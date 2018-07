Как Россия использовала сербов для переворота в Черногории и войны в Украине

Изданию The Insider удалось найти новые доказательства участия российских спецслужб в организации неудачного переворота в Черногории и в финансировании балканских наемников, воевавших в Украине. Это подтверждается документами, видеозаписями, фотографиями и показаниями свидетелей, с которыми The Insider удалось сделать эксклюзивное интервью. Кроме того, The Insider удалось раскрыть сотрудника ГРУ, участвовавшего в черногорском путче, который до сих пор успешно работает под прикрытием страхового агента.

Краткая предыстория

В предыдущей части расследования мы уже рассказывали о том, как российские спецслужбы, используя боевиков с опытом войны на Донбассе, пытались организовать переворот в Черногории, чтобы не допустить вступления страны в НАТО. 17 октября 2016 года, в день парламентских выборов, две дюжины заговорщиков из Черногории и Сербии должны были попасть на территорию парламента под видом полицейских, инсценировать нападение на собравшихся там мирных демонстрантов и под этим предлогом захватить парламент и арестовать (а возможно и убить) премьер-министра.

После этого планировалось, что власть перейдет к «Демократическому фронту» — антинатовской и пророссийской партии. Черногорские власти арестовали 20 человек и заявили о 50 найденных винтовках, 50 пистолетах, а чуть позже, 24 октября Сербия арестовала трех граждан России, у которых – согласно данным сербской полиции — была обнаружена поддельная форма черногорских полицейских, €122 000 наличными и оборудование для шифрованной телекоммуникационной связи. Россиян, впрочем, Сербия выдала Москве вскоре после визита Патрушева.

Изначально данные следователей Черногории базировались на показаниях двух основных обвиняемых: Мирко Велимировича (который сдался властям и начал давать показания 16 октября) и националиста Александра Синджелича, возглавляющего прокремлевскую организацию Сербские волки и воевавшего на Донбассе. Велимирович рассказал, что Синджелич нанял его для приобретения оружия и для участия в захвате здания парламента в ночь выборов.

Согласно показаниям Синджелича, опубликованным черногорской прокуратурой, с ним связались «русские националисты», которых он ранее встречал, когда воевал на стороне сепаратистов на Донбассе в 2014—2015 годах. Он встретился с ними в Москве 26 сентября 2016 года в «роскошных апартаментах». <…> «Националисты» представились как Эдуард Широков и Владимир Попов и дали понять, что работают на спецслужбы. Именно они и предложили ему описанный выше план по смене власти в Черногории с целью предотвратить вступление страны в НАТО (что понравилось Синджеличу как ярому противнику НАТО). На первую стадию операции Синджелич получил более €200,000 наличными. Синджелич также заявил в суде, что Широков сам купил ему билет в Москву и встретил его прямо у самолета. Паспортный контроль они не проходили, чтобы не оставлять следов пребывания Синджелича в России. При этом у Широкова был архитектурный план здания парламента, на котором он показывал Синджеличу, как производить захват здания.

В предыдущей части расследования The Insider совместно с The Bellingcat удалось установить, что Эдуард Широков (настоящая фамилия Шишмаков) проходил обучение в Военно-Дипломатической академии МО РФ (на сленге ГРУ — «Консерватория»), которая специализируется на подготовке военных дипломатов (атташе) и сотрудников военной разведки.

Позже он служил военно-морским атташе при российском посольстве в Варшаве, откуда его в 2014 году выдворили за попытку вербовки подполковника полькой армии. Несмотря на этот провал, в 2016 году он получил новый загранпаспорт на другую фамилию (Широков) и именно с этим паспортом отправился в Сербию. Где снова провалился, но уже в связи с операцией в Черногории. Прокуратура Черногории довольно быстро смогла частично подтвердить показания Синджелича, где среди прочего были опубликованы фотографии встречи Синджелича и Шишмакова в парке в Белграде.

Ошибка резидента. Как ГРУшник Шишмаков «спалил контору»

Шишмаков продолжает все отрицать: в декабре 2017 года он направил в прокуратуру Черногории объяснение, где называл себя Широковым и настаивал, что познакомился с Синджеличем в московском музее в 2015-м, после чего встречался с ним единственный раз в Белграде, чтобы «обратиться к нему с просьбой оказать помощь организовать интервью с руководителями Четницкого движения Сербии», причем встреча эта нужна была ему якобы для научной статьи:

История со «статьей про четников» очевидно нужна была Шишмакову, чтобы как-то объяснить его совместные фотографии с Синджеличем в Белграде (см. ниже), но у прокуратуры оказались более серьезные улики, придумать легенду для которых Синджелич уже никак бы не смог. Одна из таких улик — денежный перевод Шишмакова Синджеличу в размере $800, отправленный 25 сентября 2016 года — меньше чем за месяц до выборов в Черногории. Согласно данным прокуратуры, этот экстренный перевод — лишь небольшая часть от общей суммы в размере почти $300 000, предназначенных на планируемый переворот.

