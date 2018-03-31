Как я в 2012 году проходил практику в правоохранительных органах Украины. Часть 1

Зимой люди делятся на два типа: первые порхают по гололёду, вторые обходят его стороной. Но хотя бы раз в жизни на льду падают все. То же и с правоохранительными органами. Их можно бояться, ненавидеть, презирать или обожать — однажды вы столкнётесь с ними. Студент юрфака попадает на практику в киевскую милицию, едет на свой первый следственный эксперимент и почти влюбляется в следовательницу Настю.

Ярослав Борута, двадцатипятилетний из Киева, написал для самиздата «Батенька» текст о том, как в 2012 году он, тогда ещё студент юридического факультета, попал на практику в украинские органы внутренних дел. ЧАСТЬ 1 — ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Зимой люди делятся на два типа: первые порхают по гололёду, вторые обходят его стороной. Но хотя бы раз в жизни на льду падают все. То же и с правоохранительными органами. Их можно бояться, ненавидеть, презирать или обожать — однажды вы столкнётесь с ними. Мне повезло вдвойне: я проходил практику в милиции и прокуратуре. Так как это путешествие длиной в месяц, то справедливо разделить его на две части. В первой вы узнаете, какие развлечения есть в кабинете следователя, почему GPS-навигатор лучше подозреваемого и как обезжириться шприцом с Fairy. ПЕРВЫЕ ДНИ В юридическом институте, где я учился, практику проходят на втором и четвёртом курсах. Направление зависит от успешности в учёбе. Для «середнячков» и двоечников распределение превращается в рулетку: можно попасть в районное отделение милиции, специализированную прокуратуру, налоговую или юстицию. На втором курсе я ожидаемо попал в суд и неожиданно — в милицию. Через год реформа превратит её в полицию и уберёт понятие «органы внутренних дел». А пока я в 2012 стоял перед облупленным серым зданием с зарешёченными по периметру окнами — местом, где пройдут две насыщенные недели. Руководителем практики назначили старшего следователя с поэтическим именем Александр Сергеевич. Он был не рад, и позже я понял почему: нам только начали читать уголовное право, до процесуального оставалось два года. Про бешеную загрузку в органах милиции говорили и сами преподаватели. А один из работников киевского уголовного розыска рассказал мне, что нарушение режима работы, отдыха и оплаты сотрудников внутренних дел — обычное явление. Александр Сергеевич выдал квест: набрать на древнем компьютере процессуальные документы и распечатать. Дьявол, как водится, в деталях: клавиатура заедала, ЭЛТ-монитор давал нездоровый синий оттенок. Принтера тоже не было — файлы приходилось скидывать на флешку и нести на печать в соседний кабинет. Первые два дня я только и делал, что печатал процессуальные документы. Они составляют реестр материалов уголовного производства. Большая часть касалась краж. Казалось бы, украли всего один телефон за 1000 гривен (2000 российских рублей), а в реестр попадёт десяток актов: заявление потерпевшего, постановление о начале расследования, протокол опроса потерпевшего, запросы в крупные ломбарды. Зато я узнал, что после кражи лучше подождать полгода перед продажей вещи. За это время ломбарды ответят на запросы, а второй раз запрашивать наличие украденной вещи не будут. График построили так: работай с 9:00 до 14:00 — и свободен. Повезло, что я жил через дорогу: пять минут по жаре — и остывал дома под спасительным кондиционером. В райотделе, как вы поняли, кондиционера не было. Ситуацию мог бы спасти вентилятор, но угадайте что? Он тоже был только в одном кабинете: у начальника отделения. Из развлечений — городское радио, которое по неизвестной частоте нон-стоп крутило народные сказки. До первого выезда оставалось два