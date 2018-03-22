Гибель летчика Волошина. Не выдержав бой с коррупцией

В Николаеве попрощались с 29-летним майором, бывшим боевым летчиком, участником АТО, и. о. директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Владиславом Волошиным. Полиция расследует пять версий трагедии, четыре из которых - самоубийство и одна - несчастный случай при обращении с оружием. За месяц до этого он писал своему товарищу, что он бы с удовольствием подписал бы петицию на сайте Президента за отставку Савченко, но боится, что «пристрелят раньше времени».

Летом 2017 года боевой летчик Владислав Волошин, ушедший из армии, пройдя АТО, остался без работы и перспектив. Когда новость о "ненужности" легендарного летчика облетела всю страну, глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко объявил, что устроит его заместителем директора Николаевского международного аэропорта. Не прошло и года, как боевой офицер, выживший в охваченном войной Донбассе, не смог выдержать бой в мирном Николаеве. Бой с коррупцией.

Все началось с того момента, когда губернатор Николаевщины решил заработать себе политические дивиденды, заявив, что берется восстановить николаевский аэропорт, и что уже даже в 2017 году с него начнут взлетать самолеты. Уже тогда многие скептически отнеслись к таким громким обещаниям, ведь только тендерные процедуры, необходимые для начала ремонтных работ, требуют не один месяц. Но глава николаевской администрации еще на старте своего амбициозного проекта придумал, что можно ведь и без тендеров обойтись.

Здание аэровокзала николаевского аэропорта местная частная компания "Жилпромстрой-8" начала ремонтировать тем же летом 2017 года, когда тендерный комитет аэропорта возглавил назначенный на позицию заместителя директора Владислав Волошин. Уже сегодня его боевые товарищи говорят, что нельзя было "вешать" такие серьезные вещи, как тендеры, на неопытного и неосведомленного в этих вещах военного человека.

"Вот я слесарь, я никогда в жизни не смогу быть управляющим, я могу делать то, что я знаю", - на похоронах Владислава Волошина говорит бывший военнослужащий 299-ой авиационной бригады, где они вместе служили с покойным.

Может, именно в этом и стоит искать причину - Владислав был не готов к тем вызовам, которые ему предстояли в аэропорту Николаева.

Работы по ремонту аэровокзала прошли без тендера, без договора с подрядчиком и даже без проекта. Тендер был объявлен только лишь в конце ноября 2017 года, но состоялся только с пятой попытки – весь декабрь предыдущий директор аэропорта Михаил Галайко переносил торги с дня на день. Как стало позже понятно, из-за нежелания их вообще проводить, так как на тот момент еще не было экспертизы проекта капремонта аэровокзала.

Объявить торги на уже выполненные работы руководителей аэропорта настойчиво, даже угрожая и шантажируя, заставляли заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи и депутат Николаевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Федор Барна. Подтверждению тому являются аудиозаписи совещаний в аэропорту, которые попали в руки журналистам. На них Владислава Волошина слышно только один раз, когда депутат Барна обращается к нему со словами: "Ты сепаратистов на фронте не боялся, а тендер объявить боишься?".

"Там враг был понятен", - коротко ответил ему Волошин.

Злополучный тендер состоялся 4 января 2018 года. За несколько дней до этого переносивший незаконные торги и явно не желавший за это отвечать директор аэропорта Михаил Галайко был обвинен главой областной администрации Алексеем Савченко в якобы даче ему взятки директором аэропорта за продление трудового контракта. Исполняющим обязанности руководителя предприятия был назначен Владислав Волошин. Торги больше не переносились – Волошин не стал сопротивляться давлению администрации и провел их под личную ответственность.

Победу в них неожиданно одержала киевская фирма "ЕИС", а не та компания, которая отремонтировала здание. Это означало, что теперь киевские строители должны были по факту либо заново ремонтировать только что отремонтированное здание, что неразумно и незаконно, либо брать на субподряд ПАО "Жилпромстрой-8" задним числом, что также незаконно. Так, 29-летний Волошин стал заложником того, что губернатор сильно хотел побыстрее открыть с президентом аэропорт.

