Странные войны в мировой истории - из-за футбола и не только

Известно немало войн со странными названиями, вспыхнувших по какой-то совершенно нелепой причине. Как правило, они связаны с каким-нибудь курьёзом, внезапно раскрутившим механизм давно назревшего конфликта. Эти войны повлекли за собой не только множество жертв, но и ущерб, несопоставимый с почти шутовскими названиями, под которыми эти конфликты вошли в историю.

Футбольная война (1970 год)

Две латиноамериканские страны Сальвадор и Гондурас традиционно являлись не только соседями, но и соперниками. Сальвадор был богаче и более густо заселён. Гондурас же обладал довольно обширной (по сравнению с Сальвадором) свободной территорией. Зачастую сальвадорские поселенцы, не имевшие земли у себя на родине, целыми толпами нелегально переходили границу и самовольно занимали пустующие земли. Будучи не в силах им помешать, правительство Гондураса при помощи пропаганды раздувало среди неимущих граждан ненависть к соседям, обвиняя их в ползущем экспансионизме. С каждым годом присутствие сальвадорцев в стране нарастало, а атмосфера накалялась. Конфликт в этих условиях был неизбежен.

Столкновения болельщиков Гондураса и Сальвадора

Поводом для него неожиданно стал футбольный матч. Летом 1969 года сборные Сальвадора и Гондураса должны были провести два матча друг с другом за право попадания на чемпионат мира по футболу в Мексике. Первый матч прошёл в Гондурасе. Сальвадорская команда потерпела в нём поражение. К ответному матчу у себя дома сальвадорцы готовились, как к последнему бою. На этот раз они одержали победу, разгромив соперников со счётом 3:0. В ходе беспорядков, вспыхнувших после игры, пострадали гондурасские футболисты и прибывшие в страну болельщики. В ответ на это в Гондурасе произошли массовые погромы в районах обитания сальвадорцев. Обе стороны обратились в Комиссию по правам человека с требованием рассмотреть случаи беспорядков.

Тем временем для выявления победителя было решено устроить третий матч. Чтобы избежать насилия, он прошёл на территории Мексики. Победу со счётом 3:2 одержала команда Сальвадора. После этого обе страны разорвали отношения.

14 июля 1969 года армия Сальвадора перешла границу и заняла ряд спорных населённых пунктов. После этого сальвадорцы начали оборудовать плацдарм и подвозить топливо и боеприпасы. На следующий день Организация американских государств (ОАГ) провела чрезвычайную сессию, на которой потребовала от обеих сторон немедленного прекращения военных действий. Первоначально Сальвадор проигнорировал эти требования. Однако, когда ему пригрозили экономическими санкциями, президент Эрнандес согласился пойти на попятную. 20 июля было достигнуто соглашение о прекращении огня, а в начале августа сальвадорские войска покинули территорию Гондураса. Этот конфликт унёс до 5 000 жизней военных и гражданских лиц обеих стран и подорвал их слабые экономики. Оба государства погрузились в пучину бедности и гражданских раздоров. Мирный договор был подписан лишь через десять лет после начала войны.

Военная эйфория в Сан-Сальвадоре

Кстати, команда Сальвадора, в 1970 году поехавшая на чемпионат мира в Мексике, так и не смогла выйти из своей группы на первом этапе.

Война за гуано (1879–1883 годы)

Гуано представляет собой слежавшиеся массы помёта морских птиц и летучих мышей, встречающиеся на некоторых островах Тихого океана и побережье Южной Америки. Оно содержит много фосфора и азота и потому используется как природное удобрение. Экспорт гуано составлял важную часть дохода южноамериканских стран. Крупнейшее «месторождение» располагалось в пустыне Атакама и являлось ядром раздора между Чили, Перу и Боливией.

Поводом к войне стал закон об отмене налоговых льгот для чилийских компаний в Боливии, принятый Национальной ассамблеей страны 14 февраля 1878 года. При этом предусматривался пересчёт налогов с 1874 года. Эти мероприятия вызвали протесты чилийского правительства, которое для демонстрации серьёзности своих намерений отправило к берегам Боливии военный корабль. В ответ боливийское правительство конфисковало собственность чилийских компаний на своей территории. В феврале 1879 года чилийские войска заняли приграничный город Антофагасту, большинство жителей которого были чилийцами. 1 марта 1879 года Боливия объявила Чили войну. 6 апреля её примеру последовала Перу, у которой с Боливией был заключён секретный договор о военной взаимопомощи.

