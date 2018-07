Новое отравление боевым веществом в Британии: «Новичок» есть, покушения нет?

Об этом сообщил, в частности, первый замглавы МВД Соединенного Королевства Бен Уоллес, отвечающий, в том числе, за химическую безопасность. В нескольких интервью "Би-би-си", телеканалу Sky News и другим медиа Уоллес отметил, что вне зависимости от хода расследования в Эймсбери он чувствует злость в отношении к России и ожидает звонка из Москвы для детального разговора об отравлении Скрипалей, так как "это было дерзкое и неосмотрительное нападение в самом сердце Великобритании.

Полицейское оцепление в Эймсбери. 5 июля

Россия все еще может исправить ситуацию, если они расскажут нам, что и как они сделали". В связи с новым инцидентом он подчеркнул, что британские власти делают все возможное для обеспечения безопасности населения, но добавил, что не может гарантировать, что люди стопроцентно защищены от новых химических атак.

30 июня в городе Эймсбери в графстве Уилтшир, находящемся в 11 километрах к северу от Солсбери, где 4 марта веществом "Новичок" были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в частном доме врачами скорой помощи, дважды приехавшими по вызову по одному и тому же адресу, в разное время были обнаружены в бессознательном состоянии два человека, граждане Соединенного Королевства 45-летний Чарльз Роули и 44-летняя Дон Стерджес.

A man and woman left critically ill in Amesbury were exposed to #novichok, the Metropolitan Police confirm https://t.co/wOyWIXxNRh — Sky News (@SkyNews) 5 июля 2018 г.

В критическом состоянии они были доставлены в больницу Солсбери, где остаются до сих пор под охраной. Доступа к ним нет ни у кого, кроме врачей.

Follow live updates as police confirm a couple in Amesbury were poisoned by #novichok, the nerve agent used against the #Skripalshttps://t.co/CSMI19XqVP — Sky News (@SkyNews) 5 июля 2018 г.

Чуть позднее начальник контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нил Базу заявил, что эта пара пострадала от того же нервнопаралитического вещества "Новичок", что и отец и дочь Скрипали. Детали расследования приводятся на сайте Скотланд-Ярда. Результаты исследования проб, взятых у пострадавших, пришли из центра по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности министерства обороны Портон-Даун.

В полиции пока не знают, как "Новичок" мог воздействовать на пару. Сперва расследователи полагали, что Роули и Стерджес могли употреблять плохо очищенные наркотики, героин или кокаин, однако от этой версии быстро отказались. Есть свидетельства одного из друзей этой пары по имени Сэм Хобсон, рассказавшего, что накануне, вечером 29 июня, Роули и Стерджес побывали в соседнем Солсбери. Утром 30 июня, по его словам, первой потеряла сознание женщина, однако это произошло не на его глазах. Затем Роули, рядом с которым находился Хобсон, начал очень быстро терять силы и потеть: "Пот капал на пол, изо рта шла пена, с ним невозможно было разговаривать", - вспоминает Хобсон, слова которого со ссылкой на агентство "Франс Пресс" приводит "Би-би-си".

A witness has described how one of the #Amesbury victims appeared to be 'foaming at the mouth'.



🔴Follow it live here: https://t.co/4iG3yAv6lo pic.twitter.com/bgoRQYJeQg — Sky News (@SkyNews) 4 июля 2018 г.

Пока нет никаких свидетельств того, что пострадавшая пара посещала именно те места в Солсбери, которые подвергались дезактивации после отравления Скрипалей. Полиция подчеркивает, что в биографии Роули и Стерджес также нет ничего такого, что наводит на подозрения об их связях с любыми спецслужбами.

Около 100 следователей Скотланд-Ярда, полиции графства Уилтшир и контртеррористических служб сейчас заняты изучением всех деталей этого странного инцидента. Одна из версий – Роули и Стерждес могли как-то контактировать со шприцами, контейнерами либо иными емкостями, в которых ранее хранился "Новичок", примененный в Солсбери против Сергея и Юлии Скрипаль.

Дом в Эймсбери, в котором были обнаружены двое пострадавших. 4 июля

Главный врач Великобритании профессор Салли Дейвис заявила, что вероятность новых отравлений в графстве Уилтшир крайне невелика, однако порекомендовала всем жителям Эймсбери, кто с вечера 29 июня до вечера 30 июня мог находиться в тех местах, которые сейчас оцеплены и осматриваются военными, врачами и полицией, продезинфицировать и постирать одежду и личные вещи.

5 июля в Лондоне в связи с отравлением в Эймсбери прошло заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, под председательством глава МВД Великобритании ("Хоум-офиса") Саджида Джавида. Пока о его результатах неизвестно.

Хамиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий полка химической, биологической и ядерной защиты Вооружённых Сил Её Величества, активно участвовавший в расследовании нападения на Скрипалей, в интервью газете "Гардиан" заявил, что в Эймсбери обнаружить следы "Новичка" быстро удалось именно потому, что это произошло вблизи Солсбери, и версия о схожести двух случаев сразу пришла в голову следователям.

Больницы в Солсбери, где остаются пострадавшие

Газета "Дэйли Телеграф" напоминает, как после покушения на Сергея и Юлию Скрипалей ученые говорили, что "Новичок" – это органофосфорное соединение, которое быстро распадается при соприкосновении с водой, то есть от дождей. Однако позднее стало понятно, что это крайне стойкое вещество, долго не реагирующее на состояние окружающей среды, которое может разлагаться довольно долго и оседать на любые поверхности, где с ним могут контактировать совершенно случайные люди.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 5 июля заявил, что в Москве встревожены новым инцидентом с "Новичком", и отметил, что никаких официальных обращений от Лондона в связи с ним пока не поступало. Он также вновь заявил о непричастности России к отравлению Скрипалей.

Различные российские политики уже называют инцидент в Эймсбери спланированной провокацией, призванной омрачить подходящий к финалу чемпионат мира по футболу, на котором сборная Англии пробилась в четвертьфинал. 7 июля в Самаре состоится ее игра со сборной командой Швеции. Как указывает газета "Гардиан", посольство России в Лондоне пишет твиты с поздравлениями в адрес английской сборной и обращается к британским болельщикам с напоминанием, что у них еще есть время приехать на матчи своей команды.

#England Fans! Today is your last day to get a visa* in time to watch #ENGSWE from the #Samara #FanFest zone! Call us 9am onwards to get your visa + flights & hotel booked!



>> Tel: 0207 985 1234



*no visa required if you have match tickets & Fan ID but it is for everyone else. pic.twitter.com/63dNc9g5Vh — visitrussiauk (@VisitRussiaUK) 5 июля 2018 г.

Несмотря на то, что задолго до начала чемпионата в связи с отравлением в Солсбери почти все западные страны из солидарности с Лондоном решили не посылать своих официальных представителей на игры в Россию, и этот бойкот все еще соблюдается, незадолго до происшествия в Эймсбери и после того, как в четвертьфинал вышла шведская сборная, министр иностранных дел Швеции Марго Валлстрём заявила, что ее государство поддерживала Великобританию лишь в том, что касалось бойкота церемонии открытия чемпионата.

Автор: Александр Гостев; Радио Свобода