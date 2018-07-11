Организатор поиска группы Дятлова — о том, что и почему 59 лет назад скрыло следствие

В феврале 2019 года исполнится 60 лет со дня гибели группы из девяти участников Турклуба УПИ (сейчас в составе УрФУ) под руководством студента пятого курса Игоря Дятлова. В ночь на 2 февраля 1959 года туристы разрезали свою палатку, установленную на безымянном перевале в районе горы Холатчахль на Северном Урале — Горы Мертвецов, как это переводится с местного наречия.

Полураздетыми они сбежали вниз до границы с лесом и там один за другим замерзли, не в силах справиться с зимней стужей. Расследованием этой загадочной трагедии занимались сотрудники Свердловской прокуратуры. Практически с самого начала следствие проходило под грифом «совершенно секретно», который не снят до сих пор. Версий произошедшего десятки: группа попала под лавину, стала жертвой манси, беглых заключенных, некоей группы спецназа, наконец,оказалась в районе взрыва экспериментальной ракеты. Но до сих пор непонятно, что из этого соответствует истине, а что лишь плод фантазии.

Игорь Дятлов - фото из последнего похода / Общественное достояние

Корреспонденту издания Znak.com удалось пообщаться с товарищем погибших 59 лет назад участников группы Игоря Дятлова — выпускником металлургического факультета УПИ, мастером спорта СССР по альпинизму Сергеем Согриным. Произошло это в Перми во время презентации им книги об истории своего рода, оставившего некогда большой след в истории края. К делу гибели дятловцев у Сергея Николаевича особый интерес — он один из организаторов работ по поиску группы студентов. Согрин был в числе тех, кто нашел первых погибших и покинул склон Горы Мертвецов одним из последних, в мае 1959 года, когда там нашли тела последних участников злополучного похода. При непосредственном участии Согрина проверялись все основные версии трагедии. И, как оказалось, он знает, что именно следствие скрыло от общественности на долгие десятилетия.

Сергей Согрин. Фото: Яромир Романов

— Насколько известно, вы также были участником Турклуба УПИ и зимой 1959 года почти одновременно с группой Игоря Дятлова ушли в поход.

— В 1959 году в походы отправились две группы: моя — на Приполярный Урал и группа Дятлова — на Северный Урал, в район Ивделя. Наш поход должен был продолжаться 25 дней, поход Игоря — 15. Кстати, два человека, которые пошли с ним, должны были изначально идти с нашей группой. Это Зина Колмогорова и Семен Золотарев. Но в последний момент они отказались. Зине надо было побыстрее вернуться в город, Золотареву тоже. Они посчитали, что 25 дней с нами для них слишком долго, а с Дятловым будет быстрее.

— Уже в походе состав группы Дятлова тоже изменился — дойдя до заброшенного поселка 2-й Северный, участников похода покинул Юрий Юдин.

— Он пошел с группой и в первый же день у него обострился радикулит (судя по записям из дневников погибших, воспалился седалищный нерв — прим. ред.). Он вынужден был вернуться. Но потом он всю жизнь маялся, приезжал каждый год 2 февраля в Екатеринбург на кладбище к ребятам и со слезами говорил: «Я должен был быть с вами».

Прощание с Юрием Юдиным в поселке 2-й Северный. Фото: Общественное достояние

— Когда вы сами узнали, что группа Дятлова не вернулась?

— Мы вернулись в 20-х числах февраля. Игорь должен был вернуться 15-го. Только мы приехали домой, прибегает знакомый и говорит: «Игорь еще не вернулся». На следующий же день я оказался на Северном Урале. Сложность состояла в том, что район похода — это большая петля в 300 километров. Где искать? Я тогда предложил разбить весь маршрут на отдельные участки. В первую очередь выделить те, где можно обнаружить какие-то следы группы. Нашей первой точкой была вершина горы Отортен. Нас, группу из трех человек, доставили туда вертолетами 26 февраля. Мы обследовали эту вершину и поняли, что Дятлова там не было. Раз так, значит, нужно искать на первоначальном отрезке маршрута. И уже на следующий день еще одна поисковая группа нашла пустую палатку. Нас тоже туда перекинули. В тот же день мы нашли там первый труп, через день еще один и так далее.

