Из России с кровью. Как в Британии погибают враги Путина. Часть 2: Кто обидит Путина, тот исчезнет

В Великобритании в течение многих лет один за другим при странных обстоятельствах умирали россияне и британцы, связанные с Борисом Березовским, но власти Соединенного Королевства признали факт убийства лишь один раз — в случае с Александром Литвиненко, пишет в своем масштабном расследовании BuzzFeed.

Начало: Из России с кровью. Как в Британии погибают враги Путина. Часть 1: Чертова куча денег

Он знал, что его ждет

Одним из первых, кто умер, был Стивен Кертис. Пышущий здоровьем щекастый британский юрист начал работать на Березовского еще до того как затеяли «проект Москва» — он перенаправил миллиарды фунтов из России в Британию в интересах Бориса и Бадри, избегая проверки британской системой борьбы с отмыванием денег. Кертис успешно перекачал деньги в трастовый фонд под названием New World Value Fund, а сам заработал комиссионные в $18 млн, на которые купил огромный готический замок на острове у побережья графства Дорсет. Затем, вскоре после того как в 2003 году завершилось перекачивание $1,3 млрд, еще один британский юрист Стивен Мосс, вместе с Кертисом работавший над этим переводом, внезапно умер от сердечного приступа в возрасте 46 лет. И примерно тогда же Кертису стали угрожать смертью. «Кертис, ты где? Мы здесь. Мы за твоей спиной. Мы следим за тобой», — сказал однажды по телефону мужчина с сильным русским акцентом.

Стивен Кертис

Юрист нанял команду телохранителей, а в конце февраля сказал своему дяде: «Если в ближайшие несколько недель со мной что-нибудь случится, это будет не несчастный случай». На следующей неделе, 3 марта 2004 года, его частный вертолет спикировал на поле, приближаясь к аэропорту Борнмут; Кертис и пилот сгорели заживо. Дознание пришло к выводу, что крушение было несчастным случаем — вертолет упал в плохую погоду, — но коронер признал, что в этом деле были «все составные элементы шпионского триллера».

Хотя смерти Кертиса и Мосса были публично объявлены не вызывающими подозрений, а жена Мосса сказала, что верит в естественную причину его смерти, BuzzFeed сейчас может открыть, что MI6 запрашивала у американской разведки информацию об этих случаях, подозревая убийства. Запросы были направлены через проверенных разведкой сотрудников американского посольства в Лондоне в форме телеграмм, ответы пришли тем же путем. Четыре источника подтвердили, что у американских разведслужб были досье на обоих юристов, находившиеся в секретных базах данных, которыми пользовалась разведка, и в этих досье была информация, связывающая их смерть с Россией. Расследуя убийства, вероятно, совершенные по приказу государства, «мы запрашиваем одобрение на высшем уровне государственной власти, — сказал BuzzFeed высокопоставленный источник в американской разведке. — Требования к доказательствам очень высоки, и часто собранные нами свидетельства не соответствуют этому уровню». Однако разведка считает вероятность «российского вмешательства» большой, особенно в случае с Кертисом.

Хронология странных смертей знакомых Березовского

В ближнем кругу олигархов смерть Кертиса всех испугала. Из электронной переписки, которую видели журналисты BuzzFeed, следует, что Янг поспешно отменил заказ на вертолет AgustaWestland A109E Power — точно такой же, на каком разбился Кертис. Но финансовые операции Янга были явно продиктованы не эмоциями. Рукописные заметки, найденные среди вещей Янга, показывают, что он помогал олигархам устроить так, чтобы семье Кертиса не досталась его доля в фонде, учрежденном на те деньги, которые юрист перекачал для них в Британию. Вдова Кертиса не ответила на просьбу прокомментировать это.

Смерть Кертиса не настолько испугала Янга, чтобы он отказался работать с Березовским. Но после коллапса «проекта Москва» и исчезновения его миллионов Янг был в ужасе — он много раз говорил друзьям, полиции, врачам и своим дочерям-тинейджерам, что его жизнь в опасности. Тогда, всего через несколько месяцев после провала проекта, Кремль нанес удар в самое сердце круга Березовского.

Перебежчик из российских спецслужб Александр Литвиненко, которому в Британии покровительствовали Борис и Бадри, был отравлен в центре Лондона. Публичное расследование пришло к выводу, что он стал жертвой двоих убийц из ФСБ, которые добавили радиоактивный полоний-201 в его чай в отеле Millennium. Следы редкого изотопа, убившего Литвиненко, вряд ли обнаружили бы, не группа британских ученых, обративших внимание на необычное альфа-излучение — следы, оставленные убийцами по всему Лондону.

Британия не могла игнорировать такую грубую провокацию, и власти заочно обвинили двух россиян в убийстве. Хотя Россия отказалась выдать их, а сами они отрицают любую причастность к убийству, публичное расследование в прошлом году установило, что ФСБ дала им приказ убить Литвиненко, причем операция «с большой вероятностью» была одобрена лично Путиным.

Александр Литвиненко на смертном одре

Реакция Британии на убийство спровоцировала крупный дипломатический кризис с Россией — обе стороны выслали дипломатов, а обмен разведывательной информацией приостановился на десятилетие. После этого, рассказал бывший глава российского направления в ЦРУ Холл, британские власти начали сквозь пальцы смотреть на гибель россиян и их финансистов на британской территории, и теперь путинские агенты могли «регулярно убивать без особенных забот».

Браун рассказал, что Янг был потрясен смертью Литвиненко. Самым пугающим было то, что к ближнему кругу Березовского принадлежал не только Литвиненко, но и один из его убийц. Когда-то в Москве Андрей Луговой возглавлял службу безопасности одной из компаний Бориса и Бадри, и он проник в их сеть в Британии. Ему удалось установить партнерские отношения с Литвиненко — оба занимались частными расследованиями. И это было не последнее столкновение Янга с Луговым.

