Тайная российская операция. Секс за должность

Вашингтонская федеральная прокуратура предъявила Марии Бутиной, арестованной ФБР в минувшее воскресенье, дополнительное обвинение и попросила суд не выпускать 29-летнюю россиянку под залог. Бутина вину не признает, но суд счел, что отпускать ее на свободу нельзя. В первоначальном обвинительном документе, обнародованном в понедельник, 16 июля, Бутиной инкриминировался преступный сговор с целью работы в США иностранным агентом без регистрации в минюсте.

За это нарушение теоретически грозит до 5 лет тюрьмы, хотя на практике приговоры обычно куда мягче.

GETTY IMAGES / Марию Бутину (фото 2013 года) обвиняют в преступном сговоре

Прокуратура утверждает, что лицом, с которым Бутина якобы вступила в преступный сговор, является некий "русский чиновник". Под этим обозначением скрывается бывший сенатор, зампред Центробанка Александр Торшин, чьей помощницей несколько лет числилась Бутина.

Во вторник прокуратура также обвинила уроженку Барнаула в работе в США незарегистрированным иностранным агентом, а не только в преступном сговоре с этой целью. Ее потенциальный срок за счет новых обвинений удваивается.

В среду утром обвинение направило судье 12-страничное ходатайство, в котором оно просит не освобождать россиянку под залог на том основании, что она может покинуть пределы американской юрисдикции.

В этом документе утверждается, что ФБР выявило связи Бутиной с ФСБ, и что она собиралась покинуть свою вашингтонскую квартиру, в которой якобы проживала с человеком, обозначенном в документах как "Американец № 1". Это активист Республиканкой партии из Южной Дакоты Пол Эриксон, который по делу не проходит. Это может означать, что он пошел на сотрудничество со следствием.

Тайная российская операция

Как пишет вашингтонский федеральный прокурор Эрик Кенерсон, Бутина привлечена к суду за ее роль в тайной российской операции с целью влияния на американскую политику, в которой также якобы участовал "русский чиновник", то есть Торшин.

Бутина, утверждает Кенерсон, "не только обладает прочными связями со своей страной (у которой нет с США договора о выдаче), но и фактически работает на российское правительство". Наружное наблюдение ФБР установило в последние дни, что "Бутина имела доступ к финансовым средствам и намерение перевести деньги за пределы США".

Самой тесной связью Бутиной с США является "американец № 1", то есть Эриксон, с которым она "сожительствует", говорится в материалах прокуратуры, но "она, похоже, рассматривает эти отношения просто как необходимый аспект ее деятельности".

"Все известные личные связи Бутиной, помимо тех американцев, которых она пыталась использовать и подвергнуть своему влиянию, находятся в Российской Федерации", - пишет прокуртура, доказывая, что россиянку не следует выпускать до суда под залог.

Ее контракт на аренду квартиры в округе Колумбия истекает 31 июля. При аресте Бутиной 15 июля в квартире были обнаружены коробки с упакованными вещами, что лишь подтвердило ее намерение куда-то переехать. Прокуратура намекает, что арестанка собиралась улететь на родину, хотя у Washington Post есть сведения, что она планировала отправиться в Южную Дакоту, где Эриксон в прошлом организовал ей ряд публичных выступлений.

Мария Бутина

Разрабатывая Бутину, ФБР провело несколько обысков, в том числе ее жилища, а также проверило содержимое ноутбука и айфона и обнаружило признаки того, что "в ходе своей командировки в США Бутина поддерживала связи с официальными лицами, которые, видимо, были российскими разведчиками".

В частности, у нее был список контактов лиц, работающих в ФСБ. Например, ее "электронный список контактов содержал почтовый аккаунт из домена, который ассоциируется с ФСБ". Что это за аккаунт, не уточняется.

В ходе обыска также нашли рукописный текст, в котором был вопрос: "Как отвечать на предложение ФСБ о работе?".

"Основываясь на этих и других доказательствах, - пишет прокурор, - ФБР считает, что обвиняемая, скорее всего, поддерживала связь с ФСБ на протяжении своего пребывания в США".

Кроме того, наружное наблюдение ФБР видело Бутину в обществе некоего российского дипломата в течение недель, предшествовавших его отбытию из США в марте этого года. ФБР подозревает, что дипломат, "с которым Бутина делила частные трапезы", был сотрудником российской разведки.

По словам прокурора, все это лишь увеличивает риск бегства Бутиной, если суд выпустит ее под залог - даже под домашний арест. Она вполне сможет укрыться в каком-то дипломатическом представительстве, и ни суд, ни правоохранительные органы США не смогут этому помешать.

