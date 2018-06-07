Какими были «покой и стабильность» в СССР на самом деле

Одна из причин «ностальгии» по СССР — это воспоминание о царивших в стране «победившего социализма» покое, безопасности и стабильности. В воспоминаниях об Советском Союзе нету ни межнациональных конфликтов, ни беспорядков, ни конфликтов социальных, ни протестов и забастовок, ни организованной преступности, ни терактов. Действительно ли это так? В «Правде», «Известиях», программе «Время» — и правда! — всё было тихо, спокойно и благолепно. А на самом деле?

Просто короткая (на самом деле только в 1963 году и только в Украине, например, имели место 63 забастовки) и довольно поверхностная выборка событий за 25 лет «золотой эпохи» СССР, с 1960 по 1985 годы. Без выводов — делайте их сами.

Кадр из сериала «Однажды в Ростове», изображающий Новочеркасское восстание

1960 год, июнь. Столкновение между верующими и милицией в Пасковщине, Киевская область, Украинская ССР

Представители райкома, райисполкома и несколько милиционеров взломали двери в сельскую церковь и начали выносить оттуда церковную утварь и имущество. Около 200 жителей села собрались, выгнали осквернителей из церкви и сломали милицейскую машину. Были вызваны дополнительные силы милиции, дело закончилось дракой. Церковь жители села отстояли.

1960 год, 31 июля. Погром в Джетыгаре (Житикаре), Казахская ССР

Пьяная драка между приехавшими на освоение целины демобилизованными матросами и молодыми людьми из ингушской (довольно богатой по советским меркам) семьи переросла в осаду дома ингушей. Милиция пыталась вывести кавказцев в безопасное место, но товарищи матросов напали на милицию, отбили у неё ингушей и начали избивать. К избиению богатеев-пришельцев присоединились и соседи-казахи. Ингуши укрылись в доме и начали отстреливаться из охотничьих ружей. Толпа выросла почти до 1000 человек и начала штурм дома. Вскоре случайная пуля попала в милиционера — и к штурму присоединилась милиция. Ингуши отстреливались — полтора десятка нападавших было ранено (один из них позднее умер в больнице). Оружие появилось и в толпе. Дом подожгли. Выскочившего из дому главу семейства забили до смерти. Имущество ингушей начали грабить. Оставшиеся в живых жители дома вырвались из окружения в принадлежавшей им «Победе». Демобилизованные матросы и казахи пустились в погоню на трех грузовиках. За ними вслед выехали работники милиции. Заметив погоню, ингуши вернулись в Джетыгару и попытались укрыться в отделении милиции. Но оно вскоре было взято штурмом и кавказцы были убиты в кабинете начальника милиции. Во время штурма было ранено ещё несколько человек — как среди штурмовавших, так и среди милиционеров.

1961 год, 15-16 января. Беспорядки в Краснодаре, РСФСР

Начались беспорядки с попытки военного патруля задержать солдата, самовольно покинувшего часть и пытавшегося продать на рынке украденное бельё. Торговцы и посетители рынка за солдата заступились и ему удалось сбежать. К его поискам привлекли дружинников. Дружинники — местные и хорошо знавшие рынок — быстро солдата нашли, но при попытке увезти его в комендатуру завязалась драка. Патруль солдата отпустил — с условием, что тот добровольно явится в комендатуру (условие, кстати, боец выполнил) — и покинул рынок. А толпа (100-150 человек), солдата отбившая, решила устроить демонстрацию, поймала дружинника и повела его к комендатуре (при этом угрожая повесить означенного дружинника на ближайшем дереве). У комендатуры собралось уже около 3000 человек, требовавших отпустить «солдатика». Через некоторое время начался штурм. Постовые сперва стреляли в воздух, но когда штурмующие попытались ворваться в помещения, в которых хранились секретные документы, был открыт огонь на поражение. Один человек был ранен; и один — 17-летний подросток — убит. Убитый стал причиной следующей манифестации: его положили на кушетку и понесли к Краснодарскому крайкому КПСС. Под крайкомом начался митинг — в нём участвовало около 2000 человек — быстро приобретший политическую окраску. Народ возмущался произволом партийных и советских властей, правоохранительных органов. Протестующие требовали соединить их по телефону с «Москвой». Вскоре толпа ворвалась в здание крайкома. Поздно вечером милиция, КГБ и войска рассеяли митинг. На следующее утро под комендатурой опять начала собираться толпа. На Ремонтно-механическом заводе №4 распространялись листовки, призывающие к борьбе с «советским капитализмом» — без видимого эффекта. После обеда перед зданием крайкома опять организовался митинг. Партийные работники пытались успокоить толпу и убедить её разойтись — но не очень успешно. В итоге митинг был рассеян силами «рабочих дружин» — наскоро организованных рабочих краснодарских заводов и фабрик. Несколько десятков человек были арестованы, 22 человека — привлечены к уголовной ответственности и осуждены на сроки до 15 лет.