Эдуард Шишмаков и Александр Синджелич

Вот скан денежного перевода через Westerm Union из материалов дела. Внимательно смотрим адрес отправителя — Москва, Хорошевское шоссе, 76. Этот адрес уже хорошо знаком читателям The Insider по расследованию о сбитом Боинге MH17, а находится по этому адрес штаб-квартира ГРУ.

Но ведь это данные следствия Черногории, что если они сфабриковали доказательства? Однако же ФБР, по просьбе Черногории, проверило, существовал ли в природе такой перевод и получило подтверждение от Western Union — отправление в размере $850 (из которых 50 — комиссия) было сделано через российский "Форабанк". Вот скан документа с подписью Шишмакова (совпадающей с подписью в его паспорте):

Есть и документ из самого «Форабанка», подтверждающий этот перевод:

Мог ли кто-то представиться Шишмаковым и подделать его подпись, чтобы подставить его? Едва ли. По правилам WU при пересылке средств необходимо предъявить паспорт, а значит никто кроме самого Шишмакова сделать этот перевод не мог, равно как никто кроме не него не мог обозначить в адресе отправителя штаб-квартиру ГРУ.

Есть и еще несколько документов, указывающих на то, что Шишмаков врал в своих показаниях. Вот, например, выписка из Booking.com, указывающая на то, что у Шишмакова была бронь со 2 по 9 октября 2016 года , то есть буквально за несколько дней до планируемого переворота, в отеле Le Petit Piaf в Белграде. Однако в показаниях он утверждает, что в Белграде был во второй половине октября.

Примечательно, что в заказе брони на booking.com Шишмаков указывает, что будет платить корпоративной кредиткой, так как будет путешествовать «по работе», хотя в своих показаниях он путешествовал в Сербию по сугубо частным делам:

Агенты, но не совсем страховые. Владимир Попов и Никита Минин

Номер, указанный в брони Шишмакова/Широкова принадлежит не ему, а экс-руководителю департамента транспортного страхования ООО «Росгосстрах» Никите Минину. И это не ошибка, как выяснил The Insider, все указывает на то, что Никита Минин, активно раздающий интервью в качестве эксперта по страхованию, также является действующим сотрудником ГРУ.

Более того, ранее засвеченный в черногорском деле ГРУшник Владимир Попов, объявленный Черногорией в розыск «Интерпола», также работает под прикрытием страховщика и числится корреспондентом в журнале «Морское страхование», где Минин — главный редактор. По данным The Insider и Попов, и Минин были в Одессе в январе 2014 года, незадолго до начала всем известных событий.

Никита Минин

Согласно официальной биографии, Никита Минин родился в 1976 году, в 1997 году окончил Финансовую академию при правительстве России по специальности «Мировая экономика» с 1996 по 2007 год работал в ОСАО «Ингосстрах», а с 2007 по 2015 год возглавлял Департамент транспортного страхования ООО «Росгосстрах». Сегодня он официально является учредителем и гендиректором страхового агентства «Наутилус». Казалось бы скучная и типичная биография страховщика, из которой выбивается лишь членство в союзе десантников.

В разговоре с The Insider Минин подтвердил, что Попов работает в его журнале, и более того, заявил, будто сам отправил Попова в Сербию:

«В 2016 году в нашем журнале среди прочих материалов (в том числе исторического характера) была опубликована его статья, посвященная участию Сербской речной флотилии в Первой мировой войне. Этот малоизученный исторический факт вызвал широкий интерес нашей читательской аудитории. В с вязи с этим у нас возникла идея продолжить исследование этого материала и, возможно в следующих номерах, продолжить тему флота не только Сербии, но и других республик бывшей Югославии. Была идея в перспективе даже выпустить отдельную книгу на эту тему. По коммерческим причинам пока что эта идея осталась нереализованной. Для сбора дополнительной информации по указанной тематике нами и был командирован в Сербию наш корреспондент Владимир Попов».

