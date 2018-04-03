«Апостол» Мунтян: от краж и мошенничества до религиозного аферизма

То, что делает Мунтян, по идее должно классифицироваться по 190-й статье — «Мошенничество». Главный признак мошенничества — жертва добровольно передаёт преступнику материальные ценности. Но в наших судах это не работает. Главная отмазка: «Вы же сами туда пришли, добровольно отдавали деньги». Поэтому многие не доводят дело до конца, не обращаются в суд. А те, кто доводит, сталкиваются с бездействием правоохранителей которые соорудили своеобразную «крышу» над жуликом как и над многочисленными «лотореями».

Каждое воскресенье в два часа дня сотни людей из разных точек Киева едут в одну. В здание, похожее на большой супермаркет. Над обшитой белым пластиком дверью огромными буквами написано "Духовный центр "Возрождение". Ещё выше — баннер с изображением счастливых людей и надписью "Дій, мрій, перемагай".

То, что находится внутри, похоже на обычный дворец культуры, которому кто-то подарил современную технику и сделал косметический ремонт. Сцена с театральным бордовым занавесом, огромный экран. Посредине зрительного зала — режиссёрский пульт, за которым сидят несколько человек.

На входе при встрече обнимаются люди. Разговоры мирские: "Хорошо выглядишь", "Как дела у Валеры?" Прихожане совсем разные. Молодые женщины с детьми, девушки с видом отличниц и подростки с разноцветными волосами, мужчины в кожаных куртках и спортивных костюмах, пожилые люди… Некоторые в инвалидных колясках или на костылях.

Вдоль стены расставлены столы, на них, как на книжных ярмарках, разложены книги. В основном это произведения лидера центра, "апостола" Владимира Мунтяна. Кстати, на странице Мунтяна в Facebook написано, что он автор 40 книг.

Возле одного из столов парень в пиджаке и галстуке держит руку растерянной женщины, быстро что-то шепчет с закрытыми глазами и трясётся. Другой мужчина, тоже в костюме (это отличительная черта служителей духовного центра), пытается не пустить в первые ряды пожилую прихожанку с тележкой, к которой привязана пустая хозяйственная сумка:

— Вы туда не пройдёте, женщина! Туда с тележками нельзя, — он говорит вежливо, но чувствуется, что вежливость даётся ему с трудом.

— Я пройду. Я её там сложу. Я пройду, я вам сказала!

Препирание длится пару минут, мужчина пытается силой вырвать тележку, но женщина тянет её обратно и в конце концов побеждает.

На божественный лад настроиться сложно. При входе в зал бросаются в глаза конверты, лежащие на каждом стуле. Приглядываюсь. На внешней стороне каждого конверта четыре графы: "фамилия, имя, отчество", "десятина", "добровольное пожертвование" и самое интересное — "партнёрские".

Партнёрство с богом

"Партнёрские" взносы — это фиксированная сумма, которую здешние прихожане добровольно отдают богу в обмен на защиту от бед и врагов. Сакрально-финансовый договор с силами небесными заключается через центр "Возрождение". Процедура крайне проста. Достаточно заполнить нужные графы: вписать сумму, внести свои данные. В преддверии службы божьей люди увлечённо отсчитывают деньги и передают друг другу ручки.

Служба начинается внезапно. Звучит музыка, на экране одна за другой сменяются фотографии, на которых пришедшие видят "апостола" Мунтяна. Ученики встречают своего учителя со слезами счастья, с одухотворёнными и удивлёнными лицами, с закрытыми глазами и сложенными в молитве руками. "Ты почувствуешь прикосновение Бога", — написано под одной из фотографий. "Твоя жизнь никогда не будет прежней", — под другой.

На сцену выходит мужчина, похожий на шоумена. В сером пиджаке, белой рубашке с тонким галстуком, с аккуратной бородкой. Он приветствует собравшихся. Зал встаёт.

— Все мы здесь в радости! Все мы здесь в торжестве! Все мы находимся в божьем присутствии. И бог сегодня приготовил благословение — для тебя и для меня, — мужчина говорит с интонацией человека, который стоит на сцене рок-фестиваля.

За его спиной появляется девушка с бритыми висками и электрогитарой. Поёт: "Верь, даже если закрыта дверь, даже если дороги нет, и ты идёшь по краю. Верь! Без сражения, без потерь и без боли, увы, побед не бывает!" Люди подпевают, в первых рядах кто-то танцует и поднимает руки вверх, как на концерте.

Через 15 минут музыка стихает. На экране появляется лицо Мунтяна. Из его слов следует, что он "уехал в уединение", чтобы помолиться о благе церкви и людей, которые в неё ходят. Мунтян шутит, говорит, что рад всех видеть, и призывает людей "дать богу славу" — поаплодировать. Он советует присутствующим и телезрителям (служение транслируется на телеканале Мунтяна "Возрождение") "промолить свои желания", чтобы они исполнились в этом году. Приветственные слова плавно переходят в проповедь:

— Я вспоминаю один случай, когда я ещё не был в церкви. Я встречал Новый год с друзьями и сестричкой. Перед полночью все налили себе спиртное, а я упал на колени и начал читать "Отче наш" и просить бога, чтобы он благословил этот год. Я знаю, о чём говорю: бог всегда благословлял каждый год, — вещает Мунтян.

Люди радуются и аплодируют.

— Цитировать Библию это круто, — продолжает он. — Но классно, когда дух святой начинает говорить из твоего сердца. Вы с этим согласны? Не слышу вас! Аллилуйя!

И люди кричат "Да!" и аплодируют. Проповедник продолжает:

— Этот год особенный. И даже когда я летел в самолёте в уединение, уже начал получать от бога детали того, что будет в этом году. Хотите, скажу вам? Бог показал мне, что хочет, чтобы я начал посещать наши церкви в разных городах и сёлах. Даже те, в которых всего 20 человек! Мы будем приезжать туда с едой, с продуктовым автобусом. Устраивать пир в церкви и молиться.

Мунтян был на связи около часа и за это время успел провести сеанс исцеления.

— Сила святого духа касается тебя прямо сейчас, во имя Иисуса Христа! Онкология уходит прямо сейчас, во имя Иисуса Христа! Отступает во имя Иисуса! — с надрывом говорит Мунтян и поднимает руки.

Девушка слева от меня встаёт, тянет открытые ладони в сторону "апостола" и раскачивается с закрытыми глазами. Откуда-то сзади слышны приглушённые голоса:

— Кажется, он себе вставил эти, как их, зубные импланты? Да, точно, смотри, какие белые. Они вроде 100 тысяч стоят.

Здание, похожее на супермаркет. Здесь каждое воскресенье проходят собрания прихожан духовного центра "Возрождение"

Через минуту эти же голоса повторяют вслед за Мунтяном: "В моё тело приходит исцеление".

После небольшой музыкальной паузы и трёх молитв — за Украину, за украинских политиков, за Мунтяна и его жену, — «пастора» Викторию, — ведущий предлагает прихожанам почтить бога партнёрскими и десятинами. Но перед этим — послушать несколько свидетельств о верности богу.

На сцену выходят Дима и Катя — молодая пара, которая служит в церкви на миссионерских началах. Дима рассказывает, что уже год он верный партнёр бога. Верный — в своих пожертвованиях. Несколько месяцев назад им с Катей не хватало денег, чтобы заплатить за аренду квартиры. Потом пришло "благословение на оплату" — 3,5 тыс. грн. Ровно столько им нужно было отдать за аренду.

— Я понимал, что больше в этом месяце поступлений не будет, но я должен остаться верным богу в партнёрстве. Нужно было выбирать: заплатить десятину и партнёрские или за квартиру. Это был сложный выбор. Дьявол пытался пошатнуть мою веру, но я держался за неё и отдал богу партнёрские и десятину. Тогда бог сотворил чудо.

Зал слушает Диму, затаив дыхание. Люди перестали ёрзать на стульях, переговариваться. Димино исповедание веры подходит к кульминационному моменту:

— За два часа до назначенного срока оплаты аренды бог высвободил нам финансы на новую квартиру. Мы сняли жильё намного лучше и ближе к центру, потому что бог высвободил для нас 500 долларов.

Зал в восторге. Второе свидетельство — от мужчины по имени Вадик. У него было восемь кредитов, но он всё же решил стать партнёром бога.

— Как я и договорился с богом, отдавал каждый месяц партнёрские, поднимал два раза планку. Я сильно переживал из-за кредитов и в какой-то момент был близок к потере веры, — вспоминает Вадик. — Мне звонили из банков и требовали деньги, но я принял решение быть верным богу до конца.

Вадик не платил деньги по кредитам, но отдавал партнёрские. Он говорит, что месяц назад произошло чудо и "бог высвободил финансы". Произошло это так: друг Вадика получил наследство, и "бог положил другу на сердце помочь".

— Он благословил меня финансами, 19-ю тысячами гривен, и я закрыл кредиты. Как говорит наш апостол, чудо произошло в один день.

Когда Вадик заканчивает свою речь, ему все аплодируют. Звучит музыка, и под неё по рядам передают белые вёдра с круглым отверстием в крышке, чтобы каждый мог бросить туда свой конверт.

Кто такой Мунтян

На выходе из "Возрождения" прихожанка со стажем рассказывает новенькой девушке о церкви и Мунтяне. Говорит, что тот родом из Днепра, а церковь основал в начале нулевых. О том, что происходило с "апостолом" до этого, — ни слова.

Владимир Мунтян. Первую церковь основал 20 лет назад. Сейчас в Украине и за границей действуют десятки его центров

Сам Мунтян о своей биографии до "Возрождения" тоже распространяется неохотно. Из разных источников известно, что будущий чудотворец родился в Днепропетровске в 1971 году и некогда был членом церкви Христиан Веры Евангельской (пятидесятники).

В СМИ просочилась информация о том, что в молодости Мунтян три года отбывал срок в колонии в Кривом Роге — за кражу и мошенничество. "Апостол" в своих интервью не отрицает, что сидел в тюрьме.

Из видео "Как Мунтян стал "апостолом"", размещённого на сайте "Возрождения", известно, что Владимир "пришёл к Христу, когда получил исцеление от смертельного заболевания в возрасте 20 лет". После этого он стал проповедовать "библейское страстное послание о Христе", и "вскоре его служение привело к спасению сотен людей".

В 1998 году Мунтян основал в посёлке Перещепино Днепропетровской области свою первую церковь. Она относится к харизматическому движению. В 2002 году открылся центр в Днепропетровске, в 2011-м — в Киеве. Сейчас, помимо киевской, дочерние церкви "Возрождения" действуют в 50 городах Украины, а также на территории России, Германии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана, Армении, Латвии, Литвы и Эстонии.

Каждый год летом Мунтян на месяц арендует киевский Дворец спорта. В это время здесь проходит библейский колледж "Гора Моисея" — ежедневные молитвы. В основном об исцелении. Участие платное. В прошлом году стоило $100.

Во время молитв Мунтян проводит сеансы исцеления от всех болезней, изгоняет бесов и злых духов. На одном из видео, записанных во время колледжа в 2016 году, жена Мунтяна, «пастор» Виктория, объявляет о том, что случилось чудо, и зовёт на сцену женщину — "сестру, которая приехала к нам из России и два года вообще не могла передвигаться, не могла улыбаться и сама кушать, была в инвалидной коляске". Появляется женщина, за ней человек в футболке "Возрождения" везёт инвалидное кресло. Виктория сообщает, что пока эта женщина всё ещё не может разговаривать… Но прямо на сцене страдалица начинает говорить. "Господь, помазанье твоё на ней сильнейшее, исцеляющее — во имя Иисуса", — восклицает Мунтян. Фамилия исцелённой женщины не сообщается.

На сайте "Возрождения" множество свидетельств о чудесах. Это истории об исцелениях, избавлении от долгов и родовых проклятий, обретении любви и богатства. К каждой истории прикреплено фото человека и написано его имя. Других данных нет.

Против всех

В 2013 году Всеукраинский союз церквей пятидесятников сделал заявление о том, что Владимир Мунтян "отклонился от евангельского учения и находится в духовном заблуждении и возвеличивании". Здесь же приводятся доказательства. Подчёркивается, что в его деятельности акцент ставится на практике освобождения от родовых проклятий, на снятии "порчи" и "венцов безбрачия", что не соответствует евангельскому учению. В заявлении упоминается о манипуляциях с исцелением и изгнанием бесов. Порицается использование психологических приёмов для внушения страха перед проклятием. Среди претензий к Мунтяну также излишний интерес к деньгам и лжеучение об обогащении.

В том же обращении Всеукраинский союз церквей пятидесятников сообщил о своём отмежевании от учения и деятельности Мунтяна. "Призываем всех христиан остерегаться этого деятеля, учитывая предостережения апостола Павла: "Войди к вам лютые волки, стада щадить не будут и будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою "(Деян. 20:29-30)", — сказано в заявлении.

В 2014 году глава Всеукраинского союза церквей пятидесятников Михаил Паночко в одном из интервью сравнил Мунтяна с Сандеем Аделаджей. "Мы чётко заявили: это извращение, это извод людей, очередная финансовая пирамида, это то, чем занимался его предшественник Сандей, — обманывал наших людей. Меня удивляет поведение властей. Они должны реагировать", — сказал Паночко.

