Один из вероятных отравителей Скрипалей «Руслан Боширов» оказался полковником ГРУ Чепигой

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В ходе расследования, приведенного в этой статье, группе Bellingcat удалось установить реальную личность одного из двоих сотрудников российской разведки, которые участвовали в отравление семьи Скрипалей в Британии. Подозреваемый под легендой «Руслана Боширова» — на самом деле офицер ГРУ полковник Анатолий Чепига, который ранее получил высшую российскую награду — орден «Героя Российской Федерации» за Донбасс.
В ходе расследования, приведенного в этой статье, Bellingcat удалось установить реальную личность одного из двоих сотрудников. Подозреваемый под легендой «Руслана Боширова» — на самом деле офицер ГРУ полковник Анатолий Чепига, который ранее получил высшую российскую награду — орден «Героя Российской Федерации».
Обнаруженная информация развеивает любые оставшиеся сомнения в том, что подозреваемые в отравлениях «Новичком» — на самом деле российские офицеры, которые выполняли тайное государственное задание.
Хотя обычно гражданские лица в России могут иметь более одного удостоверения личности, ни один гражданский (или даже офицер разведки в личной поездке) не может пересечь границу по подставным документам. Эта информация также показывает, на какие усилия — и дипломатические риски — идут российские власти для защиты личностей разведчиков. Владимир Путин публично заявлял, что «Боширов» и «Петров» — гражданские лица. Поскольку, как правило, орден «Героя Российской Федерации» вручается лично президентом России, крайне вероятно, что Путин должен был знать, кто такой полковник Чепига — тем более что каждый год эту награду получает лишь несколько человек.
Анатолий Владимирович Чепига родился 5-го апреля 1979 г. в селе Николаевка Амурской области у китайской границы. В возрасте 18 лет он поступил в военное училище всего в 40 километрах от родной деревни — в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске. Это — одно из элитных российских учебных заведений для офицеров морской пехоты и спецназа.
Анатолий Чепига с отличием закончил училище в 2001 году. Затем он был направлен в 14 бригаду спецназа в Хабаровске. Это — одна из элитных частей спецназа под командованием ГРУ. Часть Чепиги (74854, ранее 20662) играла важную роль во Второй Чеченской войне, а также была замечена у границы с Украиной в 2014 году.
Во время службы в 14-й бригаде спецназа полковник Чепига прошел три командировки в Чечню. Неизвестно, в каких именно операциях он участвовал, однако на сайте дальневосточного отделения ДОСААФ («Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту») указано, что в ходе службы он получил более 20 воинских наград.
В какой-то момент между 2003 годом (последний год, на который у исследователей есть данные о его присутствии в 14-й бригаде спецназа в Хабаровске) и 2010 годом (год, когда он получил первый «подставной паспорт») Анатолий Чепига получил легенду «Руслана Боширова» и был переведен в Москву. Учитывая его звание полковника и работу тайным сотрудником ГРУ, возможно, что в этот период он закончил Военно-дипломатическую академию, также известную как «Консерватория» ГРУ.
В декабре 2014 г полковник Чепига получил высшую российскуюнаграду: орден «Герой Российской Федерации». Эта награда вручается личнопрезидентомРоссии «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига».
Большая часть таких наград вручаются в ходе публичных церемоний и сопровождаются указом президента, например награды, врученные в 2016 году российским военным, воевавшим в Сирии. В других случаях, когда «геройский подвиг» составляет государственную тайну, такие указы держатся в секрете. Именно так был награжден полковник Чепига. Хотя на сайте Кремля нет ни опубликованного указа, ни вообще какого-либо упоминания героя, на государственном сайте ДОСААФ упоминается, что он получил награду «в декабре 2014 года… за выполнение миротворческой миссии».