1961 год, 26 марта. Конфликт с милицией, Кривой Рог, Украинская ССР

На рынке поселка строителей Центрального горно-обогатительного комбината милиционер попытался задержать торговку семечками. Когда у него это не получилось — он пнул её товар сапогом и рассыпал его по земле. Случившийся рядом дружинник сделал милиционеру замечание, но милиционер схватил его и потащил в участок. Торговцы и посетители отправились к участку вслед за задержанным; в милиции — увидев манифестацию — дружинника немедленно освободили. Тем не менее группа протестантов (около 50 человек) перевернула милицейскую машину, разбила несколько окон и сломала стену участка. В итоге беспорядки затихли сами собой. Четверо зачинщиков были задержаны и осуждены за хулиганство; а милиционер, вызвавший беспорядки, был уволен из органов.

1961 год, май. Арест Рокотова, Файбишенко и Яковлева. Москва, РСФСР.

В мае 1961 года были арестованы известные фарцовщики и валютчики Ян Рокотов, Владислав Файбишенко и Дмитрий Яковлев (говорили, что у Рокотова при обыске было изъято 1 500 000 долларов США). Они занимались нелегальным бизнесом (скупкой и перепродажей валюты и иностранных товаров) под прикрытием ОБХСС. Сперва фигуранты дела были осуждены на восемь лет каждый. Но — к их несчастью — во время визита Хрущёва в Берлин один из немецких товарищей нелестно высказался по поводу московского «черного рынка». Хрущёв взял дело под личный контроль: состоялся второй суд, приговоривший Рокотова, Файбишенко и Яковлева к 15 годам заключения. Но и этот приговор оказался слишком мягким — на третьем суде все трое были осуждены на смерть.

1961 год, 31 мая. Забастовка на плавучем заводе «Чернышевский», РСФСР, Охотское море

31 мая 70 ловцов крабов с плавучего завода «Чернышевский» отказались выходить на работу, требуя повышения зарплаты. На следующий день организаторы забастовки или были уволены, или вышли на работу (после личной беседы с начальством). Трое зачинщиков в итоге были осуждены (2-3 года), но система оплаты труда на Крабофлоте была пересмотрена.

1961 год, июнь. Беспорядки в Муроме, Владимирская область, РСФСР

26 июня некий выпивший рабочий решил прокатиться в кузове грузовика без ведома водителя. На повороте он выпал и разбил голову. Это увидел начальник горотдела милиции и приказал отправить пострадавшего в ближайшее отделение. К утру незадачливый рабочий был при смерти. Наконец-то вызванная скорая помощь доставила задержанного в больницу, но помочь ему врачи не смогли — он скончался. По городу поползли слухи, что смертельная травма — была результатом его избиения милиционерами. В ответ на это власти инициировали расследование. Прокуратура признаков преступления не нашла. 29 июня сотрудники погибшего посетили морг. Судмедэксперт сообщил им причину гибели товарища, но посетители ему не поверили. На следующий день — 30 июня — погибшего хоронили. Процессия — собирая по дороге толпу — отправилась к горотделу милиции. Возле здания участники похорон попытались поднять плакат «Смерть убийцам!», но заводское начальство этому воспрепятствовало. Разозлённые товарищи покойного начали бросать в окна райотдела камни. Побив окна, они успокоились и направились на кладбище; но часть толпы осталась и продолжала бить окна. Вскоре события переросли в стихийный митинг. Председатель горисполкома пытался утихомирить толпу — безуспешно. Вскоре раздался призыв бить милицию и освобождать заключенным — участники митинга ему с радостью последовали и ворвались в здание горотдела. Погром продолжался около пяти часов. Было избито несколько милиционеров, освобождено почти полсотни заключенных — задержанных за пьянство, хулиганство и по уголовным делам. Двое участников беспорядков было ранено. Из горотдела было похищено несколько десятков единиц огнестрельного оружия. Наиболее активные участники бунта были задержаны, трое из них — приговорены к смертной казни.