— Вам тогда удалось понять все-таки, что там произошло, и были какие-то вещи, которые поразили вас?

— Нам быстро стало ясно, что ребята ночью, панически, покинули свою палатку и побежали вниз по склону. На снегу сохранились четкие следы убегающей группы. Остановились они на ночевку, надо сказать, на безлесье. Что могло заставить людей панически бежать? В любом случае это некое сверхъестественное для них явление: звук, взрыв, свечение или что-то в этом роде.

— Может быть, их напугали другие люди или звери — почему сразу взрыв?

— Да потому что ничьих других следов, кроме группы Дятлова, там не было. Мы все там обследовали тогда и на этот счет тоже.

Коротко: произошло следующее — испугались, убежали, замерзли.

Вы все северяне — сколько можно прожить в легкой одежде на 30-градусном морозе? Ну час, ну два, и все. У них, конечно, была отчаянная борьба за жизнь. Они пытались развести костер, пытались помочь травмированным.

Группа Игоря Дятлова на переходе. Фото: Общественное достояние

— Да, кстати, откуда взялись раненые?

— Там было место, 200-метровый участок, через который они бежали, он представлял собой сплошную наледь с курумником (поверхность, усеянная огромным количеством камней; как правило, труднопроходимая — прим. ред.). Вода из верховых болот, которые там повсюду, выходит наружу и зимой замерзает. В результате получилось 200 метров сплошного шлифованного льда с торчащими из-под него камнями.

Когда они бежали вниз по склону, то разогнались здесь чуть ли не до скорости машины. И, не сумев удержаться, падали и разбивались об эти камни.

Преодолев этот участок, они уже потихоньку спустились дальше — к кедру. Там они начали предпринимать какие-то меры, чтобы помочь пострадавшим. Их, и это было единственно верным, спустили от ветра в овраг. Его потом занесло снегом толщиной метра четыре. И именно поэтому людей на склоне мы нашли сразу, а поиски оставшейся части группы растянулись до мая. Мы нашли их только, когда снег растаял.

— Как вы объясните, что у кого-то из погибших отсутствовали глаза, а Людмилы Дубининой — отсутствовал язык?

— Это уже много раз объяснялось. Постарались и мышки, и прочие грызуны, которые к тому времени, как мы нашли последние тела, начали их уже обгладывать. В первую очередь они, естественно, выедают мягкие ткани.

— Все-таки, что произошло у палатки, почему они побежали?

— Следствие вел следователь Свердловской прокуратуры [Лев] Иванов. Он, конечно, все полностью понимал сразу, что там произошло на этом склоне.

Но его еще до окончания поисков вызвали в Москву и дали указание, что и как надо делать.

Напомню вам, это был 1959 год — гонка вооружений и битва за космос. Соответственно, были успехи, были неудачи. Уже тогда мы знали статистику — из каждых десяти ракет при пробных пусках цели достигают только две. Что-то просто падало, не сумев выйти на заданную траекторию, в каких-то случаях происходили неконтролируемые подрывы. Также было известно, что отработанные ступени ракет сбрасывались именно туда — в направлении безлюдных районов Северного Урала.

Сейчас уже трудно сказать — была ли это авария с самой ракетой или речь идет о сброшенной ступени. Но доказательство того, что дятловцы стали тогда очевидцами пусков, есть.

Палатка группы Дятлова на склоне горы Холатчахль в том виде, как ее нашла поисковая группа. Фото: Общественное достояние

— Какие?

— Вы понимаете, что из самого уголовного дела все тогда вынули, даже несмотря на гриф «совершенно секретно». Я его читал — оно пустое абсолютно. Понимая это, все тот же следователь Иванов сумел каким-то образом сохранить у себя пленки из фотоаппаратов ребят. Когда он умер, его дочь передала эти пленки в фонд дятловцев (фонд «Памяти группы Дятлова» — прим. ред.). На этих пленках удалось обнаружить снимки со светящимися предметами в небе. Некоторые были даже со шлейфом. Ясно одно — так совпало.

