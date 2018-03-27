Дешевый, сильнодействующий и смертоносный синтетический опиат становится новым бичом

Лавина фатальных передозировок фентанила накрыла Чикаго, Филадельфию и крупные города штата Мэриленд. «Смертельный тренд» усиливается и быстро распространяется на другие города Америки и Европы. В чем причина эпидемии фентанила и каковы ее масштабы, разбирались журналисты издания Mind.



На протяжении нескольких десятилетий «синтетический брат героина» – фентанил использовался в качестве обезболивающего для хирургических операций и играл незначительную роль в наркотическом кризисе. В 2014 году этот вызывающий ощущение эйфории препарат стал мейнстримным продуктом на черном рынке и привел к взрывному росту смертности в ряде городов.

Впечатляющая статистика смертности

Тревогу бьют Чикаго, Филадельфия и штат Мэриленд. В Чикаго в 2014 году было зафиксировано лишь 20 смертельных передозировок фентанила. В 2016 году – почти в 30 раз больше (562 летальных исхода). В Филадельфии до 2012 года, согласно официальной статистике, умерло всего девять человек от передозировки фентанила. К 2014 году этот наркотик стал причиной свыше 100 смертей, а к 2016-му власти города уже зафиксировали более 400 летальных исходов.

Страшнее всего статистика – в Мэриленде. Власти сообщили о 372 смертях от фентанила только за І квартал 2017 года, что почти в 50 раз превышает показатель за аналогичный период «докризисного» 2013-го.

«Фентанил подлил бензина в огонь, который уже у нас горел, – комментирует ситуацию со смертностью от передозировок глава отдела здравоохранения Филадельфии Томас Фарли. – Сейчас у нас худший кризис, подобного которому мы не видели за всю свою жизнь. Эта зараза погубит больше людей, чем эпидемия СПИДа. Подходящим сравнением можно считать разве что пандемию испанского гриппа 1918 года».

По утверждению чиновников, эпидемия передозировки фентанила распространяется на все слои населения, независимо от пола, расы, финансового положения или социального статуса. Самой знаменитой жертвой наркотика стал рок-музыкант Принц, принявший смертельную дозу в апреле 2016 года. А одной из самых нелепых жертв – семейная пара Даниэль и Хезер Келси, погибшие от передозировки в декабре 2016 года. Молодые родители стали знаменитыми после того, как упали замертво на шоссе возле своего автомобиля, в салоне которого остались трое их детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет.

Фентанильная экономика

У фентанила есть несколько привлекательных для торговцев преимуществ перед героином. Для его производства не нужны поля опиумного мака, он в 30–50 раз мощнее, благодаря чему его эффективная доза получается в десять раз компактнее и в десять раз дешевле. Его можно курить, глотать, вдыхать через нос, колоть в вену, втирать в кожу.

Главные изготовители находятся в Китае, как утверждает Управление по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США (УБН). В китайских портовых городах, таких как Шанхай, фентанил производят тысячи легально работающих химических лабораторий, которым ничто не мешает отгружать наркотик за рубеж. Регуляторные органы Китая смотрят на это сквозь пальцы.

В города США фентанил попадает мелкими партиями в почтовых посылках и в конвертах с письмами. Поскольку доза смертоносного наркотика столь же мала, как десяток песчинок сахара, переводы нескольких порций, спрятанных в бандеролях, крайне сложно обнаружить. Крупные партии фентанила текут в Штаты через Мексику по тем же каналам, что и все традиционные запрещенные вещества.

Себестоимость производства 1кг фентанила в Китае равна около $4000, а на территории США цены на этот наркотик примерно такие же, как и на героин, который в десятки раз слабее. В Чикаго оптовую партию в 100 г фентанила на черном рынке наркодилеры могут приобрести за $9000. В свою очередь наркозависимые люди обычно покупают у торговцев на улицах 1 г фентанила за $250–300 или 0,1 г за $60.

«Мексиканские наркокартели увидели, какую огромную маржу прибыли дает фентанил, – поясняет официальный представитель УБН Расти Пэйн. – Килограмм фентанила, поделенный на мелкие части и проданный дозами, может принести более $1 млн прибыли. Для сравнения, на килограмме героина можно заработать от $50 000 до $100 000. Фентанил можно доставить гораздо дальше, чем героин, и наркокурьеры начали брать это в расчет».

«Оружие массового поражения»

Госструктуры США публикуют множество противоречивых сведений о фентаниле, одни из которых запугивают, а другие успокаивают население.

«Фентанил сам по себе настолько мощный, что простое прикосновение к нему или вдыхание мизерного его количества, размером с крупинку, может тут же вызвать передозировку этого наркотика в организме человека… Такие места, как комнаты гостиниц, общественные туалеты, сдаваемые напрокат автомобили могут содержать фентанил и представлять серьезную опасность для ничего не подозревающих граждан, способных случайно его тронуть или вдохнуть. Не прикасайтесь к подозрительным веществам», – предостерегает полицейский департамент Джорджии.

В качестве примера случайной гибели от передозировки фентанила власти США приводят смерть в Майами 10-летнего Элтона Банкса. Трагедия произошла 23 июня 2017 года. Мальчик гулял возле общественного бассейна, а придя домой, он пожаловался на тошноту, его вырвало, он потерял сознание и умер. В его крови врачи обнаружили смесь фентанила и героина, которая, по версии местных властей, попала в организм Элтона Банкса в результате простого прикосновения.

Если такое возможно, то новый наркотик может считаться оружием массового поражения. Китайские химики изобрели уже более 30 модификаций фентанила, многие из которых гораздо опаснее. Например, один из его аналогов – карфентанил, предназначенный для усыпления слонов, в 100 раз мощнее фентанила и в 5000 раз мощнее героина.

Фентанил vs героин: в чем разница

Впрочем, специалисты-наркологи утверждают, что вероятность получить случайную передозировку фентанила через кожу или вдыхая близка к нулю. В противном случае погибли бы тысячи друзей и родственников активных потребителей этого наркотика. Но этого не происходит.

«Львиная доля неумышленных передозировок фентанила случается, когда потребители покупают препарат на черном рынке и вдыхают его в респираторных целях», – говорит Марк Ларошелле, главный терапевт и исследователь Бостонского наркологического центра Грэйкена.

Как поясняет Ларошелле, фентанил отличается от других опиоидов тем, что вызывает очень быструю и сильную эйфорию, но она исчезает в течение часа и заменяется неприятным ощущением выхода из состояния. Эффект от чистого героина, наоборот, длительный, но относительно слабый, и потребителям приходится ждать до часа, пока он наступит.

По этой причине в последние годы различными модификациями фентанила наркодилеры стали повсеместно дополнять героин, чтобы ускорить, усилить и продлить наркотическое воздействие и увеличить зависимость. Смесь получается чрезвычайно опасной, как утверждает Ларошелле, из-за того, что два вещества на вид абсолютно одинаковы, но эффективная доза героина измеряется миллиграммами, а фентанила – микрограммами (в 1 миллиграмме 1000 микрограммов). И лишние пять-семь песчинок могут стать фатальными.

Перепутав препараты или ошибившись в расчетах, наркодиллер обрекает своих клиентов на смерть. А покупатели наркотической смеси на черном рынке, как правило, точно не знают, какое в ней содержится количество фентанила. Думая, что принимают привычную дозу героина, они ненамеренно вводят в себя дозу «серой смерти», убивающую наповал.

Автор: ДЕНИС ЗАКИЯНОВ; MIND UA