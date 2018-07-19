Награждены за оккупацию Крыма: офицеры и персонал 1472-го ВМКГ МО Российской Федерации

Primum non nocere – сентенция на латыни, одна из главных заповедей медицинской этики во всем мире. Она напоминает врачам, что при определенных обстоятельствах лучше ничего не делать, чем причинить вред. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали офицеров и персонал 1472-го военно-морского клинического госпиталя (ВМКГ) Министерства обороны Российской Федерации, которые принимали участие в оккупации Крыма и были награждены за это.

Действия медиков прямо или косвенно стали причиной большой трагедии: тысячи украинских граждан вынуждены были покинуть свои дома, оккупационная власть в Крыму начала охоту на людей с проукраинской позицией, осуждая их по фиктивным обвинениям. Захват Крыма стал первым этапом российской войны против Украины, которая продолжилась затем на Донбассе.

Как пишет сайт Министерства обороны РФ, «1472-й ВМКГ участвовал в четырех войнах» Мы можем добавить, что госпиталь также участвовал в оккупации Крыма, и представим доказательства этого.

Руководство госпиталя

На момент начала операции по аннексии Крыма начальником 1472-го ВМКГ МО РФ былполковник медицинской службы Евгений Владимирович Крюков.

Под его руководством врачи-офицеры и прочий персонал госпиталя были привлечены к операции оккупации Крыма и впоследствии награждены за это медалями.

В конце апреля 2014 года в Главном военном госпитале им. Н. Н. Бурденко (Москва, Госпитальная пл., 3) вспыхнул коррупционный скандал, и новым начальником стал полковник медицинской службы Евгений Крюков. Из оккупированного Крыма сразу в столицу РФ, и вскоре – присвоение звания генерал-майора медицинской службы. Да уж, стремительный взлет карьеры в качестве благодарности за участие в операции по захвату Крыма.

Уже на новой должности в интервью корреспонденту газеты «Красная звезда» Крюков сказал: «Кстати, опыт службы в Севастополе пригодился и в Москве. Сейчас мы делаем акцент на боевой подготовке врачебного состава. Систематически отрабатываем перевод госпиталя с мирного на военное время«.

Обязанности начальника 1472-го ВМКГ временно выполнял заместитель начальника госпиталя, подполковник медицинской службы Константин Анатольевич Бервицкий. Позже новым начальником 1472-го ВМКГ был назначен подполковник (ныне полковник) медицинской службы Мурынин Владислав Александрович.

Фото со страницы в соцсети «Одноклассники» (архив)

Фото с конференции, проведенной РПЦ в 1472-м ВМКГ МО РФ

Фото с конференции, проведенной РПЦ в 1472-м ВМКГ МО РФ

Владислав Мурынин родился 03.11.1977 в Красноярском крае. В 2001 году закончил Томский военно-медицинский институт. С 2002 по 2007 год служил на разных военных должностях в Дальневосточном военном округе РФ. В 2010 году закончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге и был назначен на должность главного инфекциониста Сибирского военного округа. Через год стал заместителем начальника 321-го окружного военного клинического госпиталя по медицинской части. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в ФКУ «МУНКЦ им. П. В. Мандрика» МО РФ по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». В ноябре 2014 года приказом министра обороны РФ назначен начальником 1472-го военно-морского клинического госпиталя (Федеральное государственное бюджетное учреждение «1472-й военно-морской клинический госпиталь» МО РФ, ФГБУ «1472-й ВМКГ» МО РФ).

Награжден медалями Министерства обороны «За воинскую доблесть» I и II степени, «За отличие в воинской службе» II и III степени и другими наградами. Женат. Имеет дочь и сына.

Страница в соцсети «Одноклассники» (архив).

Обращаем внимание на спецвыпуск серии книг «Крым без правил. Перемещение гражданского населения Российской Федерации на оккупированную территорию Украины», опубликованную при содействии Украинского Хельсинского союза по правам человека. Статья 85 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года о защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) признает перемещение части своего населения на оккупированную территорию военным преступлением. Приведенная в книге статистика за 2014–2015 годы свидетельствует, что РФ поощряет своих граждан переезжать в оккупированный Крым, что меняет демографическую ситуацию на полуострове. Напомним: это военное преступление. Совершают его и военнослужащие, которые переезжают с семьями. В книге есть сформированный на основе открытых источников список граждан РФ, уже перемещенных на оккупированную территорию. В нем фигурирует и начальник 1472-го ВМКГ МО РФ В. Мурынин.

Именно В. Муринин, тогда еще подполковник, подписывал наградные удостоверения к медалям фигурантов этого расследования, когда оккупанты, наградив солдат, приступили к награждению военных медиков.

1. Гончарова Наталья Геннадьевна

23.02.1959 г.р. Закончила в 1982 г. Андижанский государственный медицинский институт им. Калинина, диплом ИВ-I №270206. Анестезиолог-реаниматолог 1472-го ВМКГ МО РФ.

Награждена медалью за оккупацию Крыма.

Наталья Гончарова опубликовала также фото наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма своего мужа Владимира Гончарова – об этом мы напишем в следующей статье.

