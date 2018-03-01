Кровавая Мамаша Баркер и ее банда

Семейная банда воров, грабителей, похитителей и убийц во главе с заботливой мамой стала легендой в США. В историю криминалистики эта женщина вошла под кличкой Ма Баркер, а ее четверых сыновей еще смолоду прозвали «всадниками апокалипсиса». Как это часто бывает, ничто не предвещало такой «карьеры» девочке, родившейся в 1872 году в Спрингфилде, штат Миссури, у богобоязненных родителей-католиков, носивших фамилию Кларк.

Свое чадо мистер и миссис Кларк нарекли Аризоной Донни, но девочка предпочитала, чтобы ее звали Арри. Мать наставляла Арри, понуждала читать Библию, учиться играть на скрипке и ходить в школу.

Справляться с дочуркой у миссис Кларк получалось только до 10 лет, а потом Арри бросила школу и скрипку, а вместо богоугодной литературы стала читать исключительно дешевые книжки с описаниями похождений разных бандитов.

Она вышла замуж за Джорджа Баркера, малограмотного парня, над которым Арри взяла полную власть. У них один за другим родились четыре сына, которым мамочка вместо сказок пересказывала истории похождений всевозможных преступников.

Поощряемые к тому мамочкой Арри, ее сыновья росли дерзкими хулиганами. Единственным человеком, которого братья Баркер слушались беспрекословно, была их мамаша, которую они почтительно называли Ма. Учителя начальной школы, в которой Герман, Ллойд, Артур и Фред Баркеры безуспешно пытались учиться, называли их «четырьмя всадниками апокалипсиса», и многие в Спрингфилде вздохнули с облегчением, когда Баркеры убрались из города.

«Мои мальчики отмечены богом!»

Прослышав о том, что под Уэбб-сити нашли золото, в 1908 году Баркеры поехали туда, надеясь разбогатеть. Но и на новом месте не преуспели. Вокруг приисков всегда крутилось множество подозрительного люда, промышляющего воровством и мошенничествами. Среди них Баркеры нашли друзей и сами стали промышлять квартирными кражами, угонами машин и грабежами.

Кто ступил на эту дорожку, рано или поздно приходил в тюрьму. Первым из братьев попался Герман, который в 1910 году был арестован за кражу. Узнав об аресте сына, Ма явилась в полицейский участок, закатила там скандал и заявила: «Мои мальчики отмечены богом!»

Семья в 1916 году снова снялась с места, перебравшись в город Талса, штат Оклахома. В глубинке, называемой Средним Западом, было разбросано множество небольших городков, соединенных между собой хорошими шоссе. В каждом городе имелись банк, а то и два, ссудная касса, ломбард, лавки, игорные дома. Полиция же как таковая отсутствовала. Для залетных гастролеров в таких городках всегда находилось чем поживиться, а добычу спустить в притонах. Один из таких притонов держала Ма Баркер, а ее всадники апокалипсиса в компании со своими приятелями регулярно хаживали на дело. Нередко налеты планировала сама Ма. За свои советы она брала долю. Со всех. С сыновей тоже.

Жестокие головорезы

Серия грабежей и налетов шайки братьев Баркеров прервалась арестом старшенького Ллойда, которого взяли с поличным во время нападения на почтовое отделение. Так как во время перестрелки Ллойд ранил охранника, суд закатал его на 25 лет в тюрьму. Почти сразу же после того как посадили Ллойда, неудачно зашел в аптеку Артур. Его томила ломка, и когда сторож встал на его пути к морфию, Баркер застрелил его, а тут подоспел патруль, и спасительную дозу паренек получил уже от тюремного доктора. За это ночное приключение Артура Баркера осудили на 20 лет тюрьмы.

Состарившийся муж, и так не игравший большой роли в жизни Ма, убрался неведомо куда, и в этом, наверное, было его счастье.

Еще остававшиеся на воле Фредди и Герман, кооперируясь с разными гангстерами, продолжали грабить. Рекомендации Ма играли для их банды все большую роль, однако бандитов частенько подводило низкое исполнительское мастерство. В случае неудачи им приходилось уносить ноги, но в 1926 году в городе Уиндфилд, где они пытались ограбить банк по составленному Ма плану, уйти удалось не всем. Полиция захватила Фредди, которого судья уголовного суда упек на 15 лет в тюрьму.

Даже когда у мамочки остался один только Герман, она его держать подле своей юбки не собиралась. Ей удалось пристроить чадо к парням, которые крали из банков сейфы с наличными. При помощи лебедок они вытаскивали бронированные шкафы, увозили их и в тихом местечке раскупоривали кубышку с помощью динамита.

