Инструкция разведки США по организации диверсий в вашем офисе

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Шпионы и диверсанты - для любой войны обычная вещь, так было всегда. Но приходило ли вам в голову, что ваш надоедливый коллега применяет в офисной жизни ту же неоднократно опробованную тактику саботажа? В 2008 году ЦРУ США сделало достоянием гласности старое руководство времен Второй мировой по организации диверсий на территории стран, оккупированных нацистами.
Брошюра, озаглавленная как "Простое практическое руководство по диверсиям и саботажу", имела целью помочь гражданам государств-союзников свергнуть оккупационный режим, используя для этого действительно нехитрые методы - от ночного протыкания шин военных автомобилей, припаркованных на улице, до поджога складских помещений.
Годятся ли приемы, которые приводятся в этом пособии для диверсантов-самоучек, для нынешней офисной жизни (разумеется, мы сразу отбрасываем те из них, где что-то взрывается или поджигается)?
Если вчитаться в брошюру повнимательнее, то мы можем обнаружить удивительные параллели с тем, что происходит у нас на работе.
Офисные саботажники ведут себя тихо, работают медленно, но результат всегда плачевен для организации - да и для них самих. Фото: ISTOCK
Этот 32-страничный документ был написан в 1944 году в недрах предшественника ЦРУ - Управления стратегических служб (УСС), первой объединенной разведывательной службы США, переведен на многие языки и распространялся по всей Европе - от Греции до Норвегии.
Как написано на сайте ЦРУ, эти инструкции по диверсионной деятельности "обучали обычных граждан, не согласных с тем, какую политику проводит их правительство в отношении США, тому, как дестабилизировать эти правительства, осуществляя подрывные действия".
"Некоторые из этих инструкций выглядят устаревшими, другие же неожиданно актуальны. Все вместе они служат напоминанием о том, как на самом деле легко подорвать производительность и порядок".
Повышайте тех, кто этого наименее заслуживает, а тех, кто действительно хорошо работает, подвергайте опале
Общая идея "Простого практического руководства по диверсиям и саботажу" сводилась к тому, что люди могут осуществлять сопротивление режиму с помощью небольших, но эффективных акций.
Документ призывал активно участвовать в саботаже, а не просто надеяться на то, что это сделает ваш сосед или знакомый или в один прекрасный день всё вдруг наладится само собой.
В "Руководстве" гражданам не предлагалось пробираться в тыл врага - их учили делать те маленькие вещи, которые в сумме увеличивали давление на противника.
Офисным саботажникам не нужно ходить за линию фронта в тыл врага, чтобы осуществить свою диверсию. Фото: ISTOCK
Потенциального читателя инструктировали, как именно воплощать в жизнь "поведение несотрудничества", и значительная часть "Руководства" отводилась тому, как это применять на рабочем месте.
Например, руководители могли подрывать мораль на производстве (как и само производство) продвижением наиболее неэффективных работников, демонстративно хорошим к ним отношением.
"Повышайте тех, кто этого наименее заслуживает, а тех, кто действительно хорошо работает, подвергайте опале, делайте им несправедливые замечания, придирайтесь". Целью было породить возмущение в коллективе, создать обстановку нервозности, которые вели к плохой работе в целом.
А что советовали простым работникам? "Работайте медленно. Подумайте, как всё делать с наибольшим количеством движений и операций, используйте легкий молоток там, где требуется тяжелый, применяйте маленький гаечный ключ там, где более эффективен был бы большой".
Я постоянно слышу и вижу вокруг многое из того, что в брошюре ЦРУ описывается как "поведение саботажника"
Сандра Робинсон, профессор Университета Британской Колумбии
А теперь перенесемся в наше время. Не кажется ли вам, что многие из этих советов кто-то может счесть актуальными и сейчас?
И вам не надо пробираться в тыл врага, чтобы увидеть примеры такого поведения - вы встречаетесь с ними у себя на работе.
Среди ваших коллег, скорее всего, есть такие, кто - хотя они и не диверсанты из вражеского государства - ставит своей целью развалить вашу организацию.
Присмотритесь к их приемам - судя по всему, такая тактика приносит результаты не только в военное время и способна затормозить работу всего офиса.
Чтобы развалить работу всего офиса, необязательно пускать поезда под откос. Фото: ISTOCK
Вы обнаружите удивительные параллели в том, как действовали диверсанты, поддерживаемые американской разведкой, и в том, как ведут себя некоторые коллеги, отравляющие своим поведением жизнь всему коллективу, подчеркивает Сандра Робинсон, профессор кафедры организационного поведения и кадровых ресурсов в Университете Британской Колумбии (Ванкувер, Канада).
"Я постоянно слышу и вижу вокруг многое из того, что в брошюре ЦРУ описывается как "поведение саботажника", - говорит она.
Обиженные сотрудники могут прибегнуть к саботажу, когда у них просто нет других способов выразить свой протест
"К саботажу прибегают обычно в ситуациях, когда работники хотят как-то ответить на поведение начальства, свести с ним счеты, полагая, что с ними поступают несправедливо", - говорит Робинсон.
"Несправедливость может принимать различные формы: предательство со стороны коллеги, неуважение или несправедливое отношение со стороны непосредственного начальника, неполучение заслуженного поощрения, повышения или надбавки к зарплате", - поясняет она.
Когда работники считают, что их предали, они могут прибегнуть к мелким диверсиям на рабочем месте. Фото: ISTOCK
Обиженные сотрудники могут прибегнуть к саботажу, когда у них просто нет других способов выразить свой протест, добавляет Робинсон. Предположим, у них нет возможности откровенно поговорить с начальством о проблемной ситуации, и при этом, даже если они готовы уволиться, им некуда уйти.
Обычно это проявляется в мелких действиях, которые могут иметь кумулятивный эффект: менеджеры делают своими любимчиками неэффективных работников, рядовые сотрудники работают настолько медленно, что это срывает планы всей организации.
Иногда это выражается в форме таких откровенно вредительских действий как потеря важных документов или вопиющее игнорирование деловых писем и указаний.
И тут самое важное - понять, насколько действия такого офисного диверсанта осознанны, делает ли он всё это умышленно.
В любом случае (и в военное, и в мирное время) главное здесь - поймать злоумышленника за руку как можно раньше, пока не пострадала ваша страна или ваша зарплата.
Пять способов вычислить офисного саботажника
Фото: ISTOCK
1. Они демонстративно хорошо относятся к наименее неэффективным работникам и незаслуженно поощряют и повышают их. Они притесняют тех, кто хорошо работает
Фото: ISTOCK
2. Саботажники обычно работают очень медленно. Если есть возможность, они выбирают себе самый плохой или старый компьютер
Фото: ISTOCK
3. Они могут "случайно" потерять важные документы. Они умышленно "забывают" добавить в деловой имейл важное вложение
Фото: ISTOCK
4. Саботажники могут специально опаздывать на совещания или срывать их
Фото: ISTOCK
5. У саботажников - постоянно "технические проблемы" на рабочем месте. У них то зависает компьютер, то вырубается интернет, то вообще нет связи
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.
Автор: Брайан Лафкин; BBC Capital
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