Через несколько недель после смерти Литвиненко умер еще один известный российский эмигрант из круга Березовского. Юрий Голубев был одним из основателей нефтяного гиганта ЮКОС, владелец которого Михаил Ходорковский был арестован по политически мотивированным обвинениям и отправлен в колонию в Забайкалье после того как стал врагом Путина. Ходорковский пользовался услугами того же британского юриста, что и Борис, и Бадри, — Стивена Кертиса, который в последние дни перед гибелью в авиакатастрофе пытался вместе с Голубевым защитить ЮКОС от уничтожения Кремлем и присвоения его активов. 7 января 2007 года, вскоре после того как Голубев прилетел из Москвы,он был найден мертвым в своей лондонской квартире. Скотленд-Ярд быстро отрапортовал, что его смерть не представляется подозрительной. Странно, но генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что были «все основания подозревать», что Голубева убили. Источники в американской разведке сказали, что такие заявления часто делают, чтобы предупредить других российских изгнанников: ссора с Кремлем может стоить им жизни.

Тем летом Скотленд-Ярд получил информацию, что российские спецслужбы планируют убийство Березовского. Убийцей должен был стать чеченец со связями в ФСБ Мовлади Атлангериев, который в июне прилетел в Хитроу, купил пистолет и попросил о встрече с Березовским. «Из всей информации, попавшей ко мне, следовало, что этот человек приехал, чтобы убить Бориса», — сказал BuzzFeed сотрудник специального отдела, занимавшийся его охраной. Березовский улетел в Израиль, а команда охраны задержала Атлангериева, пришедшего с оружием в вестибюль офиса олигарха. Но вместо того, чтобы предать его суду, британское правительство просто аннулировало его визу и посадило на самолет в Россию, отказавшись публично комментировать эту операцию. Впрочем, Березовский, неугомонный, как всегда, заявил журналистам, что пережил покушение на убийство, ответственным за которое считает лично Путина.

Криминальный Мовлади Атлангериев, убит в 2009 году

В декабре того же года Патаркацишвили — вторая половина партнерства «Борис и Бадри» — сообщил Скотленд-Ярду о попытке убить его, связанной с его политической деятельностью на родине — в Грузии. «У меня сто двадцать телохранителей, — сказал он газете Daily Telegraph, — но я знаю, что этого недостаточно. Я нигде не чувствую себя в безопасности».

Через два месяца его нашли мертвым.

12 февраля 2008 года у Патаркацишвили были встречи в Лондоне, затем он пообедал со своей семьей, а после обеда пожаловался, что плохо себя чувствует и ему надо прилечь. Родственники нашли его в спальне мертвым. Полиция Суррея сначала заявила, что рассматривает смерть как подозрительную, но быстро изменила позицию и объявила, что вскрытие не обнаружило ничего, что указывало бы на то, что 52-летний полный мужчина умер не от естественных причин.

Бывший советник Маргарет Тэтчер лорд Тим Белл, давний друг Патаркацишвили, виделся с ним в последний день его жизни. Когда они расстались, олигарх выглядел «совершенно нормально», сказал Белл и добавил: «А когда я добрался до дома, он был уже мертв». Он сказал, что узнал о смерти друга от Березовского, который позвонил ему и мрачно сказал: «Они добрались до Бадри». Белл согласен с Березовским в том, что их друга убили. «У них есть всякие вещи, которые могут убивать, не оставляя следов, — сказал он. — Британское правительство отступает, если подозрительная смерть связана с русскими, потому что не хочет их злить. Они не хотят признавать их виновными в чем-то, что может вызвать международные осложнения».

Официально объявили, что Патаркацишвили, как и Голубев, умер от сердечного приступа — согласно заявлению полиции Суррея, к этому заключению пришли «после очень тщательного токсикологического исследования»; таким же был и вердикт коронера. Но так же, как и в случаях с Моссом и Кертисом, британские разведчики тайно запросили у американских партнеров информацию о связях этих смертей с Россией, рассказали четверо сотрудников американской разведки. Они добавили, что и Патаркацишвили, и Голубев фигурируют в досье американской разведки, содержащих информацию о предполагаемых убийствах в Британии. Особенно сильны подозрения в связи со смертью Патаркацишвили, рассказали BuzzFeed два высокопоставленных источника в разведслужбах США.

«Паутина смерти». Схема связей людей из круга Березовского

Бывший высокопоставленный сотрудник MI6 сказал, что после смерти Литвиненко разведчики знали, что у России есть множество хитроумных химических и биологических средств, которые могут убивать так, что невозможно установить факт убийства, — часто они причиняют остановку сердца. «Когда заключения судмедэкспертизы не вполне ясны или не обнаружено ничего очевидного, это меня не особенно успокаивает, — сказал бывший разведчик. — Они проделали очень большую работу со средствами, которые трудно обнаружить и идентифицировать».

После смерти Патаркацишвили, сказал Браун, он стал все больше беспокоиться за Березовского. «Какая одинокая жизнь, — сказал он. — Вы никуда не можете пойти, за вами охотятся убийцы. Ваши друзья умерли от отравления радиоактивным веществом. Вам на самом деле недолго осталось. Я хочу сказать, он знал, что его ждет».

Тем временем, рассказал Браун, Янг превратился в затравленного человека — много пил, не знал меры в кокаине, общался с «сомнительными типами». В августе 2009 года он в три часа ночи позвонил в полицию и «заявил, что его собираются убить гангстеры и русская мафия», как записано в полицейских документах. Он не спал три дня и «весь день не ел и не пил ничего, кроме одного яйца по-шотландски», так как «считал, что его собираются отравить». Янг просил о «вооруженной охране» и «требовал известить MI5 и MI6”, говорится в документе. Но вместо этого полицейские направили его на психиатрическое обследование, отметив, что «нет никакой информации, подтверждающей его предположения о том, что его жизнь в опасности».