дня. СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ Велосипед, смартфон, смартфон, велосипед, смартфон, ноутбук, ювелирные украшения — кражи начали спрессовываться в одну. Мысль «ничего себе, как это возможно?» — сменилась на «опять пробел пропустил» (вы же помните про заедающую клавиатуру). Поэтому я обрадовался, когда Александр Сергеевич предложил поехать на следственный эксперимент. Классика жанра: мужчина вечером подбежал к женщине и сорвал с шеи золотой кулон. Нужно было на месте преступления зафиксировать его показания: где ждал, как сорвал, куда побежал. Мы с двумя однокурсниками и следователем сели в кабину буханки автозака. В зарешёченный кузов завели подозреваемого в наручниках, и мы поехали на место преступления. С первых минут путешествия уазика по раздолбанным дорогам я начал жалеть подневольного пассажира. А ехать было далеко — минут пятнадцать, в другой жилой район. На подъезде к месту возникла проблема. Насколько я понял, водитель не запомнил дороги, в салоне тоже никто не знал локации. Потерпевшей решили не звонить — вместо этого из автозака вывели подозреваемого. Тот, насколько позволяли наручники, показал нужный поворот. Через минуту мы оказались на развилке. И снова пришлось вывести подозреваемого. Мне показалось, что он и сам уже не помнил точно, где украл многострадальный кулон. Вскоре подозреваемый настолько задолбался выходить (как и следователи), что стал показывать путь через зарешёченное окошко. В этом было что-то символичное. Наконец мы встали в типичном советском дворе, густо обсаженном хрущёвками. Из подъехавшего сзади авто вышел адвокат со скучающим лицом. — Так, вы ж помните, как мы решили, да? — спросил Александр Сергеевич. Подозреваемый утвердительно промычал в ответ. — Всё рассказываете, показываете: как сорвали цепочку, что делали, куда побежали, а мы всё записываем. Теперь утвердительно промычал адвокат. Складывалось впечатление, что все действующие лица отбывали повинность, а не участвовали в следственном эксперименте. — Ну, в общем, тут я её увидел и сорвал, значит, цепочку. — Так ты подбежал или тут стоял? — Да я вон оттуда подбежал, — подозреваемый сделал привычный за последние полчаса жест в наручниках. — Это ж как ты дёрнул, что цепочка сорвалась? — спросил «мой» следователь. — Так она дешёвая была, порвалась быстро. — Так, ну тут всё понятно, все со всем согласны, давайте подпишем и поедем, — предложил адвокат. Нас, практикантов, как незаинтересованных лиц взяли понятыми. Не знаю, как сейчас, но тогда понятые были головной болью органов внутренних дел. Раз в году на две недели практиканты облегчали поиски и ставили подписи в качестве понятых на всех процессуальных актах. В остальные 300+ дней поиски понятых превращались в задачу на уровне высшей математики, а то и выше. Один мой знакомый, работавший в прокуратуре, рассказывал, что некоторые следователи просили дежурных райотделов подписываться понятыми. Я вспомнил об этом на третьем курсе, когда начали читать курс уголовного процесса. С одногруппниками мы решили сделать креативную индивидуальную работу — набор юмористических скетчей. В одном из них следователь бегал за предполагаемой понятой под песню Димы Билана «Всё невозможное возможно». Во второй — становился на колени и спрашивал: «Ты скажешь мне „да“?» Получив утвердительный ответ, следователь отчитывался по телефону об успехе. Преподаватель юмора не оценил и влепил минимальную оценку. ВРЕМЯ УДИВИТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ На следующий день эпопея с понятыми продолжилась. Меня и другого студента пригласили в кабинет следователя. Перед ним сидела женщина в джинсовой безрукавке со стразами и декольте, в котором можно было спрятать всё отделение милиции. С ним могли сравниться только уколы на её синюшных венах. — Ну ладно, вы-то, но