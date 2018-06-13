Что значит выйти замуж за бандита

Убийство криминального авторитета, арест вора в законе - вслед за этими сообщениями всплывают и имена их «боевых подруг». Кто же они, эти женщины, связавшие жизнь с бандитами, королями преступного мира, наемными убийцами? Супруга (подруга) криминального авторитета - это не семейное положение, это статус. Судьбы спутниц криминальных авторитетов порой не менее головокружительны и причудливы, чем судьбы их избранников.

«АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ» Она стояла у высокого могильного надгробия на Баныкинском кладбище в Тольятти. Проходя мимо, я остановился чуть сзади, чтобы прочитать надпись на гранитном обелиске. Имя покойного часто упоминали рядом с главарем местного преступного сообщества Дмитрием Рузляевым, памятник которому с лаконичной надписью «Дима» находился неподалеку. Вдруг женщина произнесла: «Ему тогда было столько лет, сколько мне сейчас (судя по датам на памятнике - 32). Я буду стареть, а он навсегда останется молодым». Та аллея, которую жители окрестили «Аллеей героев», на Баныкинском кладбище в Тольятти считается бандитской. Расположенные неподалеку черные обелиски с портретами погибших в Чечне мальчишек в тельняшках и парадных мундирах с наградами выглядят гораздо скромнее. На «Аллее героев» в бронзе, мраморе и граните увековечены убитые и убийцы, недавние заклятые враги. Теперь они покоятся рядом под березками и елочками... Подобных аллей с грандиозными скульптурами ушедших в мир иной бандитов немало и на других российских кладбищах. Скорбное наследие «лихих 90-х». Бронзовые статуи, выполненные в натуральную величину, с любимыми собаками. Огромные гранитные стелы и высокие мраморные кресты. Многие не дожили до тридцати... У многих тогда остались красивые молодые вдовы. Одни, накрепко связанные с бандитами, остались в колоде. Другие, как водится, перешли по наследству новым лидерам. Третьи вышли в тираж, потеряв практически все. Татьяна - видная, ухоженная, знающая себе цену. Смотрит высокомерно, ни в чем себе не отказывает. Третий раз замужем - хоронит одного, живет со следующим. Как на конвейере. Одна, без детей. Ныне здравствующий муж - отсидевший наркоман, делец и психопат. Супруга криминального авторитета - это не семейное положение, это статус. ОХОТНИЦЫ ЗА КОШЕЛЬКАМИ Судьбы спутниц криминальных авторитетов порой не менее головокружительны и причудливы, чем судьбы их избранников. В середине 90-х социологи, проведя опросы в российских школах о планах на будущее, были шокированы ответами старшеклассниц. Самые популярные профессии - манекенщицы и фотомодели. В качестве наиболее желанного супруга называли банкира, чуть ниже в брачном рейтинге - крупный коммерсант, владелец ночного клуба, криминальный авторитет. После нашумевшего фильма «Интердевочка» старшеклассницы хотели стать валютными проститутками. Позднее романтика профессии рассеялась: насмотрелись на этих девиц вдоль центральных трасс. И появилось новое поветрие - выйти замуж за бандита. Этому поспособствовали вышедшие на экраны фильмы «Бригада», «Бандитский Петербург», «Олигарх»... А что, приятно же на мерседесах разъезжать! На вопрос, так их же убивают часто, следовал ответ: тогда останусь молодой богатой вдовой. КАК СЛОВИТЬ «ПУЛЮ» Хорошенькие девчонки у «Крестов», знаменитой питерской тюрьмы, дежурят днем и ночью. Днем пытаются поймать «пулю» (записку, пущенную через газетную трубку с хлебным мякишем для увеличения веса). Ночью, когда машин почти нет и становится тихо, стараются докричаться до своих. Когда парни еще были на воле, то в подруги выбирали разного рода «мисс чего-нибудь». Проще говоря, длинноногих красоток, жаждущих денег. Искренней любви здесь был большой дефицит. Их жизни обрывались столь же внезапно, как и у самих бандитов. Иногда одновременно. Вечером в подъезде чебоксарского дома киллер расстрелял двух мужчин и молодую женщину. 