Порошенко в Николаеве. Фото пресс-службы президента

Сразу после проведения торгов НАБУ прислало письмо Волошину с рекомендацией не подписывать договор с ООО "ЕИС", предупреждая его о нарушении таким образом законодательства. Но Волошин все же договор подписал. В это время в аэропорт "зашла" и Госаудитслужба со своей проверкой. Своими выводами о незаконности проведения торгов на уже выполненные работы аудиторы "поставили к стенке" губернатора Савченко, который после этого прислал Владиславу Волошину поручение разорвать договор и отменить тендер.

"Для Владислава это было как предательство солдата со стороны его военного начальника. До этого глава областной администрации уверял его, что все происходит под его ответственность, и что он все разрешит, только "верь мне". Но в итоге стало понятно, что всю это Савченко переложил на плечи Влада", - говорит сегодня коллега Волошина.

Больше Волошин не выполнял поручений главы администрации. А они продолжали поступать. Теперь от и.о. директора аэропорта требовалось подписать акты выполненных работ по капремонту аэропорта. То есть без тендера и договора Волошин должен был принять незаконно выполненные работы, после чего бы последовала выплата денег подрядчику, не имевшего никаких оснований на это. Прораб фирмы "Жилпромстрой-8" Александр Ищенко говорит, что речь идет о, порядка, 40 миллионах гривен. Но как это проверить, если при выполнении работ не было ни проекта, ни технического и авторского надзора.

Волошин должен был поставить под этим всем свою подпись. А значит – нести личную ответственность не за свою "схему". Моральную и уголовную.

"Насколько он мне говорил, а у нас были доверительные дружеские отношения, то на него оказывали давление по подписанию этих актов по терминалу. И он этого делать не хотел. То есть на него давили, он уходил от этого… Он был очень принципиальный человек, это был настоящий офицер, который, как мне кажется, для него это было бы позор хуже смерти", - заявила журналистам заместитель директора Николаевского международного аэропорта по вопросам развития Алина Коротич.

Письмо с предложением подписать исполнительную документацию по капитальному ремонту здания от генерального директора ПАО "Жилпромстрой-8" Григория Стерпула пришло в аэропорт 16 марта. 18 марта около 14:00 в своей съемной квартире на окраине Николаева Владислав Волошин выстрелил себе в грудь, после чего скончался в больнице.

За месяц до этого он писал своему товарищу и коллеге, бывшему заместителю директора аэропорта Максиму Карпину, что он бы с удовольствием подписал бы петицию на сайте Президента за отставку главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, но боится, что "пристрелят раньше времени". Уже тогда Волошин говорил, что "суицидальные мысли меня уже неделю не покидают". В переписке Владислав также указал, что думает уходить из аэропорта.

В уголовном производстве, открытом по факту смерти Волошина, сегодня допрашиваются коллеги Владислава, чиновники, журналисты. Алексея Савченко еще не допросили – мол, не находится в городе. Хотя сам он на своей странице в социальной сети "Facebook" заявил, что "есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в том, что случилось".

"Жду официальной позиции компетентных органов и все, кто причастен к тому, что произошло, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность", - написал он.

Однако, николаевцы, вышедшие 20 марта под здание областной администрации требовать отставки губернатора, не верят в объективность расследования. По крайней мере до тех пор, пока дело расследуется в Николаеве, а главой администрации остается Алексей Савченко.

Дело в том, что прокурор Николаевской области Тарас Дунас зарекомендовал себя как человек, который не видит никаких нарушений закона, если речь идет о главе областной администрации. 23 января, когда Алексей Савченко привез прессу, чиновников и правоохранителей в отремонтированный терминал аэропорта, журналисты спросили областного прокурора, а какова его реакция на то, что аэровокзал отремонтирован без тендера, договора и проекта. На это Тарас Дунас ответил следующее:

"Это чисто финансовый вопрос… Предпринимательская деятельность осуществляется на собственный риск, кто-то работал таким образом, но Госаудитслужба расставит все вопросы. Если между хозяйственными субъектами будут споры по поводу произведённых работ, они урегулируются в судебном порядке".

Возможно, если бы правоохранители раньше вмешались в эту темную коррупционную историю, остановив "пыл" губернатора Алексея Савченко, Владислав Волошин был бы сегодня жив. Хотя, кажется, даже потеря человеческой жизни никого особо не расшевелила. А так как выход из тупика с незаконно отремонтированным зданием на миллионы гривен до сих пор не найден. А значит история имеет свое продолжение.

Автор: Андрій Лохматов, INSIDER