В одной точке и в один час сошлись туристическая группа и падение ракеты (31 марта 1959 года сам Согрин, находясь в районе гибели группы Дятлова, стал свидетелем необычного шаровидного свечения в ночном небе — прим. ред.).

— Вы сказали, что следователя Иванова вызывали в Москву?



— Об этом доложили тогда сразу же [первому секретарю ЦК КПСС Никите] Хрущеву. Тогда ведь быстро появились слухи, что ребята стали жертвами неудачных испытаний. Это при том, что в 1958 году СССР и США, договорившись, ввели мораторий на ядерные испытания (действовал до 1961 года, за это время участники договора много раз обвиняли друг друга в нарушении договоренностей. Так, СССР предъявлял претензии в связи с самолетом-разведчиком U-2 Гари Пауэрса, который сбили 1 мая 1960 года в небе над Свердловском — прим. ред.). На западе тоже тогда стало известно, что здесь случилась какая-то трагедия. Об этом заговорили на BBC. Причем подавали именно так, что СССР не соблюдает условия моратория. Соответственно, следователю Иванову с уровня первого лица государства дали распоряжение срочно закончить следствие, сведя все к гибели туристов из-за неопытности.

— Кстати, много говорят о том, что группа была «несхоженная» — люди впервые отправились таким составом в поход.

— Группа была схоженная и опытная. Они ходили в гораздо более сложные походы до этого. На самом деле Иванов оказался честным человеком. Причину смерти он сформулировал в деле так: «Причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии». Написать, что это был ракетный пуск он не мог. Написал «стихийная сила» — не сказал ничего, сказав многое.

— Сторонники «ракетной версии» отмечают кирпичный цвет тел погибших, говоря об этом как о свидетельстве воздействия ракетного топлива либо отработавших газов?

— На самом деле тела не были кирпичного цвета. Такой оттенок имели только лица и открытые участки кожи. Ничего странного в этом нет. Если вы хоть день пробудете в горах на солнце, ваше лицо будет ровно такого цвета. Это просто солнечный ожог. Может быть, конечно, повлияло как-то топливо. Я долгие годы размышлял над тем, что сам сделал бы на месте Игоря Дятлова в этой ситуации. Взял бы оставшиеся вещи и ушел бы дальше по маршруту? Тогда почему они бежали целых 1,5 километра по склону?

В итоге я пришел к выводу, что они не столько испугались, сколько поняли, свидетелями какого явления они стали, и наверняка был фактор сгоревшего в воздухе ракетного топлива. Соответственно, затрудненное дыхание, жжение и першение в горле. Они уходили вниз от эпицентра этого.

Кажется, что в этих условиях они приняли единственно верное решение — идти вниз по склону до границы с лесом.

— Почему тогда часть группы — сам Игорь Дятлов, Зина Колмогорова и, возможно, Рустем Слободин, тела которых нашли потом на склоне, — пытались вернуться обратно к палатке?

— Им нужно было попробовать забрать хоть какие-то вещи. На самом деле тогда даже нам, хорошо одетым и экипированным, в дневное время не так-то просто оказалось подниматься вверх по этому обледенелому склону к палатке. Что же говорить про раздетых и разутых туристов группы Дятлова.

— Как вы относитесь к криминальным версиям вроде той, что группу ликвидировали манси или они стали жертвой игр американской разведки, пытавшейся выяснить, какие испытания СССР проводит на Урале?

— Все версии вроде манси и спецназа, которые их там ликвидировал, это полный бред. Во-первых, следов других людей нет. Я уже говорил про это. Поверьте, мы там обследовали все тогда. Во-вторых, все произошло ночью. Какой спецназ, кто их туда доставит? Те вертолеты, которые были созданы к 1959 году, ночью, особенно в горной местности, не летали просто. Если не вертолетом, то другой способ попасть туда — это 2–3 дня идти по тайге на лыжах. Все эти версии просто для отвода глаз. Честно говоря, весь тот бред, который на этот счет пишут и снимают, мне уже неинтересно читать. Такое ощущение, что всем уже надо либо интригу, либо скандал.