зачем ребят молодых впутывать? Совести у вас нет! — Ты давай это… не того. Не начинай, — глубокомысленно ответил следователь и предложил нам сесть. Женщину подозревали в хранении и продаже наркотиков. Позже знакомый, который работал в спецподразделении «Беркут», рассказал про классическую схему: как только милиция ломится в квартиры наркоманов или дилеров, те сливают наркотики в унитаз. Но на страже порядка стоит древняя канализация — она не выдерживает напора низкокачественной химии и забивается. Правоохранительная система — это мир удивительных историй. Тот же знакомый рассказал байку про парня, который хотел откосить от армии и решил прикинуться сумасшедшим. Для большей достоверности нужно было сделать что-то достаточно безумное. Он не нашёл ничего лучше, чем заправить шприц-«двадцатку» моющим средством и впрыснуть в вену. После этого он позвонил в скорую помощь и спокойно рассказал об этом. Спасти его не удалось. Фантастическую историю рассказал мне и ещё один знакомый, захотевший остаться анонимным. За десятки лет работы в прокуратурах разных уровней он насмотрелся всякого. Так, в одном деле следователю показалось, что доказательств недостаточно для определения обвиняемого. Среди вещественных доказательств была одежда потерпевшей, на которой должны были остаться волокна с одежды подозреваемого. Поэтому перед тем как передать вещи на экспертизу микрочастиц, он специально потёр предметы одежды друг о друга. По закону вселенской подлости (научным языком — закон Мерфи), экспертиза ничего не обнаружила. Одну историю, которая тянет на трагикомедию, я услышал от первоисточника: записи звонка в дежурное отделение. Звонки, которые поступают в дежурку, записываются, и, если нужно, их копируют на CD. Диск добавляют в реестр материалов уголовного производства. Дальше — прослушанный диалог неизвестного мужчины и дежурного: — Алло. — ***РОВД, дежурный имярек, слушаю. — Алло. — Да, говорите. — Алло! — Да, говорите. Что случилось? — Жена у меня… — стало понятно, что звонивший пьян. — Что у вас жена? Назовите свою фамилию и имя. — Жена у меня ушла. Пауза. — Назовите свою фамилию, имя. Что у вас произошло? — С этим своим… новым. В ответ дежурный протарабанил текст статьи об ответственности за заведомо ложный вызов спецслужб. — Так я её дверь…. «Обоссал», — подумал я. Судя по всему, так подумал и дежурный, поэтому повторил: — Имя, фамилию назовите свою. — Я её дверь заминировал. Очень долгая пауза. — Что? Что сделали??? — Заминировал дверь там. — Квартира где? Где квартира??? — Так это… — очевидно, мужик дошёл до нужной кондиции на жаре, потому что речь у него стала ещё медленнее. — Бегом сказал: где квартира? Говори, где квартира?! Я ожидал, что дежурный, как нолановский Бэтмен, начнет выкрикивать хриплым голосом «Где детонатор?», но обошлось матами на заднем плане. Не знаю, что подействовало на мужика, но он всё-таки назвал нужный адрес и добавил: — Я сегодня… взорву её. У меня пульт есть. Что произошло потом, я узнал от Александра Сергеевича. На адрес съехалось полгорода: сапёры, следователи, медики, спецслужбы. Звонок оказался ложным. Остаётся надеяться, что пристрастие мужика к алкоголю и томным разговорам с правоохранительными органами не сильно на нём отразилось. ПИШИ, РАССЛЕДУЙ, ЛЮБИ «Чем дальше в практику — тем больше подснежников», — как пошутила бы Настя. Она объяснила, что подснежниками называют трупы, которых обнаружили весной под растаявшим снегом. Настя была следователем с готической птичьей фамилией. Познакомились мы со следователем Настей в середине практики. Александр Сергеевич устал придумывать мне задания и переложил практиканта со своей больной головы на здоровую. Сейчас кажется, что Настя — мифический персонаж, которого мне подсунуло воображение, переработав «Улицу разбитых фонарей» и голливудские