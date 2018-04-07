Воздушный след: как Россия перебрасывает подкрепления Асаду при участии украинских компаний

Зимней ночью в аэропорт “Платов”, что расположился в 30 километрах от Ростова-на-Дону, вошли больше сотни крепких мужчин. Часть из них была одета в камуфляж, часть - в спортивные костюмы; за плечами у многих были рюкзаки цвета хаки. Через практически пустой аэропорт мужчины прошли к четырем стойкам регистрации, на экранах которых не было ни номера рейса, ни пункта назначения.

“Мы бумаги подписывали, не имеем права ничего рассказывать. Сейчас придет старший и нам попадет! И вам тоже”, - ответил один из них корреспонденту Рейтер.

Самолет Cham Wings в аэропорту Ростова-на-Дону 17 января 2018 года. REUTERS/Stringer

На взлетной полосе “Платова” молчаливых пассажиров уже ждал прилетевший из сирийской столицы Дамаска самолет Airbus A320. Прибывшие этим рейсом из Сирии 30 человек с загоревшими лицами побежали к ожидавшему их на улице автобусу. Большинство из них были в пустынном камуфляже, у некоторых в руках - сумки с логотипом магазина беспошлинной торговли аэропорта Дамаска.

Мужчины в ростовском аэропорту были частными российскими военными контрактниками, живым грузом, который, как показало расследование Рейтер, скрытно доставляется в Сирию на гражданских самолетах для поддержки президента Башара Асада в шестилетней гражданской войне.

Airbus, в котором они полетели в Сирию, был одним из десятков самолетов, которые когда-то принадлежали европейским и американским авиакомпаниям. Через сеть посредников и офшоров эти самолеты оказались у ближневосточных авиакомпаний, по мнению Вашингтона, помогающих Сирии обходить санкции США.

Обслуживает рейсы в Ростов частная сирийская авиакомпания Cham Wings. США включили ее в санкционный список в 2016 году за предполагаемую доставку проасадовских бойцов в Сирию и помощь сирийской военной разведке в доставке оружия и снаряжения.

Самолеты Cham Wings прилетают в Ростов преимущественно ночью и улетают ранним утром, когда в аэропорту почти нет других пассажиров. Открытой информации об этих рейсах и расписания полетов нет, как нет и возможности приобрести авиабилеты из Ростова в Дамаск или Латакию, где расположилась основная российская военная авиабаза в Сирии.

Обнаруженная Рейтер схема поставок самолетов на Ближний Восток показала брешь в санкциях США, которые должны были ограничить возможности Асада и его союзников из иранского Корпуса стражей исламской революции и группировки “Хезболла” получать бойцов и технику, необходимую для военной кампании.

Она также дает представление о том, как доставляются в Сирию частные российские военные контрактники, существование которых власти РФ не признают. Россия говорит, что ее участие в конфликте в Сирии было ограничено воздушными ударами, обучением сирийских войск и небольшим количеством спецназа.

Журналисты Рейтер провели много времени в ростовском аэропорту, отследили необычные рейсы по общедоступным базам данных, проверили авиационные реестры нескольких стран и провели десятки интервью, включая встречу в фешенебельном киевском ресторане с бывшим советским морским пехотинцем из “черного списка” США.

Отвечая на вопросы о рейсах между Сирией и Ростовом, а также частных военных контрактниках, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посоветовал Рейтер обратиться к Министерству обороны, которое не ответило на запрос. Правительство Сирии также не ответило на вопросы Рейтер.

Cham Wings в ответ на запрос Рейтер сообщила, что вся информация о полетах есть на сайте компании. Полетов в Ростов на сайте не оказалось.

Но информация об этих рейсах регулярно появляется в онлайн-базах по отслеживанию полетов. За 14 месяцев, начиная с 5 января 2017 года, Рейтер обнаружил 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров.

Для России, где еще сильна память о войнах в Афганистане и Чечне, вопрос о военных потерях особенно чувствителен. Опрошенные Рейтер друзья и родственники частных контрактников говорят, что Москва использует их для ведения наземных операций. Это позволяет не рисковать военнослужащими, гибель которых учитывается официально.

По сообщениям российских властей, с момента начала операции в Сирии в сентябре 2015 года там погибли 44 военнослужащих. Это число не включает 39 россиян, погибших в несвязанной с боевыми действиями авиакатастрофе в Латакии 6 марта. Согласно оценке Рейтер, основанной на опросах семей и друзей погибших, а также местных чиновников, только с января по август 2017 года в Сирии погибли не менее 40 частных контрактников.

Один их погибших в Сирии контрактников улетел из Ростова одним из таких таинственных ночных рейсов, согласно рассказу его вдовы. В свидетельстве о его смерти, выданном российским консульством в Дамаске, причиной гибели указан “геморрагический шок от осколков и пулевых ран”.