Новая Анна Чапман

Анна Чапман / AP Photo

Ходатайство прокуратуры находит многозначительным тот факт, что в имеющейся у ФБР переписке с Бутиной "российский чиновник" уподобляет ее Анне Чапман, арестованной в 2010 году в Нью-Йорке. В марте 2017 года, когда в печати США появилась серия статей о Бутиной, Торшин спрашивал, как ей нравится купаться в лучах новообретеной славы и берут ли у нее автографы, и заметил, что она "затмила Анну Чапман".

"Она позирует с игрушечными пистолетами, а тебя публикуют с настоящими!" - с восторгом писал Бутиной Торшин, которого прокуратура называет ее "куратором".

Прокуратура подает это как еще одно доказательство того, что Бутина работала в США российским агентом. Или, как пишет прокурор Кенерсон, "основываясь на замечаниях русского чиновника, суд должен прийти к заключению, что обвиняемая приравнивалась к другим тайным российским агентам".

По словам обвинения, у Бутиной имелись связи не только с российским правительством, но и с неназванными олигархами. В ее электронной переписке упоминается "известный русский бизнесмен, имеющий тесные связи с президентской администрацией России". Forbes в этом году оценил его состояние в 1,2 млрд долларов. Он часто ездит в США. Бутина называла его в переписке "спонсором".

Накануне своего первого приезда в США в конце 2014 года Бутина обменялась серией СМС с другим состоятельным российским бизнесменом, обсуждая расходы на свою поездку и планировавшуюся встречу с указанным "спонсором". Прокуратура сообщает об этом неспроста: по словам Кенерсона, если Бутина убежит в Россию, то богатые бизнесмены могут обеспечить ей пристанище.

Прокурор пишет дальше, что перехват электронной переписки дал ФБР улики относительно участия Бутиной "в планировании тайной операции влияния с "американцем № 1", то есть с Эриксоном. Переписка включала обсуждение того, под каким видом Бутиной будет лучше всего въехать и оставаться в США.

Регулярные поездки в США с туристической визой были сочтены слишком рискованными, и собеседники остановились на студенческой. ФБР обнаружило письма и СМС-сообщения, в которых Бутина то и дело просила Эриксона сделать ее домашнюю работу, отредактировать ее курсовые или ответить на экзаменационные вопросы.

По версии прокуратуры, все это означает, что Бутина училась в аспирантуре Американского университета в Вашингтоне с чужой помощью, явно для прикрытия, а в то же время "продолжала работать для российского правительства".

Как отмечает Кенерсон, подавая на студенческую визу, Бутина ложно заявила под присягой, что она больше не работает помощницей Торшина. С точки зрения прокуроров, это еще одно доказательство того, что она участвовала в российской операции.

Как установило ФБР, за счет связей Эриксона Бутина завела в США широкий круг знакомств среди лиц, которые могли влиять на политическую жизнь Америки. В ходе этой ее деятельности 29-летняя россиянка и 56-летний американец начали жить вместе, но, по словам прокуратуры, эти отношения не следует воспринимать как тесную связь обвиняемой с США, поскольку Бутина, судя по всему, рассматривала их просто как часть работы.

Например, пишет Кенерсон, Бутина по крайней мере однажды предложила заняться сексом другому человеку в обмен на место в лоббистской организации. Кроме того, в бумагах, изъятых ФБР, россиянка жалуется на то, что ей приходится жить с Эриксоном, и "презрительно отзывается о дальнейшем с ним сожительстве".

Накануне ее ареста наружное наблюдение ФБР засекло шаги, свидетельствовавшие о планах Бутиной покинуть Вашингтон, а то и США. Во-первых, она подала на визу B1/B2, которая позволила бы ей уезжать из США и возвращаться. Во-вторых, 14 июля они с Эриксоном ездили в пункт проката фургонов U-Haul, навели справки и закупили коробки для переезда.

Когда ФБР нагрянуло к ним с ордером на арест Бутиной, они нашли ее упакованные вещи и письмо, извещающее владельца жилья, что она не будет продлевать контракт на аренду квартиры.

AFP / Агенты ФБР досмотрели машину, которую арендовала Мария Бутина

12 июля агенты ФБР засекли, как Бутина и Эриксон входят в вашингтонский банк и переводят в Россию 3 500 долларов. Прокуратура признает, что не имеет понятия о цели этой операции, но она свидетельствует о том, что Бутина имеет доступ к финансам и обладает связями в России.

Прокурор Кенерсон попросил судью не выпускать Бутину под залог - и добился успеха. Сама она вину не признает.

Автор: Владимир Козловский, Нью-Йорк; Би-би-си