Участники поисковой группы на месте обнаружения последних тел погибших туристов. Фото: Общественное достояние

— Еще достаточно популярна лавинная версия, согласно которой палатка с остановившимися на ночевку членами группы Игоря Дятлова попала под снежный оползень?

— Никакой лавины там быть не могло. Это абсолютно не лавиноопасный район. Еще раз повторяю — там курумники, они любой снег держат великолепно. Для лавины нужен подстилающий слой, по которому эта масса снега сходит. Такого подстилающего слоя там не было. Мы тоже проверяли тогда эту версию, я лично копал на склоне, смотрел, как там и что. Кроме того, вспомните, что палатка хоть и на одной палке, но простояла почти месяц на том самом месте, где ее поставила группа.

— Ваш поход зимой 1959 года прошел без происшествий?

— Он прошел без крупных ЧП, но несколько критических ситуаций тоже было. На второй или третий день у нас сгорела палатка, и мы вынуждены были остальные 20 дней жить по старым таежным методам.

— Как это получилось?

— Из-за печки. Тогда у туристов появилась мода ходить с печкой в палатке. Я был против этого варианта. Перепады тепло — холодно организмом плохо воспринимаются. Лучше уж постоянно в холоде быть. Но ребята настояли и взяли печку. Кое-что там не предусмотрели, печка перегрелась и из-за этого сгорел тент палатки. Вторая критическая ситуация у нас возникла в районе горы Народной. Мы попали там в настоящую снежную бурю, которая растянулась на двое суток. Ветер буквально валил с ног, клубы снега, мороз 30 градусов. В такую непогоду, говорят, даже оленьи обозы там замерзали. Нам повезло. Мы нашли хороший снежный надув на склоне. Там выкопали пещеру в снегу и двое суток в ней отлеживались. А когда вышли на улицу опять едва не замерзли. Наша одежда отсырела и на морозе быстро превратилась в настоящие ледяные скафандры. Ну, ладно, давайте о чем-то повеселее…

P.S.: Последний поход группы Игоря Дятлова был посвящен XXI съезду КПСС. За 15 дней участники похода должны были преодолеть на лыжах 300 километров по горно-таежной части севера Свердловской области и совершить восхождение на две вершины — гору Отортен и Ойка-Чакур.

Первоначально участников походы было 10: студент 5-го курса радиофака УПИ Игорь Дятлов (руководитель похода), его однокурсница Зинаида Колмогорова, выпускник УПИ и на тот момент работник закрытого «СвердНИИхиммаш» Рустем Слободин, студент 4-го курса радиофака УПИ Юрий Дорошенко, инженер комбината «Маяк» Георгий Кривонищенко, выпускник строительного факультета УПИ Николай Тибо-Бриньоль, студентка 4-го курса того же факультета Людмила Дубинина, участник войны, инструктор Коуровской турбазы Семен Золотарев, студент 4-го курса физтеха УПИ Александр Колеватов, студент 4-го курса инженерно-экономического факультета УПИ Юрий Юдин.

23 января группа поездом выехала из Свердловска в Серов, оттуда далее, другим поездом, в Ивдель. 26 января дятловцы выехали на попутке в поселок лесозаготовителей 41-й квартал, существовавший ранее за поселком Вижай. 27 января туристы дошли вместе с попутчиком из поселка 41-й квартал до поселка 2-й Северный. Там переночевали в одном из домиков. 28 января провожатый и почувствовавший себя плохо Юрий Юдин вернулись обратно (шли порознь). А группа Игоря Дятлова выдвинулась дальше на маршрут. Больше в живых их никто не видел.

Впоследствии, при вскрытии, у Дубининой зафиксировали обширный перелом ребер, кровоизлияние в правый желудочек сердца, отсутствие языка в ротовой полости. У Золотарева, также, перелом ребер с внутренним кровотечением. У Слободина и Тибо-Бриньоля — серьезные переломы черепных коробок. У Кривонищенко — ожоги II–III степени. У кого-то также отсутствовали глаза, были ободраны (или объедены) щеки и губы. Кроме того, многие люди, из числа тех, кто видел погибших, отмечали странный кирпично-красный цвет их кожи и запекшуюся пену возле рта.



Автор: Игорь Пушкарев; Znak.com