Как британец пытался убить свою жену с помощью испорченного парашюта и что из этого вышло

Спустя три года суд приговорил военного Эмиля Чилье к пожизненному сроку за попытку убить жену, испортив её парашютное снаряжение. 15 июня 2018 года британца Эмиля Чилье (Emile Cilliers) приговорили к пожизненному сроку с правом подать на условно-досрочное освобождение через 18 лет. Его признали виновным в двойном покушении на жену. Следствие и суд по делу длились с 2015 года и привлекли большое внимание прессы, однако до недавнего времени подробности этой истории оставались скрыты.

В её деталях разобралось Би-би-си.

Супруги Эмиль и Виктория. Фото из семейного архива пары

Разваливающийся брак

29 марта 2015 года сержант Эмиль Чилье был готов воплотить свой план: он открыл газовый вентиль на кухне в доме, пока его жена Виктория и новорождённый ребёнок отдыхали в спальне, и отправился к своей бывшей жене и любовнице Карли. После свидания с ней он написал пару сообщений своей девушке Стефани, зашёл на несколько сайтов для взрослых и уехал ночевать в военную казарму.

На следующее утро супруга Чилье проснулась и как обычно пошла на кухню, чтобы налить молока для детей. Когда она почувствовала запах газа, то написала SMS-сообщение мужу и спросила, поворачивал ли он вентиль. «Загубить меня пытаешься?», — в шутку спросила Виктория.

Дела в доме супругов были не идеальны, но женщина не подозревала о большой части того, что происходило за её спиной. Она искренне любила мужа, хотя и сомневалась в его верности, но никогда не могла подумать, что он попытается её убить.

Порой Эмиль занимал большие суммы у жены, коллег или кредитных компаний, а когда хотел заняться сексом, то обращался к проституткам, любовнице или своей девушке. Чтобы отправиться с ней в путешествие, он врал жене о командировке.

Эмиль увлекался скалолазанием и другими видами экстремального спорта. Фото со страницы британца в Фейсбуке

Сержант королевской армии Эмиль часто отправлялся по заграничным заданиям, даже когда его жена была на последних месяцах беременности. После рождения второго ребёнка супруг всё чаще оставался ночевать в казармах, и Виктория переживала, что вскоре он может оставить её с детьми. Она пыталась исправить ситуацию, начав регулярно писать мужу любовные SMS-сообщения о том, как сильно скучает.

«Я чувствую, что провалилась в роли жены», — говорилось в одном из сообщений Виктории. Эмиль отмахивался от подобных признаний, уверяя жену, что она воспринимает всё слишком «эмоционально». Во время командировки в Австрию он написал супруге, что ему «нужно время всё обдумать», предположив, что они поженились слишком поспешно.

Как раз в это время Виктория ждала второго ребёнка, не подозревая, что супруг ведёт двойную жизнь с другой женщиной. Помимо этого он влез в серьёзные долги, которых и без того было достаточно. За семь лет отношений Виктория одолжила Эмилю около 25 тысяч долларов. Порой он возвращал деньги, но зачастую нет.

Однажды в канун нового года Эмиль был в командировке в Австрии, но не поздравил жену и не отправил ей сообщений. Супруга решила, что он занят работой, но на деле он проводил время со своей девушкой Стефани.

В начале 2015 года Виктория обнаружила, что некто перевёл 2631 доллара с её банковского счета. Эмиль объяснил, что в этом виновны хакеры, но проверка банка выявила, что запрос о переводе был с домашнего компьютера семьи Чилье. Вскоре супруг обратился к жене с необычным предложением — прыгнуть с парашютом. Виктория сразу согласилась — она была рада не только возможности повеселиться, но и наконец провести время вместе с мужем.

1200 метров до земли

Всё нужное снаряжение для Виктории супруги арендовали в магазине. Из-за плохой погоды им не удалось прыгнуть в назначенный день, поэтому они решили попробовать на следующий. Эмиль объяснил жене, что проще будет отнести снаряжение в специальный шкафчик парашютистов, чтобы не брать его напрокат снова.

Виктория прыгала далеко не первый раз, поэтому, как у любого спортсмена, у неё были свои приметы. Она не любила класть чужие парашюты в свой шкафчик, но уступила мужу. И как только Эмиль остался один, он отнёс снаряжение в туалет и испортил оба парашюта — основной и запасной. На следующий день снова была непогода, но супруг уговорил Викторию прыгнуть. С её позиции всё выглядело прекрасно: муж помог ей со снаряжением и пообещал приглядеть за детьми, пока она займётся своим некогда главным хобби.