1961 год, 25 июня. Бунт в базарный день, Бийск, Алтайский край, РСФСР

В воскресенье, на базаре, патруль милиции задержал двоих пьяных. Они были родственниками и у одного из них при себе была крупная сумма денег (2580 рублей), предназначенная для покупки машины. Один из задержанных начал возмущаться и жаловаться на то, что милиция его избила и отобрала 30 000 честно заработанных рублей. Его поддержала жена, а потом и собравшаяся толпа — освободив задержанного и избив одного из милиционеров. Разбушевавшуюся толпу попыталось утихомирить партийное начальство, но безуспешно. Один из бунтовщиков попытался вырвать у милиционера пистолет (при этом он был легко ранен; ещё один участник беспорядков, пытавшийся ему помочь, — был ранен смертельно) — пистолетом он завладел, но ненадолго: прибывший на место происшествия начальник милиции почти тотчас пистолет у него отнял. Вскоре на бийском базаре появились войска; они не сумели спасти одного из милиционеров от самосуда (он был забит до смерти), но бунт был подавлен в течение нескольких часов. 13 человек были отправлены под суд, трое — приговорены к смерти (но приговор был заменён на 15-летнее заключение), остальные — к срокам от 12 до 15 лет.

1961 год, 23 июля. Беспорядки в Александрове, Владимирская область, РСФСР

В воскресенье, 23 июля, майор милиции задержал двоих пьяных солдат. Очевидцы происшествия (тоже не очень трезвые) — возмутились. К семи часам вечера возле горотдела милиции собралось около сотни выпивших и возбуждённых мужчин. Во время отправки задержанных солдат в комендатуру им удалось освободить одного из них. Начали звучать предложения «устроит Муром» (см. выше). Толпа увеличилась. Пытавшегося её успокоить военного коменданта — избили. Ближе к ночи в ход пошли камни; начался штурм горотдела и прилегающего к нему здания тюрьмы. К десяти часам бунтовщики ворвались в здание и подожгли горотдел. Были вызваны войска — две роты солдат, правда, без оружия. Чуть позже прибыли уже вооруженные подразделения; им удалось прекратить погром и взять ситуацию под контроль. В результате беспорядков несколько десятков человек были избиты (в основном милиционеры и партработники), один — получил ножевое ранение, случайной пулей была ранена проходившая мимо школьница. Во время штурма тюрьмы охранники застрелили четверых нападавших и десятерых ранили. Четыре участника беспорядков были приговорены к расстрелу, 14 — к пятнадцати годам заключения.

1961 год, 7 декабря. Забастовка в Гори, Грузинская ССР

На ткацкой фабрике Горийского хлопчатобумажного комбината часть рабочих остановила станки, протестуя против новых, повышенных, норм выработки. Забастовка, правда, продолжалась только до следующего дня.

1962 год, 1 июня. Восстание рабочих в Новочеркасске, Ростовская область, РСФСР

Рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода возмутились из-за повышения цен на продукты и уменьшения зарплаты. После заявления директора «Не хватает денег на мясо и колбасу — ешьте пирожки с ливером» трудящиеся остановили работу и перекрыли Северо-Кавказскую железную дорогу, остановив пассажирский поезд. Милиция оказалась бессильной, к вечеру 1 июня в город вошли войска (с бронетехникой). Ночью зачинщиков бунта начали арестовывать. 2 июня, после митинга, пятитысячная колонна демонстрантов — под красными флагами — направилась к горкому КПСС. Протестующие беспрепятственно прошли через блокпосты и предприняли попытку ворваться в здание горкома. Солдаты дали предупредительный залп — но толпа не отреагировала. Через несколько минут по площади перед горкомом был открыт огонь из пулемётов. 26 человек были убиты (в том числе несколько случайных прохожих — включая детей и беременную девушку), ранены — около сорока. Более сотни человек были арестованы, семерых из них — расстреляли.