КРЫЛЬЯ ДЛЯ АСАДА

Для ведения военной кампании Асаду и его союзникам в России, Иране и группировке “Хезболла” необходимы гражданские самолеты, с помощью которых можно было бы доставлять людей и снаряжение. Вашингтон пытается ограничить доступ к самолетам и запчастям для них с помощью санкций, включив в “черные списки” авиакомпании из Сирии и Ирана. Под санкции США попали несколько авиакомпаний из других стран - Вашингтон обвинили их в посредничестве.

“Эти действия демонстрируют нашу решимость взять на прицел любого, кто оказывает поддержку Асаду и его режиму”, - сказал Джон Е. Смит, директор Управления контроля за иностранными активами министерства финансов США, выступая в Конгрессе в ноябре.

В последние годы десятки самолетов были зарегистрированы в Украине на две компании, Хорс и Дарт, основанные бывшим советским морским пехотинцем и его сослуживцами, свидетельствует украинский реестр гражданских воздушных судов. Позже эти самолеты были сданы в аренду или проданы и эксплуатировались иранскими и сирийскими авиакомпаниями, показали данные сайтов по отслеживанию полетов.

Одна из украинских компаний, Хорс, и бывший морской пехотинец, майор Сергей Томчани оказались в “черном списке” министерства торговли США в 2011 году. Бизнесмену вменялась в вину помощь в экспорте самолетов в Иран и Сирию без получения необходимых лицензий в США.

Однако за последние семь лет Хорс и Дарт смогли приобрести или получить в лизинг 84 подержанных самолета производства Airbus и Boeing, пропустив их через сеть не находящихся под санкциями структур, показало изучение национальных реестров воздушных судов. Из этих 84 самолетов как минимум 40 оказались в Ираке, Иране и Сирии, свидетельствуют данные трех сайтов, отслеживающих полеты и указывающих позывные компаний-операторов.

Министерство финансов США включило Хорс и Дарт в “черный список” в сентябре 2017 года, сообщив, что они помогали находящимся под санкциями компаниям приобретать произведенные в США самолеты”. Томчани, Хорс и Дарт отвергают обвинения в поставке самолетов находящимся под санкциям компаниям.

История владения некоторыми самолетами, отслеженными Рейтер, показывает, как можно обойти ограничения США на поставки иранским и сирийским авиакомпаниям. Поскольку право собственности переходит из одной страны в другую, сложный бумажный след маскирует тех, кто участвует в закупках самолетов для Сирии.

Один из самолетов Airbus A320 авиакомпании Cham Wings, который совершил полет Ростов-Сирия, по данным ирландского авиационного реестра однажды принадлежал ILFC Ireland Limited, дочерней компании дублинской AerCap, одной из крупнейших в мире лизинговых фирм.

В январе 2015 года самолет с идентификационным номером EI-DXY был вычеркнут из реестра, сказал представитель ирландского управления авиации, отвечающего за реестр самолетов. Через два месяца этот самолет появился в реестре воздушных судов Украины.

Новым владельцем самолета стала зарегистрированная на Британских Виргинских островах Gresham Marketing Ltd, свидетельствуют данные украинского реестра. Владельцами компании являются два украинца - Виктор Романика и Николай Саверченко, следует из корпоративных документов, просочившихся из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. По данным украинских корпоративных реестров, Романика и Саверченко - менеджеры в небольших местных компаниях.

В разговоре по телефону Романика сказал, что ничего не знает и повесил трубку. Связаться с Саверченко по телефону не удалось; он не ответил на письмо, доставленное по адресу его регистрации.

Gresham Marketing Ltd в марте 2015 года передала самолет EI-DXY в лизинг авиакомпании Дарт, и воздушное судно получило новый бортовой номер UR-CNU, свидетельствует украинский реестр. В августе 2015 года оператором самолета стал Хорс.

Представитель Государственной авиационной службы Украины сказал, что реестр не предназначен для официального подтверждения собственности, но жалоб на ошибки ведомство не получало.

С апреля 2015 года этот Airbus A320 стал выполнять рейсы для Cham Wings, следует из данных сайтов, отслеживающих полеты.

Джиллиан Калхейн, пресс-секретарь AerCap - фирмы, которая через дочерную компанию владела самолетом в 2015 году, не ответила на телефонные звонки и письменные вопросы о том, знала ли AerCap о последующих владельцах и операторах самолета. Дарт и Хорс не ответили на вопросы о конкретных самолетах.