Подготовившись, женщина забралась в самолёт и поднялась на высоту 1200 метров. Из-за семейной жизни Виктория давно не прыгала, но свидетели рассказывали, что на борту она выглядела счастливой и уверенной. Она встала последней в очереди и символично стукнулась кулаком с остальными парашютистами. Дождавшись нужного момента, она вышла из самолёта, пролетела в свободном падении около трёх секунд и потянула шнур. В тот же момент она поняла, что что-то не так. «Всё было как-то не так. Стропы были перекручены и растянуты».

Испорченный парашют Виктории демонстрируют в суде. Фото полиции Уилтшира

За спиной Виктории было больше 2500 прыжков, поэтому она знала, что нужно делать. Женщина отцепила основной парашют и потянула за шнур резервного, однако это не сработало. Это последнее, что она запомнила.

«Она выглядела как кукла», — вспоминает один из специалистов парашютного комплекса. Когда Виктория ударилась об землю, то никто не сомневался, что она умерла, поэтому сотрудники сразу принесли мешок для тела. Когда выяснилось, что мешок не требуется, женщине вызвали скорую помощь. Врачи квалифицировали её выживание как «чудо», обусловленное тем, что Виктория относительно мало весила и приземлилась на мягкое и недавно вспаханное поле.

Сломанный позвоночник, разбитый таз, переломы рёбер и внутренние травмы — такова была цена падения с 1200 метров для Виктории.

Происшествие быстро привлекло внимание Британской парашютной ассоциации, которая выяснила, что кто-то намеренно испортил снаряжение. По оценке специалистов, неполадки с основными парашютами происходят довольно редко, а про сбои в работе запасного известно и того меньше. Заключение передали полиции и вскоре следователи получили разрешение проверить переписку на устройствах Виктории и Эмиля. Детективы узнали об изменах супруга: он давно планировал провести отпуск с любовницей и подумывал о покупке дома для их совместной жизни.

Полиция подняла банковскую историю сержанта, узнала о его многочисленных долгах и пришла к выводу, что Эмиль планировал убить жену и получить деньги за страховку её жизни. Пока Виктория лежала в отделении интенсивной терапии и восстанавливалась от падения, супруг готовил документы для страховой компании. «Он даже не говорил, что любит меня» — позже заявила полиции Виктория. По её словам, он переписывался с любовницей даже когда навещал её в больнице.

Приговор

Во время первого допроса полиции Эмиль расплакался перед следователями, объяснив это проблемами «с любовью всей своей жизни», имея в виду Стефани. На второй встрече со следователями он заявил, что у него с той был лишь роман, а к третьему интервью сказал, что плакал вовсе не из-за любовницы, а по Виктории. Позже его показания неоднократно менялись, а когда на суде прокурор перечислял список тайных возлюбленных Эмиля, тот назвал себя «очень сексуальным человеком».

По словам свидетелей, Эмиль всегда носил очень дорогую одежду и обедал в престижных ресторанах, тратя средства жены и друзей.

Когда Эмилю предъявили обвинения в убийстве, он воспользовался деньгами со страховки, чтобы внести залог. Ему запретили возвращаться домой, поэтому он жил в своей комнате в военной казарме. Оставшиеся деньги он тратил на видеоигры для игровой приставки и смартфона, а также на свою любовницу Стефани. Несколько раз пара обедала вместе с сослуживцами Эмиля, которые полагали, что он и Виктория расстались.

На протяжении всего судебного процесса Эмиль упорно отрицал свою вину в двойном покушении на жену, утверждая, что кто-то другой открыл газ в доме и испортил её парашют.

Суд присяжных признал мужчину виновным в двойном покушении на жизнь супруги. По словам лектора по психопатии Филлиды Уилсон (Phyllida Wilson), наблюдавшей за судебным разбирательством, подсудимый демонстрировал все признаки психопата. Специалист полагает, что Эмиль не остановился бы до тех пор, пока не убил бы жену.

Его интерес к рискованным видам спорта, полное отсутствие раскаяния за его неверность, чрезмерные расходы, распутство и неспособность сопереживать — всё это находится в списке психопатического поведения. Если бы идеи с газом и парашютом не сработали, он бы сделал ещё одну попытку, а потом ещё одну, до тех пор, пока не добился бы желаемого. Филлида Уилсон, лектор по психопатии

Виктория Чилье оправилась от последствий падения и одна воспитывает двоих детей. Она не общалась с мужем с момента его ареста в 2015 году. В одном из интервью женщина призналась, что «любит мужа, который у неё был», но сожалеет о результатах брака.