1962 год, июль. Столкновение между верующими и местными властями в Дуплиске, Тернопольская область, Украинская ССР

При попытке снять кресты с местной (уже закрытой) церкви сельчанами были избиты председатель сельсовета, инструктор райкома комсомола и активист-общественник. Четверо наиболее активных участников беспорядков были приговорены к тюремному заключению на срок от 4 до 6 лет.

1963 год, 16-17 июня. Беспорядки в Кривом Рогу, Украинская ССР

Вечером 16 июня в трамвае ехал пьяный солдат. Он курил, ругался и приставал к пассажирам, среди которых оказался некий участковый. С помощью двух добровольцев милиционер вывел скандалиста, каковой сразу же попытался бежать. За «солдатика» заступилась группа молодежи, кто-то из прохожих вызвал участковому в подмогу патруль. В итоге хулиган был задержан. При этом задержанный серьезно пострадал — ему проломили голову. Уже упомянутая группа молодежи попыталась отбить солдата — милиции пришлось стрелять в воздух. Вскоре возле райотдела собралась толпа в сотню-другую человек — в основном молодежь. Поступило предложение бить милицию. Ситуация накалялась — в итоге милиция открыла огонь. Стреляли в основном в воздух, но, тем не менее, были ранены четыре человека: 17-ти и 18-тилетние молодые люди и две девушки 23-х и 24-х лет. На следующее утро возле Дзержинского районного отдела милиции собралось около сотни человек, протестующих против действий милиции. Партийные и правительственные органы начали активную разъяснительную работу; на улицы были выведены дружинники. К вечеру толпа увеличилась; попытка разгона только её раззадорила. Протестующие ворвались в здание райотдела. Милиция начала стрелять. Двое из нападавших были смертельно ранены, ещё восемь протестующих и один милиционер получили огнестрельные ранения разной степени тяжести, пятеро протестующих и семь милиционеров отделались «телесными повреждениями». В итоге беспорядки были подавленны внутренними войсками (Войсками министерства охраны общественного порядка Украинской ССР, как они тогда назывались).

1963 год, 7 ноября. «Сталинский бунт», Сумгаит, Азербайджанская ССР

7 ноября в Сумгаите проходила традиционная демонстрация в честь Великой Октябрьской Революции. От демонстраций, проходивших ранее она отличалась только тем, что местное партийное руководство (боявшееся — после разоблачения культа личности — быть обвиненным в сталинизме) приказало милиции и дружинникам отбирать у демонстрантов привычные портреты Сталина. Демонстранты портреты «великого вождя» отдавать отказывались, в разных местах вспыхивали небольшие потасовки. В конце-концов — уже после окончания демонстрации, около 11 ч. 30 мин., — на один из празднично оформленных грузовиков вскочил некий молодой человек и начал бурно проявлять любовь к вождю — громко кричать и размахивать портретом Сталина. Дружинники попытались задержать нарушителя, но группа демонстрантов (около сотни человек) пришла ему на помощь — завязалась драка. Дружинники ретировались, возбужденная толпа под кличи во славу Иосифа Виссарионовича начала швырять камни в портрет Хрущёва, висевший над трибуной. Партийное руководство, принимавшее с этой трибуны «парад», попыталось успокоить хулиганов — неудачно. Несколько чиновников были избиты. Толпа увеличивалась: после «оскверненного» (выражение из милицейского рапорта) камнями портрета Хрущёва дело дошло до остальных членов ЦК и полотнищ с лозунгами. Вскоре откуда-то появился огромный портрет Сталина, видимо, найденный в каких-то запасниках. Вскоре бунтовщикам показалось, что милиция задержала кого-то из их товарищей. Люди двинулись к горотделу. Начался штурм, в окна полетели камни, были подожжены мицейские машины — милиция ответила выстрелами. Согласно рапорту, правоохранители стреляли в воздух, но известно как минимум об одном человеке, получившем огнестрельное ранение. К двум часам прибыло подкрепление — отряд милиции из Баку. В течение получаса толпа была рассеяна — беспорядки закончились. Нескольких участников бунта задержали и осудили (на срок до 6 лет).

