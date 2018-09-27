Один из вероятных отравителей Скрипалей «Руслан Боширов» оказался полковником ГРУ Чепигой

Подробно ранее обнародованную ими информацию см. в части 1 части 2 расследования команды Bellingcat об отравлении Скрипалей. В предыдущих двух частях расследования Bellingcat и The Insider установили, что двое подозреваемых, которые перемещались по миру и давали интервью российскому телевидению под псевдонимами «Руслан Боширов» и «Александр Петров» — на самом деле работающие под прикрытием сотрудники российской военной разведки, известной как ГРУ.

В ходе расследования, приведенного в этой статье, Bellingcat удалось установить реальную личность одного из двоих сотрудников. Подозреваемый под легендой «Руслана Боширова» — на самом деле офицер ГРУ полковник Анатолий Чепига, который ранее получил высшую российскую награду — орден «Героя Российской Федерации».

Обнаруженная информация развеивает любые оставшиеся сомнения в том, что подозреваемые в отравлениях «Новичком» — на самом деле российские офицеры, которые выполняли тайное государственное задание.

Хотя обычно гражданские лица в России могут иметь более одного удостоверения личности, ни один гражданский (или даже офицер разведки в личной поездке) не может пересечь границу по подставным документам. Эта информация также показывает, на какие усилия — и дипломатические риски — идут российские власти для защиты личностей разведчиков. Владимир Путин публично заявлял, что «Боширов» и «Петров» — гражданские лица. Поскольку, как правило, орден «Героя Российской Федерации» вручается лично президентом России, крайне вероятно, что Путин должен был знать, кто такой полковник Чепига — тем более что каждый год эту награду получает лишь несколько человек.

Кто такой полковник Чепига?

Анатолий Владимирович Чепига родился 5-го апреля 1979 г. в селе Николаевка Амурской области у китайской границы. В возрасте 18 лет он поступил в военное училище всего в 40 километрах от родной деревни — в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске. Это — одно из элитных российских учебных заведений для офицеров морской пехоты и спецназа.

Анатолий Чепига с отличием закончил училище в 2001 году. Затем он был направлен в 14 бригаду спецназа в Хабаровске. Это — одна из элитных частей спецназа под командованием ГРУ. Часть Чепиги (74854, ранее 20662) играла важную роль во Второй Чеченской войне, а также была замечена у границы с Украиной в 2014 году.

Во время службы в 14-й бригаде спецназа полковник Чепига прошел три командировки в Чечню. Неизвестно, в каких именно операциях он участвовал, однако на сайте дальневосточного отделения ДОСААФ («Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту») указано, что в ходе службы он получил более 20 воинских наград.

В какой-то момент между 2003 годом (последний год, на который у исследователей есть данные о его присутствии в 14-й бригаде спецназа в Хабаровске) и 2010 годом (год, когда он получил первый «подставной паспорт») Анатолий Чепига получил легенду «Руслана Боширова» и был переведен в Москву. Учитывая его звание полковника и работу тайным сотрудником ГРУ, возможно, что в этот период он закончил Военно-дипломатическую академию, также известную как «Консерватория» ГРУ.

В декабре 2014 г полковник Чепига получил высшую российскуюнаграду: орден «Герой Российской Федерации». Эта награда вручается личнопрезидентомРоссии «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига».

Большая часть таких наград вручаются в ходе публичных церемоний и сопровождаются указом президента, например награды, врученные в 2016 году российским военным, воевавшим в Сирии. В других случаях, когда «геройский подвиг» составляет государственную тайну, такие указы держатся в секрете. Именно так был награжден полковник Чепига. Хотя на сайте Кремля нет ни опубликованного указа, ни вообще какого-либо упоминания героя, на государственном сайте ДОСААФ упоминается, что он получил награду «в декабре 2014 года… за выполнение миротворческой миссии».

