Инструкция разведки США по организации диверсий в вашем офисе

Шпионы и диверсанты - для любой войны обычная вещь, так было всегда. Но приходило ли вам в голову, что ваш надоедливый коллега применяет в офисной жизни ту же неоднократно опробованную тактику саботажа? В 2008 году ЦРУ США сделало достоянием гласности старое руководство времен Второй мировой по организации диверсий на территории стран, оккупированных нацистами.

Брошюра, озаглавленная как "Простое практическое руководство по диверсиям и саботажу", имела целью помочь гражданам государств-союзников свергнуть оккупационный режим, используя для этого действительно нехитрые методы - от ночного протыкания шин военных автомобилей, припаркованных на улице, до поджога складских помещений.

Годятся ли приемы, которые приводятся в этом пособии для диверсантов-самоучек, для нынешней офисной жизни (разумеется, мы сразу отбрасываем те из них, где что-то взрывается или поджигается)?

Если вчитаться в брошюру повнимательнее, то мы можем обнаружить удивительные параллели с тем, что происходит у нас на работе.

Офисные саботажники ведут себя тихо, работают медленно, но результат всегда плачевен для организации - да и для них самих. Фото: ISTOCK

Этот 32-страничный документ был написан в 1944 году в недрах предшественника ЦРУ - Управления стратегических служб (УСС), первой объединенной разведывательной службы США, переведен на многие языки и распространялся по всей Европе - от Греции до Норвегии.

Как написано на сайте ЦРУ, эти инструкции по диверсионной деятельности "обучали обычных граждан, не согласных с тем, какую политику проводит их правительство в отношении США, тому, как дестабилизировать эти правительства, осуществляя подрывные действия".

"Некоторые из этих инструкций выглядят устаревшими, другие же неожиданно актуальны. Все вместе они служат напоминанием о том, как на самом деле легко подорвать производительность и порядок".

Повышайте тех, кто этого наименее заслуживает, а тех, кто действительно хорошо работает, подвергайте опале

Общая идея "Простого практического руководства по диверсиям и саботажу" сводилась к тому, что люди могут осуществлять сопротивление режиму с помощью небольших, но эффективных акций.

Документ призывал активно участвовать в саботаже, а не просто надеяться на то, что это сделает ваш сосед или знакомый или в один прекрасный день всё вдруг наладится само собой.

В "Руководстве" гражданам не предлагалось пробираться в тыл врага - их учили делать те маленькие вещи, которые в сумме увеличивали давление на противника.

Офисным саботажникам не нужно ходить за линию фронта в тыл врага, чтобы осуществить свою диверсию. Фото: ISTOCK

Потенциального читателя инструктировали, как именно воплощать в жизнь "поведение несотрудничества", и значительная часть "Руководства" отводилась тому, как это применять на рабочем месте.

Например, руководители могли подрывать мораль на производстве (как и само производство) продвижением наиболее неэффективных работников, демонстративно хорошим к ним отношением.

"Повышайте тех, кто этого наименее заслуживает, а тех, кто действительно хорошо работает, подвергайте опале, делайте им несправедливые замечания, придирайтесь". Целью было породить возмущение в коллективе, создать обстановку нервозности, которые вели к плохой работе в целом.

А что советовали простым работникам? "Работайте медленно. Подумайте, как всё делать с наибольшим количеством движений и операций, используйте легкий молоток там, где требуется тяжелый, применяйте маленький гаечный ключ там, где более эффективен был бы большой".

Я постоянно слышу и вижу вокруг многое из того, что в брошюре ЦРУ описывается как "поведение саботажника" Сандра Робинсон, профессор Университета Британской Колумбии

А теперь перенесемся в наше время. Не кажется ли вам, что многие из этих советов кто-то может счесть актуальными и сейчас?

И вам не надо пробираться в тыл врага, чтобы увидеть примеры такого поведения - вы встречаетесь с ними у себя на работе.

Среди ваших коллег, скорее всего, есть такие, кто - хотя они и не диверсанты из вражеского государства - ставит своей целью развалить вашу организацию.

Присмотритесь к их приемам - судя по всему, такая тактика приносит результаты не только в военное время и способна затормозить работу всего офиса.

Чтобы развалить работу всего офиса, необязательно пускать поезда под откос. Фото: ISTOCK

Вы обнаружите удивительные параллели в том, как действовали диверсанты, поддерживаемые американской разведкой, и в том, как ведут себя некоторые коллеги, отравляющие своим поведением жизнь всему коллективу, подчеркивает Сандра Робинсон, профессор кафедры организационного поведения и кадровых ресурсов в Университете Британской Колумбии (Ванкувер, Канада).

"Я постоянно слышу и вижу вокруг многое из того, что в брошюре ЦРУ описывается как "поведение саботажника", - говорит она.

Обиженные сотрудники могут прибегнуть к саботажу, когда у них просто нет других способов выразить свой протест

"К саботажу прибегают обычно в ситуациях, когда работники хотят как-то ответить на поведение начальства, свести с ним счеты, полагая, что с ними поступают несправедливо", - говорит Робинсон.

"Несправедливость может принимать различные формы: предательство со стороны коллеги, неуважение или несправедливое отношение со стороны непосредственного начальника, неполучение заслуженного поощрения, повышения или надбавки к зарплате", - поясняет она.

Когда работники считают, что их предали, они могут прибегнуть к мелким диверсиям на рабочем месте. Фото: ISTOCK

Обиженные сотрудники могут прибегнуть к саботажу, когда у них просто нет других способов выразить свой протест, добавляет Робинсон. Предположим, у них нет возможности откровенно поговорить с начальством о проблемной ситуации, и при этом, даже если они готовы уволиться, им некуда уйти.

Обычно это проявляется в мелких действиях, которые могут иметь кумулятивный эффект: менеджеры делают своими любимчиками неэффективных работников, рядовые сотрудники работают настолько медленно, что это срывает планы всей организации.

Иногда это выражается в форме таких откровенно вредительских действий как потеря важных документов или вопиющее игнорирование деловых писем и указаний.

И тут самое важное - понять, насколько действия такого офисного диверсанта осознанны, делает ли он всё это умышленно.

В любом случае (и в военное, и в мирное время) главное здесь - поймать злоумышленника за руку как можно раньше, пока не пострадала ваша страна или ваша зарплата.

Пять способов вычислить офисного саботажника

Фото: ISTOCK

1. Они демонстративно хорошо относятся к наименее неэффективным работникам и незаслуженно поощряют и повышают их. Они притесняют тех, кто хорошо работает

Фото: ISTOCK

2. Саботажники обычно работают очень медленно. Если есть возможность, они выбирают себе самый плохой или старый компьютер

Фото: ISTOCK

3. Они могут "случайно" потерять важные документы. Они умышленно "забывают" добавить в деловой имейл важное вложение

Фото: ISTOCK

4. Саботажники могут специально опаздывать на совещания или срывать их

Фото: ISTOCK

5. У саботажников - постоянно "технические проблемы" на рабочем месте. У них то зависает компьютер, то вырубается интернет, то вообще нет связи

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.

Автор: Брайан Лафкин; BBC Capital