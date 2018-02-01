Украинский еврей во Флориде признал себя виновным в рэкете

Новый 2018 год пока не принес новых громких дел на русскоязычной улице криминальной жизни Соединенных Штатов, если не считать одного приговора и одного признания вины. 8 января в федеральном суде Южного округа штата Айова в Де-Мойне приговорили к 57 месяцам лишения свободы и 36 месяцам административного надзора после освобождения гражданина России и натурализованного гражданина США Николая Монастырского.

Проживающий в калифорнийском графстве Сакраменто 37-летний Монастырский был арестован 18 ноября 2016 года и доставлен в Айову, где его обвинили в мошенничестве и предоставлении властям поддельных документов. В сентябре 2017 года он признал себя виновным только в мошенничестве, и получил за это значительно меньше, чем ему грозило обвинение.

11 января в федеральном суде штата Южная признала себя виновной в мошенничестве гражданка России с видом на постоянное жительство в Канаде, врач из Нижнего Новгорода Ирина Леопольдовна Коссовская. 63-летняя Коссовская подтвердила судье вину в одном эпизоде “преступного сговора с целью ввести немаркированные медицинские устройства в торговлю между штатами с намерением обмануть и ввести в заблуждение”. Эти “устройства” были маломощными лазерами “QLaser”, которые используются косметологами, а Коссовская с двумя сообщниками продавали их как средства эффективного лечения в домашних условиях самых разных болезней, включая рак, диабет, аутизм, СПИД и сердечные заболевания. Дата приговора не назначена, и подсудимой грозит до 5 лет лишения свободы.

Оба эти дела кажутся мелочью по сравнению с делом, по которому 19 декабря прошлого года в федеральном суде Южного округа штата Флорида в Майами признал себя виновным в сговоре с целью рэкета иммигрант – украинец Феликс Филенгер. В рэкет входит мошенничество с помощью почты и программ здравоохранения, а также лжесвидетельство, и 41-летнему Филенгеру грозит до 20 лет лишения свободы, дата приговора пока не назначена, и приговор ожидается гораздо ниже максимума. После ареста Филенгера держат в федеральной тюрьме MDC в Майами без права освобождении под залог, и вместе с ним там содержится его сообщник, единоверец и земляк, 48-летний Андрей Рубинштейн.

Оба иммигрировали из Украины больше 20 лет назад, оба поселились в Южной Флориде среди общины ортодоксальных евреев, оба стали гражданами США и оба были арестованы 4 октября, проходя по одному делу. Отказав Филенгеру в освобождении, судья-магистрат Лурана Сноу пояснила, что “удивилась бы, если при подобных обстоятельствах подсудимый смог преодолеть искушение скрыться”. Федеральные обвинители добавили, что у Феликса есть скрытые деньги, и он часто летал в Израиль и на Украину, где у него родня и связи. Филенгер заявил судье Сноу, что тайных денег у него нет, и он зарабатывал 100 тыс. долларов в год на принадлежащей ему еврейской булочной.

Но в деле есть данные, что когда несколько лет назад Филенгер и Рубинштейн установили, что за ними следят, они открыли кошерную булочную в районе Норт Майами-Бич, чтобы “скрыть и сохранить свои деньги и другие активы”. Обвинители также сообщили судье-магистрату, что после первого обыска в одном из его домов два года назад Феликс Филенгер стал прятать наличные деньги, недвижимость и предметы роскоши, помещая их в трасты на имя жены и матери Филенгер и Рубинштейн обвинялись в том, что руководили группой коррумпированных владельцев клиник хиропрактики в соседних графствах Бровард, Палм-Бич, Майами-Дэйд и фактически владели этими клиниками.

Ничего нового в этой афере не было: Филенгер и Рубинштейн приобретали клиники, которые были на грани финансового краха, и оформляли их на лицензированных врачей-хиропракторов – без лицензии врача клинику открыть нельзя. Мошенники платили водителям буксиров-эвакуаторов, которые приезжали на место дорожно-транспортных происшествий, а также владельцам автомастерских, куда доставляли поврежденную в ДТП машину, от 500 до 2100 долларов за то, что те, зная данные пострадавших, направляли их в клиники Рубинштейна и Филенгера. В предполагаемую преступную группу также входили так называемые “бегунки”, которые убеждали пострадавших, что им необходимо именно такое лечение именно в таких клиниках.

Обслуживая там пострадавших в ДТП водителей и пассажиров, мошенники предоставляли частным страховым компаниям счета за их мнимое или ненужное лечение и, по самым скромным подсчетам, с 2010 по 2017 год обманули 10 таких компаний более чем на 23 млн долларов. Всего по делу проходят 15 клиник, и, признав вину, Феликс Филенгер подтвердил судье, что с 2010 по 2015 год получил только от двух своих клиник Hollywood Wellness and Rehabilitation Center в городке Голливуд и Advance Medical Associates and Forme Rehab в городке Санрайс 591 тыс. долларов.

