) Я хочу еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

В то же время она назвала "классической дезинформацией" материалы о гибели "множества российских военных" в результате удара международной коалиции по правительственным силам в Сирии.

Напомним, что сообщения, названные Захаровой "дезинформацией", ранее распространило со ссылкой на свои источники агентство Bloomberg, а теперь эти же сведения изложило и агентство Reuters.

Погибли за нефть для Пригожина

Associated Press узнало о целях российских наемников, ликвидированных американскими ВВС. Российские наемники, ликвидированные американской авиацией 7 февраля под Дейр-эз-Зором, погибли при попытке нахватать нефтяные месторождения "Коноко" в Сирии, действуя в интересах компании "Евро Полис", сообщает Associated Press.

Агентству в минувшем году удалось получить копию договора между этой компанией и сирийским правительством. Согласно документу, "Евро Полис" должна была получить четверть от всей добычи с нефтяных полей, короче им удастся захватить.

По данным агентства, россияне нацелились на "Коноко" именно в связи с этим соглашением, которое дало бы им значительную прибыль.

Как ранее писала газета "Фонтанка", "Евро Полис" имеет отношение к российскому бизнесмену Евгению Пригожину, считающемуся другом президента Путина. Еще тогда, в прошлом году, газета писала о сделке, по которой данная организация должна была захватывать нефтяные поля в обмен на долю в дохода от продажи "черного золота". Именно "Евро Полис", как представляется, пользуется услугами ЧВК "Вагнер", чьи наемники погибли в Хишам 7 февраля.

Источник: Newsader