Кроме того, факт вручения полковнику Чепиге звания Героя России указан на сайте его военного училища. Хотя для большей части других кавалеров этого ордена приводится подробное описание подвига, за который была вручена награда, рядом с именами двоих последних по времени героев (Анатолия Чепиги и Александра Попова) есть лишь краткая пометка «Указом Президента Российской Федерации отмечен почетным званием Героя Российской Федерации». Это также говорит о том, что его (или их) миссия, за которую они получили звезды героев, была секретной.
Описание награды, а также время ее вручения, указывают на то, где именно совершил «геройский подвиг» полковник Чепига. В 2014 году боевые действия в Чечне не велись. Россия на тот момент еще не вступила в войну в Сирии. Единственный регион, где в тот момент втайне проводились российские военные операции — восток Украины. Это, а также обстановка секретности вокруг получения награды, указывает на то, что, вероятно, Чепига выполнял задание именно там.
Анатолий Чепига женат и имеет сына.
В начале поисков у команды Bellingcat были лишь две фотографии подозреваемых и их подставные личности. Сначала исследователи попытались воспользоваться поиском изображений в различных поисковиках, однако никаких совпадений найти не удалось. Не нашли исследователи и телефонные номера на имя «Руслана Боширова» ни в одном из телефонных справочников, которыми пользуется команда Bellingcat.
Потерпев неудачу в простых методиках поиска, Bellingcat и The Insider применили дедуктивный метод расследования. Предположив, что оба подозреваемых были офицерами ГРУ и занимались тайными операциями в Западной Европе (см. ч. 2 расследования о подозреваемых в отравлении Скрипалей), исследователи связались с бывшими российскими военными и сотрудниками органов внутренних дел, чтобы узнать, в каких учебных заведениях подозреваемые могли пройти подготовку. Один из источников, с которыми исследователи связались, указал, что на рубеже веков (когда подозреваемые должны были проходить обучение) лучшей репутацией в области изучения иностранных языков и тайных операций за рубежом пользовалось Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. По оценке исследователей, подозреваемые закончили ВУЗ в период с 2001 по 2003 гг.
Исследователи изучили различные (неполные) выпускные альбомы и фотогалереи со встреч выпускников 2001-2003 гг, но им не удалось найти точных совпадений ни с одним из подозреваемых. Несколько человек на фотографиях оказались похожи на подозреваемого «Боширова». Один из них был на групповой фотографии из статьи 2018 года об истории училища. Рядом с фотографией выпускников училища в Чечне есть текст «Семь офицеров было удостоено звания Героя Российской Федерации».
Проверяя гипотезу, что неназванное лицо с правого края на фото может быть «Бошировым», исследователи стали искать в интернете упоминания «ДВОКУ» (аббревиатуры названия училища), «Чечни» и «Героя Российской Федерации». Поиски привели на упомянутый выше сайт ДОСААФ, где в связи со всеми ключевыми словами поиска упоминался некий полковник Анатолий Чепига.
Поиск в Google и российских поисковиках не дал ни фотографий, ни аккаунтов в социальных сетях, имеющих отношение к полковнику Анатолию Чепиге или какому-либо военному с этим именем. Это показалось исследователи очень странным, учитывая то, что он получил высшую государственную награду.
Затем исследователи проверили слитые российские базы данных в поисках Анатолия Чепиги. На торрентах в интернете доступны различные базы данных адресов и телефонов различных российских городов и регионов. Данные в них варьируются по актуальности от 2000 до 2014 г.
Исследователям удалось обнаружить Анатолия Чепигу в Хабаровске в базе данных за 2003 г и в Москве в базе данных за 2012 г.
В базе данных за 2003 год присутствовал некий Анатолий Владимирович Чепига. Был указан его номер телефона, а в качестве адреса было указано лишь «в/ч [воинская часть] 20662» — номер части 14-й бригады спецназа ГРУ в Хабаровске.
Команда Bellingcat приняла рабочую гипотезу, что этот человек — действительно полковник Анатолий Чепига, упомянутый на сайте ДОСААФ как «Герой Российской Федерации».