Сражение между чилийскими и перуанскими войсками

Из-за труднодоступной местности, где разворачивались военные операции, оба противника снабжали свои армии по морю. Решающую роль сыграло морское превосходство чилийцев. К концу 1879 года они оккупировали всё боливийское побережье и перуанскую провинцию Тарапака, в июне 1880 года — Атакаму, в январе 1881 года — Лиму, столицу Перу. Великобритания, получившая от Чили монопольное право вывоза селитры, активно поддерживала её в конфликте. США обещали поддержку Перу и Боливии, но не спешили ввязываться в войну на их стороне.

В июле 1883 года чилийцы нанесли ещё два поражения перуанцам, вынудив их подписать договор о передаче Чили Тарапаки навсегда, а городов Такна и Арика — на десять лет. Боливия после ряда новых поражений в 1884 году также подписала перемирие, условием которого стала передача Чили примерно 100 тысяч км² своей территории, покрытой желанным помётом. Мирный договор, закрепивший это положение, был подписан в 1904 году.

Картофельная война (1778–1779 годы)

30 декабря 1777 года от чёрной оспы скончался курфюрст Максимилиан III. С его смертью пресеклась баварская ветвь династии Виттельсбахов. Согласно условиям Павийского договора 1329 года Бавария отходила представителю другой ветви семейства — пфальцскому курфюрсту Карлу Теодору. Однако в процесс раздела баварского наследства вмешался император Священной Римской империи Иосиф II, которому удалось убедить апатичного и бездетного Карла Теодора уступить ему Нижнюю Баварию и Верхний Пфальц, составлявшие около 40% баварских земель. Эти притязания Иосифа II, имевшие целью усилить значение Австрии в составе империи, натолкнулись на противодействие других германских правителей.

Вдохновителем протестов стал король Фридрих II Прусский. Он сговорился с родственником Карла Теодора, ещё одним представителем Виттельсбахов, герцогом Карлом Цвейбрюккенским. Последний, сам надеявшийся унаследовать пфальцские владения после смерти Карла Теодора, обвинил родственника в разбазаривании семейных владений. Таким образом, casus belli был найден, и в июле 1778 года разразилась война.

Война в галантном XVIII веке была красивым, но и дорогостоящим предприятием, что сказывалось на протекании боевых операций

Военные действия не были богаты на события. Австрийцы слишком опасались грозного Фридриха II, бившего их в пух и прах в Семилетнюю войну (1756–1763). Сам 66-летний король Пруссии, удручённый возрастом и болезнями, уже подрастерял свою энергию и военный гений. Обе армии проводили бо́льшую часть времени в маневрировании друг против друга, ограничиваясь небольшими кавалерийскими стычками. Из-за неурядиц со снабжением солдаты вынуждены были собирать картофель на полях, из-за чего эта война и получила своё ироническое название.

Правительства Франции и России побуждали императора к переговорам, активно навязывая своё посредничество и угрожая в противном случае выступить на стороне короля Пруссии. В марте 1779 года было объявлено перемирие, а 13 мая был заключён Тешенский договор. По условиям мирного соглашения Австрия в обмен на небольшое приращение своих владений отказывалась от основных претензий и признавала наследственные права герцога Карла Цвейбрюккенского на Пфальц и Баварию. Пруссия в этой войне не получала ничего.

Война шляп (1741–1743 годы)

Поражение в Северной войне (1700–1721) низвело Швецию до статуса второстепенной европейской державы. Тяжесть территориальных потерь усугублялась большим государственным долгом, значительной убылью населения и экономическим упадком. Правительство Арвида Горна провело несколько реформ, приведших к ограничению королевской власти и формированию основ парламентской системы. Были урезаны привилегии дворянства и одновременно принят ряд мер, направленных на стимулирование экономики. Эти мероприятия принесли свои плоды: страна начала медленно выходить из кризиса.

Сторонников Горна в парламенте называли «колпаками» (швед. mösspartiet) — по демократическому головному убору. Их противники, партия реваншистов, ставившая своей целью восстановление Швеции в качестве великой державы, получили прозвище «шляпы» (швед. hattpartiet) — по головному убору аристократии. Партия «шляп» имела поддержку прежде всего в среде молодых дворян, а также среди промышленников и крупных торговцев. На волне антирусских настроений в 1738 году «шляпы» вынудили Горна уйти в отставку и создали новое правительство, во главе которого стали их лидеры Карл Юлленборг и Карл Густав Тессин.

Шведские солдаты времён Северной войны

28 июля 1741 года шведское правительство объявило войну России. Её причинами стали российское вмешательство во внутренние дела королевства, ограничение экспорта хлеба и убийство дипломатического курьера Малькольма Синклера. Швецию активно поддерживала Франция, которая в ожидании смерти австрийского императора Карла VI и неминуемой войны за его наследство старалась связать Россию войной на севере. Военные действия, происходившие в основном в Финляндии, складывались для шведов не слишком удачно. Несмотря на инспирированный французским посланником маркизом Шетарди 6 декабря 1741 года дворцовый переворот в Санкт-Петербурге, приведший к власти Елизавету Петровну, Россия не прекратила воевать. На протяжении 1742–1743 годов шведы были вытеснены из Финляндии.