1964 год, 30 января. Смертный приговор Владимиру Ионесяну, серийному убийце, известному под прозвищем «Мосгаз». Москва.

30 января вынесен смертный приговор Владимиру Михайловичу Ионесяну, серийному убийце. Жертвами убийцы стали пять человек. Он проникал в квартиру под видом работника Мосгаза или ЖЕКа, и, если в квартире находился только один человек (желательно не очень физически крепкий — ребёнок, женщина или старушка) — убивал его туристическим топориком. После этого он забирал из квартиры ценные вещи. Первое убийство Ионесян совершил в Москве 20 декабря 1963 года (7-летний мальчик); затем, 25 декабря 1963 года, он совершил два убийства в Иваново (12-летний мальчик и 74-летняя женщина); потом — опять убийства в Москве (28 декабря 1963 года — 11-летний мальчик и 8 января 1964 года — 46-летняя женщина). Кроме того, в Иваново он изнасиловал, ограбил и попытался убить 15-летнюю девочку, но она — после удара топором по голове — выжила. Добычей преступника в результате всех этих убийств стали: 180 рублей 70 копеек, телевизор, два свитера, две кофты, пуховый платок, пиджак, три пары носков, темные очки, флакон одеколона «Шипр», две авторучки, кошелёк, несколько облигаций, карманный фонарик, настольные часы и пять мотков пряжи. Расстрелян «Мосгаз» был на следующий день после вынесения приговора — 31 января.

1964 год, 12 апреля. «Поход чеченцев на Дагестан», село Дучи, Дагестанская АССР, РСФСР

Здесь просто обойдусь цитированием цитаты (докладной записки прокурора Дагестанской АССР Пакалова) из книжки В. А. Козлова «Массовые беспорядки в СССР при Хрущёве и Брежневе (1953 — начало 1980-х. гг.)»: «12 апреля 1964 года (в воскресенье) в сел. Дучи Новолакского района Дагестанской АССР прибыло около 500 человек лиц чеченской национальности, которые, как видно из поступивших материалов, угрожали применением насильственных действий в отношении отдельных должностных лиц, сотрудников Новолакского райотделения МООП ДАССР. Кроме того, отдельными лицами чеченской национальности, прибывшими в село Дучи 12 апреля 1964 года, оборваны телефонные провода, связывающие это селение с районным центром.

По данному факту КГБ при СМ ДАССР 25 апреля 1964 г. возбуждено уголовное дело по признакам ст.79 УК РСФСР (массовые беспорядки. — В. А. Козлов) и ведется расследование.

По делу никто не арестован и не задержан.

Вместе с председателем КГБ при СМ ДАССР, министром охраны общественного порядка и другими руководящими работниками Обкома КПСС и СМ ДАССР, я выезжал на место, беседовал с представителями этих граждан, и к вечеру в тот же день все граждане вернулись по своим местам постоянного жительства. Каких-либо драк, ранений или повреждения другого имущества, кроме обрыва телефонных проводов, со стороны этих лиц допущено не было, поэтому уголовное дело возбуждено своевременно не было.

Прибытие более 500 человек граждан чеченской национальности в сел. Дучи Новолакского района объяснялось их требованием дать им разрешение проживать в сел. Дучи, поскольку до выселения они проживали в этом населенном пункте.

После предотвращения конфликта, в процессе оперативной проверки, выяснилось, что выезд указанных граждан в массовом порядке в сел. Дучи подготавливался предварительно на нелегальных сборищах с провокационной целью отдельными лицами.

Поэтому, при обсуждении этого вопроса в Обкоме КПСС, было признано целесообразным возбудить уголовное дело и провести по этому факту расследование, чем и было вызвано возбуждение уголовного дела 25 апреля 1964 г.»

1964 год, 16 апреля. Беспорядки в Бронницах, Московская область, РСФСР

После смерти от побоев в камере предварительного заключения при горотделе милиции около 300 человек разгромили упомянутый горотдел. Обошлось без применения оружия, восемь человек из числа участников бунта были осуждены.

1964 год, 18 апреля. Беспорядки в Ставрополе, Ставропольский край, РСФСР

Толпа в 700 человек попыталась освободить задержанного милицией хулигана. Как обычно был избит милиционер, сожжена милицейская машина и разгромлен райотдел. Бунт был разогнан при помощи войск и пожарных машин.

