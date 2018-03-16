Сколько мусора люди оставили на Луне?

На Луне можно обнаружить огромное количество мусора, включая золотую оливковую ветвь, флаги, несколько искусственных лунных спутников, и даже молоток и перо сокола — атрибуты эксперимента 1971 года, используемые для демонстрации того, как несколько объектов с разной массой одновременно упадут на поверхность Луны с одинаковой скоростью.

Сейчас на Луне огромное количество обломков. Но возможно ли точно определить, сколько мусора люди отправили на Луну или оставили там?

В результате миссии «Апполон-11» было оставлено несколько объектов.Фото: NASA

Трудно сказать точно, но мусор на Луне весит примерно 181 тонну (данные о весе взяты из Википедии), что позволяет представить несколько очень тяжелых объектов, например, пять лунных автоматических станций, запущенных по программе «Рейнджер». По словам Уильяма Барри — главного историка NASA — они все еще находятся на Луне.

«Бо́льшая часть мусора была оставлена астронавтами NASA, которые высаживались на лунной поверхности в рамках программы “Аполлон” между 1969 и 1972 годами. Другой мусор остался от миссий без экипажей космических агентств США, России, Японии, Индии и стран ЕС», — рассказывает Барри.

Старейшие обломки — это космические аппараты, отправленные с целью изучить лунную поверхность и определить, смогут ли космические корабли приземляться на нее. В 1960-е годы некоторые ученые считали, что поверхность Луны может представлять собой зыбучие пески, которые на протяжении многих лет поглощали космические булыжники, падающие на ее поверхность. «Автоматизированные зонды, которые остались на Луне после завершения их миссий, показали, что идея о зыбучих песках была ошибочной, и созданный человеком аппарат может приземлиться на поверхность Луны», — продолжает рассказ Барри.

Луна также является домом для искусственных спутников, отправленных с целью детального картографирования местности, которые позже разбились о лунную поверхность, став частью мусорной кучи.

Перо сокола и молоток все еще на Луне. Фото: NASA

На растущей свалке есть и другое оборудование, которое помогало ученым в изучении Луны. Например, космический аппарат для наблюдения и зондирования лунных кратеров (LCROSS) был отправлен на Луну для поиска водорода и подтверждения наличия воды. «Миссия была успешной, а LCROSS все еще находится на поверхности Луны», — утверждает Барри.

Барри считает, что никто не задумывался о возврате ненужного оборудования, оставленного астронавтами программы «Аполлон», и тем более не собирался использовать для этих целей такой драгоценный ресурс, как топливо.

«В любом инженерном проекте, таком как посадка на Луну, вы проектируете миссию исключительно для конкретных целей, не более того, — рассказывает Барри Live Science. — Реальные задачи заключались в следующем: сможем ли мы безопасно доставить экипаж на Луну, смогут ли они собрать нужные образцы, и сможем ли мы вернуть экипаж в целости и сохранности?»

Но, как говорится, что мусор для одного — сокровище для другого. Хотя многие люди могут назвать всякую всячину, оставленную людьми на Луне, «мусором» (как еще вы могли бы назвать мочесборник?), но для NASA все это представляет определенный интерес.

По словам Барри, исследователи могут наблюдать за оставленными объектами, изучая влияние излучения и вакуума. Более того, некоторые объекты на Луне все еще используются: например, уголковый отражатель, оставленный экипажем корабля «Аполлон-11».

Согласно NASA, исследователи на Земле могут направлять лазер через телескоп на отражатель, и таким образом измерять расстояние между Землей и Луной. Результаты наблюдений помогли ученым понять, что Луна удаляется от Земли со скоростью 3,8 сантиметра в год.

Барри отметил, что так называемый мусор, оставленный на Луне, имеет и археологическую ценность. Будущие посетители Луны могут заинтересоваться старыми частями кораблей программы «Аполлон», или посмотреть на снаряжение NASA, Европейского космического агентства, «Роскосмоса» и других стран.

Вы можете найти полный список заброшенных объектов на Луне здесь. Но список не обновлялся с 2012 года, отметил Барри, и не содержит последние объекты, такие как Ebb и Flow — два зонда NASA, которые помогли исследователям изучить гравитационное поле Луны.

Оригинал: Live Science.

Автор: Лора Геггел.

Перевела: Алёна Зоренко.

Редактировал: Илья Силаев.