После перебранки полиция тем же вечером задержала Янга. В полицейском участке врачи пришли к заключению, что у него «паранойя с маниакальным оттенком» и «сложная система бредовых представлений». На основании закона о психическом здоровье его поместили в больницу Сент-Чарльз.

Там, как отметили врачи, Янг был подозрителен и беспокоен, постоянно в поту, то и дело пытался приставать к другим пациентам с поцелуями и раздеться. Бывший мультимиллионер обвинял медсестер в том, что они «в лиге КГБ», и пытался сбежать, выломав дверь палаты.

7 сентября Янг должен был прийти на слушания по делу о разводе с Мишель — ему грозил тюремный срок, если он не раскроет документальные свидетельства о потере состояния. Врачи из больницы Сент-Чарльз написали судье, что он не в состоянии предстать перед судом. Мишель была в ярости и требовала, чтобы Янга заключили в тюрьму за неподчинение. Но судья отложил слушания.

На следующий день врачи отметили «значительное улучшение»: Янг больше «не проявлял признаков психоза», хотя по-прежнему настаивал, но теперь уже спокойно, на том, что его страхи были оправданны. Его дочь Саша вспомнила, что отец позвонил ей из больницы и предупредил, что «за ним кто-то следит», что «что-то вот-вот случится» и что «они [дочери] должны быть в безопасном месте». Это был первый из трех случаев, когда Янг из-за опасений за свою жизнь оказался за решеткой. Как говорит Саша, он сказал ей, что для него психбольница была способом найти убежище, когда он чувствовал неминуемую опасность; что-то подобное он, судя по истории болезни, говорил и врачам.

Встреча Янга с главарем банды Патриком Адамсом. Кадр с камеры видеонаблюдения

Два источника, знакомых с Янгом, рассказали, что, не получив помощи от полиции, он стал искать защиты у семьи Адамсов — самой известно организованной преступной группировки в Британии. К этому моменту он уже двадцать лет был другом Патрика Адамса. На видео, отснятом частными детективами, нанятыми Мишель, запечатлена встреча Янга с главарем банды. Они долго сидели в пабе Barley Mow в Мэйфере, и частные сыщики отметили, что Янг благодарил своего седого собеседника в кожаной куртке, перед тем как они расстались у входа в паб. Сейчас Адамс отбывает девятилетний срок в тюрьме — он пытался застрелить предполагаемого информатора полиции, который лишь чудом выжил, — и его юристы не ответили на запрос о комментариях. Обратившись к криминальному главарю за помощью, Янг говорил своим близким, что теперь «ничего не случится», потому что «за ним присматривают».

Но потом двое его друзей один за другим умерли, и его страхи вернулись. Пол Касл и Робби Кертис были неразлучной парой жуликоватых торговцев недвижимостью, любивших швыряться деньгами; часто они обедали с Янгом и Березовским в Cipriani — его любимом итальянском ресторане в Лондоне. Касл играл в поло с принцем Чарльзом; друзья говорили, что он тратит на шампанское «больше денег, чем бог». Кертис в начале 2000-х годов разбогател на аренде роскошной недвижимости и любил хвастаться, что у него кода-то был роман с моделью Каприс. Как и Янг, два миллионера пережили впечатляющий финансовый коллапс; друзья рассказывали BuzzFeed, что оба попали в беду из-за рискованных сделок с гангстерами, связанными с русской мафией.

Пол Касл во время игры в поло

Первым умер Касл. Как следует из материалов дознания, 54-летний бизнесмен потерял все свои деньги во время финансового кризиса. Однажды утром в ноябре 2010 года он, как обычно, выпил чаю в отеле Grosvenor, а затем появился в своем офисе в Мэйфере явно в хорошем настроении. Но вдруг, как рассказали его друзья, ворвались бандиты из «опасной» группировки, связанной с Россией, стали ему угрожать и заставили отдать ценную коллекцию роскошных часов.

Непосредственно после этого Касл ушел из офиса и направился на станцию метро Бонд-стрит. Камеры видеонаблюдения на станции запечатлели, как он, вытянув руки, прыгнул на рельсы перед прибывающим поездом. После его смерти несколько друзей анонимно сообщили прессе, что его заставили это сделать «очень, очень опасные люди», связанные с русской и турецкой мафией, которые угрожали убить его медленно и мучительно, если он сам не покончит с собой. Коронер признал, что это было самоубийство.

Робби Кертис

Кертис был потрясен и крайне напуган смертью Касла. Друзья рассказали, что у него тоже были проблемы с той же связанной с Россией бандой, что и у Касла. В декабре 2012 года, через два года после самоубийства друга, Кертис тоже бросился под поезд метро на станции Кингсбери. Знакомые Кертиса, пожелавшие остаться анонимными, опасаясь мести, сказали, что «всем известно», что Кертиса убили. За пару лет до этого, рассказали они, преступники выбросили его из окна, а незадолго до смерти он, как и Янг, искал защиты у лондонской криминальной группировки. Как они говорят, он сказал гангстерам: «Мне нужно быть уверенным, что со мной ничего не случится», а они ответили: «Извини, уже поздно. Тебя уже заказали».

Через два года еще один участник обедов у Cipriani — британский антрепренер, бывший менеджер рок-группы Tears for Fears Джонни Эличаофф — разбился насмерть. Он прыгнул с крыши лондонского отргового центра в 2014 году, потеряв все деньги в нефтяной сделке, обернувшейся катастрофой.

