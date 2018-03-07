Как СССР пришел к краху во время «гонки вооружений»

В 1985 году в рамках «доктрины Рейгана» американцы усиливают помощь антикоммунистическим повстанческим движениям по всему миру: в Лаосе, Никарагуа, Анголе, Эфиопии, Мозамбике, а главное — в Афганистане.
Что касается СОИ, то эта программа так и не была реализована на практике — ее даже называют «крупнейшим блефом» в истории Холодной войны. Однако военно-политическое руководство СССР отнеслось к СОИ весьма серьезно. Наращивание военных расходов из-за опасности несуществующей СОИ, кровавая и финансово затратная война в Афганистане, все новые масштабные учения, постоянная поддержка в готовности ядерных арсеналов и огромной группировки войск в Европе, необходимость массированной военной помощи дружественным «прогрессивным режимам», столкнувшихся с усилением антикоммунистических движений — все это подтачивало экономику СССР. А к середине 80-х годов эта экономика и без того переживала непростые времена.
Крах советской экономики — путинская России в несколько лучшем положении
Рональд Рейган, характеризуя завершающий этап Холодной войны, заявлял: «Мы заставили Советы вдавить педаль газа в пол». Но, разумеется, военные нагрузки были не единственной причиной, по которой гибла ущербная, неэффективная экономика Союза.
Старший научный сотрудник института экономической политики Сергей Жаворонков в беседе с «МБХ медиа» говорит, что при исследовании роли растущих военных расходов в крахе советской экономики возникает проблема.
«Практически нет хороших работ, позволяющих детально исследовать советский военный бюджет до 1989 года. Формально он был карликовым — всего несколько процентов (если судить о том бюджете, который официально публиковался). Но были целые засекреченные министерства, типа Министерства среднего машиностроения, которое включало в себя и „мирный атом“, и всю военную ядерную программу. Реальные оборонные расходы были разбросаны по всем остальным якобы „гражданским“ ведомствам. Когда во время Горбачева все эти расходы консолидировали, то поняли, что это огромная сумма. И это при том, что в 1989 году военные расходы даже сократили — завершился вывод войск из Афганистана. Но, несмотря на это сокращение, все равно получалось около 20% бюджета военных расходов», —говорит эксперт.
Вывод советских войск из Афганистана, 1989 год. Фото: Георгий Надеждин / Фотохроника ТАСС
При этом Жаворонков указывает, что самым эффективным ходом американской администрации стала даже не СОИ, а «нефтяная» политика. В те годы происходит увеличение добычи нефти странами ОПЕК (в первую очередь союзницей США Саудовской Аравией), что сыграло свою роль в падении цен на нефть в 80-е годы практически вдвое.
«Падение цен на нефть началось с 1981 года — цены упали с 32 долларов за баррель до 20 в 1986-м. В 1987 году они чуть поднялись до 25 долларов, в 1988-м опять упали до 20. Также СССР сильно зависел от экспорта зерна — десятки миллионов тонн в год, (чего нет сейчас). СССР продолжал выделять огромные кредиты Совету экономической взаимопомощи (СЭВ). В 1988 году после нескольких удачных лет начались неурожаи. Ситуация была ужасная и по эффективности сельского хозяйства: урожайность зерновых была меньше 20 ц/га (США, Западная Европа — 40−50), надои составляли 2500 кг в год (против 4−6 тысяч в Западной Европе и США) Антиалкогольная кампания сильно ударила по доходам бюджета. При этом правительство резко, на 25%, нарастило капитальные инвестиции (в рамках так называемого"ускорения») — это все в основном прекратилось в бессмысленные долгострои. Во второй половине 1990 года СССР «доел» валютные резервы и кредиты Запада. Упал импорт, резко усилились перебои с продовольствием и промышленными товарами", — описывает Жаворонков мрачное положение в советской экономике.
По мнению эксперта, сейчас ситуация «безусловно лучше» так как благодаря реформам 90-х годов в стране заработала рыночная экономика и мы не стоим перед угрозой голода. Сельскохозяйственной продукцией страна себя в основном обеспечивает сама.
