Как 17-летняя школьница выжила в джунглях с пакетом леденцов и личинками в плече

Любая история выживания — завораживающий и почти всегда страшный опыт борьбы человека и обстоятельств. Джулиане Кёпке только-только исполнилось 17 лет, она училась в школе и не знала, что в таком юном возрасте ей придется потерять маму и самостоятельно выживать десять дней в полных опасностей джунглях. Девушку заживо поедали личинки, она обессилела от голода и горя. Но вопреки всему уцелела и посвятила жизнь защите того, что ее едва не погубило.

Катастрофа

У Джулианы было полное приключений детство и родители с романтичной профессией зоологов. В молодости они оставили немецкую родину и отправились изучать дикую природу Южной Америки. В столице Перу летом 1954 года и появилась на свет Джулиана.

Маленькая Джулиана с родителями. Фото: Listal

24 декабря 1971 года, канун Рождества. На улице Лимы — 25 градусов тепла, роскошное солнце и изнывающие от тепла перуанцы. Джулиана была счастлива, потому что вот-вот закончит школу и выпорхнет во взрослую жизнь. А еще она наконец-то увидит отца, который вот уже несколько месяцев пропадал на исследовательской биологической станции в небольшом городе Пукальпа.

Рейс самолета перуанских авиалиний LANSA задерживался на семь часов. Люди злились, и их можно было понять: от Лимы до Пукальпы около 750 километров (считайте, как от Минска до Москвы), время полета — 50 минут, а ждать приходится часами. Наконец в полдень судно поднялось в почти безоблачное синее небо и взяло курс на Пукальпу.

На борту самолета находилось 92 человека. Через полчаса в живых из них останутся 15, а еще через пару дней — один. Вскоре после вылета Lockheed L-188 Electra попал в грозовой фронт, судно начало прилично трясти. До Пукальпы оставалось меньше 20 минут полета, когда самолет вошел в зону особенно сильной турбулентности.

Изображение носит иллюстративный характер. Источник: Thermo Fisher Scientific

«Самолет постоянно метало вверх-вниз, открылись полки, из которых по всему салону разлетелись рождественские сладости, букеты, упакованные в красивую бумагу подарки. Внезапно рядом с самолетом воздух вспорола молния. Помню, как сильно испугалась. Мы с мамой держались за руки, но не могли произнести и слова. Вокруг плакали и кричали другие пассажиры», — вспоминала позднее Джулиана.

Яркий свет прорезал черную грозовую тучу. То молния ударила в крыло самолета. Загорелся топливный бак. Мгновение спустя крыло вырвало порывом ветра, неуправляемое судно буквально начало разваливаться в воздухе и устремилось вниз, к земле.

«Это конец, все кончено», — такие последние слова обреченности услышала Джулиана от своей мамы. А потом голову девушки заполнил рев умирающих двигателей. Когда они остались где-то далеко позади, остался только шум ветра и зелено-синий калейдоскоп. Вращаясь вокруг своей оси, самолет падал в море из джунглей.

Фото носит иллюстративный характер

Только потом Джулиана узнает, что пролетела в свободном падении почти три километра. Удар смягчили деревья и пологий холм, куда рухнул лайнер.

Обломки Lockheed L-188 Electra разбросало в радиусе нескольких километров. Девочка потеряла сознание и очнулась под защитившим ее креслом только на следующее утро. Вокруг была тишина, если не считать мерный шелест джунглей. В воздухе пахло гарью и катастрофой. Тут и там на глаза попадались свидетельства страшной аварии — куски железа, фрагменты одежды, багаж… Джулиана оказалась совершенно одна в забытом богом месте. И даже мысль «я выжила в катастрофе» совсем не грела.

Леденцы и змеи

У девушки было тяжелое сотрясение мозга, разрыв подколенной связки, перелом ключицы, разбитый глаз, порезы конечностей. В целом ничего серьезного, особенно с учетом тяжести катастрофы. Джулиана была одета в легкое платьице, она потеряла очки и одну сандалию.