При этом «страховщик» Минин затруднился объяснить, почему бронь Шишмакова оказалась оформлена на его мобильный телефон:

«Шишмаков и Широков мне не знакомы. Мы с ними никогда не работали и не пересекались ни по страховому бизнесу, ни по издательскому. Поэтому прокомментировать какие-то их путешествия и бронирования я не могу. Вопрос о наличии моего телефона где-либо без моего согласия я также не могу никак прокомментировать. Я просто не знаю, кто и почему мог где-то указать мой личный телефон»

Минин может отрицать свое знакомство с Шишмаковым, но вот то, что Попов и Шишмаков знакомы и даже встречались в Сербии, подтверждается фотографиями из материалов дела. Сербские спецслужбы записали на видео встречу Шишмакова и Синджелича 19 октября 2016 года (а также момент когда Шишмаков передавал ему некую бумагу формата A4), и Владимира Попова, который следовал за ними и фотографировал. Судя по всему, на фото ниже — один из кадров этой видеозаписи:

Эдуард Шишмаков и Владимир Попов

По данным источников The Insider, в мае 2015 г. коллега Минина Владимир Попов общался по телефону с начальником разведки ДНР (а сегодня — главой МГБ ДНР) Георгием Кондраниным. Кроме того, этот «страховой агент» в течение 2013—2016 годов был в командировках в Грузии, Молдавии, Украине, Болгарии, Турции, Германии и Швейцарии. И это только то, что известно по визе в одном из его паспортов, а паспорта он менял как перчатки. Так, например, словацкое ФБР предоставило информацию о том, что Попов трижды подавал на визу в посольство Словакии и каждый раз с новым номером паспорта.

Сербы в Украине. Как спецслужбы вербовали наемников для Донбасса

The Insider также удалось поговорить с проживающим в Минске сербом Венциславом Буйичем, хорошо знакомым с Синджеличем и некоторыми другими обвиняемыми в организации переворота. Из рассказа Буйича, подкрепленного видеозаписями в Skype, следует, что российские спецслужбы нанимали сербов не только для организации переворота в Черногории, но и для войны в Украине:

«Я познакомился с Синджеличем в Facebook в 2014 году, мы обсуждали с ним разные темы, но ничего конкретного. Затем он приезжал ко мне в Минск, где уже мы встречались лично. Между делом он упоминал то, что его интересует тема с сербскими наемниками на Донбассе, но мы мало об этом говорили. Мы встречались в Минске осенью 2014 года, он предлагал свою продукцию – майки, сувениры с четниками. Но мне это было неинтересно.

В 2015 году мы договаривались встретиться в Москве, чтобы поехать в Крым, где один жил один нехороший человек, Мирослав Андонович, лжец и обманщик, который задолжал мне много денег. <Согласно СБУ, Мирослав Андонович — серб, проживаюшиий в Крыму, был завербован ГРУ еще в 2013 г — The Insider>. Я не хотел к нему ехать один и надеялся взять с собой Синджелича как сопровождающего. Но наша встреча с Синджеличем провавлилась, потому что он как-то себя странно вел. За день до этого он звонил мне и говорил – дай мне деньги, дай хотя бы 100-200 евро. Я ему отказал и он обиделся, сказал – я поеду в Москву, там мне дадут сколько мне нужно, у меня там знакомые в Министерстве обороны и что-то в этом роде. Я тогда всерьез его слова не воспринял, думал он просто болтает. Это было где-то в марте 2015 года.

Второй раз вживую с Синджеличем я встретился 20 мая 2015 года в Москве. Изначально я приехал в Москву, чтобы встретиться со своими знакомым Радомиром Почуча. Почуча в свое время отвечал за PR в армии Сербии, но его оттуда уволили, потому что он стал выступать против президента Вучича. Осенью 2014 года он тоже поехал «добровольцем» на Донбасс. Его там через некоторое время, в самом начале 2015 года, почему-то арестовали, вместе с его другом Владой Станичем, причем арестовали другие сербы. Я, как и многие сербы, был не очень доволен тем, что одни сербы арестовывают других, и старался посодействовать тому, чтобы его отпустили – переводил сербского на русский и наоборот. Его выпустили выпустили в апреле, после чего он уехал в Москву. Вот в мае и я тоже приехал в Москву для встречи с ним, мы сидели на квартире вместе с ним и с в Владой Станичем, когда Радомиру позвонил Синджелич — он тоже был в Москве и хотел встретиться.