20-летняя Александра Петрова еще дышала, но врачи не смогли ее спасти. В 16 лет девушка отправилась из Чебоксар в Новгород, чтобы стать «Мисс Россия». Конкурс тогда впервые выехал из столицы. Детская мечта сбылась - Александра стала новой королевой красоты. Посыпались предложения от различных агентств. Даже в Голливуд вроде приглашали сниматься, но мама воспротивилась. Александра отучилась два курса в инязе и забросила институт: ее гражданский муж - Константин Чувилин - хотел видеть девушку рядом с собой, а не за книгами. Костя числился безработным, но на самом деле состоял в чапаевской ОПГ - самой влиятельной в Чебоксарах. Этим легко объяснялись наличие денег на шикарный евроремонт в квартире на улице Кирова и редкая для города иномарка. Близким другом и сослуживцем Кости являлся директор центрального рынка Радик Ахметов. За ним-то и охотились, а Петрова и Чувилин просто попали под раздачу. Преступника так и не нашли. КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ – ЖЕРТВЫ БИЗНЕСА Трагична судьба и подруги Александра Солоника (Саши Македонского), которого в России называли киллером №1, манекенщицы Светланы Котовой, одной из финалисток конкурса «Мисс Россия - 96». Когда он сенсационно сбежал из спецблока «Матросской тишины» и скрылся в Греции, она приехала к нему в Лангонисси, что недалеко от Афин. Здесь бандит под новым именем снимал шикарный особняк. Из Афин 21-летняя Светлана собиралась съездить на конкурс красоты в Италию. Об этом девушка говорила по телефону своей маме. Домой Котова звонила каждый день до 30 января 1996 года. После этой даты девушка исчезла. 2 февраля в лесу Варибоби, близ Афин, оперативники обнаружили труп Солоника. Он был задушен капроновым шнуром. Поиски Котовой велись три месяца. Полиция установила, что Светлана не пересекала границ Греции - ее устранили как свидетеля убийства бойфренда. В мае жители курортного городка Сарониды наткнулись на чемодан, лежащий под оливковым деревом. Внутри в полиэтиленовых мешках лежало расчлененное тело женщины. Это была Котова. В упомянутом уже Тольятти Оксана Лабинцева называла себя королевой бизнеса и любила давать интервью о том, «как женщине добиться успеха». Действительно, внешне это была воплощенная мечта тысяч провинциальных девиц. Приехала в Тольятти из захолустного украинского городка. Что ее ожидало? Школа-восьмилетка, ПТУ, замужество, дети, работа, пенсия. Но явился «принц» - Алик Гасанов, хозяин фирмы «Мега-Лада», местный олигарх, он же - один из главарей рузляевской преступной группировки. Алик был знаком практически со всеми бандитами города, но это не мешало ему оставаться публичной фигурой и дружить со многими городскими политиками и крупными менеджерами АвтоВАЗа. Его застрелил снайпер. Смерть Гасанова повлекла за собой немедленное крушение созданной им финансово-промышленной империи. Бывшие друзья Алика сразу же начали рвать ее по кускам. И хотя империя под названием «Мега-Лада» перестала существовать, но даже то, что от нее осталось, позволяло Оксане жить безбедно. Подельники считали это несправедливым и заказали вдову за 50 тыс. долларов. Наемный убийца, вооруженный пистолетом с глушителем, расстрелял ее утром, когда Оксана вышла из дома и направилась к своему джипу. Вопрос с правами на холдинг «Мега-Лада» был решен. «ПРИНЦ» И НИЩАЯ А вот другая биография вдовы уголовного авторитета, 28-летней Кристины С.: «Родилась на Урале. Отец был военным летчиком, сейчас в запасе, работает в местном аэропорту. Мать - врач. Игорь был видный парень, спортсмен, его многие знали - город-то у нас маленький. Несколько раз я видела его. Потом он исчез - в Москву уехал. Потом приехал в дорогом костюме, на черном мерседесе. Помню, по городу большой шум пошел. Но никто не знал, чем он занимается. Все думали, что бизнесмен, и достаточно удачливый...» Их познакомили друзья. Вскоре последовало предложение о замужестве. Согласилась. Родители были не против, считая Игоря бизнесменом. Держался он солидно, не пил, не курил. «Сняли шикарную четырехкомнатную квартиру в районе метро «Сокол». Такой генеральский дом, высокие потолки. Столичная жизнь меня просто потрясла. Представляете, скромная провинциальная девочка, которая ничего не видела, кроме дискотек по выходным, да которой еще надо являться домой в десять вечера, и вдруг перед ней такая жизнь! Игорь стал возить меня по модным бутикам, покупать дорогие вещи. В два-три месяца - Таиланд, Испания, Париж. Устроил меня в фитнес-клуб, где солярий и все, что душа пожелает». Вместе с тем в окружении мужа Кристину смущали «ну такие... типично бандитские лица - короткая стрижка, оттопыренные уши, взгляд какой-то холодный, пронзительный, страшный». Это была бригада ее Игоря. Его убили во время задержания. Капитал и бригада перешли в руки... Кристины. Смущаться к этому моменту она перестала. Но это скорее исключение, чем правило. А что правило? Вспомните октябрь 2002 года. В числе террористов, захвативших столичный концертный зал, в котором шел популярный мюзикл «Норд-Ост», были вдовы бандитов... Автор: Владимир Гондусов; Мир новостей