Фото: Listal

Принялась звать маму, но не услышала в ответ ни единого стона. Надо было взять себя в руки. Джулиана понимала, что джунгли — это отнюдь не зеленый ад, как считали многие. Она полтора года провела на исследовательской станции вместе с родителями и многое знала о жизни в сельве. Девочка коллекционировала насекомых, изучала повадки животных, училась различать птиц по голосам. А еще внимательно слушала папу, который однажды пешком пересек всю Бразилию.

Отец говорил, что легче всего из незнакомых мест выйти к людям, если найти реку и идти по течению. Но для начала надо запастись едой и водой. Увы, среди разбросанных фрагментов багажа Джулиана обнаружила только одну полезную вещь — кулек с леденцами.

Самолеты? Самолеты! Внезапно девушка услышала гул самолетов — прямо над местом крушения! Как же привлечь их внимание? Увы, заросли джунглей оказались слишком густыми — в тот день пилоты так и не засекли место крушения Lockheed L-188 Electra и, конечно же, у них не было шанса заметить Джулиану. Та бросилась куда глаза глядят, нашла место с более-менее открытым небом… Увы, но спасательные самолеты уже переместились в другой квадрат поисков.

Ничего другого не оставалось, как надеяться на себя. Девочка нашла ручей по щебету птиц — она знала, что в джунглях пернатые предпочитают держаться ближе к воде. Если бы Джулиане об этом не рассказал отец, то она наверняка бы погибла, бесцельно наворачивая круг за кругом.

Главная опасность в джунглях — змеи. Ползучие гады могут слиться с сухой листвой и влажной землей, поэтому шанс наступить на них чрезвычайно высок. Потом, когда все останется позади, над Джулианой будут посмеиваться, что весь свой десятидневный путь она проделала в одной сандалии. Мол, не проще ли было снять ее и идти босиком — это же намного удобнее! Да, но девочка потеряла очки, у нее было плохое зрение, и она знала, что в джунглях водятся змеи. Школьница использовала палку, тыкая ею в подозрительные скопления листьев, а обутой ногой осторожно наступала на землю. На всякий случай — чтобы укус не пришелся на голую ногу. Кёпке повезло, ядовитых змей она так и не повстречала, а может, просто не увидела их.

Личинки, голод, крокодилы

Впрочем, кроме змей хватало и других опасностей. Днем Джулиану поочередно мучили жара и проливные дожди, постоянно сменяющие друг друга. Ночью было жутко холодно — в такие моменты несчастная жалела, что не стала искать на месте крушения какую-нибудь одежду. К тому же донимали насекомые. Какие-то мухи отложили в ране на плече личинки, из-за чего язва все никак не хотела заживать.

На четвертый день Джулиана услышала крик королевского грифа. Стало страшно, потому что эта птица питается падалью. Значит, где-то неподалеку есть мертвые тела. Погибшие пассажиры самолета? Когда девушка свернула в сторону от ручья, перед ней предстали три тела, прочно зафиксированных ремнями безопасности в трех сиденьях. Над землей были видны лишь ноги несчастных — верхняя часть тел вместе с креслами на большой скорости вошла в землю как раскаленный нож в масло. Джулиану парализовало от охватившего ее ужаса — это был первый раз, когда она увидела мертвые тела. Преодолев страх, девушка присмотрелась к рукам единственной среди погибших женщины. У нее был маникюр. Значит, это не мама, потому что она никогда не красила ногти.

«Я почувствовала невероятное облегчение, но следом меня охватил стыд — это ведь тоже чья-то мама, дочь», — вспоминала впоследствии Джулиана.

Несколько лет спустя Джулиана вернулась на место катастрофы. Фото: Listal

…Русло ручья становилось все шире. Девушка решила, что намного безопаснее и быстрее ей будет не идти по берегу, а плыть. Крокодилы? Очень опасен черный кайман, но в этих местах он не водится. Крокодиловые кайманы встречаются, но первыми на людей они практически никогда не нападают.

Зато в воде были скаты-хвостоколы. Очень опасные твари любят зарыться в ил так, что их совершенно не видно. Наступишь на такого и получишь удар хвостом с острым шипом на конце. Опасность не в проколе, а в яде — после попадания в кровь он вызывает сильнейшую интоксикацию, что в случае Джулианы привело бы к летальном исходу. Поэтому она предпочитала не идти по илистому дну, а плыть по мутной воде.