взгляды на женщину-полицейского. Ни в социальных сетях, ни по запросам через поисковики не удалось её найти. На стене у Насти висели грамоты. У неё был самый чистый и уютный кабинет из тех, в которых я побывал в райотделе. И конечно, у неё никто не сбрасывал сигаретный пепел прямо на пол. Традиция курить в кабинете и стряхивать пепел на пол, очевидно, восходила к увлечению жевательным табаком на Диком Западе. В перерывах между перестрелками и перегоном скота ковбои практиковались в меткости, выплёвывая жевательный табак. Ковбоев было много, плевательница — одна на весь салун. В отделении была похожая ситуация: открыв дверь, чувствовал себя Ёжиком в тумане. Первый и единственный совет Настя дала мне, раскладывая «Солитер» на служебном компьютере: «Ни в коем случае не иди работать в милицию». Но прохождения практики это не отменяло, и я получил задачу: забрать заключение эксперта по ДТП в бюро. Эксперта звали Дима, и это всё, что я о нём узнал. Единственно «правильного» эксперта в уголовном производстве нет, получить заключение можно в государственной или частной конторе. Поэтому по одним и тем же вопросам могут фигурировать разные экспертизы. От беспредела спасает то, что во время досудебного расследования вывод эксперта необязателен ни для суда, ни для правоохранительного органа. В зале бюро экспертизы за компьютерами сидело человек восемь. Внимания на меня никто не обратил. — Извините, пожалуйста, где Дима? В воздух поднялись четыре руки. — А который из них вам нужен? Тут я понял, что Настя не назвала фамилию Димы и даже не сказала, как он выглядит, а я не узнал её номер телефона. Пять минут ушло на то, чтобы объяснить, кто такая Настя («следовательница с длинными чёрными волосами») и кто такой я («практику прохожу, задание дали»). Нужного Диму нашли, и он вручил мне тонкую папку с выводом. Настроение было хорошее: я справился! На радостях захотелось сделать Насте какой-то подарок. Поэтому по пути в отделение я зашёл в круглосуточный продуктовый. Что может выбрать второкурсник для следовательницы, о вкусах которой ничего не знает? Конечно, Rafaello. С пирамидальной конструкцией из папки с экспертным выводом и коробкой конфет я столкнулся с Настей в коридоре отделения. — Так, вывод я забрал, держите. А это тоже вам, — сказал я, вручая конфеты, и зачем-то добавил: — От тайного поклонника. Про существование профессиональной деформации я тогда не знал, так что ответ меня испугал: — Что это? — спросила она таким голосом, будто я попросил подержать гранату без чеки. — Конфеты. Вкусные, вроде бы, — растерялся я. — От кого? — От тайного… поклонника… — От кого?! Чувства страха и стыда смешались во мне, как водка и томатный сок в «Кровавой Мэри». До конца не определившись, в какой пропорции, я признался, что конфеты от меня. Подарков Насте я до конца практики больше не делал. А практика, кстати, быстро подошла к концу. Меня ждал суд, в котором я смог отточить навыки швеи и белыми нитками сшивал дела. Негативный опыт дарения подарков следователям подсказал мне, что лучше сделать общий подарок. Так что я пошёл в тот самый круглосуточный магазин и купил пятикилограммовый пакет мороженого на развес. Лето ведь! По традиции, холодильник тоже оказался один на весь этаж (не удивлюсь, если на всё отделение). Открыв его, я понял, что переоценил возможности казённой бытовой техники: морозильная камера не работала, поэтому пришлось положить пакет в холодильное отделение. Загуглив дома, я узнал, что средняя температура в холодильнике — +5 градусов по Цельсию. Надеюсь, они съели мороженое в тот же день. P. S. По окончании практики мне ещё с неделю звонил Александр Сергеевич с настойчивыми приглашениями побыть понятым. Но это уже другая история. Окончание следует Текст: Ярослав Борута Иллюстрации: Алёна Белякова Источник: «Батенька»