Но не повезло Баркерам и в этом деле — все в том же 1926 году банда попала в засаду, и в перестрелке Германа зацепило пулей. Он вырвался из окружения и, раненый, рванул к маме в Талсу. Она приняла его, но оставаться в доме Ма было опасно, и к утру перевязанный заботливой маминой рукой Герман собрался в путь.

Решив, что взятие банков — слишком хлопотное дело, Герман с веселыми товарищами переключился на магазины. После налета на бакалейную лавку в городе Ньютон, штат Канзас, шайка уходила на угнанном авто, когда на окраине их попытался остановить местный шериф, и Герман расстрелял стража порядка из своего Томпсона, сразив наповал.

На другой день грабителей настигли в городе Вичита, и на этот раз уйти не удалось. Верный заветам Ма, ее Герман стрелял до последнего заряда. Когда патроны кончились, он вынул из кармана самый последний, который считал талисманом, и пальнул себе в голову. Когда Ма рассказали, как умер сын, она долго не верила, считая, что все подстроила полиция: «Баркеры так не поступают. Они выросли не для того, чтобы убивать себя в угоду свиньям! — твердила она».

Гангстеры-любовники

Потеряв Германа, Ма все свои силы направила на то, чтобы вытащить хотя бы одного сына из-за решетки. Деньги у нее водились — в ее доме прятались объявленные в розыск гангстеры, она скупала краденое, составляла планы преступлений по заказу налетчиков. И теперь всю свою энергию, финансовые средства она использовала для подачи прошений о помиловании и, наконец, при помощи ловких юристов, чьи услуги щедро оплачивались, добилась освобождения Фредди.

Он приехал к маме не один, а со своим любовником Элвином Карписом.

Действуя в 1931 году по ее наущению дуэт Фредди и Элвина произвел серию налетов на ювелирные магазины и универмаги. Свою штаб-квартиру банда устроила на ферме близ Коскононга в Миссури, но там на их след напал шериф, и его пришлось убить, а после уносить ноги. Они перебрались в город Сен-Пол, где сошлись с шайкой гангстеров, которая грабила грузовики.

Потом Фредди и Элвин Карпис откололись и, собрав свою команду, в период между 1931-1933 годами совершили полтора десятка налетов на банки, застрелив множество людей, включая нескольких офицеров полиции. На руку семейному бизнесу Баркеров стало и досрочное освобождение из тюрьмы Артура, который тут же примкнул к банде. Как раз тогда Ма придумала отличную штуку, решив, что налеты — дело шумное и небезопасное. Она предложила красть богатеньких господ и вымогать за их освобождение выкуп.

Мамаша лупила из всех стволов

Однако эти удачные операции Ма и компании подзадорили ФБР. За мамой, ее сыновьями и их подельниками была объявлена большая охота.

Чтобы сбить сыщиков со следа, они решили разделиться: Артур поехал в Чикаго, а Фредди и Ма уехали во Флориду, где арендовали дом в малонаселенной местности. Но парни Эдгара Гувера свое дело знали! Подняв на ноги всю свою агентуру, внедренную в уголовный мир, фэбээровские спецы вызнали, где прячется Артур. Его взяли в Чикаго, когда он выходил из дома, и при обыске квартиры нашли карту местности, где прятались Ма и Фредди.

Их убежище окружили 16 октября 1935 года. Для приличия предложили сдаться. В ответ Ма послала их куда подальше и стала стрелять из скорострельного карабина, Фредди палил по фэбээровцам из пулемета Томпсона. В ответ по ним дали залп изо всех стволов, изрешетив стены тропического бунгало.

Арестованный в Чикаго Артур получил большой срок, который отбывал в тюрьме Алькатрас. Верный кодексу Баркеров, он не сломался и пытался бежать, но покинуть тюремный остров у берегов Калифорнии не удавалось никому — Артура застрелила охрана.

Осужденный на четверть века Ллойд отбыл весь свой срок и в 1947 году вышел на волю. Погиб же он от рук женщины! Бывший арестант женился, а в 1949 году супруга его зарезала.

Кровавые похождения Ма Баркер и ее сыновей дали богатый материал для сценаристов Голливуда. Об этой банде были сняты три фильма. Читателям возможно изветна песня «Ma Baker» — сингл группы Boney M, записанный в 1976 и вышедший в 1977, посвященная этой даме.

Автор: Тимофей Гармаш; rusrek.com