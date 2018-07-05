Оппонировать «ватнику»

Больше 20 лет я изучаю цензуру и пропаганду. Я родился в то советское время, когда все люди читали газету «Правда», смотрели Центральное ТВ СССР, а за «Радио Свобода» или «Голос Америки» могли попасть за решетку. Цензуру тогда осуществлял Главлит – суровая контора с хмурыми дядями и тетями в очках с толстыми линзами. Они за многие годы работы уже выработали определенный стиль: только взгляд сквозь линзы навевал на авторов страх. Пропаганда в условиях цензуры процветала, как клумбы под кремлевскими стенами.

«Ватники», сторонники путинской политики, ностальгирующие по Советскому Союзу – оттуда, они как динозавры, продолжают жить по-советски, даже не подозревая, что можно иначе.

Если обобщать образ «ватника», то он складывается из передовиц газеты «Правда», репортажей советского телевидения о том, как «в Америке негров линчуют», многочисленных портретов Сталина и Ленина, бодрых советских песен и маршей, постоянных обещаний вот-вот прихода светлого будущего. Одинаковых «ватников» не бывает: одни хотели бы вернуться в 30-е годы, чтобы «ни одна гнида не могла пикнуть» против нашего дорогого и любимого товарища Пути..., то есть, Сталина. Другие хотели бы опять попасть в брежневские раздольные времена, когда можно было занять какую-нибудь незначительную должность, а потом продвигаться вперед – к той самой кормушке, которая позволяла безбедно жить. Кажется, тогда, в брежневские времена, появился такой странный подвид начальников – уборщицы, которые всегда на всех кричат.

Мозг «ватников» – сложная конструкция. Вроде у них там тоже должны быть извилины, отвечающие за память, за логику, за целесообразность поступков, за знания, наконец. Пишу, например, статью о борьбе с коррупцией в Грузии, как от нее избавились, как обрубили все нити, связывающие общество с чиновниками-коррупционерами. Ватники отвечают: вначале самое простое – врешь. Потом начинают придумывать отговорки. Такое ощущение, что они искренне любят коррупцию, без которой просто не видят смысла жизни. Как родившийся в зоопарке волчонок – он никогда не сможет жить самостоятельно, его никто не учил охотиться.

Вместо отсутствующих извилин у ватников есть другие, заполняющие пустоты. Часть мозга отвечает за исторические «факты». Эту пустоту заполняли в советское время, заполняют до сих пор. Там находится антология советских мифов о всевозможных войнах, в которых Россия одерживала многочисленные победы – от уничтожения китайской империи в I тысячелетии до нашей эры до непобедимого русского оружия сейчас. В этой пустоте многочисленные герои, по большей части неизвестные, но совершавшие невероятные подвиги. Самая важная часть этой пустоты – «миротворческая» миссия русского народа, а все страны, с которыми СССР воевал, нападали сами, начиная с Польши и Финляндии, заканчивая Афганистаном, Грузией и Украиной.

Еще один сегмент пустоты – величие России. Поскольку особого величия российские президенты за 24 года не прибавили, то «ватники» пользуются советскими сказками. Например, о том, что большинство изобретений во всех областях совершены русскими людьми, без уточнения открытия или с упоминанием легенд, сочиненных авторами советских учебников. Первое радио, первый паровоз, первый самолет, трактор, электричество – мало ли что выдумали русские ученые, незаслуженно не получившие за это Нобелевские премии. В ту же категорию входят мифы о непобедимом русском оружии. Любые попытки убеждать, что автомат Калашникова создан Хуго Шмайсером принимаются в штыки. Недавняя история с публикацией документов прокурорских проверок на предмет «подвига 28 панфиловцев» оказалась пострашнее атомной бомбы – подвига не было. Подобных «подвигов» советскими пропагандистами было придумано огромное количество

Еще одна существенная пустота в сознании «ватников» – экономическое благополучие России. Они не верят никаким официальным статистическим данным, российским, прежде всего. Они верят исключительно своим ощущениям, не подтвержденным ничем, кроме собственного хотения. Поскольку большинство «ватников» никогда не были за границей, то они убеждены в совершенстве российской техники и технологий априори. Недавно, к примеру, на выставке достижений молодых конструкторов Путину показали летающий топор. А теперь попробуйте выяснить у «ватника» целесообразность и необходимость этого изобретения: он будет с пеной у рта что-то говорить, и главный аргумент припасет в конце – «зато ни у кого этого нет».

Оппонировать «ватнику» – все равно, что в архиве КГБ рассказывать Путину о реальной истории советских репрессий – он будет дергаться, покрываться пятнами, потеть и шипеть. Или Лаврову читать вслух Устав ООН и просить его прокомментировать, особенно в части нерушимости признанных мировым сообществом государственных границ. Ответ Лаврова, как и мычание, сопение и чрезмерная потливость выдаст в нем обычного среднестатистического «ватника». Еще один классический «ватник» – Дмитрий Рогозин. Сейчас он директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», до этого был вице-премьером, а когда был обычным националистом с фашиствующими взглядами, в нем родился настоящий русский «ватник». Помните рекламный ролик его партии «Родина», в котором три необычно трезвых представителя русского народа вопрошают «понаехавших», почему они бросают арбузные корки, о которые поскальзываются русские люди? Спустя годы именно «понаехавшие» стали вычищать улицы российских городов от мусора, который разбрасывало коренное население.

«Ватники» в ипостаси защитника национальных ценностей – это «ватники» высшей идеологической категории. Они убеждены, что Иисус – русский, все апостолы – русские, Мария – само собой, скорее всего из Вологды. Такой «ватник» может часами рассказывать, что все континенты раньше населяли русские, они строили Мачу-Пикчу, египетские пирамиды, вырубали остолопов на острове Пасха и даже научили китайцев делать бумагу. Эта категория «ватников» не прошибаема ничем, они выносливы в споре, убеждены, что на месте Грузии была Горусия, то есть, Горная Русия. Они не знают языков, полагают, что русский язык – славянский, от которого произошли украинский и белорусский и называют болгарский – испорченным русским. Других славян – поляков и чехов – обзывают «пшеками».

Наконец, «ватник» – большой знаток геополитики. Значительная часть «ватников» никогда не выезжала за пределы своей области и даже района, лишь некоторые посещали побережье Абхазии или Крыма. Но их познаниям в геополитике мог бы позавидовать и Збигнев Бжезинский, и Генри Киссенджер. Такие «ватники» точно знают, что в этот момент думает Барак Обама и могут подробно объяснить, почему Меркель боится Путина. Это самая большая пустота в мозгу «ватника», в которой гуляет сильный сквозняк, способный разгонять любую геоплитическую игру и поднимать ее на такую орбиту, с которой видно, как Кремль если не сейчас, то очень скоро станет властелином всего мира.

Если у вас есть желание что-то обсуждать с «ватниками» и пытаться им что-то растолковать, то приготовьтесь к тому, что они быстро перейдут на мат и на любой ваш выпад и предложение ознакомиться с документом или просмотреть видео они будут материться все отчаяннее и отчаяннее. Это явный признак того, что они теряют самообладание, но сдаваться не собираются. В принципе, «ватник» привередлив, всеяден, готов матом говорить хоть с доктором наук, хоть с женщиной, поскольку «ватник» рожден для того, чтобы все знали – он всегда во всем прав, даже если ничего никогда не читал и не видел.

Автор: Олег Панфилов, профессор Государственного университета Илии (Грузия), основатель и директор московского Центра экстремальной журналистики (2000-2010); Крым.Реалии