1964 год, 29 сентября — 3 октября. Лакско-чеченские столкновения, Хасавюрт, Дагестанская АССР, РСФСР

Началось с того, что чеченец изнасиловал лакскую девушку. Лакцы пошли мстить — массовые драки между лакцами и чеченцами продолжались почти неделю; по оценке правоохранительных органов в них участвовало до 700 человек. К третьему октября ситуацию удалось взять под контроль. Каким то чудом обошлось без убитых, оружие конфликтующие стороны не применяли. Девять человек из числа участников беспорядков были осуждены.

1966 год, 23 августа. Беспорядки в Москве, РСФСР

В Киевском районе Москвы милиция попыталась задержать пьяного гражданина. Свидетели происшествия за «обиженного властью» вступились. Вскоре вокруг милиционеров собралось несколько сотен человек. Обошлось без членовредительства, оружие не применялось, шестеро участников беспорядков были задержаны и — впоследствии -осуждены.

1967 год, 17-18 мая. Беспорядки во Фрунзе (Бишкеке), Киргизская ССР

17 мая в один из домов, находившихся возле рынка столицы Киргизии Фрунзе (сейчас — Бишкек) был вызван наряд милиции. Причиной вызова стал сбежавший в самоволку и хорошо выпивший солдат. Когда милиция вела его через рынок, он возопил: «Люди, помогите! Защитника Родины избивают!». В опорном пункте милиции (находившемся как раз на рынке) задержанный продолжал взывать о помощи, разбил окно и порезал руку. Увиденная на окне кровь впечатлила очевидцев: по базару пошел слух, что в милиции избили до смерти человека. Начался бунт. По разным оценкам в нем участвовало от 700 до 5000 человек. Толпа громила магазины, переворачивала и поджигала автомобили, строила баррикады. Два РОВД (Первомайское и Свердловское) были разгромлены. После попытки штурма здания Главного управления внутренних дел Киргизской ССР (с целью захвата хранящегося в нем оружия) милиция открыла огонь. К подавлению беспорядков было привлечено около 3000 дружинников, были вызваны войска. 14 милиционеров пострадали, двое из них были госпитализированы с ножевыми ранениями. Трое участников беспорядков получили огнестрельные ранения, один из них скончался. 18 человек было осуждено.

1967 год, 13 июня. Беспорядки в Чимкенте, Казахская ССР

Здесь тоже мишенью для агрессии стала милиция. Из-за слухов о том, что милиционеры забили до смерти водителя одного из местных автопарков, толпа (около 1000 человек) двинулась на штурм горотдела. Милиция почти сразу же после начала штурма открыла огонь: 7 человек убито, 50 ранено. Задержано и осуждено было 48 человек.

1967 год, 3 июля. Самосуд в Степанакерте, Нагорно-Карабахская АО, Азербайджанская ССР

В мае 1967 года в селе Куропаткино нашли труп 8-летнего армянского мальчика. В убийстве были обвинены трое родственников-азербайджанцев, Мамедовых (один из них был бригадиром в колхозе, другой — директором сельской школы). Суд проходил в областном центре Нагорно-Карабахской автономной области, Степанакерте. Судья, не удовлетворенный доказательной базой отправил дело на доследование. Но присутствовавшая на суде (и возле здания суда) толпа (состоявшая в основном из армян) напала на конвой, отбила обвиняемых, забила из прямо на улице до смерти и сожгла тела. Милиция пыталась прекратить самосуд, но результатом было только то, что около двух тысяч человек двинулось громить милицию. Было применено оружие: один убитый, девять раненых. 22 зачинщика беспорядков были осуждены.

1967 год, 8 октября. Прилуки, Черниговская область, Украинская ССР

В горотделе от менингита скончался задержанный. Под отделом милиции собралась толпа — около 500 человек. Толпу удалось рассеять без применения спецсредств, 10 человек (зачинщики) были привлечены к уголовной ответственности.