В профиле Натальи Гончаровой есть групповая фотография медиков 1472-го ВМКГ, награжденных медалями за оккупацию Крыма. Нам удалось идентифицировать каждого – все они в списках друзей Гончаровой в социальных сетях.

На фото слева направо: Игорь Бабырин, Сусана Байбуева, Наталья Гончарова (Хмелевская), Виктория Жукевич (Какора), Елена Зубенко (Митёкина) (архив фотографии).

2. Бабырин Игорь Юрьевич

01.11.1966 г.р. Образование: закончил ДонНМУ в 1992 году, диплом УВ №959856; Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, г. Санкт-Петербург, удостоверение – рег. № 6/073, с 21.05.2014 по 03.06.2014. Врач-анестезиолог 1472-го ВМКГ МО РФ. Награжден медалью за оккупацию Крыма, опознан на групповом фото из альбома Натальи Гончаровой (см. выше).

Сам Бабырин снимков полученной медали в своих социальных профилях не публиковал – наверное, опасаясь, что это помешает его поездкам за границу. Поэтому хотим обратить внимание силовых структур мира: не стоит пускать к себе российских оккупантов. Именно таких граждан, уже совершиших преступление, ФСБ может использовать для организации за рубежом терактов вроде отравления «Новичком».

3. Байбуева Сусана Аблямитовна

19.05.1981 г.р. Образование: закончила в 1995 г. Кубанский государственный медицинский институт в г. Краснодаре, диплом ЭВ № 161630; Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, г. Санкт-Петербург, удостоверение – рег. № 4893 с 09.09.2013 по 21.10.2013. Врач-анестезиолог 1472-го ВМКГ МО РФ. Опознана на нескольких фотографиях в альбоме Натальи Гончаровой, в частности на групповом снимке, с медалью за оккупацию Крыма (см. фото выше).

4. Жукевич (Какора) Виктория

07.01.1990 г.р. В 2008 году закончила Крымский медицинский колледж. Работает в 1472-м ВМКГ МО РФ. Награждена медалью за оккупацию Крыма и опознана на снимке в альбоме Натальи Гончаровой.

5. Зубенко (Митёкина) Елена

24.07.1972 г.р., медсестра, во время оккупации Крыма работала в 1472-м ВМКГ МО РФ, позже уволилась. Награждена медалью за оккупацию Крыма (см. групповую фотографию выше).

Очевидно, понимая, что дорога в цивилизованный мир для нее будет закрыта, Зубенко не рискнула публиковать фото награды за участие в оккупации Крыма. Обращаем внимание силовых структур Украины: согласно фотографиям из своего социального профиля Зубенко в 2015 году приезжала в Хмельницкую область и может снова попробовать приехать на свободную территорию Украины.

Также она была в Грузии и Черногории.

6. Рынденкова (Александрова) Елена Павловна

13.03.1968 г.р., проживает в оккупированном Севастополе по адресу: Ленинский р-н, ул. Гоголя, 33, кв. 75, тел. 541601. Военная служба: з 2007 года — Военно-медицинский клинический центр Крымского региона. Это украинский госпиталь, адрес: 99059, г.Севастополь, Гагаринский район, бухта Омега. На фотографии ниже на форме сослуживицы Елены видим украинский шеврон.

Как украинский военнослужащий очевидно давала присягу на верность Украине. Предала. Награждена медалью за оккупацию Крыма. На момент начала российской агрессии в Крыму работала операционной медсестрой КЭЛ в ФГБУ филиал №1 «1472-й ВМКГ» Министерства обороны РФ.

На фото Рынденкова обещает дать отпор «фашистам»

Подпись под фотографией: «Вежливые люди».

Подпись под фотографией: «Не надо нас злить».

7. Полишко Елена Викторовна

27.02.1962 г. р. Активная участница организованных Россией массовых беспорядков в Крыму, которые происходили на первом этапе оккупации и должны были замаскировать присутствие российских войск. Горячая поклонница «Беркута»: 22 февраля 2014 года встречала крымский «Беркут», вернувшийся из Киева. Работник 1472-го ВМКГ МО РФ. Награждена медалью за оккупацию Крыма.

Елена Полишко также опубликовала в своем альбоме фотографию наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма мужа, Игоря Полишко. Об этом мы напишем в отдельной статье.

8. Тищенко (Свяжина) Людмила Константиновна

12.05.1979 г. р. Работает в 1472-м ВМКГ МО РФ. В профилях Елены Полишко и ее мужа Людмила Тищенко обозначена как родственница.

Награждена медалью за оккупацию Крыма:

ВЫВОДЫ

Стоит отметить, что большинство работников госпиталя, чьи профили мы изучили, не публикуют фотографии своих наград, ведь они прекрасно понимают, что медаль «За возвращение Крыма» – это прямое доказательство их преступления. Однако как бы они ни скрывались, все они будут выявлены и наказаны в соответствии с украинским и международным законодательством.

Все подразделения ВС РФ, чье участие в агрессии против Украины, Грузии и Сирии волонтеры доказали с помощью OSINT-разведки, – в базе данных Russian Aggression.

Источник: InformNapalm