По словам четырех юристов, специализирующихся на экспортных правилах США, сделки с самолетами, которые попадают в Иран или Сирию, несут значительные риски для западных компаний, поставляющих самолеты и запчасти к ним. По их словам, даже если у таких компаний не было прямых контактов с находящимися под санкциями структурами, они могут столкнуться с санкциями или ограничениями, налагаемыми США.

В то же время, юридические риски для производителей самолетов, таких как Boeing и Airbus, минимальные, поскольку речь идет о сделках с подержанными самолетами, которым обычно более 20 лет, говорят юристы. За это время самолеты проходят по длинной цепочке владельцев перед тем, как оказаться у оператора, находящегося под санкциями.

Двое юристов, в том числе Эдвард Дж. Кроланд, возглавляющий группу по международному и корпоративному праву в юридической фирме Steptoe & Johnson, сказали, что экспортные правила США непосредственно применяются к произведенным в Соединенных Штатах самолетам Boeing, но могут также применяться к самолетам Airbus, потому что во многих случаях значительная часть их компонентов имеет американское происхождение.

“Описанные вами транзакции воздушных судов, которые являются предметом вашего запроса, не связаны с компанией Boeing. Boeing поддерживает общую программу контроля за торговлей и санкциями”, - говорится в сообщении Boeing.

“Airbus полностью соблюдает все применимые юридические требования в отношении сделок со странами в соответствии с санкциями ООН, ЕС, Великобритании и США”, - сказал представитель Airbus.

АВИАБИЗНЕС МОРПЕХОВ

Едва Рейтер отправил по электронной почте вопросы Хорс и Дарт, журналисту перезвонил бывший морпех Томчани.

Он представился бывшим совладельцем авиакомпаний, сейчас выступающим их консультантом. Томчани предложил встретиться на следующий день в одном из самых известных и дорогих ресторанов Киева “Велюр”.

“Мы не поставляли самолеты в Иран, - говорил Томчани, потягивая травяной чай. - Мы не имеем ничего общего с поставкой самолетов Cham Wings”.

В ходе полуторачасовой беседы бывший советский офицер отрицал поставки самолетов в Иран и Сирию. По его словам, Хорс и Дарт предоставили воздушные суда третьим сторонам, которые Томчани отказался назвать. И уже эти третьи стороны поставляли самолеты конечным пользователям.

“Ни Дарт, ни Хорс не могли продать или сдать самолет в аренду Cham Wings, потому что не были его владельцами, - сказал Томчани.

Томчани в 1980-е годы служил на Тихоокеанском флоте во Владивостоке. После ухода из вооруженных сил в 1991 году в звании майора Томчани решил заняться авиацией и вместе с двумя бывшими сослуживцами основал в Киеве компанию Хорс.

Бывшие морпехи приобрели старые советские самолеты и отправили их в зоны военных действий, преимущественно в Африке и на Ближнем Востоке. Сначала самолеты Хорса по заказам правительства и министерства обороны Анголы выполняли полеты в этой охваченной гражданской войной стране. Позже - после вторжения США в Ирак в 2003 году - компании Томчани помогали перевозить сотрудников частных охранных предприятий, сказал бизнесмен.

Реестр юридических лиц Украины показывает, что Томчани перестал быть акционером Хорса в июне 2010 года, Дарт он продал позже - в апреле 2011 года. Томчани говорит, то продал авиакомпании “крупным бизнесменам”, которых он отказался назвать. Люди, перечисленные в реестре юридических лиц как владельцы двух компаний, просто доверенные лица этих бизнесменов, сказал Томчани.

Среди них - менеджер среднего звена Хорса и бывшая стюардесса этой авиакомпании, 81-летний бухгалтер нескольких коммерческих фирм в Киеве, а также полная тезка библиотекаря из Мелитополя на юго-востоке Украины.

По данным реестра, одним из новых совладельцев Хорса с долей в 25 процентов стал Владимир Сучков, указавший в регистрационных документах домашний адрес в Киеве - улица Электриков, 33. По этому адресу находится воинская часть №A0515, которая входит в состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). Адрес “улица Электриков, 33” указан в документах госзакупок A0515, на сайте ГУР МО этот же адрес предлагается для переписки с ведомством.

“Он был неплохим специалистом. Молодой парень, но неплох”, - сказал Томчани о Сучкове.

Томчани отрицает какую-либо связь между ГУР МО Украины и авиакомпаниями и считает, что Сучков уже несколько лет живет в России.

Рейтер не смог связаться с Сучковым - его телефон не обслуживается. Исполнительный директор ГУР МО Украины Алексей Бакуменко сказал Рейтер, что Сучков в управлении разведки не работает. Рейтер не обнаружил каких-либо других связей между торговлей самолетами и разведкой Украины.