1967 год, 10-12 октября. Поджег суда в Слуцке, Минская область, Белорусская ССР

В апреле 1967 года завотделом культуры слуцкого горисполкома и его родственником (бывшими в состоянии алкогольного опьянения) был избит некий каменщик (тоже не трезвый). Каменщик страдал язвой желудка, после избиения она открылась и он, дойдя до городского парка, умер. Суд по делу состоялся 10 октября. Подозреваемым было предъявлено обвинение в хулиганстве (до 8 лет). Вокруг суда (деревянной постройки) собралась толпа в несколько сотен человек. Возможный приговор её явно не устраивал — люди требовали для обвиняемых высшей меры. Вскоре благодарные советской власти трудящиеся начали выкрикивать антипартийные лозунги и требовать выдачи «коммуниста-убийцы» для самосуда. Судья попросил первого секретаря райкома КПСС транслировать заседание на улицу при помощи громкоговорителей — для того, чтобы не создавать почвы для слухов; но «первый» отказал. Суд продолжался 11 и 12 — в последний день под судом собралось около 3000 человек. Двенадцатого решение ещё не было вынесено, но когда обвиняемых выводили из зала суда — народ вооружился камнями из мостовой и штакетинами из близлежащих заборов и попытался отбить завотделом культуры и его родственника. В окна суда полетела картошка, свекла (из проезжавших мимо грузовиков) и камни. По тревоге были подняты внутренние войска. После их прибытия обвиняемых удалось вывезти, но толпа (прорвав оцепление) ворвалась в здание суда. Из окон верхнего этажа был выброшен начальник КПЗ (от полученных травм он скончался), несколько десятков человек (в основном милиционеров, бойцов внутренних войск и служащих суда) получили повреждения разной степени тяжести. Кроме того, во время штурма здание суда было подожжено при помощи «коктейлей Молотова» — при пожаре погибла женщина-судья. 70 участников беспорядков были задержаны, 17 — осуждены; из них двое — приговорены к «высшей мере».

1968 год, 13 июля. Беспорядки в Нальчике, Кабардино-Балкарская АССР, РСФСР

Поднятая слухами об избиении подростка в отделении милиции многотысячная толпа, взяла его (отделение милиции) штурмом и забила до смерти участкового. 33 участника беспорядков были осуждены, трое из них — приговорены к расстрелу.

1969 год, 22 января. Покушение на Брежнева, Москва, РСФСР

В этот день советское руководство во главе с Л. И. Брежневым встречало космонавтов, совершивших первую в истории стыковку космических аппаратов — Шаталова, Волынова, Елисеева и Хрунова. С аэродрома кортеж вёз участников торжества в Кремль. У съезда с Большого каменного моста из-за спин оцепления выскочил человек, одетый в милицейскую форму и расстрелял из двух пистолетов ЗИЛ кортежа, идущий вторым — в нем обычно ездил Генеральный Секретарь; но на этот раз Брежнев ехал в третьей машине. Водитель обстрелянного автомобиля был убит, ранены — мотоциклист эскорта и космонавты Береговой и Николаев (последние — легко). Террористом оказался младший лейтенант СА Виктор Ильин. Расследование пришло к выводу о психической болезни Ильина; он был помещён в спецлечебницу.

1970 год, 10 октября. Угон самолета отцом и сыном Бразинскасами, Грузинская ССР

На авиарейсе Сухуми — Батуми отец и сын Бразинскасы требуют от экипажа Ан-24 лететь в Турцию. Встретив отказ террористы открывают огонь: в результате убита бортпроводница и ранены командир самолета, штурман и бортмеханик. Экипаж выполняет требования угонщиков и сажает самолет в Трабзоне.

1977 год, 8 января. Взрыв в вагоне метро, Москва, РСФСР

В 17.33, в час пик, в вагоне метро — на перегоне между станциями «Первомайская» и «Измайловская» произошел взрыв. По официальным данным погибло 8 человек, ранено — 37. Террористы использовали самодельное взрывное устройство, собранное в кастрюле-«утятнице». В тот же день произошли похожие взрывы возле продуктового магазина на ул. 25-го Октября (Никольской) и в продуктовом магазине на Лубянке. Обвинение в террористическом акте было предъявлено трем «армянским националистам» (Степану Затикяну, Акопу Степаняну и Завену Багдасаряну), впоследствии осуждённым и расстрелянным. Высказывалось мнение (в том числе и академиком А. Д. Сахаровым), что осужденные были всего лишь «козлами отпущения», а взрыв был организован КГБ для того, чтобы расправится с диссидентским движением.

