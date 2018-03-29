ТОП-схованок, які використовують контрабандисти

Про найвигадливіші схованки контрабандистів, найбільш зухвалі спроби провезення контрабанди та сучасні методи боротьби митників з такими злочинами розповів під час брифінгу в.о. Голови ДФС Мирослав Продан. За його словами, кожен рік митники виявляють на мільярди гривень товарів, які заборонені до переміщення або приховані від митного контролю.

«Контрабандисти завжди були дуже вигадливими, але й у митників є ефективні технології, свої секрети, досвід, що дозволяють розпізнати контрабанду або людину, що її переміщує, та навіть знати про спроби незаконного переміщення товарів ще до того, як вони з'являться на митному кордоні України», - зазначив Мирослав Продан.

Так, на початку цього року співробітники Харківської митниці ДФС виявили 43 пакети з коноплею у голові ляльки, яка знаходилася в експортному міжнародному експрес-відправленні. У даному випадку спрацював службовий пес Любомир. «Злочинцям здавалось, що іграшки не викликають цікавості чи підозри. Але митники мають величезний досвід та чудово розуміють логіку людини, яка намагається щось сховати», - заявив очільник ДФС.

Також у січні цього року у зоні митного посту "Ужгород" Закарпатської митниці ДФС було виявлено 95 тис. пачок цигарок без акцизних марок, які були заховані всередині дощок.

«Сигарети дуже часто ховають у дошках. Працюють ювелірно - випилюють всередині дошки спеціальні отвори – і складають в них пачки сигарет. Дуже копітка робота. Але, враховуючи різницю у вартості сигарет в Україні і країнах Євросоюзу, ділки вперто намагаються займатись цим незаконним бізнесом», - повідомив Мирослав Продан.

Щодо бурштину, то його частіше всього ховають у мікроавтобусах. Контрабандисти розраховують на те, що з Західної України у Європу щоденно їдуть тисячі «бусів» - і всі автомобілі митники фізично не в змозі проконтролювати. Але така думка помилкова.

Так, увечері 23 березня у зоні діяльності митного посту «Смільниця» Львівської митниці ДФС в автомобілі «Mersedes-Benz», який прямував до Польщі, був виявлений бурштин вагою майже 149 кг. Він був прихований у спеціально виготовленому сховищі у даху.

Ще одне популярне у контрабандистів місце для схованок, за словами Мирослава Продана, це – панель приборів. Наприклад, у зоні діяльності Волинської митниці ДФС у панелі приборів митники знайшли схований пакунок з бурштином.

Найулюбленіша ж схованка в автомобільних контрабандистів – паливний бак. У лютому цього року на Волинській митниці ДФС у паливному баці легковика було виявлено 1,1 кг кокаїну. Наркотики були розфасовані в чотири поліпропіленових пляшки ємністю 0,5 л. Приблизна вартість такого "товару" – 150 тис доларів.

Як повідомив очільник ДФС, дошки та паливні баки частіше використовують злочинці на західному кордоні. Контрабандисти у Одесі, наприклад, користуються іншими схованками. Так, майже рік тому одеськими митниками виявлено 176,7 кг амфетаміну, який було приховано у підошвах взуття, що зайшло в Україну з Лівану.

Щодо контрабанди зброї, то у липні 2017 року на митному посту «Угринів» Львівської митниці було вилучено 43 одиниці пістолетів, які водій заховав у запасному колесі в розібраному вигляді.

«Наркотики везуть через Україну транзитом – для наркотрафіку немає кордонів. Фантазія у контрабандистів працює непогано – хтось ховає кокаїн у пакеті с картоплею фрі, хтось намагається завезти велику суму грошей у коробках з-під цукерок, хтось – у паливному баці автомобіля, а деякі кур’єрі у власному шлунку», – повідомив Мирослав Продан.

У попередніх роках були затримані "туристи" з Бразилії, які проковтнули велику кількість капсул з героїном, і фактично перевозили контрабанду у собі. Однак митникам вдалося виявити в шлунках злочинців контрабанду та затримати їх. Виявлено понад 2 кг кокаїну в 208 капсулах та майже 600 г героїну.

Очільник ДФС також повідомив про випадок, коли один з таких "кур'єрів" загинув прямо в аеропорту. Одна з капсул розірвалася в шлунку і людина миттєво загинула.

«Як розпізнати людину, яка провозить контрабанду, зокрема, наркотичні речовини? Зрозуміло, що митники отримують інформацію від правоохоронців, від митних служб інших країн, але доволі часто злочинців видає поведінка. Контрабандист нервує, тому доволі часто «переграє», «не дограє» - іншими словами, поводить себе неадекватно ситуації», - розповів Мирослав Продан.