Полиция посчитала все три случая очевидными самоубийствами и ничего не сделала, чтобы расследовать причастность к ним мафии. Но у британских разведчиков были подозрения, что эти смерти могут быть связаны с Россией и, как рассказали американские источники, тайно обратились к США за информацией. Касл, Кертис и Эличаофф упоминаются в досье американской разведки о предполагаемых убийствах в Британии; источники в разведслужбах рассказали Buzzfeed, что эти случаи, возможно, свидетельствуют о «серии самоубийств», спровоцированных с помощью тактики манипуляций и запугивания. Как сказал один высокопоставленный американский разведчик, «могла ли Россия довести этих людей до самоубийства?»

Четыре бывших британских детектива рассказали BuzzFeed, что с 2000 года в Лондоне начался взрывной рост активности русской мафии и что российские организованные преступные группы известны «крайним насилием» и готовностью убивать. Один из детективов казал, что британская полиция совершенно не готова к борьбе с усилением русской мафии и годами смотрит на то, что она делает, сквозь пальцы. «У полиции фактически нет возможностей добраться до этих людей. Существует языковой барьер, и в их среду очень трудно проникнуть, — сказал он. — Русские загнали полицию в угол».

Янг к этому моменту был настолько испуган, что не решался даже говорить о смерти Кертиса по телефону — он боялся, что его разговоры прослушивают, рассказали друзья. И за ним действительно следили: в начале 2012 года его жена Мишель, надеясь найти спрятанные им деньги, в течение нескольких месяцев платила команде специалистов по слежке, следовавших за ним пешком и в минивэнах, отслеживавших каждый его шаг.

Они увидели, как он ведет переговоры в эксклюзивных лондонских барах и ресторанах, посещает лучшие пятизвездочные отели, ходит на вечеринки в Boujis со своей новой подружкой — моделью и участницей реалити-шоу Ноэль Рено. Однажды в феврале, рассказал BuzzFeed частный детектив, команда слежки прошла за ним до пятизвездочного отеля Dorchester, где он часто бывал. Янг поднялся в номер на одном из верхних этажей, а позже, когда спустился, дрожал и был бледен как смерть. Он со всех ног помчался в свою квартиру; его сфотографировали выходящим из нее с чемоданами, костюмами и рубашками в руках. Он направился в близлежащий отель Columbia, двухзвездочный, давно нуждающийся в ремонте, совершенно не похожий на те дорогие заведения, в которых он обычно бывал. Как рассказывает частный детектив, он расплатился наличными и поселился под псевдонимом.

Скот Янг (второй слева) и Ноэль Рено (крайняя слева) на вечеринке в клубе Boujis

Позже Янг рассказал друзьям, что в Dorchester «громилы», работающие на русскую мафию, высунули его из окна и угрожали сбросить вниз.

Детективы, нанятые его женой, прошли за ним до второго отеля, где заглянули в его номер. В одном из записанных ими телефонных разговоров Янг обсуждал возможность передачи «бумаг» некоему человеку в России и сказал неизвестному, позвонившему ему, что Березовский «старается не светиться».

Младшая дочь Янга Саша сказала, что в это время он один раз позвонил ей; отец тогда показался ей «очень странным и очень испуганным». Он сказал, что ей с сестрой и матерью нужно уехать в какое-нибудь безопасное место.

И как раз тогда с Мишель совершенно неожиданно связался человек с посланием из Москвы. Российское государство хотело, чтобы она посетила страну.

Опасное приглашение

Хмурым февральским утром в 2012 году самолет «Аэрофлота» приземлился в Шереметьеве. Кругом лежали высокие сугробы. Мишель и ее юрист прошли через зал прилетов и сели в машину, которую прислал человек, организовавший визит, — Хауард Хилл, лондонский частный детектив, у которого, как он хвастался, была прямая линия связи с российским правительством.

Хилл предложил сделку: Мишель расскажет прокуратуре о бизнесе Янга в России и его связи с Березовским, а прокуроры расскажут ей все, что им известно о деньгах Янга. К этому моменту Янга вынудили ответить на вопросы о «проекте Москва» в суде, а файлы, имеющие отношение к проекту, были обнаружены на жестком диске, изъятом по предписанию судьи. Раскрылся секретный план закачивания в проект денег Березовского, Янг же назвал тайный платеж «личным займом», который должен был помочь ему «удержать схему на плаву». Переписка показывает, что юрист Мишель дал своему помощнику указание отсортировать документы, связанные со схемой, так как «их надо было скопировать для России».

Мишель улетела в Москву на встречу с заместителем генпрокурора Вадимом Яловицким. Яловицкий был настолько лояльным и преданным слугой Кремля, что ему поручили задание помешать детективам из Скотленд-Ярда, приехавшим в Москву в 2007 году для расследования смерти Литвиненко. Он ограничил их доступ к одному из подозреваемых, Дмитрию Ковтуну, которого российское государство защищало от обвинений.

Мишель Янг

Подробности встреч Мишель в Москве содержатся в электронной переписке и рукописных заметках, нахдящихся в распоряжении BuzzFeed. Как рассказала Мишель, на встрече с ней 13 февраля Яловицкий прямо сказал, что у прокуроров «есть информация о Скоте». Впрочем, было одно препятствие: следователь, собравший информацию, попал в больницу, поэтому в тот самый день увидеть его не удастся. Но, как вспомнила Мишель, прокурор сказал,что не будет возражать, если она передаст ему жесткие диски, которые привезла с собой. Мишель отказалась.

На следующий день, после роскошного обеда в компании прокуроров и государственных чиновников, Хилл написал по электронной почте адвокату Мишель о высоком чине из ФСБ, который очень сильно интересуется Янгом, — тот сказал, что у спецслужбы есть «важное досье» на него. Но Мишель так ничего и не получила и вернулась домой.

В течение следующих нескольких недель Хилл периодически передавал ей просьбы прокурора и загадочной «второй группы» из России передать им последние фотографии Янга и его паспортные данные, потому что, по объяснению Хилла, они подозревали, что «несколько лет назад он мог побывать в России по фальшивым документам». Юрист Мишель передал им дату рождения Янга и несколько фотографий; продолжились переговоры о второй поездке Мишель в Россию для встречи с главным следователем. Но потом дверь захлопнулась. Хилл сообщил, что в прокуратуре ему заявили, что больше не готовы к сотрудничеству. Хилл отказался комментировать эту историю.

К тому моменту российские прокуроры предприняли решительное наступление на глобальную бизнес-империю Березовского. В сотрудничестве с властями Франции и Швейцарии они конфисковали яхты и роскошные виллы, десятки миллионов долларов были заморожены на его иностранных счетах. Когда Кремль мертвой хваткой вцепился в его финансы, Березовский начал несколько запредельно дорогостоящих судебных процессов, пытаясь выцарапать деньги у бывших партнеров, в том числе Фомичева и вдовы Патаркацишвили, но самым губительным для него стал процесс против нефтяного магната и владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича.

Разразились споры и из-за New World Value Fund — трастового фонда, когда-то использованного Стивеном Кертисом для помещения денег и активов, выведенных Борисом и Бадри из России. Секретные документы показывают, что Янг принял в этом участие, попытавшись заключить соглашение о разделе фонда между некоторыми из враждующих сторон. Контуры сделки были намечены в рукописных заметках Янга, найденных в его квартире; другие документы свидетельствуют, что договоренность была подписана в 2011 году. Это было последнее совместное дело Березовского и Янга перед смертью обоих. На следующий год сделка привлекла пристальное внимание опасного противника из России.

После убийства Литвиненко в Лондоне Луговой стал депутатом Госдумы, находящейся под полным контролем Кремля, и получил иммунитет от уголовного преследования. Голубоглазый светловолосый убийца в декабре 2012 года произнес в Думе громоподобную речь, призывая применить самые суровые меры ко всем, кто оказывает финансовую помощь Березовскому — его бывшему работодателю, — а в особенности к тем, кто участвовал в разделе New World Value Fund.

К этому времени Березовский проиграл судебный процесс против Абрамовича, и ему грозила финансовая катастрофа, а это означало, что иссякнет финансирование антикремлевских политических движений. Луговой радостно рассказывал, что олигарх принимает антидепрессанты и летает из Лондона в Израиль эконом-классом, а не на личном самолете, как когда-то. Но Луговой завил, что узнал о том, что Березовский должен получить $250 млн от продажи активов, принадлежавших New World Value Fund и что «печально известный магнат-негодяй» собирается потратить часть этой суммы на финансирование новых акций против Кремля. Луговой обвинил тех, кто участвовал в разделе трастового фонда, в крайнем цинизме, подлости, бесстыдстве в высшей степени. Он также сказал, что передал прокурорам и ФСБ информацию об укрывательстве имущества, связанного с Березовским, в России, Украине и Грузии.

В то время у всех, кто был связан с Березовским, были основания бояться. В интервью BuzzFeed Фомичев сказал, что поддерживает российское государство, и отрицал, что опасался наказания за свое сотрудничество с Березовским, отношения с которым у него, по его словам, прекратились в 2002 году. Но во время судебного процесса о замороженном кредите его юристы настаивали, что свидетельствовать в суде опасно для его жизни: «Тех, кто сотрудничал с Березовским, и даже его бывших и остающиеся друзей активно преследуют в судах различных стран; они ищут убежища за пределами России, некоторые из них умерли — не не все естественной смертью». Фомичев сказал BuzzFeed, что это был «тактический ход».

Через несколько месяцев еще один частный детектив, прежде общавшийся с Мишель и утверждавший, что у него есть связи с ФСБ, снова связался с ней. Сообщение, которое он передал, как она рассказала, было пугающим: «Борисом Березовским занимаются, и это закончится мешком для тела».

Кто обидит Путина, тот исчезнет

Когда телохранитель Березовского Ави Навама рано утром 23 марта 2013 года вернулся в его дом, выполнив какое-то поручение, дверь ванной была заперта. Он постучал, ответа не было. Что было особенно странно, на мобильном телефоне олигарха были сообщения о пропущенных звонках, которые он редко оставлял без внимания. Навама, бывший агент Моссада, охранявший Березовского шесть лет, вышиб дверь ногой. Березовский был распростерт на спине на полу ванной, на шее был завязан обрывок его любимого черного кашемирового шарфа. Другой кусок шарфа прямо над ним свисал с металлической перекладины душевой кабины. Березовский был мертв.

К моменту своей смерти Березовский был сломленным человеком. Его иск к Абрамовичу закончился катастрофой — разрушил его финансы и уничтожил репутацию. Ему пришлось расстаться с любимым поместьем Уэнтуорт-парк и поселиться в доме бывшей жены в Аскоте; как говорят и его друзья, и семья, он впал в глубокую депрессию. Его финансовое положение было таким отчаянным, что он брал крупные займы у главарей русской мафии, но, как рассказали BuzzFeed несколько его друзей и источников в правоохранительных органах, не мог найти способа вернуть долги. Навама и дочь березовского Елизавета рассказали полиции, что в последние месяцы жизни олигарх иногла говорил о том, как со всем этим покончить. В ванной, где лежало тело, не было следов борьбы. Полиция быстро заявила, что в его смерти не было ничего подозрительного.

Борис Березовский и телохранитель Ави Навама (слева) после проигранной тяжбы с Романом Абрамовичем

Некоторые из друзей Березовского, бывшие свидетелями его депрессии, поверили, что он покончил с собой, другие же были убеждены, что он стал жертвой российских убийц, которые годами за ним охотились. «Бориса замочили», — сказал Браун. Лорд Белл, еще один близкий друг, сказал, что у него нет сомнений в том, кто стоит за смертью Березовского: «Кто обидит Путина, тот исчезнет». Члены его семьи тоже были уверены, что его убили, и не были готовы позволить полиции спустить дело на тормозах.