Удивительно, но в воде постепенно затянулись почти все раны. Вот только в одной из них — там, куда мухи отложили личинки, — завелись черви. Боли не было, но девушка чувствовала, как они копошатся.

Ежедневно Джулиана съедала по паре конфет из кулька и пила очень много воды. Есть не хотелось, но девушка боялась умереть от голода. Она ждала, что вот-вот у нее начнутся сильные боли в животе, которые сделают невозможным дальнейшее продвижение. Однако вместо этого пришла слабость.

К десятому дню путешествия Джулиана от слабости не могла стоять на ногах. Она лишь дрейфовала по течению, постепенно переставая надеяться на спасение. Было очень одиноко, будто девушка попала в параллельную вселенную, где больше нет ни одного человека. Плакать не хотелось — наверное, просто потому, что сил на это не хватало.

Фото: Express

Спасение

На десятый день изможденная девушка увидела лодку, которая была пришвартована к берегу. Поверить в то, что это не галлюцинация, удалось только после того, как Джулиана подплыла к судну и коснулась его рукой. Неподалеку обнаружилась небольшая хижина с крышей из пальмовых листьев. Внутри — лодочный мотор и канистра с бензином.

Вспомнив, как отец залечивал собаке загноившийся нарыв керосином, Джулиана откупорила канистру и без колебаний залила рану на плече бензином. А вот это больно! Зато удалось вымыть около 30 червей — далеко не всех, но уже повод для гордости.

Фото: Listal

Девушка хотела двигаться дальше, но внезапно пошел сильный дождь. Решив передохнуть и набраться сил, Джулиана осталась в хижине переночевать. «Утром меня разбудили голоса, показавшиеся мне пением ангелов. Появились трое мужчин. Когда они увидели меня, то сразу замолчали. Наверное, приняли за кого-нибудь вроде речной богини из местных легенд, гибрида дельфина и белокурой женщины», — рассказывала девушка.

То были местные лесорубы из маленького городка Пуэрто Инка. Любопытно, что изначально они не собирались в хижину и планировали переночевать в лесу. Изменить планы их заставил сильный дождь. Мужчины покормили несчастную, затем обработали рану, вычистив из нее почти всех червей, и на лодке за десять часов доставили в больницу.

Фото: Listal

Потом были антибиотики, еще несколько десятков личинок, извлеченных уже из-под кожи, и самолет в Пукальпу: «На следующий день после спасения я наконец-то увидела отца. Он едва мог говорить, и первые минуты мы просто обнимались».

Сведения Джулианы помогли спасателям обнаружить место крушения самолета: 12 января они нашли тело мамы, с которой девушка летела в Пукальпу. Женщина тоже пережила катастрофу, но была сильно ранена и умерла спустя несколько дней после аварии. Та же судьба постигла еще 13 человек, которые остались живы после падения судна, но умерли в джунглях. Остальные пассажиры и члены экипажа разбились.

Долгое время Джулиана Кёпке никому не рассказывала подробностей о том, что с ней произошло. Девушку донимали жадные до сенсаций журналисты, в течение нескольких лет не дававшие ей прохода. Вскоре после катастрофы она вместе с отцом улетела в Германию, где выучилась на биолога и получила степень доктора наук.

Фото: Listal

Джулиана изучала летучих мышей, работала в зоологическом фонде и несколько раз в год вместе с мужем летала в Перу. Там она руководила ботанической станцией как раз в тех местах, где потерпел крушение самолет. Женщина уверена, что джунгли сохранили ей жизнь, поэтому она посвятила ее охране этого уголка природы, который в конце концов стал заповедной зоной.

Сегодня Джулиане 63 года, она носит фамилию Диллер, проживает в Мюнхене и работает библиотекарем. Ей почти не страшно вспоминать о произошедшем с ней полвека назад. А еще она продолжает активно путешествовать, ведь страха перед авиаперелетами нет.

Фото: Planet Wissen