В ответ Мунтян написал открытое письмо к Паночко, в котором отрицал все обвинения.

В январе 2018 года Мунтян снова вступил в словесную перепалку. На этот раз — с епископом Пятидесятнической Церкви Божьей Украины Геннадием Мохненко. Они обменялись в Facebook гневными постами.

Мохненко сообщил, что знает о фактах избиений прихожанок "апостолом" и разговаривал с людьми, которые могут это подтвердить. Кроме того, Мохненко назвал Мунтяна "духовным аферистом".

Мунтян ответил большим постом в Facebook. "Как говорят сегодня в народе, ты так пропитан дерьмом, что клизму тебе поставить уже просто необходимо, а то оно пошло у тебя уже не тем местом. Но кто-то же должен это остановить? Не я, а ты выбрал меня, и я тебе помогу, будь уверен. Научишься и людей уважать, и говорить вежливо", — написал он. Через некоторое время все касающиеся конфликта посты со страницы Мунтяна были удалены.

Культ или религия

В СМИ периодически появляются свидетельства родственников пострадавших от деятельности Мунтяна и его центра. Правда, как и свидетельства о чудесах, они анонимные. В основном эти рассказы касаются псевдоисцелений — когда люди с серьёзными заболеваниями отказывались от лечения и все деньги жертвовали центру, но в итоге продолжали болеть или умирали.

Иногда родственники прихожан "Возрождения" обращаются в днепропетровский центр помощи жертвам деструктивных культов "Диалог". Его глава Ян Щекатуров рассказал Фокусу, что сами прихожане редко жалуются — они или не считают себя пострадавшими, или им трудно признаться себе и другим в собственных заблуждениях.

— Помню, к нам пришла женщина. Её сын недавно окончил с красным дипломом вуз и устроился на работу. Но у него нашли опухоль мозга. Они с мамой вместе собирали деньги на лечение, а потом парень увидел афиши Мунтяна, прочитал на них об исцелении и пошёл в "Возрождение". Стал их прихожанином, бросил лечение и все собранные деньги пожертвовал в церковь. Ни на какие уговоры матери не реагировал. Теперь они изредка видятся, она говорит, что сын сильно похудел, стал отрешённым и его не узнать, — рассказывает Щекатуров.

Он и другие сотрудники центра пытаются оказать тем, кто считает себя пострадавшими, юридическую и психологическую помощь. Но эти попытки не всегда успешны. Щекатуров говорит, что люди, которые становятся прихожанами "Возрождения" и подобных организаций, в чём-то похожи — им сложно анализировать информацию и принимать решения. Поэтому многие не доводят дело до конца, не обращаются в суд. А те, кто доводит, сталкиваются с бездействием правоохранителей.

— То, что делает Мунтян, по идее должно классифицироваться по 190-й статье — "Мошенничество". Главный признак мошенничества — жертва добровольно передаёт преступнику материальные ценности. Но в наших судах это не работает. Главная отмазка: "Вы же сами туда пришли, добровольно отдавали деньги".

Щекатуров уверен, что "Возрождение" — это бизнес под видом религиозных обрядов:

— Давайте посмотрим на процесс и на то, что получаем на выходе. В процессе происходят "служения", "исцеления" и сбор денег. Небольшая часть средств идёт на благотворительность (26 января на сайте "Возрождения" появилась новость с заголовком: "БФ "Возрождение" ежегодно выделяет миллионы гривен на помощь народу Украины". — Фокус). Но мы видим, что изначально Мунтян был очень небогатым человеком, теперь же он состоятельный. То есть на выходе мы получаем деньги и власть над людьми. Если бы на самом деле происходили исцеления, Мунтян уже давно получил бы Нобелевскую премию.

Священник Украинской греко-католической церкви, философ Андрей Зелинский объясняет феномен Мунтяна потребностью людей в чуде в периоды социальных потрясений. Он приводит примеры из прошлого — так было в ХІХ веке в США и в 90-е годы ХХ века в Украине.

Зелинский говорит, что разница между религией и деструктивным культом в том, что религия создаёт культуру, а культура делает возможным развитие общества. Деструктивный культ не создаёт ничего.

— Христианство, ислам, буддизм сформировали культуры, которые сделали возможными жизнь и развитие народов. Мунтян не создаёт культуру, и нет даже предпосылок к ней. С антропологической точки зрения, "Возрождение" — это точечный социальный феномен. Не религиозный, а социальный.

Автор: Тамара Балаева; ФОКУС