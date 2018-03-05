Горе-шпион: пьяный агент КГБ и главный дипломатический скандал холодной войны

Среди выданных благодаря Лялину граждан СССР были работники торгового представительства, советского посольства, Интуриста, лондонского филиала Московского народного банка, Совэкспортфильма (сейчас "Роскино"), "Аэрофлота" и ряда торговых компаний.

Издание Настоящее Время рассказывает запутанную историю человека, чья депрессия вылилась в международный шпионский скандал.

Мистер Лялин

"Ты не имеешь права со мной так разговаривать, ты не имеешь права меня трогать – я офицер КГБ", – кричал пьяный Лялин в полицейской машине, закинув ноги на арестовавшего его офицера.

Тогда полицейский Чарльз Ширер, как он позже рассказывал репортерам ВВС, не придал значения словам очередного задержанного. Через несколько дней имя и фотографии советского шпиона были во всех газетах, а выходка спровоцировала международный скандал. В открытых источниках информации о бывшем агенте КГБ – совсем немного, основные свидетельства о его жизни сохранились в архивах ЦРУ и MI5, которые открыли лишь в феврале 2018-го.​

Лялин родился в 1916 году в Ставрополе и прошел подготовку в нескольких школах КГБ. В 60-х его отправили в Лондон в составе советской торговой делегации для работы под прикрытием.

В 1954 году Лялин поступил в Одесскую морскую академию, которая готовила специалистов для торгового флота. Спустя три года на него вышло КГБ. В течение последующих лет он передавал спецслужбе информацию о западных моряках и контрабандистах в одесском порту.

Работой Лялина в КГБ были довольны и вскоре ему предложили присоединиться к спецслужбе. Но перед непосредственным вступлением в должность его отправили в одно из самых закрытых по сей день учебных заведений – Высшую разведывательную школу, которую во внутренней переписке чекисты называют 101-й. Ее же окончили Владимир Путин, глава РЖД Владимир Якунин и некоторые фигуранты "дела Анны Чапман".

Позже Лялин прошел и курс подготовки для работы в Пятом управлении КГБ, которое отвечало за контрразведывательные операции и боролось с идеологическими диверсиями. Лялина обучали партизанским тактикам, радиокоммуникациям, парашютированию и работе со взрывчатыми веществами.

Последующие 10 лет советский агент провел в Великобритании, собирая информацию о ландшафте удаленных территорий, удобных для высадки десанта. Он также вербовал информаторов и агентов, которых в случае необходимости можно было "активировать". Формально он числился рядовым сотрудником торгпредставительства в Лондоне. Все это время в России у него оставалась жена.

Как позже рассказывал британским контрразведчикам сам Лялин, советские спецслужбы планировали создать ситуацию в стране, которая бы показала несостоятельность армии и привела к политическому кризису. По свидетельствам Лялина, в разработках КГБ был план о заражении радиоактивными веществами воды в заливе Холи-Лох, расположенном в южной части Шотландии. В то время там располагалась база американского флота, а радиация должна была загрязнить не только море, но и через грунтовые воды источники питьевой воды на берегу. Но приказ об исполнении этого плана так и не был отдан.

Фрагмент дела Лялина во внутренней переписке ФБР

​Двойной агент

Есть несколько версий, почему Лялин пошел на сотрудничество с британскими спецслужбами. Но все источники сходятся в одном – главной причиной был его роман с секретарем торгового представительства Ириной Тепляковой.

Когда эта история попала в прессу, журналисты были уверены, что Лялин выдал информацию о советских агентах только после своего задержания за езду в нетрезвом состоянии.

В советской хронике скандал не освещали, но в редких изданиях середины 90-х можно найти упоминания, что агенты MI5, узнав о романе Лялина с женой его начальника, шантажом вынудили сотрудничать с британской контрразведкой в мае 1971-го. Угрожая выдать секрет Лялина КГБ и его оставшейся в России жене, спецслужбы в течение нескольких месяцев получали от Лялина рапорты и имена других "шпионов". По еще одной версии Теплякова была завербованным агентом британской контрразведки.