Мы сидели в кафе в центре Москвы три-четыре часа, пока не стемнело, потом я увидел, что Синджелич встал звонить какому-то не то Эду, не то Эдику и договариваться о встрече. Через полчаса он и Радомир отошли куда-то недалеко и встречались с этим Эдиком минут 20-30. Судя по всему разговор был довольно серьезным, потому что, когда они вернулись, они выглядели задумчивыми и сосредоточенными. Я думаю, что этот Эдик и был Эдуард Шишмаков. Через примерно год после этого Радомир спокойно вернулся в Сербию, там его никто не трогал.

Та самая встреча в кафе. Слева направо: Радомир Почуча, Влад Станич, Александр Синджелич, Венцислав Буйич

В конце июля 2014 года Мирослав меня начал настойчиво зазывать в Ростов-на-Дону, «там будут важные люди, и можно будет хорошо заработать», я долго отказывался, хотел понять в чем дело, но он не объяснял. В одном из разговоров он находился в комнате с другом, которого он представил как «Владимир из спецслужб». Этот Владимир до поры до времени прятал лицо, но потом, когда я все-таки согласился приехать в Ростов, Мирослав сказал Владимиру – «давай уже, покажи свое лицо, он все равно тебя увидит в Ростове». Ну и он появился в кадре.

Я приехал в Ростов через несколько дней и Владимира там уже не застал, но Мирослав снова там был не один – там были «Саня» из Петербурга, которого мне тоже представили как человека из спецслужб, и Сергей-казак. Мы сели в кафе у аэропорта и Саня предложил мне в ходе разговора, чтобы я использовал свое юридическое лицо в Минске, чтобы покупать сербским «добровольцам» отправляющимся на Донбасс авиабилеты. Отдавать деньги мне они обещали наличными. Для меня это был явный сигнал, что речь идет о нелегальной схеме, иначе бы о передаче денег наличными речи не шло.

Сербские «добровольцы» получали на Донбассе 11 тысяч рублей в день, то есть больше 300 тысяч рублей в месяц

Ранее я узнал от Мирослава, что в то время, в июле 2014 года сербские «добровольцы» получали за на Донбассе 11 тысяч рублей в день, то есть больше 300 тысяч рублей в месяц, по тем временам, до девальвации, это было около 10 тысяч долларов в месяц, сумасшедшие деньги для сербов (да и для россиян). Потом эта сумма уменьшилась, но поначалу надо было как-то людей мотивировать, поэтому давали такие большие деньги. Так что это никакие «добровольцы», это самые настоящие наемники. „Саня“ мне подтвердил, что Мирослав был прав на счет денег, но стал меня успокаивать, «это наши, это деньги Путина».

Записи скайп-разговоров Венцислава Буйича

В общем, решил отказаться, но из вежливости сказал, что еще подумаю. У меня билет назад был через три дня, я думал может гостиницу снять или билеты поменять и обратно полететь, но Мирослав сказал – «ладно, черт с тобой, поехали с нами». Мы сели на машину, и они привезли меня на базу отдыха «Полюс» на берегу реки. С виду это выглядело как обычная база отдыха, но целое крыло сдавалось под российских наемников и их кураторов из спецслужб. Я лично виделся с двумя представителями спецслужб – с тем самым Саней из Петербурга, молодым, спортивного сложения парнем лет 30, с короткими светлыми волосами и без пальца на одной руке, со вторым я не успел пообщаться, он замкнутый, с бородкой, тоже лет 30, и он уже жил не на базе, а где-то в городе, приезжал утром, писал что-то на ноутбуке. Нас сразу предупредили – ничего не фотографировать, не делать никаких записей, а то закончите в реке. Я пробыл на базе еще пару дней, пообщался еще с двумя сербами, которые там жили среди «добровольцев», и уехал обратно и больше ко мне по этому поводу не обращались. Саня прямо сказал – забудь мой номер телефона, не звони и не пиши СМС».

The Insider удалось проверить слова Венцислава Буйича о турбазе «Полюс». Сербский боевик Давор Савичич, ранее признавшийся «Фонтанке» в своем участии в войне на Донбассе, на одной из фотографий позирует с бойцами «группы Вагнера» именно на базе отдыха «Полюс»:

Для сравнения — вот как выглядит внутренний двор турбазы «Полюс», судя по официальной странице во Вконтакте:

Суд в Черногории меж тем продолжается, следующее заседание состоится 16 июля, но российский МИД уже реагирует на этот процесс не менее эмоционально, чем, например, на дело о сбитом Боинге. Так, например, отличную возможность промолчать упустил министр Сергей Лавров:

