Вбивство журналіста Василя Сергієнка: у США затримали ймовірного викрадача

Відбулось затримання Андрія Іносова, який є підозрюваним у справі загибелі журналіста Василя Сергієнка і до цього перебував у розшуку. Про це повідомив у відеотрансляції після засідання суду у справі Сергієнка Олег Собченко, його друг та свідок у справі. Тим часом у Черкасах суд зайшов на чергове коло, і почне вже втретє слухати справу виконавців убивства відпочатку.

"ФБР вже взяли"

"Тішать добрі новини. У Штатах затриманий Андрій Іносов. Це ще один виконавець злочину, він був у розшуку довший час. Було відомо, що він в Сполучених Штатах перебуває, але зараз його ФБР вже взяло. Він знаходиться під вартою, і суд розглядає його депортацію", - повідомив Собченко.

Підозрюваний Андрій Іносов

Він також розповів, що питанням передачі Іносова до України займається МЗС та міжнародний відділ Генеральної прокуратури.

"Є сподівання, що він буде говорити на тему причетності Геннадія Бобова до цієї справи, він мав з ним численні контакти. Іносов - колишній боєць ММА [змішані єдиноборства - Ред.], так само, як і решта виконавців. Він був керівником групи викрадачів Василя. З Бобовим його пов'язують особисті контакти, а також те, що він користувався автомобілями Бобова", - додав Собченко.

Андрій Іносов - знизу, фото з fightzone.at.ua

Він також посилається на експертизу, в якій сказано, що ушкодження, нанесені Сергієнку при викраденні, могли б призвести до його смерті у разі відсутності медичної допомоги. Тобто, навіть у разі, якби журналіста не передали особам, які катували і врешті вбили його, початкові дії групи викрадачів також можуть розцінювати як такі, що мали на меті заподіяння смерті Василю Сергієнку.

За даними бійцівський сайтів, Іносов - кандидат у майстри спорту з боксу. Також сторінка Іносова є в базі "Миротворець".

Другий розшукуваний, ймовірно, мертвий

У Департаменті спецрозслідувань від відповіді про затримання Іносова ухилились, зазначивши, що це дуже делікатне питання.

Прокурор Олексій Ніколайчук лише підтвердив, що, за даними Інтерполу, Іносов справді перебуває у США.

"У нас перебуває два провадження по Сергієнку. Одне - стосовно ймовірних замовників. Друге - щодо двох підозрюваних виконавців, особи яких встановлені, і які перебувають в розшуку. Це Іносов та Федоров [решту виконавців зараз судять і вони знаходяться під вартою - Ред]. Оскільки вони можуть свідчити щодо замовника злочину, то з розголошенням інформації про затримання варто бути дуже делікатним", - пояснив Ніколайчук.

Він також підтвердив, що за оперативною інформацією Федоров, ймовірно, вже загинув. "Але поки ми не встановили місце поховання і не переконались у цьому остаточно", - підкреслює прокурор. Він відмовився підтверджувати або спростовувати інформацію про затримання Іносова, посилаючись на таємницю слідства.

За даними ТЕКСТІВ, Федорова та Воронкова слідство вважає безпосередніми вбивцями Василя Сергієнка.

До чого тут Бобов?

Станом на зараз більшість учасників злочину вже під вартою. Це

- ймовірний організатор Вадим Мельник;

- ймовірні викрадачі Горбенко, Недибалюк; викрадач Завражин вийшов під заставу;

- ймовірний вбивця Воронков;

Завражин раніше також утримувався під вартою (на фото - зліва)

Справа щодо їхньої участі у вбивстві Сергієнка розглядається у Соснівському районному суді Черкас, і відсьогодні процедура розгляду по суті почнеться з самого початку вже втретє [про це читайте у розділі "Суд у справі Сергієнка" нижче - Ред].

Залишається відкритим питання замовника. Близькі і колеги називають місцевого нардепа-аграрія Геннадія Бобова причетним до вбивства, адже на нього вказує і контакт з виконавцями, і місце, де було знайдене тіло Сергієнка (поблизу бази "Модус", що належить одній з юрособ Бобова), і документація, знайдена при обшуку. Проте, офіційно він підозрюваним у справі досі не став.

24 травня 2017 року Генпрокурор вносив подання на зняття з Бобова недоторканості в іншій справі. Йшлось про ухилення від сплати податків та неправдиві відомості у декларації. Проте вже 26 травня Юрій Луценко публікує на своїй сторінці у Facebook квитанції про сплату нардепом Генадієм Бобовим 37 млн податкової недоїмки у кримінальному провадженні про ухилення від сплати податків, і називає його "гідним прикладом".

Вже 7 червня на засіданні регламентного комітету, що мав розглянути подання про зняття недоторканості з Бобова, виявляється, що подання відкликане Генпрокурором.

У Верховній Раді побратими загиблого давали брифінг, де розповідали про зв'язок Бобова з виконавцями вбивства Сергієнка

Адвокат Євгенія Закревська, яка представляє у справі родину Сергієнка, обгрунтовувала незаконність дій Генпрокурора у своєму блозі: "Бобова просили притягти за несплату податків (ст. 212 КК) і брехню в декларації (ст. 366-1). Сплата податкового боргу і збитків згідно з ч. 4 ст. 212 – це підстава для звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 212 – виключно судом. Тобто, має бути клопотання про притягнення, дозвіл ВР і рішення суду про звільнення. При цьому підстав для звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 366-1 взагалі немає".

Особливо цинічний фінал історії полягає в тому, що вже за півроку Бобов через суд скасував податкові повідомлення-рішення, на підставі яких йому було нараховано 37 млн несплачених податків. "Тепер Бобов, ймовірно, матиме право на витребування сплачених коштів назад", - коментують судове рішення Наші Гроші.

Суд у справі Сергієнка

Сьогодні Апеляційний суд у Черкасах направив справу на слухання у Соснівський районний суд міста Черкас. Тепер справу тут почнуть слухати втретє.

Вперше процес дійшов до впевненого екватора. Були заслухані потерпілі та свідки, досліджена добряча половина матеріалів, включно з відео. Проте невдовзі був звільнений головуючий у колегії суддя Орленко, який відзначився під час Майдану сумнівними рішеннями щодо протестувальників.

У колегії з'явилась нова голова - суддя Чечот, а справу розпочали слухати спочатку.

Проте, каже ТЕКСТАМ Євгенія Закревська, нормально розглядати її вже не вийшло. Заслухали лише одну потерпілу, допити старенької мами Сергієнка двічі зривали. "Решта засідань - процесуальні диверсії. Відводи й запобіжні, після запобіжних - знов відводи".

Суд у справі Сергієнка, 21 листопада

Після чергових заяв про відводи колегія вирішила відвід прийняти.

"Після цього мав відбутись новий розподіл, аби призначити нових суддів у справі. Але всі судді райсуду, які могли потрапити під розподіл у цій справі, а їх було немало, одночасно пішли на лікарняні та у відпустки. Автоматична система не змогла сформувати колегію, тому справу відправили в Апеляційний суд на визначення підсудності", - розповідає Закревська.

6 березня колегія суддів Апеляційного суду відправила справу назад до Соснівського районного суду, адже суддів, раніше не зайнятих у справі, там справді ще достатньо.

Цікаво, що рішення винесла та сама колегія, яка колись пробувала відпустити з-під варти ймовірного організатора злочину Вадима Мельника. Тоді активісти, волонтери й ветерани АТО блокували суд, аж поки Мельнику не вручили підозру в іншому злочині і не подали нове клопотання про взяття під варту.

Окрім цього, відомо, що захисники обвинувачених робили неодноразові спроби перевести слухання до Києва. Станом на 6 березня одне з таких клопотань про слухання чомусь конкретно у Києво-Святошинському районному суді розглядається Верховним судом.

Обставини справи Сергієнка

Нагадаємо, 4 квітня 2014 року Василя Сергієнка викрали з дому в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. При викраденні його били та нанесли поранення ножем. Мати журналіста бачила, як його вивозять на машині.

На пошуки побратима миттєво зібралась місцева самооборона. Наступного ранку його знайшли закатованим насмерть у лісі неподалік бази «Модус», яка належить юрособі, що пов’язана з Бобовим.

У жовтні 2015 року начальник управління МВС України в Черкаській області Владислав Пустовар повідомив, що журналіста, майданівця, громадського активіста, 58-річного Василя Сергієнка викрали, катували та вбили дві групи бандитів з Києва.

Василь Сергієнко

На тілі Сергієнка було виявлено багато ножових поранень і каліцтв. Яма-могила була вирита заздалегідь за 50 метрів від дороги.

"Смерть настала від аспірації крові внаслідок черепно-мозкової травми. При огляді судово-медичним експертом було виявлено 19 колото-різаних ран: 17 безпосередньо на тілі, а ще були з обох сторін на шиї. У нього були ребра і під'язикова кістка зламані; вона ламається тільки у разі задушення. Також по тулубу було завдано численних ран. Наручники були на руках, ноги зв'язані ізоляційною стрічкою", - розповідав потім слідчий Іван Личак.

На базі «Модус» при обшуку було знайдено кілька автоматів Калашникова, номери яких збігались з екземплярами, виданими 20 лютого зі складів МВС тітушкам.

Автор: Ольга Худецька; ТЕКСТИ