В базе за 2012 год указан лишь один человек по имени Анатолий Владимирович Чепига, проживающий в Москве. Этот человек родился 5 апреля 1979 г.
Дата рождения (1979 г.) кандидата из базы данных оказалась на один год позже, чем дата в подставных документах «Боширова», однако соответствовала 2001 году выпуска из училища.
К этому моменту команда Bellingcat приняла гипотезу, что фигурант баз данных за 2003 и 2012 годы — один и тот же полковник Чепига, герой Российской Федерации.
Чтобы установить, действительно ли он является «Бошировым», нужно было найти его фотографию. Ни одной фотографии не нашлось ни в интернете, ни в других открытых итсточниках — даже в статьях, где упоминается «герой России полковник Чепига». Еще один выпускник ДВОКУ, который, как сообщается, получил ту же награду одновременно с Чепигой — Александр Попов — присутствует на фотографиях и видео, однако Чепига подозрительно отсутствует. Такое же систематическое отсутствие важной персоны на фотографиях команда Bellingcat ранее наблюдала в случае с офицером ГРУ Олегом Иванниковым, который служил министром обороны Южной Осетии под псевдонимом «Андрей Лаптев». Это указывало на то, что полковник Чепига также может быть тайным агентом спецслужб.
Чтобы проверить гипотезу, что Чепига — действительно подозреваемый в отравлении Скрипалей «Боширов», Bellingcat и The Insider получили записи о паспорте Анатолия Чепиги (родившегося 5 апреля 1978 г.) от двух разных источников с доступом к базам данных, датированных до 2014 г.
В записи о паспорте присутствовала фотография (датированная приблизительно 2003 г. когда был получен этот паспорт), человек на которой очень похож на молодого «Боширова» с фотографий из загранпаспортов, обнародованных британской полицией, и еще более похож на человека на фотографии в подставном паспорте, которая была опубликована во второй части расследования о подозреваемых в отравлении Скрипалей.
В заявлении на получении паспорта упоминается место жительства Чепиги на 2003 год: «г. Хабаровск, в/ч 20662». Это подтверждает, что это действительно человек, найденный в базе данных за 2003 г. В качестве места рождения в заявлении Чепиги на получение паспорта указано «с. Николаевка», что также доказывает связь этого человека с одноименным героем Российской Федерации.
Основываясь на различных независимых друг от друга источниках информации за разные периоды времени, команда Bellingcat смогла с уверенностью заключить, что человек, которого британские власти назвали «Руслан Боширов» — на самом деле полковник Анатолий Чепига, многократно награжденный высокопоставленный офицер российской военной разведки, который в конце 2014 года получил высшую государственную награду.
Это заключение противоречит как заявлениям этого человека в интервью российскому государственному телеканалу RT, так и заявлениям Владимира Путина, что этот человек — обычный гражданин по имени Руслан Боширов. Ложность этих заявлений ставит под сомнение отрицание причастности этого человека к отравлению Скрипалей со стороны его самого и российских властей, а также подтверждает заявления британских властей, что этот человек а) причастен к отравлению и б) действовал по приказу высшего российского руководства.
Команда Bellingcat конфиденциально связалась с бывшим российским офицером в звании, сопоставимом с полковником Чепигой, чтобы узнать его реакцию на обнаруженную информацию. Источник на условиях анонимности выразил удивление, что по крайней мере один из агентов, принимавших участие в операции в Солсбери, носил звание полковника. Еще удивительнее оказалось то, что подозреваемый ранее получил высшую государственную награду.
По словам источника, в такой операции должен был принимать участие «полевой агент» низкого ранга в звании «не выше капитана». Источник также предположил, что отправка носящего высокие награды полковника на полевую работу крайне нехарактерна, и что это должно означать, что «задание было дано на высшем уровне».
Источник: Bellingcat Investigation Team
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