Через год открылось дознание, которое привлекло огромное общественное внимание. Сотрудники полиции Суррея и Скотленд-Ярда старались убедить коронера, что олигарх покончил с собой. Но в схватку с ними вступила взрослая дочь Березовского Елизавета, которая настаивала, что ее отца убили по приказу Владимира Путина. Коронер Питер Бедфорд выслушал свидетельство эксперта-патологоанатома из министерства внутренних дел доктора Саймона Пула, который проводил вскрытие и заключил, что повреждения, полученные Березовским, вызваны повешением. Но Елизавета наняла видного немецкого специалиста по асфиксии доктора Бернда Бринкмана; тот изучил фотографии тела Березовского и заявил, что «странгуляционная борозда совершенно не похожа на ту, которая бывает при повешении», — круглая, а не V-образная. А первый санитар, появившийся на месте смерти, сообщил дознанию, что ему показалось «странным», что лицо Березовского было темно-фиолетовым, в то время как повешенные обычно бывают бледными.

Кроме всего прочего, на затылке Березовского обнаружили свежую рану, а одно ребро было сломано. На перекладине душа нашли неидентифицированные отпечатки пальцев. Полиция считала, что Березовский получил травмы, когда тело упало с перекладины, и заключила: «Мы уверены, что мистер Березовский покончил с собой». Но Елизавета предложила дознанию совершенно иную версию: «Я считаю, что многие люди заинтересованы в смерти моего отца», — сказала она. На вопрос Бедфорда о том, знает ли она, кто эти люди, Елизавета ответила: «Да, я думаю, все мы знаем». Она сказала, что российское государство хотело заставить ее отца замолчать, и, по ее мнению, это ему удалось. «Он говорил, что Путин опасен для всего мира, и теперь вы это видите», — сказала она.

Из-за противоречивых свидетельств коронер заявил, что не в состоянии без разумных сомнений установить причину смерти Березовского. Дознание завершилось открытым вердиктом.

Несколько высокопоставленных сотрудников контртеррористической службы, которые годами отслеживали постоянные угрозы Березовскому, сказали BuzzFeed, что всегда подозревали, что его наконец убили. Бывший начальник контртеррористической службы Скотленд-Ярда Уолтон рассказал, что его починенные исследовали обстоятельства смерти Березовского «очень тщательно» и не смогли найти свидетельств убийства, но он так и не может отделаться от «остающегося сомнения». Дэвенпорт, другой сотрудник контртеррористической службы, имевший отношение к делу Березовского, сказал, что в некоторых случаях, когда российские агенты «убивали кого-то и имитировали самоубийство», они «так качественно это делали, что и в медицинском, и в юридическом плане все указывало на суицид», хотя данные разведки и говорили о противоположном. Хитроумные агенты мастерски подбрасывали свидетельства того, что погибший в последнее время был, «скажем так, подавлен, беспокоен, как будто терял контроль», таким образом готовились к инсценированному самоубийству, сказал он.

Об этом не объявляли публично, но BuzzFeed узнал, что британские разведчики получили от американских партнеров данные, подразумевающие, что Березовского убили. Хотя они не могут с уверенностью утверждать, что убийство совершено по приказу Кремля, свидетельства, связывающие смерть олигарха с Россией, по мнению четырех источников в американской разведке, смотрятся в высшей степени убедительно.

Янг к этому моменту превратился в тень себя прежнего: день и ночь за ним охотились рассерженные кредиторы, еще больше он был напуган угрозами, с которыми, по его мнению, столкнулся, и из последних сил он старался сохранить тайны его совместных с Березовским дел. После семи лет такой жизни, 65 судебных слушаний о разводе и трех месяцев в тюрьме за неуважение к суду он так и не смог представить удовлетворительное объяснение исчезновения его состояния. Судья Высокого суда вынужден был вынести окончательное решение, не основанное на строгих доказательствах: «Сделав все что могу, я нахожу, что ему все еще принадлежат £45 млн, скрытые от суда». Янга обязали отдать Мишель половину этой суммы и еще несколько миллионов на покрытие ее судебных издержек. Судья признал, что «у жены будут трудности при реализации этого решения», но сказал Янгу, что «этот долг будет существовать всегда».

Офшорный юрист Стивен Джонс, который организовал возврат денег, вложенных в «проект Москва», остававшийся в тесном контакте с Янгом, рассказал, что в 2014 году сильно пьющий, живущий на широкую ногу махинатор внезапно обратился к религии. Они вдвоем каждую среду ходили на вечернюю церковную службу, а потом обедали в доме Джонса. Но любой, кто знал Янга, мог увидеть, что он вовсе не был спокоен, и Джонс несколько раз замечал, что за ним по пятам ходит «небритый человек с внешностью громилы»; юрист сказал, что Янг становился все более нервным и отчаянным.

Холодным декабрьским утром, когда в конце концов пришла ужасная весть, Мишель первая из семьи Янга узнала об этом. Дрожа, она пришла в спальню младшей дочери и сказала: «Твой отец выпрыгнул из окна». Саша не поверила. За несколько дней до этого отец звонил ей и сказал, что собирается ради своей безопасности лечь в психбольницу и несколько дней будет вне досягаемости.

Саша позвонила своей сестре Скарлет, и они отправились в больницу, чтобы проверить, не там ли их отец. Но Янга там не было. В слезах они стали звонить в полицию и напрасно умоляли сообщить им хоть какие-то факты; санитары принесли им полотенца, чтобы вытереть слезы. Тогда они со своих мобильных телефонов вышли в интернет и нашли заметки о смерти Янга. Там говорилось, что он упал из окна своей спальни с высоты пятого этажа на острые прутья железной ограды и пришлось вырезать целую секцию ограды, чтобы увезти его тело. Девушки в шоке выбежали из больницы, во дворе обеих вырвало. «Мы не просто потеряли отца, мы потеряли его так страшно», — сказала Саша.

