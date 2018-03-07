Как СССР пришел к краху во время «гонки вооружений»

Говоря об опасности новой Холодной войны, эксперты часто упоминают, что в «предыдущей Холодной войне не выстоял даже СССР». Имеется в виду, что Советский Союз был страной с куда большими ресурсами, чем Российская Федерация. На самом деле, как это ни парадоксально, Россия в чем-то даже крепче Советского Союза. Благодаря реформам 90-х годов худо-бедно заработали механизмы рыночной экономики, страна хотя бы может сама себя прокормить. Но у путинской России есть другие экономические проблемы, которые делают новую «гонку вооружений» смертельно опасным соревнованием.

«Гонка вооружений» — неприятное для Кремля словосочетание

Если о начале «Второй Холодной войны» аналитики заговорили вскоре после аннексии Крыма и последовавшего за ней первого пакета американских санкций, то скандальное «ракетно-ядерное» обращение Владимира Путина к Федеральному собранию оживило и вернуло в актуальный политический язык ключевое понятие Первой Холодной войны — «гонка вооружений».

Рональд Рейган и Михаил Горбачев во время беседы в Международном пресс-центр в Женеве, 1985 год. Фотохроника ТАСС

О новой «гонке вооружений», фактически объявленной Путиным, говорят западные эксперты, независимые российские СМИ и российские же оппозиционные эксперты. Провластные комментаторы этого словосочетания всячески избегают, а путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявляет, что «в гонку вооружений Россия не втянется». Это давняя отличительная черта Кремля и его сторонников — совершать действия, но избегать называть эти действия вполне очевидными словами. Боязнь слов, терминов, а не собственных действий — в России к этому уже давно привыкли.

Но с «гонкой вооружений» — случай особый. Начиная новое агрессивное военно-техническое соревнование с США, Кремль отказывается считать это соревнование «гонкой вооружений» не только по политико-дипломатическим соображениям. С гонкой вооружений эпохи Холодной войны связано одно неприятное воспоминание: эта гонка привела СССР к краху — сперва экономическому, а потом и политическому. Правда, такого воспоминание о недавней главе отечественной истории оказалось недостаточно для того, чтобы не повторять ошибок прошлого. Проще держать себя в рамках магического мировоззрения и лишь избегать определенных слов.

Последняя битва Холодной войны — СССР держался из последних сил

Решающий шаг к победе и в первой гонке вооружений, и в первой Холодной войне администрация президента Рональда Рейгана сделала без малого 35 лет назад.

8 марта 1983 года во время выступления перед Национальной ассоциацией евангелистов Рейган впервые назвал СССР «Империей зла». А 23 марта 1983 года американский президент заявил: «Я отдал приказ предпринять всеобъемлющие и интенсивные усилия для проведения долгосрочной программы исследований и разработок, чтобы достичь нашей конечной цели — ликвидации угрозы, которую представляют стратегические ракеты с ядерными боеголовками».

Так было положено начало программе «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ).

Озабоченность Рейгана можно было понять: Советский Союз, многократно уступавший американцам по числу ядерных зарядов в 50-е-60-е годы, к 80-м добился количественного превосходства в ядерном арсенале. Рейган пришел в Белый дом с энергичной повесткой: «Лучший способ прекратить Холодную войну — это выиграть ее».

Первую половину 80-х называют «последней битвой Холодной войны», а 1983 год был самым напряженным годом этой битвы. «Разрядка международной напряженности» 70-х годов бесславно и бессмысленно завершилась. В декабре 1979 года советские войска входят в Афганистан, Запад бойкотирует Олимпиаду 1980 года в Москве, в США ведутся работы над нейтронным оружием, страны Варшавского договора проводят масштабные учения с применением ракетного и противоракетного оружия. Даже «гонка на лафетах» — череда смертей генсеков в СССР — не останавливает гонку вооружений и не снижает градус противостояния. В 1983 году Юрий Андропов грозит размещением в ГДР и Чехословакии оперативно-тактических ракет с ядерными зарядами, США размещают ракеты средней дальности «Першинг-2» в ФРГ.

Пусковые установки американских ядерных ракет средней дальности «Першинг-2» на пункте ликвидации в Хаузене перед уничтожением в соответствии с советско-американским договором 1987 года. Фото: Кульбицкий Геннадий / Фотохроника ТАСС

В 1984 году стрелки «Часов Судного дня« (проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков») были передвинуты в позицию «без трех минут полночь». Полночь — момент ядерного апокалипсиса. Впрочем, в 2018 году «Часы Судного дня» показали «без двух минут полночь».