Другое положение дел, по словам собеседника «МБХ медиа», и в нефтяной отрасли: «В 80-е годы ОПЕК контролировала сильно больше половины мировой добычи. Сейчас ОПЕК контролирует около 30%. И есть обоснованное мнение, что в 70-е-80-е годы цены на нефть зависели от физического спроса и предложения, в то время как сейчас изменение цен на нефть мало связано с ними. Например, в 2008 году, когда цены на нефть значительно упали, физический спрос на нее упал всего на несколько процентов. Сейчас нефть — это прежде всего инвестиционный товар, а в 80-е подразумевалось, что это прежде всего реальное топливо».
Радиомонтажники во время сборки нового прибора для исследования нефте-газоносных пластов, 1986 год. Фото: Фарид Хайрулин Фотохроника ТАСС
Новая гонка вооружений: непосильное бремя для бюджета, но благодать для коррупционеров
Но существуют другие проблемы, которые вряд ли может позволить себе государство, решившее вступать в соревнование с крупнейшей экономикой мира.
«У нас большая беда с бюджетом. По официальному проекту бюджета на 2018−2020 гг., дефицит составляет 8.3 триллиона рублей, займы из них 1,8 покрывают. Фонд национального благосостояния — 3,6 сейчас. А остальное? А остальное — придется либо снижать расходы, либо включать эмиссию и снижать их в реальном выражении. То есть сохранение нынешнего уровня жизни невозможно уже в перспективе трехлетнего бюджета: он вылезает за пределы установленного дефицита. Сложно резко нарастить заимствования, так как вырастет и стоимость обслуживания этих заимствований. Моя гипотеза заключается в том, что наши родные власти рассчитывают на авось: „Как-нибудь перекантуемся, пока цены на нефть не вырастут, или пока еще что-то хорошее не произойдет, а пока есть кубышечка“. Эта кубышечка, правда, тает — резервы ФНБ сокращаются, и планово они должна закончиться к 2020 году. После того, как это произойдет, придется идти по одному из трех путей: либо сокращать военно-полицейские расходы, либо сокращать социальные расходы, либо включать печатный станок, что позволит выполнить бюджет в номинале, но в долларах это будут еще меньшие деньги», — объясняет Жаворонков.
По мнению экономиста, в растущих военных расходах и громких военных заявлениях, помимо нагнетания пропагандистской истерики, есть еще одна выгодная для коррупционной путинской системы сторона: «На строительстве, например, моста в Крым можно что-то украсть, но в итоге мост все равно нужно построить. А то, что идет по линии военных НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) можно красть на сто процентов. Там все засекречено, а чем, грубо говоря, отличается какой-нибудь там истребитель пятого поколения от истребителя десятого поколения, мало кто знает. Потому так привлекательны все эти военные расходы, потому и растет их секретная часть год от года. Уже четверть военных расходов относится к строго засекреченным, хотя пять лет назад секретные расходы составляли около 10%. То есть под предлогом необходимости защиты от американского империализма ребята планируют набивать карманы, так как военных бюджет невозможно контролировать».
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Есть, конечно, слабая надежда на то, что Владимир Путин, мечтающий «переиграть» Холодную войну, больше склонен ассоциировать себя с президентом-победителем Рейганом, чем с обанкротившимся руководством СССР — просто рассчитывает повторить при помощи примитивной компьютерной графики «великий блеф СОИ». Но в таком случае неясно, на что надеется Верховный главнокомандующий: вряд ли ему удастся заставить крупнейшую экономику мира «вдавить педаль газа в пол».
Однако, если вспомнить, с каким воодушевлением Путин говорил о крылатых ракетах и гигантских торпедах, то придется смириться с простой и невеселой мыслью: президент слабеющей страны с нарастающими экономическими проблемами всерьез рассчитывает победить в новой гонке вооружений. Военно-полицейские расходы он вряд ли сократит.
Автор: Роман Попков, МБХ медиа