И только в восемь вечера полицейские наконец появились в их квартире — через два дня после падения. Они сказали, что их отец покончил с собой и его смерть не расследуется.

Вид из окна, из которого упал Янг

Царапины на подоконнике

На следующий день в Лондон приехал Браун и вместе с Сашей и Скарлет начал искать ответы.

Первым делом они поговорили с невестой Янга Рено. Она рассказала им то же, что и полиции, — что она и Янг расстались перед тем как он отправился в больницу, а примерно в половине четвертого дня 8 декабря он неожиданно вернулся домой — она как раз ждала слесаря, который должен был поменять замки. У них случилась ссора, и Янг отказался уезжать. Во время ссоры она случайно уронила один из двух своих телефонов в унитаз, и после того как слесарь поменял замки, пошла купить новый, оставив Янга внутри. Пока она шла, Янг позвонил ей по второму телефону и сказал: «Я сейчас выпрыгну. Оставайся на линии, и ты услышишь». Она повесила трубку, а через несколько минут он упал — примерно в четверть шестого. Рено отказалась говорить с BuzzFeed.

Саша и Скарлет никак не могли совместить эту историю с тем спокойным и бодрым тоном, которым отец в те же дни говорил с ними по телефону. В 5:08 он позвонил Скарлет, звонок записала голосовая почта, и у нее сохранилась запись: «Привет, Скарлет, я просто хочу сказать, что очень тебя люблю, ужасно скучаю по тебе, я в полном порядке, не беспокойся обо мне. Люблю тебя. Пока!» Она прослушивала это сообщение, наверное, тысячу раз, пытаясь понять, что это значит. Минутой позже — всего за пять минут до падения — он позвонил Саше и тоже сказал, что любит ее, а еще — что перезвонит ей утром. Для самоубийц не так уж необычно оставлять своим близким сообщения, которые не выдают их намерений, но ни одна из дочерей Янга не могла поверить, что эти звонки означали последнее прощание.

Потом они с Брауном отправились на место смерти отца. Он и уже побывали там накануне, тогда дверь квартиры еще была опечатана, и они заметили свет в окне наверху. На этот раз они вошли через дверь, которую вышибла полиция, и оказались там, где Янг провел последние минуты жизни.

Окно, из которого упал Янг

Квартира с белыми стенами и кремовым ковром была безупречно чиста. Они прошли в спальню и направились к окну, из которого упал Янг. Они приподняли створку, она поднималась всего на полметра — примерно на длину руки от локтя до кончиков пальцев. «Как только я увидела окно, я поняла, что он не мог этого сделать, — объяснила Саша. — Окно такое маленькое, а н был такой высокий, ему потребовалось бы несколько минут, чтобы выбраться из него».

Совсем уже странно было, что они нашли банку диетической колы, пачку сигарет с ментолом и зажигалку, аккуратно разложенные на узком подоконнике. «Зажигалки тонкие и хрупкие, — сказала Саша. — Если бы он пытался вылезти в окно, она упала бы на пол и разбилась, а кола расплескалась бы. Но они были в идеальном порядке». Высунувшись из окна, они посмотрели вниз и увидели то последнее, что видел в жизни их отец, — острые зубья железной ограды внизу. Они не понимали, зачем он пролез через такую маленькую щель, чтобы броситься на эти острия, особенно если учесть, что у него был неодолимый страх высоты. И тогда они заметили то, от чего похолодели.

По обе стороны наружного подоконника на грязной поверхности были едва заметные царапины — примерно на расстоянии пальцев руки. «Думаю, это он боролся за жизнь», — сказала Саша.

Следы на подоконнике в доме Янга

Они сфотографировали квартиру внутри, открытое узкое окно и отметины на подоконнике. Это уже было больше, чем сделала полиция. Две молодые женщины открыли гардероб, и обе оделись в больше отцовские джемперы, еще хранившие его запах. Потом они решили встретиться с полицией.

Они встретились с сержантом-детективом Кристофером Пейджем — старшим в группе, установившей, что смерить их отца не была подозрительной. Сохранилась запись их разговора — две дочери сказали Пейджу, что отец звонил им в субботу незадолго до смерти, чтобы сказать, что он в опасности. Они сказали, что он был знаком «со многими неприятными типами», в том числе «многими российскими олигархами», и «постоянно» предупреждал их, что «им надо быть осторожными, ему надо быть осторожным, всем надо быть осторожными из-за этих субъектов». Они подчеркнули, что несколько друзей и партнеров отца умерли при подозрительных обстоятельствах, в том числе Борис Березовский и Робби Кертис.

На Пейджа это не подействовало. Рассказа Рено о звонке Янга в последнюю минуту с угрозой выпрыгнуть из окна оказалось достаточно, чтобы посчитать ненужным любое расследование. «С нашей точки зрения, это ясное дело, — сказал им детектив. — Он грозился совершить самоубийство, сам описал метод — и это случилось».

Скарлет была в ярости. «Мы хотим записи с камер наблюдения, — настаивала она. — И обследовали ли как следует квартиру? Вы сняли отпечатки пальцев? Вы вообще хоть что-нибудь сделали?» Пейдж возразил: «При таких обстоятельствах это не требуется».

В конце концов Пейдж все же согласился проверить камеры наблюдения в округе, но позже полиция признает, что записи никто не отсматривал, пока чеез шесть месяцев этого не потребовал коронер. Оказалось, что в момент падения Янга все камеры на площади были повернуты в сторону, противоположную окну.