Кроме того, факт вручения полковнику Чепиге звания Героя России указан на сайте его военного училища. Хотя для большей части других кавалеров этого ордена приводится подробное описание подвига, за который была вручена награда, рядом с именами двоих последних по времени героев (Анатолия Чепиги и Александра Попова) есть лишь краткая пометка «Указом Президента Российской Федерации отмечен почетным званием Героя Российской Федерации». Это также говорит о том, что его (или их) миссия, за которую они получили звезды героев, была секретной.

Мемориал в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище, где полковник Чепига указан последним в списке героев Российской Федерации

Описание награды, а также время ее вручения, указывают на то, где именно совершил «геройский подвиг» полковник Чепига. В 2014 году боевые действия в Чечне не велись. Россия на тот момент еще не вступила в войну в Сирии. Единственный регион, где в тот момент втайне проводились российские военные операции — восток Украины. Это, а также обстановка секретности вокруг получения награды, указывает на то, что, вероятно, Чепига выполнял задание именно там.

Анатолий Чепига женат и имеет сына.

В поисках полковника Чепиги

В начале поисков у команды Bellingcat были лишь две фотографии подозреваемых и их подставные личности. Сначала исследователи попытались воспользоваться поиском изображений в различных поисковиках, однако никаких совпадений найти не удалось. Не нашли исследователи и телефонные номера на имя «Руслана Боширова» ни в одном из телефонных справочников, которыми пользуется команда Bellingcat.

Потерпев неудачу в простых методиках поиска, Bellingcat и The Insider применили дедуктивный метод расследования. Предположив, что оба подозреваемых были офицерами ГРУ и занимались тайными операциями в Западной Европе (см. ч. 2 расследования о подозреваемых в отравлении Скрипалей), исследователи связались с бывшими российскими военными и сотрудниками органов внутренних дел, чтобы узнать, в каких учебных заведениях подозреваемые могли пройти подготовку. Один из источников, с которыми исследователи связались, указал, что на рубеже веков (когда подозреваемые должны были проходить обучение) лучшей репутацией в области изучения иностранных языков и тайных операций за рубежом пользовалось Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. По оценке исследователей, подозреваемые закончили ВУЗ в период с 2001 по 2003 гг.

Исследователи изучили различные (неполные) выпускные альбомы и фотогалереи со встреч выпускников 2001-2003 гг, но им не удалось найти точных совпадений ни с одним из подозреваемых. Несколько человек на фотографиях оказались похожи на подозреваемого «Боширова». Один из них был на групповой фотографии из статьи 2018 года об истории училища. Рядом с фотографией выпускников училища в Чечне есть текст «Семь офицеров было удостоено звания Героя Российской Федерации».

Фотография выпускников ДВОКУ в командировке в Чечне, дата отсутствует. Bellingcat не утверждает, что справа на фотографии — именно полковник Чепига; фотография приводится исключительно для полноты изложения хода расследования

Проверяя гипотезу, что неназванное лицо с правого края на фото может быть «Бошировым», исследователи стали искать в интернете упоминания «ДВОКУ» (аббревиатуры названия училища), «Чечни» и «Героя Российской Федерации». Поиски привели на упомянутый выше сайт ДОСААФ, где в связи со всеми ключевыми словами поиска упоминался некий полковник Анатолий Чепига.

Поиск в Google и российских поисковиках не дал ни фотографий, ни аккаунтов в социальных сетях, имеющих отношение к полковнику Анатолию Чепиге или какому-либо военному с этим именем. Это показалось исследователи очень странным, учитывая то, что он получил высшую государственную награду.

Затем исследователи проверили слитые российские базы данных в поисках Анатолия Чепиги. На торрентах в интернете доступны различные базы данных адресов и телефонов различных российских городов и регионов. Данные в них варьируются по актуальности от 2000 до 2014 г.

Исследователям удалось обнаружить Анатолия Чепигу в Хабаровске в базе данных за 2003 г и в Москве в базе данных за 2012 г.

В базе данных за 2003 год присутствовал некий Анатолий Владимирович Чепига. Был указан его номер телефона, а в качестве адреса было указано лишь «в/ч [воинская часть] 20662» — номер части 14-й бригады спецназа ГРУ в Хабаровске.