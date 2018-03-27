Летом 1953 года в Улан-Удэ выпущенные на свободу уголовники врывались в общежития, насилуя женщин

Летом 1953 года в Улан-Удэ выпущенные на свободу уголовники разграбили все магазины, врывались в общежития, насилуя женщин, а пытавшихся сопротивляться убивали. Амнистия 1953 года стала преобразованием ГУЛАГа, который при Сталине разросся до невиданных размеров. По словам министра внутренних дел Лаврентия Берии, из более чем двух с половиной миллионов заключенных ГУЛАГа лишь 221 тысяча 435 человек являлись особо опасными преступниками.

Согласно указу амнистии подлежали лица, отбывающие срок до пяти лет: осужденные за должностные, хозяйственные и воинские преступления, беременные женщины, женщины с детьми в возрасте до десяти лет, а также несовершеннолетние до 18 лет. Указ распространялся на мужчин старше 55 лет, женщин старше 50 лет и на неизлечимо больных.

Были освобождены 1 миллион 200 тысяч человек, которых отпустили в никуда — программу социальной адаптации разработать не успели. Вместе с невиновными на волю вышли бывшие воры, насильники, которым повезло получить недолгий срок. И вся эта толпа двинулась в Москву и южные регионы страны. Уголовная преступность в 1953 году по сравнению с предыдущим выросла более чем в два раза.

В июне 1953-го столица Бурят-Монгольской АССР Улан-Удэ превратилась в настоящую территорию военных действий. В начале 1950-х в Улан-Удэ сходились все пути из Колымы, Магадана и Внутренней Монголии. В период амнистии город стал перевалочным пунктом для уголовников. Во второй половине июля в Улан-Удэ скопилось такое большое число зэков, что это повлекло беспрецедентный рост преступности. Все госучреждения были вынуждены перейти на казарменное положение.

Окна первых этажей были заложены мешками с песком, в специальных гнездах установлены пулеметы. Бандиты разграбили все магазины, кафе и другие общественные заведения. Они врывались в общежития, насиловали работниц местных предприятий, а пытавшихся оказать сопротивление убивали. Милиция не справлялась с таким наплывом преступников. Власти призывали граждан забаррикадировать окна и не выходить на улицы. По утрам приходилось собирать тела убитых ночью. Только когда в Улан-Удэ перебросили регулярные воинские части из Читы и соседних регионов, порядок был восстановлен. Никто не берется подсчитать, сколько тогда было ликвидировано зэков.

Зэки устраивали массовые налеты на железнодорожные станции, захватывая составы. В одну из июльских ночей 1953 года в поселке под Казанью остановился грузовой поезд, в котором транспортировались свыше тысячи амнистированных. Преступники вырвались на свободу и разбежались по поселку, грабя, насилуя и убивая людей. Служащие армейской дивизии и двух военных училищ с работниками органов внутренних дел окружили поселок и, сужая кольцо, вынудили уголовников сдаться. Оказывавших сопротивление расстреливали на месте. Были жертвы и среди военнослужащих.

Амнистию с воодушевлением восприняли и приговоренные к большим срокам заключения. И хотя освобождение им не светило, под общий шумок они мечтали вырваться на волю. Терять им было нечего. Дело в том, что в 1947 году была отменена смертная казнь. Ее восстановили через три года, но только в отношении «изменников Родины, шпионов и подрывников-диверсантов». А вот рецидивистам смертная казнь не грозила. Они этим и пользовались.

Могли почти безнаказанно убить любого заключенного по пустяковому поводу. Поэтому 1953 год отметился массовыми побегами особо опасных преступников. В одном из лагерей заключенные разобрали кирпичную стену, и на свободу вырвались более 900 человек. За колючую проволоку вернули только несколько десятков человек. Остальные погибли от голода, холода или стали добычей медведей и волков. Тысячи квадратных километров тайги были более серьезным препятствием, чем лагерная охрана.

Амнистия 1953 года не распространялась на политических заключенных, тем не менее начался кризис репрессивной системы. 14 мая 1953 года более 14 тысяч человек, содержавшихся в лагерях Норильска, объявили забастовку. Были организованы комитеты, в которых ключевые роли играли украинцы и прибалты. Началось освобождение политзаключенных, но проходило оно очень медленно. К 1955 году возвратились домой не более 10 тысяч человек. Массовое освобождение политических заключенных началось после XX съезда КПСС, который состоялся в феврале 1956 года. Уже к концу лета 1956 года из лагерей вышли несколько миллионов человек.

Подготовила Светлана ВИШНЕВСКАЯ, «ФАКТЫ»