За його словами, досвідченому митнику така реакція на 90% може сказати чи є в діях людини щось протизаконне, чи ні.

ТОП-схованки для контрабанди

Конопля у ляльці

15.01.2018 року на митному посту «Пісочин» Харьківської митниці ДФС виявлено 43 пакети із коноплею у голові ляльки Folk Ukrainian Doll (експортне міжнародне експрес-відправлення).

Цигарки у пиломатеріалах

24.01.2018 року в зоні митного посту "Ужгород" Закарпатської митниці ДФС було виявлено факт приховування 95 тис. пачок тютюнових виробів торгової марки «Минск super slims» та «NZ Gold super slims» без марок акцизного збору, які знаходились в середині переміщуваного товару - дошках.

Бурштин у верхній частині кузова (даху)

23.03.2018 року в зоні діяльності митного посту "Смільниця" Львівської митниці ДФС в автомобілі «Mersedes-Benz», який прямував до Польщі, виявлено бурштин вагою 148,4 кг. Він був прихований у спеціально виготовленому сховищі – у верхній частині кузова (даху)

Бурштин в панелі приборів автомобіля

В зоні діяльності Волинської митниці ДФС в панелі приборів було сховано пакунок чорного кольору з бурштином.

Наркотики в паливному баці

28.02.2018 року в зоні діяльності митного посту «Ягодин» Волинської митниці ДФС у паливному баці легкового транспортного засобу марки Mitsubishi було виявлено 1,1 кг кокаїну

Амфетамін у підошві

18.04.2017 року посадовими особами Одеської митниці ДФС виявлено переміщення через митний кордон України 176,7 кг амфетамінуз приховуванням від митного контролю. Країна відправлення вантажу – Ліван. Амфетамін приховувався у підошві.

Зброя у запасному колесі

В липні 2017 року на митному пості «Угринів» Львівської митниці ДФС виявлено та вилучено 43 одиниці пістолетів (Glock, Beretta, Colt, Browning, CZ, Astra, Bersa), які перевозились громадянином України з приховуванням від митного контролю у розібраному вигляді. Схванка була у виготовленому отворі запасного колеса

Наркотики в порожнині між заднім сидінням та паливним баком

20.04.2017 року на митному посту «Бачівськ» Сумської митниці ДФС під час проведення митного контролю транспортного засобу, який слідував з України до Росії, було виявлено наркотичний засіб у кількості 8,8 кг.

Наркотики в технічній порожнині

У вересні 2017 року на митному посту «Краківець» Львівської митниці ДФС під час проведення митного контролю транспортного засобу, який слідував з України до Польщі, було виявлено в технічній порожнині гашиш у кількості 160 кг.

Цигарки у колодах

В березні 2016 року в зоні залізничного пункту пропуску «Римачі» митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС виявлено приховані цигарки у кількості 21 тис. пачок, що знаходились в спеціально виготовлених отворах в середині колод.

Наркотики в паливному баку

21.01.2017 року на митному посту «Щербаківка» Харківської митниці під час проведення митного контролю транспортного засобу, який слідував з України до Росії, було виявлено з приховуванням від митного контролю канабіс в обсязі 13 кг.

Наркотики в пакеті з картоплею фрі

14.12.2017 року Одеські митники виявили близько 20 г кокаїну в одного із пасажирів рейсу «Тель-Авів - Одеса». Він віз наркотики в пакеті з картоплею фрі.

Валюта в боксах з-під цукерок

16.12.2017 року в пункті пропуску «Шегині-Мостиська» Львівської митниці ДФС в боксах з-під цукерок переміщувалася незадекларована валюта: 110 тис фунтів стерлінгів та 395 тис. злотих (близько 100 тис доларів США).

Наркотики під обшивкою в порожнинах автомобіля

16.11.2017 року в зоні митного контролю КПВВ «Чаплинка» митного поста «Херсон-центральний» Херсонської митниці ДФС у транспортному засобі Volkswagen Caddy, що слідував до тимчасово окупованої території АР Крим, було виявлено 15 брикетів канабісу загальною вагою 17,3 кг.

Наркотики в шлунково-кишковому тракті людини

В попередні роки працівниками Київської митниці ДФС були виявлені непоодинокі випадки переміщення через митний кордон України наркотичних речовин з приховуванням у шлунково-кишковому тракті. Виявлено понад 2 кг кокаїну в 208 капсулах у громадян України, які прибули з Бразилії, та майже 600 г героїну (270 г були приховані в прямій кишці).

По матеріалам ДФС