Оплата за лечение пострадавших в ДТП проводилась по закону штата Флорида Personal Injury Protection insurance (PIP) – аналога нашего нью-йоркского закона “No Fault Insurance”, но во Флориде пострадавшего в ДТП страховка лечит на сумму до 10 тыс. долларов, а в Нью-Йорке – до 50 тысяч.

Судя по медицинским картам клиник Филенгера и Рубинштейна, все пациенты жаловались на острую боль уровня 7, 8 и 9 по десятибалльной шкале, вне зависимости от того, что с ними произошло. Какое лечение нужно пациентам, врачам сообщалось, исходя из стоимости процедур, а не медицинской необходимости. Пациентам назначали курс лечения, рассчитанный на пять процедур в неделю первые две недели и трех в неделю в дальнейшем.

Курс такого лечения обычно состоял из 30 процедур и нескольких тестов. Многим проводили ненужные и болезненные тесты нервной системы, которые стоят по тысяче долларов, а также ненужные тесты MRI. На прощание пациентам вручали пакет с фиксатором для шеи и набором других видов первой помощи, вне зависимости от того, нуждались они в ней или нет. Работников клиник, которые не соглашались участвовать в этом, увольняли.

Расследование велось агентами ФБР несколько лет с помощью наружного наблюдения, перехвата разговоров, изучения документов и допросов свидетелей. Один “бегунок” рассказал, что за несколько лет порекомендовал клиники Филенгера и Рубинштейна примерно 750 пострадавшим в ДТП и получил за каждого явившегося туда по 2 тыс. долларов. По его же словам, за всю эту “беготню” он получил в общей сложности больше миллиона долларов наличными.

В одном перехваченном телефонном разговоре врач-хиропрактор выразил опасение, что будет, если страховая компания заподозрит обман и подошлет в клинику частного детектива под видом пострадавшего в ДТП. Данных о тайных осведомителях, без которых такие расследования практически не обходятся, в деле нет, но в прокуратуре сообщили, что несколько человек, которым грозят обвинения в схожих делах на федеральным и штатном уровне, согласились сотрудничать и дать в суде показания против Филенгера и Рубинштейна. Возможно, и это повлияло на решение Филенгера признать себя виновным, не доводя дело до суда присяжных.

По словам адвокатов обоих подсудимых, когда в самом начале расследования в ФБР подсчитали масштабы этой аферы, там первым делом предположили, что Филенгер и Рубинштейн связаны с “русской мафией”. Этому способствовала информация, что у Феликса Филенгера два автомобиля Bentley, один из которых оформлен на его мать. По оперативным данным, Феликс носил золотые часы Montoya за 64 тыс. долларов и черный кожаный портфель, набитый деньгами, которыми расплачивался с участниками аферы.

Позже дизайнерские сумки его жены и ювелирные изделия супругов были оценены более чем в 80 тыс. долларов, что немало, но и немного. Его адвокат Майкл Тайн заявил, что за месяц до ареста Феликс ездил в скромной Toyota Camry 2014 года и не совершал ничего дурного, а имущество прятал, чтобы спасти его для семьи от возможной конфискации. Об Андрее Рубинштейне, со слов его адвоката Марка Сайтлса, известно, что это тихий, спокойный человек, который один растит 15-летнюю дочь, после того как год назад его жена умерла от инсульта.

Затем версия “русской мафии” отпала, и в деле о ней даже не упоминается. В интервью газете Sun Sentinel адвокат Тайн, сказал, что федералы “потратили годы и миллионы долларов налогоплательщиков, оснащая свидетелей микрофонами и прослушивая телефоны, так как думали, что эти клиники связаны с русской организованной преступностью. Как выяснилось, они ошибались, но, истратив столько времени и денег, вполне понятно, что они были вынуждены сохранить лицо и в чем-то обвинить”. Оба адвоката заявляли, что, по их мнению, федеральная прокуратура “перестаралась” и в другом, обвинив их клиентов в рэкете.

Суд присяжных по делу Филенгера был назначен на 8 января 2018 года, но его адвокат Майкл Тейн сообщил судье, что ведет переговоры с прокуратурой, и 19 января Филенгер признал себя виновным. По словам адвоката, компромисс с обвинением “закрывает трудную главу [дела] и позволяет Феликсу и его семье жить дальше”. От уточнения сказанного Майкл Тейн уклонился, но, как можно понять, Филенгер может рассчитывать на приговор, который продержит его за решеткой не слишком долго. Андрей Рубинштейн пока не признает себя виновным, но все к тому идет.

Автор: АЛЕКСАНДР ГРАНТ, rusrek.com