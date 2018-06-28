Вшанування розвідника Шаповала: від меморіалу – до розкриття убивства?

У Києві 27 червня урочисто відкрили меморіальну дошку українському розвіднику, генерал-майору Максиму Шаповалу, який загинув внаслідок вибуху в Києві рік тому. Раніше йому присвоїли звання Героя України – посмертно. Представники української влади та бойові побратими Шаповала говорять про його надзвичайний професіоналізм і про те, що його розвіддані були безцінними для української армії. У Генпрокуратурі ж запевняють, що розслідування убивства Шаповала наближається до завершення.

Меморіальну дошку із погруддям розвідника відкрили на вулиці Кудряшова, у будинку, де жив Максим Шаповал.

Коли залунав гімн України, і з меморіалу зняли завісу, дружина і мати українського розвідника не змогли стримати сліз.

У відкритті меморіалу взяли участь також міський голова Києва Віталій Кличко, представники Адміністрації президента і головного управління розвідки Міноборони. Під звуки військового оркестру урочистим маршем біля меморіалу пройшли бійці президентського полку.

На відкриття пам’ятної дошки Максиму Шаповалу прибув один із ветеранів, який воював поруч із ним, Герой України, а нині – ректор Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук.

Ігор Гордійчук<

Він висловив Радіо Свобода думку про те, що вбивство Шаповала є проявом загальної стратегії Кремля щодо України: коли інші методи не діють – застосовувати тероризм.

«Ви ж бачите, це гібридна війна. І Володимир Путін, чим меншими будуть його успіхи в Україні (а вони ставатимуть меншими з кожним днем), тим більше він вдаватиметься до терористичних методів. І під загрозою ми всі, весь український народ. Це моя думка: скільки людей, стільки і думок. Я вважаю, що вони й надалі вдаватимуться до тероризму, а також до таких КГБ-шних інструментів, як підкуп, шантаж та насильство», – наголосив ветеран української воєнної операції на Донбасі.

Максим Шаповал був одним із найнебезпечніших людей для окупаційних військ на Донбасі, стверджує Гордійчук.

Він був найбільш небезпечним для ворога, бо був найбільш поінформованим Ігор Гордійчук

«Він був найбільш небезпечним для ворога, бо був найбільш поінформованим. Там, де мій загін брав участь, 99,9% корисної інформації – надходило від Максима. Мін мав дуже потужну мережу, і все знав. Ми в нашому підрозділі знали й використовували заледве 5-10% від тієї інформації, якою володів він», – згадує Гордійчук.

Він нагадав також, що в Максима Шаповала залишилися дружина, мати і двоє дітей, які нині потребують підтримки держави і суспільства.

Вбивство Максима Шаповала сталося рік тому, і останнім часом у медіа не з’являлося жодних нових подробиць у цій справі.

Як рухається слідство? Із цим запитанням Радіо Свобода звернулося до Генпрокуратури. Речник цього відомства Андрій Лисенко розповів деякі подробиці розслідування і запевнив, що воно наближається до розв’язки.

«Цим кримінальним провадженням за статтею «теракт» займається Головна військова прокуратура. На сьогодні проведені допити понад 700 осіб і також опитано 800 осіб, які мали і надали інформацію щодо цієї події. Відбулися понад 20 судових експертиз, зокрема вибухова, хімічна, судово-медична. Встановили, що пристрій був активований в радіокерований спосіб. В якості вибухівки використовувалися аміачна селітра та інші речовини, взаємодія яких і стала причиною вибуху, від якого загинув наш офіцер», – зазначив речник Генпрокуратури.

Слідство вже визначило основні версії убивства, однак нині їх озвучувати зарано, щоб не зашкодити слідчим діям, які ще тривають, уточнив Андрій Лисенко.

«Через всі ті докази, які вдалося зібрати, слідство вийшло на дві основні версії, – зазначає він. – У чому вони полягають, ми поки що не розголошуємо в інтересах слідства. Скажу лише, що проведено величезний обсяг роботи: проаналізовано матеріали, які виходили в медіа, або ж були записані на телефони свідками трагедії. Після отримання дозволу через суд вдалося проаналізувати трафік мобільного зв’язку».

На сьогодні нікому не оголошено про підозру у вбивстві Шаповала, однак це не означає, що слідство зайшло у глухий кут, наголошує Андрій Лисенко. Навпаки, за його словами, прокуратура перебуває «на фінальному етапі» і саме через це не надає більш детальної інформації щодо цієї справи.

Раніше українські медіа, з посиланням на свої джерела у Головному управлінні розвідки та у прокуратурі, повідомили, що основними версіями убивства Максима Шаповала є дії російських спецслужб або ж, менш імовірно, відповідь угруповань бойовиків на «усунення» їхніх ватажків.

Співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал загинув внаслідок вибуху автомобіля, що стався у Солом’янському районі Києва близько восьмої ранку 27 червня 2017 року.

У МВС України повідомили, що кваліфікували цей вибух як теракт.

Автор: Євген Солонина; Радіо Свобода