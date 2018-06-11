Проблема «общего» моря Украины и России

Российские военные корабли задерживают и осматривают суда, направляющиеся в мариупольский и бердянский порты. По мнению экспертов, это может привести к «вымиранию» там гражданского мореплавания, под ударом ‒ и рыбаки. Детали борьбы за Азовское море и вероятности настоящей войны на море.

Азовское море стремительно превращается в поле битвы между Украиной и Россией ‒ пока без прямого столкновения боевых кораблей. Страдает гражданский флот.

Корабль украинских сил морской охраны в Азовском море

«Задержание торговых и рыболовных судов в акватории Азовского моря. Проведение учений российских военных на рекомендованных международных маршрутах судоходства. Это все ‒ элементы российской агрессии, российской гибридной войны», ‒ заявил руководитель пресс-службы регионального управления Госпогранслужбы Украины Олег Личковский.

Олег Личковский

Российские военные осматривают иностранные торговые суда, следующие в порты Мариуполя и Бердянска. А значит ‒ препятствуют украинской международной торговле, говорят аналитики. В апреле таких осмотров было четыре. В мае ‒ уже более тридцати.

«Это направлено, конечно, на одно ‒ на то, чтобы двумя этими проверочными фильтрами (один фильтр в Керченском проливе, где примерно с 30 апреля идут проверки всех судов, а второй фильтр ‒ на пути в Мариуполь и Бердянск) сделать так, чтобы судовладельцы перестали отправлять свои суда в бердянский и мариупольский порты», ‒ объясняет эксперт «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко.

Угроза для гражданского мореплавания

После задержания украинскими пограничниками крымского судна «Норд» 25 марта за нарушение порядка выезда со временно оккупированной территории российская сторона приготовила удар, уверяют судовладельцы.

«Эти силовые структуры сказали: «Смотрите внимательно, со стороны России готовится «обратка», как они сказали, планируется вынос или похищение украинских плавсредств на территорию Крыма, потому что там сведены к минимуму дипломатические отношения», ‒ рассказывает судовладелец из Бердянска Владимир Череповский.

Владимир Череповский

При этом, по словам Череповского, никаких конкретных мер по защите рыбаков не обсуждали ‒ просто предупредили.

Между тем стало известно о проведении боевых стрельб россиянами в акватории Азовского моря. Эту информацию подтвердил представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в интервью «ВВС Украина». Но, по словам представителя Госпогранслужбы Украины, учения так и не состоялись.

«Масштабных учений, заявленных россиянами, так и не произошло. Мы наблюдали движение нескольких патрульных катеров, но даже это ведет к напряжению. В случае открытого морского столкновения, противостоять нам будет трудно. Потому что корабельно-катерный состав морской охраны нуждается в модернизации», ‒ отмечает руководитель пресс-службы регионального управления Госпогранслужбы Олег Личковский.

Азовское море ‒ общее море Украины и России?

Россияне имеют право осматривать суда или проводить учения практически в любой точке Азовского моря. Согласно украинско-российскому соглашению от 2003 года ‒ у стран общая акватория. Поэтому, вполне на законных основаниях, российская военная эскадра может, например, появиться на рейде Мариуполя.

«Надо заканчивать со статусом Азовского моря, как общего моря России и Украины. На сегодняшний день там нет территориальных вод, нет границы. Если мы его (соглашение ­– КР) немедленно денонсируем, и объявим что у нас есть территориальные воды, экономическая зона ‒ тогда можно отдавать приказ, чтобы мариупольский отряд морской охраны обеспечил защиту», ‒ говорит Андрей Клименко.

При таких условиях совсем не сложно дестабилизировать ситуацию в регионе. Более того, такая попытка уже была, говорят местные жители. В Бердянске в социальных сетях начали распространять призывы с требованием к властям отпустить крымское судно «Норд». Именно в тот момент, когда местные моряки решили провести свой митинг. Местных мореплавателей пытались убедить требовать от властей освободить «Норд», объясняют бердянские активисты.

Судно «Норд»

«Собирались ребята выйти, спокойно помитинговать за свои предпринимательские права. Видимо, российские спецслужбы решили вклиниться в эту ситуацию. Мы отреагировали, и с нашей службой все тоже хорошо сработали ‒ провокации никакой не произошло», ‒ рассказывает детали ситуации активист из Бердянска Виталий Олешко.

Местные активисты и СБУ предупредили владельцев судов, что такие лозунги звучать не должны. В результате ‒ местные мореплаватели отменили акцию, говорит Олешко. В то же время, украинские силы морской охраны решили не ждать форс-мажора и устроили боевые стрельбы.

Боевые стрельбы украинских сил морской обороны в районе Бердянска

Огонь на поражение, конвоирование, прикрытие с использованием дымовых завес ‒ все это украинские морские пограничники отрабатывали, похоже, под присмотром.

Вскоре после начала масштабных маневров в небе появился инверсионный след от самолета. Хотя в этом секторе, после сбитого «Боинга», гражданская авиация почти не летает. Это мог быть военный наблюдатель, говорят эксперты.

Инверсионный след самолета в небе над Азовским морем

Браконьерский фронт в Азовском море

От Бердянска до российской границы ‒ рукой подать. Но у украинских экономических интересов в Азовском море есть еще одно слабое место ‒ браконьерство.

«С рыбой – все плохо. Рыбы в море почти не осталось. Только мелкосельдевые: хамса и тюлька. И добивают бычков судами», ‒ рассказывает бригадир рыбаков Николай Гнатушенко.

Николай Гнатушенко ‒ наследственный рыбак. Его прадед тоже занимался рыболовством в Бердянске. Гнатушенко-младший когда-то руководил крупнейшим рыбхозом в Азовском море. Теперь председательствует в бригаде, где чуть больше десятка рыбаков. Половина из них приехала из полуразрушенного от обстрелов поселка Широкино.

Николай Гнатушенко

Говорит: за время войны и без того скудные запасы рыбы еще больше обеднели. Уже потеряны запасы ценных видов рыб, таких как судак и осетровые. Даже бычок, которым славился Азов, на грани исчезновения, говорит он.

«Бычка очень мало в этом году. Мы бычка практически не ловим», ‒ говорит еще один бердянский рыбак.

Браконьерская шхуна выглядит неприметно: она старая и низкая. Отсюда тралами браконьеры добывают бычков.

Рыбу продают на корм зверям в хозяйства. Такие суда можно задерживать. Но существует схема, по которой ежегодно в Азове в запрещенный период вылавливают сотни тонн рыбы.

Незаконно выловленный в Азовском море бычок

За деньги чиновники дают добро на лов рыбы в научных целях ‒ он разрешен в любое время. Об этом говорят местные рыбаки. Впрочем, для науки необходимо максимум сто килограммов.

Судовладелец Владимир Череповский ведет борьбу против так называемого «научного лова». Мужчина уверен, именно поэтому ‒ в прошлом году «получил» гранату во двор. Судовладелец пытается привлечь внимание местных властей к проблеме.

Он уверен ‒ борьбу за Азов с браконьерами Украина проигрывает. Хотя теперь, похоже, главное ‒ чтобы в войне с Россией за эту акваторию Украина выстояла.

Автор: Руслан Смещук; Донбасс. Реалии