​В архивах MI5 и ФБР говорится, что Лялин, разочаровавшись в своей работе и браке, сам пришел в спецслужбу весной 1971-го. В обмен на информацию о планах Москвы он выторговал себе неприкосновенность и депортацию. Лялин планировал уехать из Лондона в Россию, где бы потребовал у жены развод, а, чтобы "заслужить уважение у коллег" в Москве, выпросил у MI5 статус персоны нон грата.

Вопреки заголовкам в западной прессе о "супершпионе" Олеге Лялине, агенты американских и британских спецслужб между собой с издевкой называли его максимум "посыльным". За десять лет в КГБ Лялин не поднялся выше звания капитана, и никаких особо важных дел ему не поручали. А когда его обговоренная высылка в Россию начала затягиваться, он попался пьяным за рулем.

Фрагмент внутренней переписки ФБР о Лялине

Сразу же после ареста советское торговое представительство внесло за Лялина залог, но к суду, который должен был состояться спустя несколько дней, он уже пропал из поля зрения КГБ. По необъяснимым причинам Лялин уехал из полицейского участка без сопровождения или охраны. Дома шпион собрал все свои записи и сразу же связался с MI5. Долго уговаривать Теплякову уйти из семьи тоже не пришлось.

Спустя три недели МИД Британии заявил о высылке 105 официальных советских представителей. В ответ на это из СССР выслали 18 британских дипломатических работников.

Бывший начальник советской контрразведки Олег Калугин в своих мемуарах рассказывал, что вскоре после инцидента разъяренный глава КГБ Юрий Андропов лично отдал приказ о ликвидации Лялина. Но агентам так и не удалось его найти – Лялину и Тепляковой выдали новые документы и, по некоторым данным, изменили внешность.

Задолго до Лялина

По свидетельствам засекреченного источника в британских спецслужбах, сама операция против советской агентурной сети в Великобритании готовилась и тщательно продумывалась за много месяцев до появления Лялина в дверях MI5. Внутри контрразведки она получила название FOOT. Эту информацию позже подтвердил глава Отдела национальной разведки ФБР Е.С. Миллер.

Начиная с середины 50-х британские спецслужбы стали замечать "плавное, но пугающее увеличение количества сотрудников российской разведки". Активно следить за действиями советских официальных представителей в Великобритании начали с 1968 года. Почти 80% всех ресурсов агентства до середины 70-х тратилось на программы по противодействию шпионажу и саботажу внутри Великобритании.​

​В рассекреченных архивах говорится, что спецслужбы долгое время не могли убедить высшее руководство страны принять какие-либо действия в отношении советских шпионов, даже когда Лялин сотрудничал с MI5 уже несколько месяцев. Именно из-за инцидента с пьяной ездой правительство Британии все-таки решилось на массовую высылку.

Фрагмент дела Лялина во внутренней переписке ФБР

​Олег Лялин передал британцам все, над чем работал почти десять лет: детальное описание мест возможной высадки десанта и подробные характеристики завербованных им информаторов. Часть этих сведений сотрудникам MI5 уже удалось добыть самостоятельно, и данные совпали.

"У нас нет оснований сомневаться в надежности информации, предоставленной Лялиным, а также в нем как в источнике", – писали во внутренней корреспонденции сотрудники MI5 американским коллегам из ЦРУ. Информация от Лялина вскоре оказалась и на столах советника по нацбезопасности США Генри Киссинджера, а позже – и у президента Ричарда Никсона.

Лялин раскрыл советских агентов и информаторов в посольстве США в Лондоне, внутри исследовательского отдела нефтяной компании SHELL, многих международных организаций, также он сдал агентов разведки КГБ, работавших на территории США, Канады и Колумбии.

Поймать советским спецслужбам Лялина так и не удалось. По информации британских спецслужб, он скончался в 1995 году "после продолжительной болезни". Чем именно болел мужчина, британцы не уточнили.

Автор: Кристина Закурдаева; Настоящее Время