1977 год, 5 августа. Ограбление Госбанка, Баку, Армянская ССР

В комнате, которая находилась как раз над денежным хранилищем Госбанка Армянской ССР, шел ремонт и то ли завхоз банка, то ли прораб, забыли закрыть оконную створку. Феликс Калачян, КМС по спортивной гимнастике и не очень опытный, но вор, прыгнул с крыши в окно, проделал в полу дыру (34 сантиметра диаметром), протиснулся в неё и вылез с двумя мешками денег. Куш потянул на 1 500 000 (полтора миллиона) рублей. С этим призом счастливый Феликс и его брат Николай отправились в Москву, где последний попался во время попытки обменять в Сберкассе ворованные деньги (кассир обратил внимание на номера купюр). В ночь с 6 на 7 июня 1978 года братья были арестованы, а в 1979 году — расстреляны.

1978 год, 14 апреля. Демонстрация в защиту грузинского языка в Тбилиси, Грузинская ССР

В 1977 году была принята новая Конституция СССР. Одной из её особенностей было отсутствие статьи о государственном языке. В следующем, 1978 году, начали принимать свои Конституции (написанные по образцу общесоюзной) союзные республики. В том числе и Конституцию Грузинской ССР, из которой (несмотря на возражения Шеварнадзе, по прямому указанию из «центра») тоже была изъята статья о государственном (грузинском) языке. 14 апреля, в день принятия новой Конституции, у здания Тбилисского университета собирается многотысячный митинг. Через некоторое время митингующие (около 10 тыс. человек), прорвав милицейское оцепление, подходят к зданию Верховного Совета Грузии. Демонстранты практически перекрывают центр города. В итоге (с согласия Москвы) статья о государственном языке включена в новую конституцию. Кроме того, что это была едва ли не единственная успешно закончившаяся акция протеста за всю историю СССР, так ещё и никто из участников и организаторов митинга не был репрессирован.

1982 год, 27 апреля. Дело фирмы «Океан», Москва, РСФСР

27 апреля 1982 года в «Правде» появилась статья о скандальном деле, связанном с коррупцией в Министерстве рыбного хозяйства СССР. Дело началось ещё в 1978 году; началось с раскрытия КГБ схемы, по которой директор фирмы «Океан» (всесоюзной сети рыбных магазинов), обменивал деньги на валюту и переправлял на Запад. После ареста подозреваемого вскрылось и многое другое: коррупция, недовесы, пересортица… А так же вскрылось наличие у преступников покровителей на самых высших уровнях власти. Закончилось дело отставкой министра рыбного хозяйства А. А. Ишкова (его добровольно-принудительно отправили на пенсию) и расстрелом его заместителя В. И. Рытова.

1984 год, 14 декабря. Расстрел Ю. К. Соколова — дело Главмосторга, Москва, РСФСР

14 декабря 1984 года был расстрелян директор гастронома «Елисеевский» (в 1972-1982 гг.) Ю. К. Соколов. Смертный приговор стал точкой в «деле Главмосторга», результатом начатого едва ли не по личному указанию Андропова расследования коррупции и хищений в советской торговле. Началась «чистка» с Москвы, с Главмосторга. Дело вел КГБ (МВД к следствию не допускалось) — молва связывала расследование то с борьбой между КГБ и МВД, то с осторожной борьбой Андропова с выдвиженцами Брежнева. Кроме Соколова по этому делу были осуждены: начальник Главмосторга Н. К. Трегубов, директор московской «Берёзки» Авилов, директор гастронома ГУМ» Тверитинов, директор гастронома «Новоарбатский» Филиппов, директор Куйбышевского райпищеторга Байгельман и многие другие… Несколько подозреваемых скончались под следствием, а директор гастронома №2 Нониев — покончил жизнь самоубийством.

P.S.: Фотография ненастоящая, это. Сериал, посвящен ещё одному проявлению стабильности и покоя в СССР, банде братьев Толстопятовых, «ростовским фантомасам» — 14 вооруженных нападений, три убийства и 150 000 рублей «трофеев». Вот такой вот покой и стабильность в СССР…