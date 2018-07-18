Авантюризм и «мясничество» советской стратегии во время Второй мировой

Все советские попытки контрнаступать летом и осенью 1941 года, за немногими исключениями, приводили к глубоким немецким стратегическим прорывам и охватам советского фронта, оставлявшим в руках врага сотни тысяч пленных и многочисленные трофеи. Вот об этих нередких исключениях (точнее — об этом правиле), до сих пор преподносимых нам как «свидетельство советского полководческого гения» и «доказательство превосходства советской военной мысли над германской» сейчас и поговорим в первую очередь.

Долгие годы нас уверяли, что нереальностью и авантюризмом страдала стратегия германских фашистов, а стратегия «первого в мире рабоче-крестьянского государства, страны победившего социализма» была по определению самой передовой, самой выверенной, реалистичной, прогрессивной, а потому и закономерно победила. Немецкий план «Барбаросса», едва не увенчался успехом. Во всяком случае, гитлеровцы были близки к тому, чтобы выполнить конечную цель, поставленную этим планом: захват Москвы и выход на линию Архангельск — Астрахань. И, самое главное, можно ли называть разумной, реалистичной, передовой, а уж тем более успешной ту стратегию РККА, которая едва не привела армию и страну к такой катастрофе?