“Главное управление разведки Министерства обороны Украины не обладает информацией о поставках самолетов в Иран и Сирию, не имеет отношения к перевозке военных наемников из России в Сирию на этих самолетах и не сотрудничает с авиакомпаниями Cham Wings, Дарт и Хорс”, - говорится в комментарии ГУР МО Украины.

9 января 2018 года Дарт сменила название на Аланну и поменяла адрес и учредителя, следует из данных украинского реестра юридических лиц. 1 марта новая компания Эйр Аланна сообщила, что взяла на себя активы и обязательства Аланны, говорится в реестре.

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

Хотя Москва отрицает, что отправляет частных военных контрактников в Сирию, многие собеседники Рейтер говорят, что это неправда. Среди них десятки друзей и бывших сослуживцев бойцов, а также люди, связанные с фирмой, занимающейся вербовкой – засекреченной структурой, не имеющей офисов и официальных представителей.

Опрошенные в ходе этого расследования люди говорят, что частная военная компания была создана бывшим офицером военной разведки Дмитрием Уткиным, также известным под позывным “Вагнер”. По их словам, ЧВК Вагнера получила боевое крещение на востоке Украины, где поддерживала пророссийских сепаратистов.

Рейтер не смог связаться с Уткиным. Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов, которая, по сообщениям российских СМИ, связана с Уткиным, отказалась передать ему сообщение, заявив, что не связана с группой Вагнера.

Наемничество в России запрещено законодательством, закон о статусе ЧВК пока не принят.

В Сирии сражаются от 2.000 до 3.000 частных российских контрактников, сказал Евгений Шабаев, атаман хуторского казачьего общества Ховрино. Он говорит, что поддерживает связь с некоторыми из сотрудников ЧВК. По словам военного врача и двух других источников, знакомых с вопросом, в феврале в Сирии в одном лишь бою погибли или получили ранения около 300 бойцов из России.

Россиянин, четыре раза побывавший в Сирии в качестве частного военного контрактника, сказал, что чартерные рейсы Cham Wings из Ростова являются основным способом переброски частных военных контрактников. Он просил называть его только по имени - Владимир - и не упоминать фамилию. Военные самолеты использовались только в тех случаях, когда все контрактники не помещались в чартеры Cham Wings, сказал Владимир.

О таинственных ночных рейсах в Сирию и их пассажирах журналисты Рейтер поговорили и с двумя сотрудниками ростовского аэропорта.

“Мы думаем, что это были наемники”, - сказал сотрудник, помогавший в посадке на несколько рейсов в Сирию. Он отметил, что на этих рейсах не было женщин и что у пассажиров были рюкзаки военного стиля. Собеседник Рейтер пожелал остаться анонимным, сославшись на то, что не уполномочен говорить со СМИ.

Рейтер не смог установить, сколько именно пассажиров было перевезено между Россией и Сирией. Возможно, что не все они были бойцами. Некоторые из пассажиров, прилетев в Дамаск, могли отправиться в другие места за пределами Сирии.

Интервью с родственниками погибших в Сирии, также указывают на то, что полеты А320 в Ростов используются для перевозки частных контрактников.

Вдова убитого в Сирии сказала, что последний раз разговаривала с мужем по телефону 21 января 2017 года - в тот же день, согласно данным сервиса по отслеживанию полетов, чартер Cham Wings вылетел из Ростова в Дамаск.

“Он позвонил вечером 21-го... Были разговоры мужчин и звук рации. С 22-го января он уже не был доступен. Только текстовые сообщения доходили до него”, - сказала женщина, которая ранее посещала своего мужа в тренировочном лагере для контрактников на юге России.

Через несколько недель мужчина был убит, и его тело доставили обратно в Россию. В свидетельстве о смерти было написано, что он умер от “геморрагического шока от осколков и пулевых ран”, сказала вдова.

Вдовы двух других частных контрактников, погибших в Сирии, рассказали, как им вернули тела мужей. Как и первая вдова, они говорили на условиях анонимности - представители организации, занимающейся вербовкой, предупредили их о негативных последствиях общения со СМИ.

Два контрактника ездили воевать в Сирию не один раз, сказали собеседницы Рейтер. По их словам, в свидетельствах о смерти указано место гибели - Сирия. Рейтер видел эти сертификаты. В первом причиной смерти была названа “карбонизация тела” - другими словами, человек сгорел заживо. Второй мужчина погиб от многочисленных осколочных ранений.

“Российские наемники часто отправляются в самую гущу битвы и первыми входят в захваченные города”, - сказала одна из вдов. По ее словам, об этом ей рассказывал муж после первой командировки в Сирию.

Только после этого в город приходят сирийские правительственные войска и поднимают флаги, принимая поздравления с победой, вспоминает рассказ погибшего его жена.

Авторы: Ринат Сагдиев, Мария Цветкова, Елена Васина