Это никогда не исчезнет

Сестры рассказали, что на похоронах, на которых присутствовали двести человек, к ним подошел незнакомый мужчина и предупредил их, чтобы они «перестали задавать вопросы» о том, как умер их отец, потому что это «небезопасно». Все стало совсем странно, когда Браун собрался произнести свое прощальное слово, а викарий представил его как «одного из последних выживших участников «проекта Москва».

Саша, Скарлет и Браун на похоронах Янга

Дознание по делу Янга было в июле 2015 года. Коронер Ширли Радклифф сначала выслушала показания доктора Рэйчел Берг — психиатра, которая выписала его из больницы Гордона в день смерти. Она сказала, что 4 декабря, когда Янг пришел в больницу, у него был «маниакальный эпизод», так как «он говорил, что слышит голоса и чувствует себя в опасности, потому что его собираются убить». Он говорил, что иногда ему хочется прыгнуть с балкона, но его останавливают мысли о дочерях. После четырех дней в больнице Янг был «в стабильном состоянии и хорошем самочувствии» и отвергал свякие мысли о том, чтобы как-то себе навредить. Предположив, что маниакальный эпизод мог быть вызван употреблением кокаина, она признала, что он достаточно здоров, чтобы идти домой, и он покинул больницу примерно в половине третьего дня.

Берг сообщила дознанию, что было крайне маловероятно, чтобы у Янга случился новый приступ сразу после выхода из больницы, если только он не принял большую дозу кокаина. Но токсикологический анализ показал, что он был чист и трезв, когда упал. Адвокат дочерей Янга Жаклин Джулиан продемонстрировала голосовую почту, которую он оставил Скарлет, и попросила психиатра прокомментировать, что эта запись говорит о состоянии его рассудка. «Единственный вывод, который я могу сделать: признаков маниакального состояния здесь нет, — ответила она. — Это нормально и соответствует его состоянию в тот момент, когда я выписала его из больницы».

Следующим выступал доктор Натаниэль Кэри, патологоанатом министерства внутренних дел, который проводил вскрытие. Он заявил, что помимо повреждений, полученных при падении на прутья ограды, у Янга также была «серьезная травма головы», царапины на руках, запястьях и большом пальце, а также порез на кончике среднего пальца. Джулиан хотела узнать, как он мог получить эти повреждения. Кэри ответил, что, вероятно, Янг «задел что-то, пока летел», и добавил, что «иногда люди бьются о козырьки». Но в доме на Монтегю-сквер не было никаких козырьков, и никто не проверял, мог ли он вообще что-то задеть в падении.

О ранах на руках Янга патологоанатом сказал, что они «типичны для падений», потому что «люди могут за что-то хвататься, чтобы удержаться». За исключением, конечно, случая Янга, если он выбросился из окна намеренно. Адвокат спросила, исследовал ли патологоанатом подоконник, чтобы проверить, соответствуют ли отметины на нем повреждениям. «Это работа полицейских, обследующих место происшествия», — сказал он.

Когда трибуну занял сержант-детектив Пейдж, Джулиан показала ему фотографию царапин на подоконнике и спросила, исследовали ли их полицейские на месте происшествия. «Я их не видел, было темно», — ответил он. Тогда адвокат спросила, видел ли он их, когда вернулся в квартиру при дневном свете. «Я не возвращался», — ответил детектив.

Дом Янга

Он признал, что окно было настолько маленьким, что «выбраться из него было трудно»; расправив руки, как Супермен, он заявил, что Янг «сначала вылез вперед, высунув руки». Джулиан хотела знать, почему полицейские закрыли окно перед тем как его сфотографировать, а не оставили открытым, чтобы запечатлеть ту узкую щель, через которую, как они считают, выпрыгнул Янг. «Это потому что ветер мог перемениться, а мы не хотели потерять материалы для экспертизы», — ответил Пейдж. Но никакой экспертизы полицейские не проводили. Адвокат спросила, как Янг мог упасть на ограду, которая находится в метре от стены. «Не имею понятия. Такие вещи рассматривают в случае подозрительной смерти, но эта смерть нет была подозрительной», — ответил полицейский.

В конце слушаний коронер сказала, что, хотя она верит, что «полиция совершенно права в том, что подозрительных обстоятельств нет», она также не может игнорировать свидетельства дочерей Янга и нескольких его друзей о том, что он за несколько минут до смерти спокойно и рационально разговаривал по телефону, и отметила, что не было представлено никаких свидетельств, объясняющих отметины на подоконнике, которые полиция не заметила, и траекторию паления тела из окна на ограду. «Я пришла к выводу, что что представленных свидетельств недостаточно, чтобы установить состояние его рассудка и его намерения, когда он выпал из окна», — сказала она. Коронер вынесла открытый вердикт.

Это была победа Саши и Скарлет, которые не хотели, чтобы смерть их отца списали на самоубийство. Но у них все еще не было настоящего ответа на вопрос, как встретил смерть их отец. «Люди могут читать об этом и думать, как это ужасно, как шокирует, но для них это просто история, а для нас — наша жизнь, — сказала Саша. — Мне все время его не хватает, и это не то, что может исчезнуть».

Редакция BuzzFeed выяснила, что, хотя полиция закрыла дело, отрицает версию о российских связях и возражает версиям семьи и друзей Янга, британские разведслужбы негласно интересовались у своих американских партнеров, могли ли рискованные связи с Москвой в конечном счете привести к его гибели.

Четыре высокопоставленных источника в американской разведке сказали BuzzFeed, что подозревают, что Янга убили; его смерть для американских разведчиков — одно из оснований считать, что российская кампания убийств по всему миру ускоряется. «В последние два года Кремль агрессивно старается уничтожить или заставить замолчать своих врагов по всему миру, — сказал один высокопоставленный чиновник. — Особенно в Британии».

Перевод: The Insider ·