В начале 1743 года обе стороны вступили в переговоры, а 17 июня того же года был подписан мирный договор в Або. Несмотря на поражение в войне и складывающуюся неблагоприятную ситуацию в экономике, партия «шляп» сохранила своё положение во власти.

Куриная война (1537 год)

В 1532 году польский король Сигизмунд I и турецкий султан Сулейман II Великолепный заключили перемирие, по результатам которого недавно захваченная поляками область Покутья перешла в их владения. Владевший Покутьем прежде молдавский господарь Пётр Рареш не был доволен договором и, чтобы разжечь войну вновь, практически ежегодно совершал набеги на польские земли в Подолии. Наконец, в июле 1537 года Сигизмунд I отдал приказ о созыве шляхетского ополчения и назначил местом сбора местечко Глиняны в Русском воеводстве.

Когда шляхта собралась, вместо подготовки к походу в лагере пошли разговоры о политике, собирались митинги, а затем начались и протесты. Когда 13 августа Сигизмунд I со своим двором и наёмным войском прибыл во Львов, его уже ожидали уполномоченные представители мятежников, предъявившие королю список требований из 36 пунктов. Здесь были и ежегодный созыв Сейма, куда шляхта могла посылать своих представителей, и запрет на совмещение придворных должностей магнатами, и ограничение на вмешательство королевских родственников в управление государством, и многое другое.

Ян Тарновский обращается к шляхте с террасы Нижнего замка во Львове. Его речь слушает и Сигизмунд I. Художник Генрих Родаковский, 1872 год

Король пытался договориться со взбунтовавшейся шляхтой и в конце концов распустил ополчение. Однако мятеж продолжался до 9 сентября 1537 года. В этот день Сигизмунд I должен был лично встретиться с делегацией шляхты во львовском Нижнем замке и принести им свои извинения. Король принял большинство предъявленных ему требований, но почти все они так и остались на бумаге. Поход, на подготовку которого король истратил 40 тысяч флоринов из собственной казны, был сорван. Сигизмунду пришлось удостоиться сомнительных лавров победителя в «куриной войне» (пол. Wojna kokosza). События получили такое название, поскольку шляхта за два месяца политических баталий извела всех кур во львовской округе.

Война трески и крючков (1350–1490 годы)

Под таким причудливым названием известна многолетняя борьба политических группировок в северных областях средневековых Нидерландов. К фракции «трески» принадлежали представители зажиточной городской буржуазии и части мелкого дворянства — сторонники сильной графской власти. Их противником была фракция «крючка», объединявшая большинство консервативного дворянства и часть городских низов.

Поводом для конфликта послужил переход титула герцога Голландии от умершего в 1345 году Вильгельма IV к его дочери Маргарите. Будучи замужем за императором Людвигом IV Баварским, Маргарита предпочла остаться в Баварии и назначила правителем Голландии своего сына, ставшего графом Вильгельмом V. В 1350 году знать Голландии обратилась к Маргарите с просьбой вернуться на родину и принять графский титул на себя. Сторонники Вильгельма V воспротивились её возвращению и создали лигу «трески». Сторонники Маргариты объединились под знаменем «крючка». Вскоре в стране началась гражданская война. Поначалу перевес был на стороне Маргариты. В 1351 году её зять, английский король Эдуард III, победил «треску» в морском сражении при Веере. В 1354 году, когда англичане отстранились от войны, Маргарита потерпела поражение. Её сын получил графский титул, а два года спустя Маргарита умерла.

Подвиг ван Шаффелара. Картина неизвестного художника XVII века. Этот эпизод происходил в 1484 году. Сторонники «крючков», осаждённые в замке Бранневельд, решили капитулировать. Их противники предъявили условие капитуляции: «крючки» должны убить своего командира. Те отказались, и тогда их командир, Ян ван Шаффелар, спасая своих людей, сам бросился вниз с колокольни церкви

Впрочем, её смерть не привела к прекращению междоусобных стычек. Многолетняя борьба усилила разобщённость нидерландских областей, ослабила их и в итоге способствовала постепенному вхождению под власть Бургундского герцогства. Последней вспышкой борьбы «трески» и «крючков» стало крестьянское восстание в 1491 году, получившее название «войны хлеба и сыра» по соответствующим эмблемам, изображённым на знамёнах восставших. Крестьяне захватили несколько населённых пунктов, однако в конце концов были разбиты войсками статхаудера Альбрехта III.

Источник: WARspot